Меридиан мочевого пузыря (UB) Urinary Bladder (足太陽膀胱經, zútàiyáng pángguāngjīng) —67 акупунктурных точек, парный, относится к системе ян, элемент вода. Движение энергии по меридиану центробежное. Энергия поступает из меридиана тонкой кишки и направляется в меридиан почек. Максимальная активность меридиана от 15 до 17 часов.
Меридиан мочевого пузыря берет начало от внутреннего угла глаза, поднимается по лбу к верхней части черепной коробки, где соединяется на темени с точкой бай-хуэй (20-я точка сосуда зшравителя). От те мени отходит ответвление в область виска и к ушам, которые охватываются им.
Другая ветвь входит под черепную коробку к головному мозгу, снова выходит в затылочной области наружу, разделяясь на две части, которые опускаются вниз параллельно друг другу сбоку от позвоночника. Одна линия проходит на удалении 1,5 цуня, другая линия — на удалении 3 цуней от средней дорсальной линии. Первая линия проходит от затылка к пояснице, где она соединяется с почкой и относящимся к рассматриваемому меридиану мочевым пузырем. Далее она проходит по дорсальной стороне бедра до подколенной ямки.
Вторая спинная линия меридиана мочевого пузыря проходит от затылка через лопатку вниз до подколенной ямки, где соединяется с первой линией. От подколенной ямки меридиан проходит по дорсальной стороне голени сзади внешней лодыжки, по внешней стороне 5-й плюсны к кончику мизинца стопы
Важнейшие заболевания: недостаточность мочеиспускания и задержка мочи, недержание мочи, маниакальные состояния, головные боли, болезни глаз, боли и ограничение подвижности в зонах тела, по которым проходит меридиан, носовое кровотечение, гемиплегии нижних конечностей, боли и ограничение подвижности в коленном суставе, икре, пятке и мизинце стопы,
Все акупунктурные точки:
Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)
Цуань-чжу (UB-2) (攢竹, cuán-zhú - проход бровей)
Мэй-чун (UB-3) (眉衝, meí-chōng - встреча бровей)
Цюй-ча (UB-4) (曲差, qū-chā - изогнутые ветви)
У-чу (UB-5) (五處, wǔ-chù - пять остановок)
Чэн-гуан (UB-6) (承光, chéng-guāng - получение света)
Тун-тянь (UB-7) (通天, tōng-tiān - достижение небес)
Ло-цюэ (UB-8) (絡卻, luò-què - устранение коллатерали)
Юй-чжэнь (UB-9) (玉枕, yù-zhěn - нефритовая подушка)
Тянь-чжу (UB-10) (天柱, tiān-zhù - небесный столб)
Да-чжу (UB-11) (大杼, dà-zhù - большой челнок)
Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Цзюе-инь-шу (UB-14) (厥陰俞, júe-yīn-shū - точка цзюе-инь)
Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)
Ду-шу (UB-16) (督俞, dū-shū - точка согласия)
Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)
Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)
Дань-шу (UB-19) (膽俞, dǎn-shū - точка желчного пузыря)
Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)
Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка)
Сань-цзяо-шу (UB-22) (三焦俞, sān-jiāo-shū - точка "тройного обогревателя")
Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)
Ци-хай-шу (UB-24) (氣海俞, qì-hǎi-shū - точка моря энергии)
Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника)
Гуань-юань-шу (UB-26) (關元俞, guān-yuán-shū - точка границы и возникновения)
Сяо-чан-шу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника)
Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)
Чжун-люй-шу (UB-29) (中膂俞, zhōng-lǔ-shū - точка мышцы спины)
Бай-хуань-шу (UB-30) (白環俞, bái-huán-shū - точка белого кольца)
Шан-ляо (UB-31) (上髎, shàng-liáo - верхняя ямка)
Ци-ляо (UB-32) (次髎, cì-liáo - вторичная ямка)
Чжун-ляо (UB-33) (中髎, zhōng-liáo - средняя ямка)
Ся-ляо (UB-34) (下髎, xià-liaó - нижняя ямка)
Хуэй-ян (UB-35) (會陽, huì-yáng - соединение ян)
Чен-фу (UB-36) (承扶, chéng-fú - поддерживаемый рукой)
Инь-мэнь (UB-37) (殷門, yīn-mén - большие красные ворота)
Фу-си (UB-38) (浮郄, fú-xì - поверхностная ямка)
Вэй-ян (UB-39) (委陽, wěi-yáng - накопление ян)
Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)
Фу-фэнь (UB-41) (附分, fù-fēn - латеральное разделение)
По-ху (UB-42) (魄户, pò-hù - убежище души)
Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)
Шень-тан (UB-44) (神堂, shén-táng - храм духа)
И-си (UB-45) (譩譆, yì-xǐ - крик боли)
Гэ-гуань (UB-46) (膈關, gé-guān - граница диафрагмы)
Хуань-мэнь (UB-47) (魂門, hún-mén - врата души)
Ян-ган (UB-48) (陽綱, yáng-gāng - источник ян)
И-шэ (UB-49) (意舍, yì-shè - убежище мысли)
Вэй-цан (UB-50) (胃倉, wèi-cāng - амбар желудка)
Хуань-мэнь (UB-51) (肓門, huāng-mén - врата жизненных центров)
Чжи-ши (UB-52) (志室, zhì-shì - место воли)
Бао-хуан (UB-53) (胞肓, bāo-huāng - пузырь хуан)
Чжи-бянь (UB-54) (秩邊, zhì-biān - самый нижний по порядку)
Хэ-ян (UB-55) (合陽, hé-yáng - встреча ян)
Чэн-цзинь (UB-56) (承筋, chéng-jīn - поддержка сухожилия)
Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)
Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет)
Фу-ян (UB-59) (跗陽, fū-yáng - ян тыла кости)
Кунь-лунь (UB-60) (昆侖, kūn-lún - большой и высокий)
Пу-шэнь (UB-61) (僕參, pú-cān - поклонение на согнутых коленях)
Шэнь-май (UB-62) (申脈, shēn-mài - растяжимый сосуд)
Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота)
Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость)
Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей)
Цзу-тун-гу (UB-66) (足通谷, zú-tōng-gǔ - проход долиной)
Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь)
Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану мочевого пузыря:
недостаточность мочеиспускания и задержка мочи, недержание мочи, маниакальные состояния, головные боли, болезни глаз, боли и ограничение подвижности в зонах тела, по которым проходит меридиан, носовое кровотечение, гемиплегия нижних конечностей, боли и ограничение подвижности в коленном суставе, икре, пятке и мизинце стопы.
Симптомы избытка энергии меридиана мочевого пузыря (симптомы ян):
лихорадка, озноб, боли в пояснице и в нижних конечностях; частое, болезненное мочеиспускание с малым количеством мочи; боль в глазах; головная боль; судороги в икроножных мышцах; избыточное слезоотделение; кровотечение из носа; отеки на коже; шум в ушах.
Симптомы недостатка энергии меридиана мочевого пузыря (симптомы инь):
редкое обильное мочеиспускание; боли по всему позвоночнику; отечность половых органов; слабость мышц затылка и позвоночника; тяжесть в ногах, спине; головокружение; снижение зрения; малоподвижность мизинцев ног; геморрой.
Указанные симптомы излечиваются соответствующим воздействием на точки меридианов мочевого пузыря V и почек R.
Воздействие на точки меридиана мочевого пузыря благотворно сказывается на лечении многих заболеваний почти всех клинических форм (от пульмонологии до гинекологии), так как меридиан мочевого пузыря — основа биоэнергетического поля организма человека.
Стандартные акупунктурные точки:
Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь) — тонизирующая,
Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей) — седативная,
Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость) — пособник,
- (CV.3) Чжун-цзи (中極, zhōng-jí - средняя точка вершины) — сигнальная,
Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота) — противоболевая,
Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану почек.
На меридиане мочевого пузыря находятся 12 сочувственных точек:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких) — меридиана легких,
Цзюэ-инь-шу (UB-14) (厥陰俞, júe-yīn-shū - точка цзюе-инь) — меридиана перикарда,
Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца) — меридиана сердца,
Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени) — меридиана печени,
Дань-шу (UB-19) (膽俞, dǎn-shū - точка желчного пузыря) — меридиана желчного пузыря,
Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки) — меридиана селезенки—поджелудочной железы,
Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка) — меридиана желудка,
Сань-цзяо-шу (UB-22) (三焦俞, sān-jiāo-shū - точка "тройного обогревателя") — меридиана трех обогревателей,
Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек) — меридиана почек,
Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника) — меридиана толстой кишки,
Сяо-чан-шу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника) — меридиана тонкой кишки,
Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря) — меридиана мочевого пузыря.
Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.
Топография акупунктрурных точек меридиана мочевого пузыря
Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)
Топография: в углублении кнутри и несколько кверху от внутреннего угла глаза (примерно на 0,3 см); проецируется на медиальную связку века; здесь проходят угловая артерия, отходящая от лицевой артерии, угловая вена, подблоковой, надблоковой и носоресничный нервы (ветви глазного нерва из системы тройничного нерва ).
Техника: слегка прижав внутренний угол глаза кончиком пальца, производят прямой укол, глубина введения иглы 3 - 5 мм, термопунктура противопоказана.
Показания: близорукость, куриная слепота, дальтонизм, конъюнктивит, начальные стадии катаракты, атрофия зрительного нерва, головные боли с нарушением зрения, заложенность носа.
Цуань-чжу (UB-2) (攢竹, cuán-zhú - проход бровей)
Топография: над точкой V(VII)1 (цин-мин), в углублении у начала брови; проецируется на внутренневерхний край глазницы, на лобную мышцу, на мышцу, сморщивающую бровь, иннервируемые лицевым нервом; здесь проходят надблоковая артерия, отходящая от глазной артерии, ветви лобной артерии, надглазничной вены и лобного нерва (ветви глазного нерва из системы тройничного нерва.
Техника: укол почти горизонтальный, вдоль брови (кожу захватывают в складку), глубина введения иглы 5-6 мм; термопунктура противопоказана.
Показания: близорукость, конъюнктивит, слезотечение, головокружение, боли в передней части головы, невралгия первой ветви тройничного нерва, бред, галлюцинации.
Мэй-чун (UB-3) (眉衝, meí-chōng - встреча бровей)
Топография: над точкой V(VII)2 (цуань-чжу), на 0,5 цуня выше передней границы роста волос, на середине расстояния между точками T(XIII)24(шэнь-тин) и V(VII)4 (цюй-ча); проецируется на лобное брюшко надчерепной мышцы; здесь проходят ветви лобной артерии, надглазничной вены, лобный нерв (ветвь глазного нерва из системы тройничного нерва).
Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головные боли, головокружение, заложенность носа, невралгия тройничного нерва, заболевания глаз, эпилепсия.
Цюй-ча (UB-4) (曲差, qū-chā - изогнутые ветви)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от точки T(XIII)24 (шэнь-тин) и на 0,5 цуня выше передней границы роста волос; проецируется на лобную кость, соответствует лобному брюшку надчерепной мышцы; здесь проходят ветви лобной артерии, надглазничной вены и лобного нерва (ветвь глазного нерва из системы тройничного нерва).
Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: боль в лобной области головы, снижение остроты зрения, заложенность носа, носовое кровотечение, полипы носа, неврит лицевого нерва, невралгия первой ветви тройничного нерва.
У-чу (UB-5) (五處, wǔ-chù - пять остановок)
Топография: на 0,5 цуня выше точки V(VII)4 (цюй-ча) и на 1 цунь выше передней границы роста волос, на уровне точки T(XIII)23 (шан-син); проекция та же, что и точки V(VII)4 (цюй-ча).
Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, головокружение, снижение зрения, боли в области плеча и спины, эпилепсия.
Чэн-гуан (UB-6) (承光, chéng-guāng - получение света)
Топография: на 1,5 цуня кзади от точки V(VII)5 (у-чу); проецируется на теменную кость; здесь, под сухожильным шлемом головы, проходят ветви поверхностной височной и лобной артерии, поверхностной височной вены, лобного и большого затылочного нерва.
Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, головокружение, полипы носа, снижение остроты зрения, ринит, острые респираторные заболевания.
Тун-тянь (UB-7) (通天, tōng-tiān - достижение небес)
Топография: на 1,5 цуня кзади от точки V(VII)6 (чэн-гуань) или на 1 цунь кпереди и на 1,5 цуня кнаружи от точки T(XIII)20 (бай-хуэй); проецируется на теменную кость; здесь, под сухожильным шлемом головы, проходят ветви поверхностной височной и затылочной артерий и вен, ветви лобного и большого затылочного нерва.
Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, головокружение, хронический ринит, синусит, носовое кровотечение, полипы носа, птоз века, невралгия тройничного нерва, хронический бронхит, расстройство психики.
Ло-цюэ (UB-8) (絡卻, luò-què - устранение коллатерали)
Топография: на 1,5 цуня кзади от точки V(VII)7 (тун-тянь); проецируется на теменную кость; здесь находится сеть анастомозов поверхностной височной и затылочной артерий, проходят ветви затылочной вены, разветвляется большой затылочный нерв.
Техника: укол почти горизонтальный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головокружение, шум в ушах, потеря сознания, ухудшение зрения при глаукоме, тоническое напряжение мышц шейно-затылочной области, психозы.
Юй-чжэнь (UB-9) (玉枕, yù-zhěn - нефритовая подушка)
Топография: кнаружи от верхней границы наружного затылочного выступа, т.е. на поперечной линии, где находится точка T(XIII)17 (нао-ху), на 1,3 цуня от нее; проецируется на затылочную кость, сухожильный шлем у начала затылочного брюшка надчерепной мышцы; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого затылочного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению книзу, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, головокружение, близорукость, снижение обоняния, невралгия тройничного нерва.
Тянь-чжу (UB-10) (天柱, tiān-zhù - небесный столб)
Топография: у края трапециевидной мышцы, несколько выше задней границы роста волос, на 1,3 цуня кнаружи от точки T(XIII)15 (я-мэнь), которая располагается на уровне промежутка между I и II шейными позвонками; проецируется на начальный отдел трапециевидной мышцы и более глубоко лежащую полуостистую мышцу головы; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого затылочного и третьего шейного нервов, в этой области соответственно поперечным отросткам шейных позвонков проходит позвоночная артерия.
Техника: укол прямой, по направлению от края трапециевидной мышцы к глазнице противоположной стороны, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).
Показания: головная боль с головокружением, нарушение сна, расстройства обоняния, ларингит, снижение остроты зрения, ригидность мышц затылка и шейно-лопаточной области, истерия.
Да-чжу (UB-11) (大杼, dà-zhù - большой челнок)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка I грудного позвонка; проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, малую ромбовидную и верхнюю заднюю зубчатую мышцы (иннервируемые дорсальным нервом лопатки); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, первой задней межреберной артерии и вены (от наивысшей межреберной артерии и вены), поперечные вены шеи, задние ветви первого грудного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: головокружение, ригидность мышц шеи и затылка с головной болью, нарушение зрения, неспособность к длительному стоянию, боли в позвоночнике, боли в спине при наклонах, боли в колене, артроз коленного сустава.
Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцу (иннервируются соответственно добавочным нервом и дорсальным нервом лопатки); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, второй задней межреберной артерии и вены (из наивысшей межреберной артерии и вены), поперечные вены шеи, задние ветви второго грудного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: плеврит, тик и контрактура мышц в шейно-затылочной области и области спины и груди, фурункулез спины, острое респираторное заболевание.
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких) - сочувственная легких
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка III грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и большую ромбовидную мышцы; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, третьей задней межреберной артерии и вены, задние ветви третьего грудного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: туберкулез легких, пневмония, легочное кровотечение, бронхит, эндокардит, перикардит, острый паралич сердечной мышцы, желтуха, сколиоз, боль в области спины и поясницы.
Цзюе-инь-шу (UB-14) (厥陰俞, júe-yīn-shū - точка цзюе-инь) - сочувственная перикарда
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IV грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и большую ромбовидную мышцы, более глубоко на мышцу, выпрямляющую позвоночник (иннервируется задними ветвями грудных нервов); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, четвертой задней межреберной артерии и вены, задние ветви четвертого грудного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: кашель, боль в области сердца, удушье, тошнота, рвота, неврастения.
Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца) - сочувственная сердца
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка V грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви пятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви пятого грудного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).
Показания: заболевания сердца, нарушение сна, ухудшение памяти, задержка роста и речи у детей, кровохарканье после кашля, эпилепсия.
Ду-шу (UB-16) (督俞, dū-shū - точка согласия)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VI грудного позвонка; проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, и мышцу, выпрямляющую позвоночник (иннервируемую ветвями грудных нервов); здесь проходят ветви шестой задней межреберной артерии и вены, задние ветви пятого и шестого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: боли в области сердца, урчание и боль в животе, выпадение волос.
Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VII грудного позвонка; проецируется в нижнем отделе трапециевидной мышцы, на верхний края широчайшей мышцы спины и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви седьмой задней межреберной артерии и вены, задние ветви шестого и седьмого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, по направлению медиально, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: болезни сердца, боль в сердце после еды, тошнота и рвота, тошнота с поносом сразу после еды, слабость рук и ног, онемение тела, ночной пот, крапивница.
Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени) - сочувственная печени
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IX грудного позвонка; проецируется на нижний края трапециевидной мышцы, широчайшую мышцу спины, и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви девятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви восьмого и девятого грудных нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевание печени и желчного пузыря, желудка, желтуха, головокружение после лихорадочных заболеваний, куриная слепота, повышенная эмоциональная возбудимость
.
Дань-шу (UB-19) (膽俞, dǎn-shū - точка желчного пузыря) - сочувственная желчного пузыря
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка X грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви десятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви девятого и десятого грудных нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевание печени и желчного пузыря, горечь во рту, желтуха, рвота, лимфаденит подмышечных желез, гипертония.
Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки) - сочувственная селезенки-поджелудочной железы
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XI грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины (иннервируемую подлопаточным нервом), нижнюю заднюю зубчатую мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник (иннервируемые задними ветвями грудных нервов); здесь проходят ветви одиннадцатой задней межреберной артерии и вены, задние ветви десятого и одиннадцатого грудных нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в желудке, желтуха, рвота, понос, асцит, отеки и асцит с болью в позвоночнике, куриная слепота у детей.
Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка) - сочувственная желудка
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XII грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви подреберной артерии и вены, задние ветви одиннадцатого грудного и подреберного нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: язвенная болезнь, рак желудка, гастрит, панкреатит, вздутие живота, увеличение печени, снижение остроты зрения, срыгивание молока, истощение.
Сань-цзяо-шу (UB-22) (三焦俞, sān-jiāo-shū - точка "тройного обогревателя") - сочувственная меридиана трех обогревателей
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка I поясничного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви первой поясничной артерии, первая поясничная вена, задние ветви подреберного и первого поясничного нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в желудке, рвота, энтероколит, урчание в животе, нефрит, невралгия поясничного сплетения, неврастения, недержание мочи, поллюции, отеки ног.
Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек) - сочувственная почек
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви второй поясничной артерии, второй поясничной вены, задние ветви первого поясничного нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: нефрит, недержание мочи, паралич и спазм сфинктеров мочевого пузыря, частые поллюции во время сна, нарушение менструального цикла, боли в области поясницы, онемение коленей и нарушение двигательной функции конечностей.
Ци-хай-шу (UB-24) (氣海俞, qì-hǎi-shū - точка моря энергии)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка III поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви третьей поясничной артерии и вены, задние ветви первого и второго поясничных нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в области поясницы, геморрой, астения, бесплодие у женщин, слабость ног.
Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника) - сочувственная толстой кишки
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IV поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви четвертой поясничной артерии и вены, задние ветви второго и третьего поясничных нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в области поясницы, ишиалгия, понос, запор, дизентерия, боли и рези вокруг пупка, расстройство дефекации и мочеиспускания, паралич нижних конечностей.
Гуань-юань-шу (UB-26) (關元俞, guān-yuán-shū - точка границы и возникновения)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка V поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви срединной крестцовой артерии, задние ветви третьего и четвертого поясничных нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: понос, дизентерия, затруднение мочеиспускания, боль в области поясницы, боль внизу живота, доброкачественные новообразования в полости малого таза у женщин.
Сяо-чан-шу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника) - сочувственная тонкой кишки
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне первого дорсального крестцового отверстия, во впадине между внутренним краем верхней задней подвздошной ости и крестцом; проецируется между началом подвздошно-реберной мышцы поясницы и большой ягодичной мышцей; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви четвертого и пятого поясничных нервов, первого крестцового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: невралгия пояснично-крестцового сплетения, боль в тазобедренном суставе, понос, запор, гонорея, геморрой, недержание мочи, бели у женщин, отеки и опухоли в нижней части живота, опухоли на ногах.
Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря) - сочувственная мочевого пузыря
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне второго дорсального крестцового отверстия, во впадине между нижней частью внутреннего края верхней задней подвздошной ости и крестцом; проецируется между началом подвздошно-реберной мышцы поясницы и большой ягодичной мышцей; здесь проходят ветви латеральной крестцовой артерии и вены, задние ветви пятого поясничного нерва, первого и второго крестцовых нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевания мочевыделительной и половой систем, недержание мочи, отек наружных половых органов, увеличение одного яичка, импотенция, боль в крестце и пояснице, боли внизу живота, родовые боли, запор, понос, ощущение слабости в коленном суставе и стопе.
Чжун-люй-шу (UB-29) (中膂俞, zhōng-lǔ-shū - точка мышцы спины)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне третьего дорсального крестцового отверстия; проецируется на большую ягодичную мышцу, иннервируемую нижним ягодичным нервом, нижнемедиальный край крестцово-бугорной связки; здесь проходят ветви латеральных крестцовых артерий и вен, нижней ягодичной артерии, задние ветви пятого поясничного и третьего крестцового нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли при паховой грыже, отеки брюшной полости с болями в подвздошной области, боли в пояснице, скованность спины, колит, дизентерия
.
Бай-хуань-шу (UB-30) (白環俞, bái-huán-shū - точка белого кольца)
Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне четвертого дорсального крестцового отверстия; проецируется у медиального края большого седалищного отверстия; здесь расположены большая ягодичная мышца, крестцово-бугорная связка, нижняя ягодичная артерия и вена, нижний ягодичный нерв, задние ветви третьего и четвертого крестцовых нервов, пятого поясничного нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: заболевания мочевыделительной и половой систем, затруднение при дефекации, боли при грыже, боли в пояснице, судороги ягодичных мышц, паралич мышц голени и стопы.
Шан-ляо (UB-31) (上髎, shàng-liáo - верхняя ямка)
Топография: проецируется в области первого дорсального крестцового отверстия, на середине расстояния между верхней задней подвздошной остью и задней срединной линией; проецируется на пояснично-грудную фасцию, начальный отдел подвздошно-реберной мышцы поясницы; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви первого крестцового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 35 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевания мочевыделительной и половой систем, воспаление придатков, нарушение менструального цикла, недержание или задержка выделения мочи, боль в половом члене, гонорея, гормональное бесплодие, боли в крестце и пояснице (люмбаго), ишиас. Точки У31 (шан-ляо) У32 (цы-ляо) УЗЗ (чжун-ляо) У34 (ся-ляо) вместе носят название "ба-ляо"; основными показателями к их использованию являются заболевания мужских и женских половых органов.
Ци-ляо (UB-32) (次髎, cì-liáo - вторичная ямка)
Топография: проецируется в области второго дорсального крестцового отверстия, на середине расстояния между нижней частью верхней задней подвздошной ости и задней срединной линией; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви второго крестцового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: те же, что для точки V31 (шан-ляо).
Чжун-ляо (UB-33) (中髎, zhōng-liáo - средняя ямка)
Топография: проецируется в области третьего дорсального крестцового отверстия; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви третьего крестцового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: соответствуют показаниям V31 (шан-ляо).
Ся-ляо (UB-34) (下髎, xià-liaó - нижняя ямка)
Топография: проецируется в области четвертого дорсального крестцового отверстия; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, ветви нижней ягодичной артерии и вены, задние ветви четвертого крестцового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: соответствуют показаниям V31 (шан-ляо); дополнительно: боль в уретре, цистит.
Хуэй-ян (UB-35) (會陽, huì-yáng - соединение ян)
Топография: у латеральнонижнего края копчика, на 0,5 цуня кнаружи от задней срединной линии; проецируется на начальную часть большой ягодичной мышцы, иннервируемой нижним ягодичным нервом; здесь проходят ветви нижней ягодичной артерии и вены, копчикового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в пояснице при менструации, геморрой, кровавый стул, половая слабость у мужчин и женщин, кожный зуд и нейродермит в области промежности.
Чен-фу (UB-36) (承扶, chéng-fú - поддерживаемый рукой)
Топография: в центре ягодичной складки; проецируется на нижний край большой ягодичной мышцы, иннервируемой нижним ягодичным нервом, между двуглавой мышцей бедра и полусухожильной мышцей, иннервируемыми седалищным нервом; здесь проходят ветви нижней ягодичной артерии и вены, нижнего ягодичного нерва, заднего кожного нерва бедра из крестцового сплетения, в глубине - седалищный нерв.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 30 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: боли в области поясницы и спины, отек и боли в области бедра, паралич ног, геморрой, запор, задержка мочи.
Инь-мэнь (UB-37) (殷門, yīn-mén - большие красные ворота)
Топография: в области задней поверхности бедра, на 1,5 цуня выше середины расстояния между точками V(VII)36 (чэн-фу) и V(VII)40 (вэй-чжун); проецируется в промежутке между двуглавой мышцей бедра и полусухожильной мышцей, иннервируемыми седалищным нервом; здесь проходят ветви глубокой артерии и вены бедра, заднего кожного нерва бедра из крестцового сплетения, в глубине - седалищный нерв.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: боли в пояснице со скованностью в спине, парез и паралич мышц ног, отек половых органов.
Фу-си (UB-38) (浮郄, fú-xì - поверхностная ямка)
Топография: на 1 цунь выше точки V(VII)39 (вэй-ян), у медиального края двуглавой мышцы бедра; здесь проходят ветви глубокой артерии и вены бедра, латеральной верхней коленной артерии, подколенной вены, общий малоберцовый нерв и задний кожный нерв бедра.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: судороги мышц наружной поверхности голени, ломота в суставах, коксартроз, паралич общего малоберцового нерва, запор, цистит, анурия.
Вэй-ян (UB-39) (委陽, wěi-yáng - накопление ян)
Топография: в латеральном отделе подколенной ямки, кнаружи от точки V(VII)40 (вэй-чжун), у внутреннего края сухожилия двуглавой мышцы бедра; здесь проходят ветви глубокой артерии и вены бедра, латеральной верхней коленной артерии, подколенной вены, общий малоберцовый нерв и задний кожный нерв бедра.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в области поясницы и в подколенной области, судороги икроножной мышцы, капающее мочеиспускание.
Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)
Топография: в центре подколенной ямки, кнаружи от места пульсации подколенной артерии; здесь проходят подколенная артерия и вена, большеберцовый нерв, ветви заднего кожного нерва бедра.
Техника: укол прямой, в обход подколенной артерии снаружи, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие 1 - 3 мин).
Показания: отеки и боли в ноге и пояснице, ишиас, затруднение движения в тазобедренном и коленном суставах, перемежающая хромота, паралич и онемение ног, недостаточность мозгового кровообращения, нарушение обмена веществ, выпадение волос и бровей, рвота, понос, запор, недержание мочи, олигурия, грипп, кожные заболевания, аллергические состояния.
Фу-фэнь (UB-41) (附分, fù-fēn - латеральное разделение)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II грудного позвонка; проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, большую ромбовидную мышцу, иннервируемую дорсальным нервом лопатки, и подвздошно-реберную мышцу груди, иннервируемую задними ветвями грудных нервов; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, второй задней межреберной артерии и вены (из наивысшей межреберной артерии и вены), поперечные вены шеи, задние ветви второго грудного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению к лопатке, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боль в области спины, лопатки и шеи, спастическая кривошея, межреберная невралгия, нарушение кожной чувствительности в области плеча и локтя, пневмония.
По-ху (UB-42) (魄户, pò-hù - убежище души)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка III грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, третьей задней межреберной артерии и вены, задние ветви второго и третьего грудных нервов.
Техника: укол наклонный, по направлению к лопатке, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боль в области спины и плеча, бронхиальная астма, бронхит, плеврит, рвота.
Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IV грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, четвертой задней межреберной артерии и вены, задние ветви третьего и четвертого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная (после теплового воздействия рекомендуется термопунктура точки E(III)36 (цзу-сань-ли) для снятия гиперемии верхней части туловища).
Показания: различные хронические заболевания, туберкулез легких, бронхит, язвенная болезнь желудка, неврастения, поллюции, снижение памяти, рвота, плеврит. В древности считалось, что воздействие на эту точку показано при лечении "ста заболеваний" и имеет профилактический эффект.
Шень-тан (UB-44) (神堂, shén-táng - храм духа)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка V грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, пятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви четвертого и пятого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевания сердца, бронхит, астма, межреберная невралгия, головокружение, боль в области длиннейшей мышцы спины и плеча.
И-си (UB-45) (譩譆, yì-xǐ - крик боли)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VI грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви шестой задней межреберной артерии и вены, задние ветви пятого и шестого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевания сердца, бронхиальная астма, межреберная невралгия, боли в спине и пояснице, головокружение, бессонница при переутомлении, икота, рвота.
Гэ-гуань (UB-46) (膈關, gé-guān - граница диафрагмы)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VII грудного позвонка; проецируется на нижний край трапециевидной мышцы, иннервируемой добавочным нервом, верхний край широчайшей мышцы спины и подвздошно-реберную мышцу груди, иннервируемую подлопаточным нервом; здесь проходят ветви седьмой задней межреберной артерии и вены, задние ветви шестого и седьмого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: межреберная невралгия, спазм пищевода, отрыжка и рвота большим количеством слюны и жидкости, чувство распирания в грудной клетке с икотой, расстройство стула, моча желтого цвета.
Хуань-мэнь (UB-47) (魂門, hún-mén - врата души)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IX грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, иннервируемую подлопаточным нервом, и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви девятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви восьмого и девятого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевания печени, желтуха, боли в грудной клетке и спине, иррадиирующие в сердце, ревматизм мышц, боли в желудке, диспепсия.
Ян-ган (UB-48) (陽綱, yáng-gāng - источник ян)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка X грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви десятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви девятого и десятого грудных нервов.
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: дисфункция печени и желчного пузыря, отсутствие аппетита, урчание и боль в животе, спазм пищевода, задержка мочи в результате отхождения камней.
И-шэ (UB-49) (意舍, yì-shè - убежище мысли)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XI грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую и подвздошно-реберную мышцу поясницы, иннервируемую задними ветвями грудных нервов; здесь проходят ветви одиннадцатой задней межреберной артерии и вены, задние ветви десятого грудного нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевания печени и желчного пузыря, тошнота, рвота и расстройство обмена веществ, спазм пищевода, понос, боли в спине.
Вэй-цан (UB-50) (胃倉, wèi-cāng - амбар желудка)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XII грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую и подвздошно-реберную мышцу поясницы; здесь проходят ветви подреберной артерии и вены, задние ветви десятого и одиннадцатого грудных нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: вздутие и урчание кишечника, запор, боли в мышцах спины и позвоночника.
Хуань-мэнь (UB-51) (肓門, huāng-mén - врата жизненных центров)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка I поясничного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую и подвздошно-реберную мышцу поясницы; здесь проходят ветви первой поясничной артерии и вены, задние ветви одиннадцатого грудного и подреберного нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: хронические заболевания внутренних органов, заболевания желудка, запор. Воздействие в этой точке наиболее эффективно при воспалении грудной железы.
Чжи-ши (UB-52) (志室, zhì-shì - место воли)
Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II поясничного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины и подвздошно-реберную мышцу поясницы; здесь проходят ветви второй поясничной артерии и вены, задние ветви подреберного нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: заболевания органов мочевыделительной и половой систем, боль в наружных половых органах, импотенция, общее расстройство организма, тошнота и рвота, напряжение мышц живота, напряжение и боль в мышцах спины и поясницы.
Бао-хуан (UB-53) (胞肓, bāo-huāng - пузырь хуан)
Топография: на 3 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне второго дорсального крестцового отверстия; проецируется на ягодичные мышцы, иннервируемые верхним и нижним ягодичными нервами крестцового сплетения; здесь проходят ветви верхней ягодичной артерии, ветви внутренней подвздошной артерии, верхние ягодичные вены, задние ветви (верхние и средние нервы ягодицы) поясничных и крестцовых нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: метеоризм, понос, запор, пиелонефрит, нарушение функций мочеиспускания и дефекации, заболевания женских половых органов, опухоли в области мочевого пузыря, боли в области поясницы и позвоночника.
Чжи-бянь (UB-54) (秩邊, zhì-biān - самый нижний по порядку)
Топография: на 3 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне четвертого дорсального крестцового отверстия; проецируется на большую ягодичную мышцу, грушевидную мышцу; в глубине проходит седалищный нерв, более поверхностно - ветви нижней ягодичной артерии, нижних ягодичных вен, нижнего ягодичного нерва, задний кожный нерв бедра.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры увеличена (дистантное воздействие 20 - 30 мин).
Показания: люмбаго, ишиас, цистит, геморрой, парез и паралич нижних конечностей.
Хэ-ян (UB-55) (合陽, hé-yáng - встреча ян)
Топография: на 2 цуня ниже центра подколенной ямки, между головками икроножной мышцы; проецируется на икроножную мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят малая подкожная вена ноги, ветви подколенной артерии и вены, заднего кожного нерва бедра, медиального кожного нерва икры, отходящего от большеберцового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в области спины и поясницы, в коленном суставе и голени, парез мышц нижних конечностей, боли в нижней части живота, запор, метроррагия, эндометрит.
Чэн-цзинь (UB-56) (承筋, chéng-jīn - поддержка сухожилия)
Топография: на 5 цуней ниже центра подколенной ямки или на середине расстояния между точками V(VII)55 (хэ-ян) и V(VII)57 (чэн-шань), между головками икроножной мышцы; проецируется на икроножную мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят малая подкожная вена ноги, ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, медиального и латерального кожных нервов икры, отходящих соответственно от большеберцового и общего малоберцового нервов.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в мышцах спины и поясницы, боли и судороги в икроножной мышце, парез нижних конечностей, запор, понос, геморрой.
Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)
Топография: на 8 цуней ниже центра подколенной ямки, в углублении под местом соединения головок икроножной мышцы, на середине расстояния между точкой V(VII)40 (вэй-чжун) и верхним краем пяточной кости; здесь проходят малая подкожная вена ноги, ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, медиального и латерального кожных нервов икры.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: боль в области поясницы, ишиас, судороги в икроножной мышце, артрит коленного сустава, геморрой, сильное расстройство организма, запор, понос.
Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет) - ло-пункт
Топография: на 7 цуней выше центра латеральной лодыжки, на месте перехода латеральной головки икроножной мышцы в пяточное (ахиллово) сухожилие; проецируется на камбаловидную мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, латерального кожного нерва икры, отходящего от общего малоберцового нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, головокружение, нарушение зрения, удушье, тяжесть в теле, обострение геморроя, затруднение носового дыхания, боли в пояснице и суставах нижних конечностей, эпилепсия.
Фу-ян (UB-59) (跗陽, fū-yáng - ян тыла кости)
Топография: на 3 цуня выше центра латеральной лодыжки, у наружного края пяточного сухожилия; проецируется на короткую малоберцовую мышцу, иннервируемую поверхностным малоберцовым нервом; здесь проходят ветви малоберцовой артерии, малой подкожной вены ноги, латерального кожного нерва икры, икроножного нерва.
Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, боли в области поясницы и суставов ног, артриты, паралич лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, судороги в икроножной мышце, судороги у детей при обезвоживании организма.
Кунь-лунь (UB-60) (昆侖, kūn-lún - большой и высокий)
Топография: во впадине на середине расстояния между пяточным сухожилием и латеральной лодыжкой, на уровне ее центра; проецируется на короткую малоберцовую мышцу; здесь проходят ветви малой подкожной вены ноги, латеральной лодыжковой сети, отходящей от передней большеберцовой артерии, малоберцовой артерии, передних большеберцовых вен, малоберцовых вен, а также кожные ветви икроножного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению к переднему краю медиальной лодыжки, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: головная боль, головокружение, кровотечение из носа, нарушение зрения, напряжение мышц затылка, боль в мышцах спины, ишиас, люмбаго, артрит суставов стопы, нарушение отделения плаценты при родах, нарушение менструального цикла, судороги у детей. Одна из основных точек в практике акупунктуры.
Пу-шэнь (UB-61) (僕參, pú-cān - поклонение на согнутых коленях)
Топография: на наружной поверхности пятки, во впадине, на 1,5 цуня ниже точки V(VII)60 (кунь-лунь); здесь проходят ветви латеральной лодыжковой сети, отходящей от передней большеберцовой артерии, малоберцовой артерии, передних большеберцовых вен, малоберцовых вен, латеральные пяточные ветви икроножного нерва.
Техника: укол наклонный, по направлению к голеностопному суставу, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.
Показания: боли в пояснице, стопе, пятке, лодыжке, отек в области лодыжек, эпилепсия, делирий.
Шэнь-май (UB-62) (申脈, shēn-mài - растяжимый сосуд)
Топография: под латеральной лодыжкой, во впадине у нижнего края выступа малоберцового блока пяточной кости; проецируется на верхний край мышцы, отводящей мизинец стопы, иннервируемой латеральным подошвенным нервом (отходящим от большеберцового нерва); здесь проходят ветви латеральной лодыжковой сети (отходящей от передней большеберцовой артерии), малоберцовой артерии, передних большеберцовых вен, малоберцовых вен, а также кожные ветви икроножного нерва.
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие 1-3 мин).
Показания: головная боль, головокружение, боль в пояснице, в коленном и голеностопном суставах, контрактура рук и ног, артериосклероз, расстройства сна, кровоизлияние в мозг, болезненные менструации, синдром Меньера, эпилепсия.
Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота) - противоболевая
Топография: во впадине, кзади от основания V плюсневой кости, у латерального края кубовидной кости, кпереди и книзу от точки V(VII)62 (шэнь-май); проецируется на верхний край мышцы, отводящей мизинец стопы, иннервируемой латеральным подошвенным нервом (отходящим от большеберцового нерва); здесь проходят ветви латеральной предплюсневой артерии (от тыльной артерии стопы), малоберцовых вен, латерального тыльного кожного нерва (от икроножного нерва).
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: боль в передней части головы, боль в нижней части живота, боли в коленном, голеностопном суставах, в пояснице, снижение слуха, эпилепсия, судороги у детей.
Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость)- пособник
Топография: на латеральном крае стопы, во впадине книзу и кпереди от основания V плюсневой кости, ниже ее бугристости; проецируется на мышцу, отводящую мизинец стопы (иннервируется латеральным подошвенным нервом, отходящим от большеберцового нерва); здесь проходят латеральная предплюсневая артерия (от тыльной артерии стопы), ветви латеральной подошвенной артерии, малоберцовых вен, латеральный тыльный кожный нерв (от икроножного нерва).
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, боль в пояснице, тазобедренном суставе, задней поверхности бедра, заболевания глаз, тревожное состояние, судороги у детей.
Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей) - седативная
Топография: на латеральном крае стопы, во впадине, кзади и книзу от головки V плюсневой кости; проецируется на мышцу, отводящую мизинец стопы (иннервируется латеральным подошвенным нервом от большеберцового нерва); здесь проходят ветви тыльной артерии стопы, латеральной подошвенной артерии, малоберцовых вен, латеральный тыльный кожный нерв (от икроножного нерва).
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).
Показания: головная боль, головокружение, расстройство слуха, головные боли в области темени с ригидностью мышц затылка, воспаление внутреннего угла глаза, сужение слезоотводящего канала, спастическая кривошея ("невозможно повернуть голову") боль в области поясницы и спины, судороги икроножной мышцы, карбункулы и фурункулы тела.
Цзу-тун-гу (UB-66) (足通谷, zú-tōng-gǔ - проход долиной)
Топография: на латеральном крае стопы, во впадине, кпереди и книзу от V плюснефалангового сустава; здесь проходят ветви тыльной пальцевой артерии (из системы тыльной артерии стопы), собственная пальцевая подошвенная артерия (ветвь латеральной подошвенной артерии), ветви малоберцовых вен, собственный подошвенный пальцевой нерв и латеральный тыльный кожный нерв (ветвь икроножного нерва).
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).
Показания: головная боль, головокружение, боль в области шеи и затылка, кровотечение из носа, хронический гастрит, мерцательная скотома.
Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь) - тонизирующая
Топография: около 3 мм кнаружи от корня ногтя V пальца стопы; здесь проходят ветви тыльной пальцевой артерии и собственной подошвенной пальцевой артерии, тыльных пальцевых вен стопы, латерального тыльного кожного нерва, а также собственного подошвенного пальцевого нерва.
Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).
Показания: чувство тяжести в голове, заложенность носа, боль в глазах, сильная боль в области груди и подреберье, хронический гастрит, затяжные роды, импотенция.
Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.