Меридиан мочевого пузыря (UB) Urinary Bladder (足太陽膀胱經, zútàiyáng pángguāngjīng) —67 акупунктурных точек, парный, относится к систе­ме ян, элемент вода. Движение энергии по меридиану центробежное. Энер­гия поступает из меридиана тонкой кишки и направляется в меридиан почек. Максимальная активность меридиана от 15 до 17 часов.

Меридиан мочевого пузыря берет начало от внутреннего угла глаза, поднимается по лбу к верхней части черепной коробки, где соединяет­ся на темени с точкой бай-хуэй (20-я точка сосуда зшравителя). От те мени отходит ответвление в область виска и к ушам, которые охваты­ваются им. Другая ветвь входит под черепную коробку к головному мозгу, снова выходит в затылочной области наружу, разделяясь на две части, которые опускаются вниз параллельно друг другу сбоку от позвоноч­ника. Одна линия проходит на удалении 1,5 цуня, другая линия — на удалении 3 цуней от средней дорсальной линии. Первая линия прохо­дит от затылка к пояснице, где она соединяется с почкой и относя­щимся к рассматриваемому меридиану мочевым пузырем. Далее она проходит по дорсальной стороне бедра до подколенной ямки.

Вторая спинная линия меридиана мочевого пузыря проходит от за­тылка через лопатку вниз до подколенной ямки, где соединяется с первой линией. От подколенной ямки меридиан проходит по дорсаль­ной стороне голени сзади внешней лодыжки, по внешней стороне 5-й плюсны к кончику мизинца стопы

Важнейшие заболевания: недостаточность мочеиспускания и за­держка мочи, недержание мочи, маниакальные состояния, головные боли, болезни глаз, боли и ограничение подвижности в зонах тела, по которым проходит меридиан, носовое кровотечение, гемиплегии ниж­них конечностей, боли и ограничение подвижности в коленном суста­ве, икре, пятке и мизинце стопы,





Все акупунктурные точки:

Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)

Цуань-чжу (UB-2) (攢竹, cuán-zhú - проход бровей)

Мэй-чун (UB-3) (眉衝, meí-chōng - встреча бровей)

Цюй-ча (UB-4) (曲差, qū-chā - изогнутые ветви)

У-чу (UB-5) (五處, wǔ-chù - пять остановок)

Чэн-гуан (UB-6) (承光, chéng-guāng - получение света)

Тун-тянь (UB-7) (通天, tōng-tiān - достижение небес)

Ло-цюэ (UB-8) (絡卻, luò-què - устранение коллатерали)

Юй-чжэнь (UB-9) (玉枕, yù-zhěn - нефритовая подушка)

Тянь-чжу (UB-10) (天柱, tiān-zhù - небесный столб)

Да-чжу (UB-11) (大杼, dà-zhù - большой челнок)

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Цзюе-инь-шу (UB-14) (厥陰俞, júe-yīn-shū - точка цзюе-инь)

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)

Ду-шу (UB-16) (督俞, dū-shū - точка согласия)

Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)

Дань-шу (UB-19) (膽俞, dǎn-shū - точка желчного пузыря)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка)

Сань-цзяо-шу (UB-22) (三焦俞, sān-jiāo-shū - точка "тройного обогревателя")

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Ци-хай-шу (UB-24) (氣海俞, qì-hǎi-shū - точка моря энергии)

Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника)

Гуань-юань-шу (UB-26) (關元俞, guān-yuán-shū - точка границы и возникновения)

Сяо-чан-шу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника)

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)

Чжун-люй-шу (UB-29) (中膂俞, zhōng-lǔ-shū - точка мышцы спины)

Бай-хуань-шу (UB-30) (白環俞, bái-huán-shū - точка белого кольца)

Шан-ляо (UB-31) (上髎, shàng-liáo - верхняя ямка)

Ци-ляо (UB-32) (次髎, cì-liáo - вторичная ямка)

Чжун-ляо (UB-33) (中髎, zhōng-liáo - средняя ямка)

Ся-ляо (UB-34) (下髎, xià-liaó - нижняя ямка)

Хуэй-ян (UB-35) (會陽, huì-yáng - соединение ян)

Чен-фу (UB-36) (承扶, chéng-fú - поддерживаемый рукой)

Инь-мэнь (UB-37) (殷門, yīn-mén - большие красные ворота)

Фу-си (UB-38) (浮郄, fú-xì - поверхностная ямка)

Вэй-ян (UB-39) (委陽, wěi-yáng - накопление ян)

Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)

Фу-фэнь (UB-41) (附分, fù-fēn - латеральное разделение)

По-ху (UB-42) (魄户, pò-hù - убежище души)

Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)

Шень-тан (UB-44) (神堂, shén-táng - храм духа)

И-си (UB-45) (譩譆, yì-xǐ - крик боли)

Гэ-гуань (UB-46) (膈關, gé-guān - граница диафрагмы)

Хуань-мэнь (UB-47) (魂門, hún-mén - врата души)

Ян-ган (UB-48) (陽綱, yáng-gāng - источник ян)

И-шэ (UB-49) (意舍, yì-shè - убежище мысли)

Вэй-цан (UB-50) (胃倉, wèi-cāng - амбар желудка)

Хуань-мэнь (UB-51) (肓門, huāng-mén - врата жизненных центров)

Чжи-ши (UB-52) (志室, zhì-shì - место воли)

Бао-хуан (UB-53) (胞肓, bāo-huāng - пузырь хуан)

Чжи-бянь (UB-54) (秩邊, zhì-biān - самый нижний по порядку)

Хэ-ян (UB-55) (合陽, hé-yáng - встреча ян)

Чэн-цзинь (UB-56) (承筋, chéng-jīn - поддержка сухожилия)

Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)

Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет)

Фу-ян (UB-59) (跗陽, fū-yáng - ян тыла кости)

Кунь-лунь (UB-60) (昆侖, kūn-lún - большой и высокий)

Пу-шэнь (UB-61) (僕參, pú-cān - поклонение на согнутых коленях)

Шэнь-май (UB-62) (申脈, shēn-mài - растяжимый сосуд)

Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота)

Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость)

Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей)

Цзу-тун-гу (UB-66) (足通谷, zú-tōng-gǔ - проход долиной)

Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь)

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану мочевого пузыря:

недостаточность мочеиспускания и задержка мочи, недержание мочи, маниакальные состояния, головные боли, болезни глаз, боли и ограничение подвижности в зонах тела, по которым проходит меридиан, носовое кровотечение, гемиплегия нижних конечностей, боли и ограничение подвижности в коленном суставе, икре, пятке и мизинце стопы.

Симптомы избытка энергии меридиана мочевого пузыря (симптомы ян):

лихорадка, озноб, боли в пояснице и в нижних конечностях; частое, болезненное мочеиспускание с малым количеством мочи; боль в глазах; головная боль; судороги в икроножных мышцах; избыточное слезоотделение; кровотечение из носа; отеки на коже; шум в ушах.

Симптомы недостатка энергии меридиана мочевого пузыря (симптомы инь):

редкое обильное мочеиспускание; боли по всему позвоночнику; отечность половых органов; слабость мышц затылка и позвоночника; тяжесть в ногах, спине; головокружение; снижение зрения; малоподвижность мизинцев ног; геморрой.

Указанные симптомы излечиваются соответствующим воздействием на точки меридианов мочевого пузыря V и почек R.

Воздействие на точки меридиана мочевого пузыря благотворно сказывается на лечении многих заболеваний почти всех клинических форм (от пульмонологии до гинекологии), так как меридиан мочевого пузыря — основа биоэнергетического поля организма человека.

Стандартные акупунктурные точки:

Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь) — тонизирующая,

Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей) — седативная,

Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость) — пособник,

Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота) — противоболевая,

Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану почек.

На меридиане мочевого пузыря находятся 12 сочувственных точек:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких) — меридиана легких,

Цзюэ-инь-шу (UB-14) (厥陰俞, júe-yīn-shū - точка цзюе-инь) — меридиана перикарда,

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца) — меридиана сердца,

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени) — меридиана печени,

Дань-шу (UB-19) (膽俞, dǎn-shū - точка желчного пузыря) — меридиана желчного пузыря,

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки) — меридиана селезенки—поджелудочной железы,

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка) — меридиана желудка,

Сань-цзяо-шу (UB-22) (三焦俞, sān-jiāo-shū - точка "тройного обогревателя") — меридиана трех обогревателей,

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек) — меридиана почек,

Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника) — меридиана толстой кишки,

Сяо-чан-шу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника) — меридиана тонкой кишки,

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря) — меридиана мочевого пузыря.

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктрурных точек меридиана мочевого пузыря

Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)



Топография: в углублении кнутри и несколько кверху от внутреннего угла глаза (примерно на 0,3 см); проецируется на медиальную связку века; здесь проходят угловая артерия, отходящая от лицевой артерии, угловая вена, подблоковой, надблоковой и носоресничный нервы (ветви глазного нерва из системы тройничного нерва ).

Техника: слегка прижав внутренний угол глаза кончиком пальца, производят прямой укол, глубина введения иглы 3 - 5 мм, термопунктура противопоказана.

Показания: близорукость, куриная слепота, дальтонизм, конъюнктивит, начальные стадии катаракты, атрофия зрительного нерва, головные боли с нарушением зрения, заложенность носа.

Цуань-чжу (UB-2) (攢竹, cuán-zhú - проход бровей)



Топография: над точкой V(VII)1 (цин-мин), в углублении у начала брови; проецируется на внутренневерхний край глазницы, на лобную мышцу, на мышцу, сморщивающую бровь, иннервируемые лицевым нервом; здесь проходят надблоковая артерия, отходящая от глазной артерии, ветви лобной артерии, надглазничной вены и лобного нерва (ветви глазного нерва из системы тройничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, вдоль брови (кожу захватывают в складку), глубина введения иглы 5-6 мм; термопунктура противопоказана.

Показания: близорукость, конъюнктивит, слезотечение, головокружение, боли в передней части головы, невралгия первой ветви тройничного нерва, бред, галлюцинации.

Мэй-чун (UB-3) (眉衝, meí-chōng - встреча бровей)



Топография: над точкой V(VII)2 (цуань-чжу), на 0,5 цуня выше передней границы роста волос, на середине расстояния между точками T(XIII)24(шэнь-тин) и V(VII)4 (цюй-ча); проецируется на лобное брюшко надчерепной мышцы; здесь проходят ветви лобной артерии, надглазничной вены, лобный нерв (ветвь глазного нерва из системы тройничного нерва).

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головные боли, головокружение, заложенность носа, невралгия тройничного нерва, заболевания глаз, эпилепсия.

Цюй-ча (UB-4) (曲差, qū-chā - изогнутые ветви)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от точки T(XIII)24 (шэнь-тин) и на 0,5 цуня выше передней границы роста волос; проецируется на лобную кость, соответствует лобному брюшку надчерепной мышцы; здесь проходят ветви лобной артерии, надглазничной вены и лобного нерва (ветвь глазного нерва из системы тройничного нерва).

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в лобной области головы, снижение остроты зрения, заложенность носа, носовое кровотечение, полипы носа, неврит лицевого нерва, невралгия первой ветви тройничного нерва.

У-чу (UB-5) (五處, wǔ-chù - пять остановок)



Топография: на 0,5 цуня выше точки V(VII)4 (цюй-ча) и на 1 цунь выше передней границы роста волос, на уровне точки T(XIII)23 (шан-син); проекция та же, что и точки V(VII)4 (цюй-ча).

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, снижение зрения, боли в области плеча и спины, эпилепсия.

Чэн-гуан (UB-6) (承光, chéng-guāng - получение света)



Топография: на 1,5 цуня кзади от точки V(VII)5 (у-чу); проецируется на теменную кость; здесь, под сухожильным шлемом головы, проходят ветви поверхностной височной и лобной артерии, поверхностной височной вены, лобного и большого затылочного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, полипы носа, снижение остроты зрения, ринит, острые респираторные заболевания.

Тун-тянь (UB-7) (通天, tōng-tiān - достижение небес)



Топография: на 1,5 цуня кзади от точки V(VII)6 (чэн-гуань) или на 1 цунь кпереди и на 1,5 цуня кнаружи от точки T(XIII)20 (бай-хуэй); проецируется на теменную кость; здесь, под сухожильным шлемом головы, проходят ветви поверхностной височной и затылочной артерий и вен, ветви лобного и большого затылочного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кзади, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, хронический ринит, синусит, носовое кровотечение, полипы носа, птоз века, невралгия тройничного нерва, хронический бронхит, расстройство психики.

Ло-цюэ (UB-8) (絡卻, luò-què - устранение коллатерали)



Топография: на 1,5 цуня кзади от точки V(VII)7 (тун-тянь); проецируется на теменную кость; здесь находится сеть анастомозов поверхностной височной и затылочной артерий, проходят ветви затылочной вены, разветвляется большой затылочный нерв.

Техника: укол почти горизонтальный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головокружение, шум в ушах, потеря сознания, ухудшение зрения при глаукоме, тоническое напряжение мышц шейно-затылочной области, психозы.

Юй-чжэнь (UB-9) (玉枕, yù-zhěn - нефритовая подушка)



Топография: кнаружи от верхней границы наружного затылочного выступа, т.е. на поперечной линии, где находится точка T(XIII)17 (нао-ху), на 1,3 цуня от нее; проецируется на затылочную кость, сухожильный шлем у начала затылочного брюшка надчерепной мышцы; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого затылочного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению книзу, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, близорукость, снижение обоняния, невралгия тройничного нерва.

Тянь-чжу (UB-10) (天柱, tiān-zhù - небесный столб)



Топография: у края трапециевидной мышцы, несколько выше задней границы роста волос, на 1,3 цуня кнаружи от точки T(XIII)15 (я-мэнь), которая располагается на уровне промежутка между I и II шейными позвонками; проецируется на начальный отдел трапециевидной мышцы и более глубоко лежащую полуостистую мышцу головы; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого затылочного и третьего шейного нервов, в этой области соответственно поперечным отросткам шейных позвонков проходит позвоночная артерия.

Техника: укол прямой, по направлению от края трапециевидной мышцы к глазнице противоположной стороны, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль с головокружением, нарушение сна, расстройства обоняния, ларингит, снижение остроты зрения, ригидность мышц затылка и шейно-лопаточной области, истерия.

Да-чжу (UB-11) (大杼, dà-zhù - большой челнок)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка I грудного позвонка; проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, малую ромбовидную и верхнюю заднюю зубчатую мышцы (иннервируемые дорсальным нервом лопатки); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, первой задней межреберной артерии и вены (от наивысшей межреберной артерии и вены), поперечные вены шеи, задние ветви первого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головокружение, ригидность мышц шеи и затылка с головной болью, нарушение зрения, неспособность к длительному стоянию, боли в позвоночнике, боли в спине при наклонах, боли в колене, артроз коленного сустава.

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцу (иннервируются соответственно добавочным нервом и дорсальным нервом лопатки); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, второй задней межреберной артерии и вены (из наивысшей межреберной артерии и вены), поперечные вены шеи, задние ветви второго грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: плеврит, тик и контрактура мышц в шейно-затылочной области и области спины и груди, фурункулез спины, острое респираторное заболевание.

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких) - сочувственная легких



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка III грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и большую ромбовидную мышцы; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, третьей задней межреберной артерии и вены, задние ветви третьего грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: туберкулез легких, пневмония, легочное кровотечение, бронхит, эндокардит, перикардит, острый паралич сердечной мышцы, желтуха, сколиоз, боль в области спины и поясницы.

Цзюе-инь-шу (UB-14) (厥陰俞, júe-yīn-shū - точка цзюе-инь) - сочувственная перикарда



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IV грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и большую ромбовидную мышцы, более глубоко на мышцу, выпрямляющую позвоночник (иннервируется задними ветвями грудных нервов); здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, четвертой задней межреберной артерии и вены, задние ветви четвертого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: кашель, боль в области сердца, удушье, тошнота, рвота, неврастения.

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца) - сочувственная сердца



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка V грудного позвонка; проецируется на трапециевидную и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви пятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви пятого грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: заболевания сердца, нарушение сна, ухудшение памяти, задержка роста и речи у детей, кровохарканье после кашля, эпилепсия.

Ду-шу (UB-16) (督俞, dū-shū - точка согласия)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VI грудного позвонка; проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, и мышцу, выпрямляющую позвоночник (иннервируемую ветвями грудных нервов); здесь проходят ветви шестой задней межреберной артерии и вены, задние ветви пятого и шестого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, по направлению кнутри, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли в области сердца, урчание и боль в животе, выпадение волос.

Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VII грудного позвонка; проецируется в нижнем отделе трапециевидной мышцы, на верхний края широчайшей мышцы спины и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви седьмой задней межреберной артерии и вены, задние ветви шестого и седьмого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, по направлению медиально, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: болезни сердца, боль в сердце после еды, тошнота и рвота, тошнота с поносом сразу после еды, слабость рук и ног, онемение тела, ночной пот, крапивница.

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени) - сочувственная печени



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IX грудного позвонка; проецируется на нижний края трапециевидной мышцы, широчайшую мышцу спины, и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви девятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви восьмого и девятого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевание печени и желчного пузыря, желудка, желтуха, головокружение после лихорадочных заболеваний, куриная слепота, повышенная эмоциональная возбудимость

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Дань-шу (UB-19) (膽俞, dǎn-shū - точка желчного пузыря) - сочувственная желчного пузыря



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка X грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви десятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви девятого и десятого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевание печени и желчного пузыря, горечь во рту, желтуха, рвота, лимфаденит подмышечных желез, гипертония.

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки) - сочувственная селезенки-поджелудочной железы



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XI грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины (иннервируемую подлопаточным нервом), нижнюю заднюю зубчатую мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник (иннервируемые задними ветвями грудных нервов); здесь проходят ветви одиннадцатой задней межреберной артерии и вены, задние ветви десятого и одиннадцатого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в желудке, желтуха, рвота, понос, асцит, отеки и асцит с болью в позвоночнике, куриная слепота у детей.

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка) - сочувственная желудка



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XII грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви подреберной артерии и вены, задние ветви одиннадцатого грудного и подреберного нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: язвенная болезнь, рак желудка, гастрит, панкреатит, вздутие живота, увеличение печени, снижение остроты зрения, срыгивание молока, истощение.

Сань-цзяо-шу (UB-22) (三焦俞, sān-jiāo-shū - точка "тройного обогревателя") - сочувственная меридиана трех обогревателей



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка I поясничного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую мышцу и мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви первой поясничной артерии, первая поясничная вена, задние ветви подреберного и первого поясничного нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в желудке, рвота, энтероколит, урчание в животе, нефрит, невралгия поясничного сплетения, неврастения, недержание мочи, поллюции, отеки ног.

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек) - сочувственная почек



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви второй поясничной артерии, второй поясничной вены, задние ветви первого поясничного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: нефрит, недержание мочи, паралич и спазм сфинктеров мочевого пузыря, частые поллюции во время сна, нарушение менструального цикла, боли в области поясницы, онемение коленей и нарушение двигательной функции конечностей.

Ци-хай-шу (UB-24) (氣海俞, qì-hǎi-shū - точка моря энергии)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка III поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви третьей поясничной артерии и вены, задние ветви первого и второго поясничных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области поясницы, геморрой, астения, бесплодие у женщин, слабость ног.

Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника) - сочувственная толстой кишки



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IV поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви четвертой поясничной артерии и вены, задние ветви второго и третьего поясничных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области поясницы, ишиалгия, понос, запор, дизентерия, боли и рези вокруг пупка, расстройство дефекации и мочеиспускания, паралич нижних конечностей.

Гуань-юань-шу (UB-26) (關元俞, guān-yuán-shū - точка границы и возникновения)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка V поясничного позвонка; проецируется на пояснично-грудную фасцию, мышцу, выпрямляющую позвоночник; здесь проходят ветви срединной крестцовой артерии, задние ветви третьего и четвертого поясничных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: понос, дизентерия, затруднение мочеиспускания, боль в области поясницы, боль внизу живота, доброкачественные новообразования в полости малого таза у женщин.

Сяо-чан-шу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника) - сочувственная тонкой кишки



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне первого дорсального крестцового отверстия, во впадине между внутренним краем верхней задней подвздошной ости и крестцом; проецируется между началом подвздошно-реберной мышцы поясницы и большой ягодичной мышцей; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви четвертого и пятого поясничных нервов, первого крестцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: невралгия пояснично-крестцового сплетения, боль в тазобедренном суставе, понос, запор, гонорея, геморрой, недержание мочи, бели у женщин, отеки и опухоли в нижней части живота, опухоли на ногах.

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря) - сочувственная мочевого пузыря



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне второго дорсального крестцового отверстия, во впадине между нижней частью внутреннего края верхней задней подвздошной ости и крестцом; проецируется между началом подвздошно-реберной мышцы поясницы и большой ягодичной мышцей; здесь проходят ветви латеральной крестцовой артерии и вены, задние ветви пятого поясничного нерва, первого и второго крестцовых нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания мочевыделительной и половой систем, недержание мочи, отек наружных половых органов, увеличение одного яичка, импотенция, боль в крестце и пояснице, боли внизу живота, родовые боли, запор, понос, ощущение слабости в коленном суставе и стопе.

Чжун-люй-шу (UB-29) (中膂俞, zhōng-lǔ-shū - точка мышцы спины)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне третьего дорсального крестцового отверстия; проецируется на большую ягодичную мышцу, иннервируемую нижним ягодичным нервом, нижнемедиальный край крестцово-бугорной связки; здесь проходят ветви латеральных крестцовых артерий и вен, нижней ягодичной артерии, задние ветви пятого поясничного и третьего крестцового нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли при паховой грыже, отеки брюшной полости с болями в подвздошной области, боли в пояснице, скованность спины, колит, дизентерия

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Бай-хуань-шу (UB-30) (白環俞, bái-huán-shū - точка белого кольца)



Топография: на 1,5 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне четвертого дорсального крестцового отверстия; проецируется у медиального края большого седалищного отверстия; здесь расположены большая ягодичная мышца, крестцово-бугорная связка, нижняя ягодичная артерия и вена, нижний ягодичный нерв, задние ветви третьего и четвертого крестцовых нервов, пятого поясничного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: заболевания мочевыделительной и половой систем, затруднение при дефекации, боли при грыже, боли в пояснице, судороги ягодичных мышц, паралич мышц голени и стопы.

Шан-ляо (UB-31) (上髎, shàng-liáo - верхняя ямка)



Топография: проецируется в области первого дорсального крестцового отверстия, на середине расстояния между верхней задней подвздошной остью и задней срединной линией; проецируется на пояснично-грудную фасцию, начальный отдел подвздошно-реберной мышцы поясницы; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви первого крестцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 35 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания мочевыделительной и половой систем, воспаление придатков, нарушение менструального цикла, недержание или задержка выделения мочи, боль в половом члене, гонорея, гормональное бесплодие, боли в крестце и пояснице (люмбаго), ишиас. Точки У31 (шан-ляо) У32 (цы-ляо) УЗЗ (чжун-ляо) У34 (ся-ляо) вместе носят название "ба-ляо"; основными показателями к их использованию являются заболевания мужских и женских половых органов.

Ци-ляо (UB-32) (次髎, cì-liáo - вторичная ямка)



Топография: проецируется в области второго дорсального крестцового отверстия, на середине расстояния между нижней частью верхней задней подвздошной ости и задней срединной линией; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви второго крестцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: те же, что для точки V31 (шан-ляо).

Чжун-ляо (UB-33) (中髎, zhōng-liáo - средняя ямка)



Топография: проецируется в области третьего дорсального крестцового отверстия; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, задние ветви третьего крестцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: соответствуют показаниям V31 (шан-ляо).

Ся-ляо (UB-34) (下髎, xià-liaó - нижняя ямка)



Топография: проецируется в области четвертого дорсального крестцового отверстия; здесь проходят латеральные крестцовые артерии и вены, ветви нижней ягодичной артерии и вены, задние ветви четвертого крестцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: соответствуют показаниям V31 (шан-ляо); дополнительно: боль в уретре, цистит.

Хуэй-ян (UB-35) (會陽, huì-yáng - соединение ян)



Топография: у латеральнонижнего края копчика, на 0,5 цуня кнаружи от задней срединной линии; проецируется на начальную часть большой ягодичной мышцы, иннервируемой нижним ягодичным нервом; здесь проходят ветви нижней ягодичной артерии и вены, копчикового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в пояснице при менструации, геморрой, кровавый стул, половая слабость у мужчин и женщин, кожный зуд и нейродермит в области промежности.

Чен-фу (UB-36) (承扶, chéng-fú - поддерживаемый рукой)



Топография: в центре ягодичной складки; проецируется на нижний край большой ягодичной мышцы, иннервируемой нижним ягодичным нервом, между двуглавой мышцей бедра и полусухожильной мышцей, иннервируемыми седалищным нервом; здесь проходят ветви нижней ягодичной артерии и вены, нижнего ягодичного нерва, заднего кожного нерва бедра из крестцового сплетения, в глубине - седалищный нерв.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 25 - 30 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли в области поясницы и спины, отек и боли в области бедра, паралич ног, геморрой, запор, задержка мочи.

Инь-мэнь (UB-37) (殷門, yīn-mén - большие красные ворота)



Топография: в области задней поверхности бедра, на 1,5 цуня выше середины расстояния между точками V(VII)36 (чэн-фу) и V(VII)40 (вэй-чжун); проецируется в промежутке между двуглавой мышцей бедра и полусухожильной мышцей, иннервируемыми седалищным нервом; здесь проходят ветви глубокой артерии и вены бедра, заднего кожного нерва бедра из крестцового сплетения, в глубине - седалищный нерв.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боли в пояснице со скованностью в спине, парез и паралич мышц ног, отек половых органов.

Фу-си (UB-38) (浮郄, fú-xì - поверхностная ямка)



Топография: на 1 цунь выше точки V(VII)39 (вэй-ян), у медиального края двуглавой мышцы бедра; здесь проходят ветви глубокой артерии и вены бедра, латеральной верхней коленной артерии, подколенной вены, общий малоберцовый нерв и задний кожный нерв бедра.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: судороги мышц наружной поверхности голени, ломота в суставах, коксартроз, паралич общего малоберцового нерва, запор, цистит, анурия.

Вэй-ян (UB-39) (委陽, wěi-yáng - накопление ян)



Топография: в латеральном отделе подколенной ямки, кнаружи от точки V(VII)40 (вэй-чжун), у внутреннего края сухожилия двуглавой мышцы бедра; здесь проходят ветви глубокой артерии и вены бедра, латеральной верхней коленной артерии, подколенной вены, общий малоберцовый нерв и задний кожный нерв бедра.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области поясницы и в подколенной области, судороги икроножной мышцы, капающее мочеиспускание.

Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)



Топография: в центре подколенной ямки, кнаружи от места пульсации подколенной артерии; здесь проходят подколенная артерия и вена, большеберцовый нерв, ветви заднего кожного нерва бедра.

Техника: укол прямой, в обход подколенной артерии снаружи, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие 1 - 3 мин).

Показания: отеки и боли в ноге и пояснице, ишиас, затруднение движения в тазобедренном и коленном суставах, перемежающая хромота, паралич и онемение ног, недостаточность мозгового кровообращения, нарушение обмена веществ, выпадение волос и бровей, рвота, понос, запор, недержание мочи, олигурия, грипп, кожные заболевания, аллергические состояния.

Фу-фэнь (UB-41) (附分, fù-fēn - латеральное разделение)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II грудного позвонка; проецируется на трапециевидную мышцу, иннервируемую добавочным нервом, большую ромбовидную мышцу, иннервируемую дорсальным нервом лопатки, и подвздошно-реберную мышцу груди, иннервируемую задними ветвями грудных нервов; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, второй задней межреберной артерии и вены (из наивысшей межреберной артерии и вены), поперечные вены шеи, задние ветви второго грудного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению к лопатке, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боль в области спины, лопатки и шеи, спастическая кривошея, межреберная невралгия, нарушение кожной чувствительности в области плеча и локтя, пневмония.

По-ху (UB-42) (魄户, pò-hù - убежище души)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка III грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, третьей задней межреберной артерии и вены, задние ветви второго и третьего грудных нервов.

Техника: укол наклонный, по направлению к лопатке, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боль в области спины и плеча, бронхиальная астма, бронхит, плеврит, рвота.

Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IV грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, четвертой задней межреберной артерии и вены, задние ветви третьего и четвертого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, вдоль межреберья, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная (после теплового воздействия рекомендуется термопунктура точки E(III)36 (цзу-сань-ли) для снятия гиперемии верхней части туловища).

Показания: различные хронические заболевания, туберкулез легких, бронхит, язвенная болезнь желудка, неврастения, поллюции, снижение памяти, рвота, плеврит. В древности считалось, что воздействие на эту точку показано при лечении "ста заболеваний" и имеет профилактический эффект.

Шень-тан (UB-44) (神堂, shén-táng - храм духа)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка V грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви поперечной артерии шеи, пятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви четвертого и пятого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания сердца, бронхит, астма, межреберная невралгия, головокружение, боль в области длиннейшей мышцы спины и плеча.

И-си (UB-45) (譩譆, yì-xǐ - крик боли)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VI грудного позвонка; проецируется на трапециевидную, большую ромбовидную мышцы и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви шестой задней межреберной артерии и вены, задние ветви пятого и шестого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания сердца, бронхиальная астма, межреберная невралгия, боли в спине и пояснице, головокружение, бессонница при переутомлении, икота, рвота.

Гэ-гуань (UB-46) (膈關, gé-guān - граница диафрагмы)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка VII грудного позвонка; проецируется на нижний край трапециевидной мышцы, иннервируемой добавочным нервом, верхний край широчайшей мышцы спины и подвздошно-реберную мышцу груди, иннервируемую подлопаточным нервом; здесь проходят ветви седьмой задней межреберной артерии и вены, задние ветви шестого и седьмого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: межреберная невралгия, спазм пищевода, отрыжка и рвота большим количеством слюны и жидкости, чувство распирания в грудной клетке с икотой, расстройство стула, моча желтого цвета.

Хуань-мэнь (UB-47) (魂門, hún-mén - врата души)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка IX грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, иннервируемую подлопаточным нервом, и подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви девятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви восьмого и девятого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания печени, желтуха, боли в грудной клетке и спине, иррадиирующие в сердце, ревматизм мышц, боли в желудке, диспепсия.

Ян-ган (UB-48) (陽綱, yáng-gāng - источник ян)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка X грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, подвздошно-реберную мышцу груди; здесь проходят ветви десятой задней межреберной артерии и вены, задние ветви девятого и десятого грудных нервов.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: дисфункция печени и желчного пузыря, отсутствие аппетита, урчание и боль в животе, спазм пищевода, задержка мочи в результате отхождения камней.

И-шэ (UB-49) (意舍, yì-shè - убежище мысли)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XI грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую и подвздошно-реберную мышцу поясницы, иннервируемую задними ветвями грудных нервов; здесь проходят ветви одиннадцатой задней межреберной артерии и вены, задние ветви десятого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания печени и желчного пузыря, тошнота, рвота и расстройство обмена веществ, спазм пищевода, понос, боли в спине.

Вэй-цан (UB-50) (胃倉, wèi-cāng - амбар желудка)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка XII грудного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую и подвздошно-реберную мышцу поясницы; здесь проходят ветви подреберной артерии и вены, задние ветви десятого и одиннадцатого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: вздутие и урчание кишечника, запор, боли в мышцах спины и позвоночника.

Хуань-мэнь (UB-51) (肓門, huāng-mén - врата жизненных центров)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка I поясничного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины, нижнюю заднюю зубчатую и подвздошно-реберную мышцу поясницы; здесь проходят ветви первой поясничной артерии и вены, задние ветви одиннадцатого грудного и подреберного нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: хронические заболевания внутренних органов, заболевания желудка, запор. Воздействие в этой точке наиболее эффективно при воспалении грудной железы.

Чжи-ши (UB-52) (志室, zhì-shì - место воли)



Топография: на 3 цуня кнаружи от нижнего края остистого отростка II поясничного позвонка; проецируется на широчайшую мышцу спины и подвздошно-реберную мышцу поясницы; здесь проходят ветви второй поясничной артерии и вены, задние ветви подреберного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: заболевания органов мочевыделительной и половой систем, боль в наружных половых органах, импотенция, общее расстройство организма, тошнота и рвота, напряжение мышц живота, напряжение и боль в мышцах спины и поясницы.

Бао-хуан (UB-53) (胞肓, bāo-huāng - пузырь хуан)



Топография: на 3 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне второго дорсального крестцового отверстия; проецируется на ягодичные мышцы, иннервируемые верхним и нижним ягодичными нервами крестцового сплетения; здесь проходят ветви верхней ягодичной артерии, ветви внутренней подвздошной артерии, верхние ягодичные вены, задние ветви (верхние и средние нервы ягодицы) поясничных и крестцовых нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: метеоризм, понос, запор, пиелонефрит, нарушение функций мочеиспускания и дефекации, заболевания женских половых органов, опухоли в области мочевого пузыря, боли в области поясницы и позвоночника.

Чжи-бянь (UB-54) (秩邊, zhì-biān - самый нижний по порядку)



Топография: на 3 цуня кнаружи от задней срединной линии, на уровне четвертого дорсального крестцового отверстия; проецируется на большую ягодичную мышцу, грушевидную мышцу; в глубине проходит седалищный нерв, более поверхностно - ветви нижней ягодичной артерии, нижних ягодичных вен, нижнего ягодичного нерва, задний кожный нерв бедра.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры увеличена (дистантное воздействие 20 - 30 мин).

Показания: люмбаго, ишиас, цистит, геморрой, парез и паралич нижних конечностей.

Хэ-ян (UB-55) (合陽, hé-yáng - встреча ян)



Топография: на 2 цуня ниже центра подколенной ямки, между головками икроножной мышцы; проецируется на икроножную мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят малая подкожная вена ноги, ветви подколенной артерии и вены, заднего кожного нерва бедра, медиального кожного нерва икры, отходящего от большеберцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в области спины и поясницы, в коленном суставе и голени, парез мышц нижних конечностей, боли в нижней части живота, запор, метроррагия, эндометрит.

Чэн-цзинь (UB-56) (承筋, chéng-jīn - поддержка сухожилия)



Топография: на 5 цуней ниже центра подколенной ямки или на середине расстояния между точками V(VII)55 (хэ-ян) и V(VII)57 (чэн-шань), между головками икроножной мышцы; проецируется на икроножную мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят малая подкожная вена ноги, ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, медиального и латерального кожных нервов икры, отходящих соответственно от большеберцового и общего малоберцового нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в мышцах спины и поясницы, боли и судороги в икроножной мышце, парез нижних конечностей, запор, понос, геморрой.

Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)



Топография: на 8 цуней ниже центра подколенной ямки, в углублении под местом соединения головок икроножной мышцы, на середине расстояния между точкой V(VII)40 (вэй-чжун) и верхним краем пяточной кости; здесь проходят малая подкожная вена ноги, ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, медиального и латерального кожных нервов икры.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 25 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в области поясницы, ишиас, судороги в икроножной мышце, артрит коленного сустава, геморрой, сильное расстройство организма, запор, понос.

Фэй-ян (UB-58) (飛揚, fēi-yáng - взлет) - ло-пункт



Топография: на 7 цуней выше центра латеральной лодыжки, на месте перехода латеральной головки икроножной мышцы в пяточное (ахиллово) сухожилие; проецируется на камбаловидную мышцу, иннервируемую большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, латерального кожного нерва икры, отходящего от общего малоберцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, нарушение зрения, удушье, тяжесть в теле, обострение геморроя, затруднение носового дыхания, боли в пояснице и суставах нижних конечностей, эпилепсия.

Фу-ян (UB-59) (跗陽, fū-yáng - ян тыла кости)



Топография: на 3 цуня выше центра латеральной лодыжки, у наружного края пяточного сухожилия; проецируется на короткую малоберцовую мышцу, иннервируемую поверхностным малоберцовым нервом; здесь проходят ветви малоберцовой артерии, малой подкожной вены ноги, латерального кожного нерва икры, икроножного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, боли в области поясницы и суставов ног, артриты, паралич лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, судороги в икроножной мышце, судороги у детей при обезвоживании организма.

Кунь-лунь (UB-60) (昆侖, kūn-lún - большой и высокий)



Топография: во впадине на середине расстояния между пяточным сухожилием и латеральной лодыжкой, на уровне ее центра; проецируется на короткую малоберцовую мышцу; здесь проходят ветви малой подкожной вены ноги, латеральной лодыжковой сети, отходящей от передней большеберцовой артерии, малоберцовой артерии, передних большеберцовых вен, малоберцовых вен, а также кожные ветви икроножного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению к переднему краю медиальной лодыжки, глубина введения иглы 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: головная боль, головокружение, кровотечение из носа, нарушение зрения, напряжение мышц затылка, боль в мышцах спины, ишиас, люмбаго, артрит суставов стопы, нарушение отделения плаценты при родах, нарушение менструального цикла, судороги у детей. Одна из основных точек в практике акупунктуры.

Пу-шэнь (UB-61) (僕參, pú-cān - поклонение на согнутых коленях)



Топография: на наружной поверхности пятки, во впадине, на 1,5 цуня ниже точки V(VII)60 (кунь-лунь); здесь проходят ветви латеральной лодыжковой сети, отходящей от передней большеберцовой артерии, малоберцовой артерии, передних большеберцовых вен, малоберцовых вен, латеральные пяточные ветви икроножного нерва.

Техника: укол наклонный, по направлению к голеностопному суставу, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боли в пояснице, стопе, пятке, лодыжке, отек в области лодыжек, эпилепсия, делирий.

Шэнь-май (UB-62) (申脈, shēn-mài - растяжимый сосуд)



Топография: под латеральной лодыжкой, во впадине у нижнего края выступа малоберцового блока пяточной кости; проецируется на верхний край мышцы, отводящей мизинец стопы, иннервируемой латеральным подошвенным нервом (отходящим от большеберцового нерва); здесь проходят ветви латеральной лодыжковой сети (отходящей от передней большеберцовой артерии), малоберцовой артерии, передних большеберцовых вен, малоберцовых вен, а также кожные ветви икроножного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие 1-3 мин).

Показания: головная боль, головокружение, боль в пояснице, в коленном и голеностопном суставах, контрактура рук и ног, артериосклероз, расстройства сна, кровоизлияние в мозг, болезненные менструации, синдром Меньера, эпилепсия.

Цзинь-мэнь (UB-63) (金門, jīn-mén - золотые ворота) - противоболевая



Топография: во впадине, кзади от основания V плюсневой кости, у латерального края кубовидной кости, кпереди и книзу от точки V(VII)62 (шэнь-май); проецируется на верхний край мышцы, отводящей мизинец стопы, иннервируемой латеральным подошвенным нервом (отходящим от большеберцового нерва); здесь проходят ветви латеральной предплюсневой артерии (от тыльной артерии стопы), малоберцовых вен, латерального тыльного кожного нерва (от икроножного нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: боль в передней части головы, боль в нижней части живота, боли в коленном, голеностопном суставах, в пояснице, снижение слуха, эпилепсия, судороги у детей.

Цзин-гу (UB-64) (京骨, jīng-gǔ - главная кость)- пособник



Топография: на латеральном крае стопы, во впадине книзу и кпереди от основания V плюсневой кости, ниже ее бугристости; проецируется на мышцу, отводящую мизинец стопы (иннервируется латеральным подошвенным нервом, отходящим от большеберцового нерва); здесь проходят латеральная предплюсневая артерия (от тыльной артерии стопы), ветви латеральной подошвенной артерии, малоберцовых вен, латеральный тыльный кожный нерв (от икроножного нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, боль в пояснице, тазобедренном суставе, задней поверхности бедра, заболевания глаз, тревожное состояние, судороги у детей.

Шу-гу (UB-65) (束骨, shù-gǔ - соединение костей) - седативная



Топография: на латеральном крае стопы, во впадине, кзади и книзу от головки V плюсневой кости; проецируется на мышцу, отводящую мизинец стопы (иннервируется латеральным подошвенным нервом от большеберцового нерва); здесь проходят ветви тыльной артерии стопы, латеральной подошвенной артерии, малоберцовых вен, латеральный тыльный кожный нерв (от икроножного нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, головокружение, расстройство слуха, головные боли в области темени с ригидностью мышц затылка, воспаление внутреннего угла глаза, сужение слезоотводящего канала, спастическая кривошея ("невозможно повернуть голову") боль в области поясницы и спины, судороги икроножной мышцы, карбункулы и фурункулы тела.

Цзу-тун-гу (UB-66) (足通谷, zú-tōng-gǔ - проход долиной)



Топография: на латеральном крае стопы, во впадине, кпереди и книзу от V плюснефалангового сустава; здесь проходят ветви тыльной пальцевой артерии (из системы тыльной артерии стопы), собственная пальцевая подошвенная артерия (ветвь латеральной подошвенной артерии), ветви малоберцовых вен, собственный подошвенный пальцевой нерв и латеральный тыльный кожный нерв (ветвь икроножного нерва).

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, головокружение, боль в области шеи и затылка, кровотечение из носа, хронический гастрит, мерцательная скотома.

Чжи-инь (UB-67) (至陰, zhì-yīn - достижение инь) - тонизирующая



Топография: около 3 мм кнаружи от корня ногтя V пальца стопы; здесь проходят ветви тыльной пальцевой артерии и собственной подошвенной пальцевой артерии, тыльных пальцевых вен стопы, латерального тыльного кожного нерва, а также собственного подошвенного пальцевого нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: чувство тяжести в голове, заложенность носа, боль в глазах, сильная боль в области груди и подреберье, хронический гастрит, затяжные роды, импотенция.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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