Меридиан почек (KD ) Kidney (足少陰腎經, zúshàoyīn shènjīng) — 27 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, эле­мент вода. Движение энергии по меридиану центро стремительно е. Энергия поступает из меридиана мочевого пузыря и передается меридиану перикар­да. Период максимальной активности меридиана почек от 17 до 19 часов.

Меридиан почек берет начало ниже мизинца стопы, проходит к по­дошве стопы и далее к внешней лодыжке, которую окружает. Далее проходит по внутренней стороне нижней конечности сзади от мери­диана печени и меридиана селезенки. С задней стороны бедра он под­ходит к нижнему концу позвоночника (точка чан-цян, 1-я точка сосуда управителя), проходит вдоль позвоночника к почкам, откуда отходит его ветвь, ведущая к мочевому пузырю.

Другая ветвь берет начало от почки, поднимается к печени, прохо­дит сквозь диафрагму, входит в легкие и встречается с меридианом перикарда. Внутри легких эта ветвь разветвляется на две части. Пер­вая соединяется с сердцем и распространяется внутри грудной клетки. Вторая проходит вдоль шеи, оканчиваясь у корня языка.





Важнейшие заболевания: головокружение, шум в ушах, спермато­рея (в китайской медицине это означает как истечение семени, так и нарушение потенции), одышка, кровохарканье, сухость во рту и су­хость языка, припухлости и боли в глотке, боли в пояснице, отеки, запоры, понос, мелькание в глазах, чувство беспокойства в сердпе. психические расстройства (состояние беспокойства, возбуждение), мышечная слабость нижних конечностей, ощущение жара на подно­жии стопы, боли в зоне прохождения меридиана, в спине и в пояснич­ной области.

Все акупунктурные точки:

Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)

Жань-гу (KD-2) (然谷, rán-gǔ - долина трех испытаний)

Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток)

Да-чжун (KD-4) (大鐘, dà-zhōng - большой колокол)

Шуй-цюань (KD-5) (水泉, shuǐ-quán - водный источник)

Чжао-хай (KD-6) (照海, zhào-hǎi - блеск на море)

Фу-лю (KD-7) (複溜, fù-liū - повторяющаяся ошибка)

Цзяо-синь (KD-8) (交信, jiāo-xìn - перекрест во времени)

Чжу-бинь (KD-9) (築賓, zhù-bīn - здание для гостя)

Инь-гу (KD-10) (陰谷, yīn-gǔ - долина инь)

Хэн-гу (KD-11) (横骨, héng-gǔ - горизонтальная кость)

Да-хэ (KD-12) (大赫, dà-hè - великий блеск)

Ци-сюэ (KD-13) (氣穴, qì-xúe - пещера энергии)

Сы-мань (KD-14) (四滿, sì-mǎn - четырёхкратная полнота)

Чжун-чжу-живота (KD-15) (中注, zhōng-zhù - среднее стечение)

Хуан-шу (KD-16) (肓俞, huāng-shū - точка хуан)

Шан-цюй (KD-17) (商曲, shāng-qū - поворотная точка купцов)

Ши-гуань (KD-18) (石關, shí-guān - каменная граница)

Инь-ду (KD-19) (陰都, yīng-dū - столица инь)

Фу-тун-гу-живота (KD-20) (腹通谷, fù-tōng-gǔ - проход долиной)

Ю-мэнь (KD-21) (幽門, yōu-mén - привратник желудка)

Бу-лан (KD-22) (步廊, bù-láng - коридор для прогулки)

Шэнь-фэн (KD-23) (神封, shén-féng - душевная граница)

Лин-сюй (KD-24) (靈墟, líng-xū - курган Бога)

Шэнь-цан (KD-25) (神藏, shén-cáng - хранилище духа)

Юй-чжун (KD-26) (彧中, yù-zhōng - в застое)

Шу-фу (KD-27) (俞府, shū-fǔ - особняк согласия)

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану почек:

головокружение, шум в ушах, сперматорея (в китайской медицине это означает как истечение семени, так и нарушение потенции), одышка, кровохарканье, сухость во рту и боли в глотке, боли в пояснице, отеки, запоры, понос, мелькание в глазах, чувство беспокойства в сердце, психические расстройства (состояние беспокойства, возбуждение), мышечная слабость нижних конечностей, ощущение жара на подножии стопы, боли в зоне прохождения меридиана, в спине и в поясничной области.

Симптомы избытка энергии меридиана почек (симптомы ян):

вздутие живота, отеки, чувство удушья; мочеиспускание чаще ночью, чем днем; моча темно-бурая (цвета кофе); необычный прилив энергии, потребность в активной деятельности.

Симптомы недостатка энергии меридиана почек (симптомы инь):

учащенное, обильное мочеотделение; напряженная шея; холодные, слабые, немеющие ноги; зябкость в области ягодиц; робость, подозрительность; нетерпеливость, неуверенность, непроизвольные, еле слышные стоны; частая зевота; храп ночью; чувство сонливости и покоя перед закатом солнца; ранняя утренняя бессонница; расстройство кишечника; снижение сексуальной потенции.

Указанные симптомы снимаются соответствующим воздействием на точки меридианов почек R и перикарда МС.

Воздействие на точки меридиана почек способствует излечению заболеваний мочеполовой системы, нервнопсихических расстройств и особенно благотворно оказывает общеукрепляющее оздоравливающее действие на весь организм.

Стандартные акупунктурные точки:

Фу-лю (KD-7) (複溜, fù-liū - повторяющаяся ошибка) — тонизирующая,

Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник) — седативная,

Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток) — пособник,

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек) — сочувственная,

Цзин-мэнь (GB-25) (京門, jīng-mén - ворота столицы) — сигнальная,

Шуй-цюань (KD-5) (水泉, shuǐ-quán - водный источник) — противоболевая,

Да-чжун (KD-4) (大鐘, dà-zhōng - большой колокол) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану мочевого пузыря.

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана почек

Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник) - седативная



Топография: на подошвенной поверхности стопы, между II и III плюсневыми костями, на границе передней трети и задних двух третей подошвы, во впадине, образуемой при сгибании пальцев; проецируется на подошвенный апоневроз, где проходят ветви артериальной и венозной подошвенных дуг, медиального и латерального подошвенных нервов, относящихся к системе большеберцового нерва.

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры до 5 мин.

Показания: головная боль с расстройством зрения; сухость во рту, боль в горле, пропадает голос (афония); кровотечение из носа, острый тонзиллит, сердцебиение, запор, понос, боли связок в области бедер, сильная боль в кончиках пальцев, судороги у детей, а также для оказания скорой помощи.

Жань-гу (KD-2) (然谷, rán-gǔ - долина трех испытаний)



Топография: на медиальном крае стопы, во впадине, кпереди и книзу от бугристости ладьевидной кости; проецируется на мышцу, отводящую большой палец стопы (иннервируется медиальным подошвенным нервом);здесь проходят ветви медиальной подошвенной артерии, тыльной венозной сети стопы, медиального подошвенного нерва, подкожного нерва, относящегося к системе бедренного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина 10 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Показания: боль в горле, кровохарканье, опущение влагалища и матки, нарушение менструального цикла, ночной пот, уретрит, цистит, анурия, недержание мочи, сахарный диабет, бесплодие при нормальном положении матки, гиперемия срамных губ, зуд вульвы, боли в стопе в области бедра.

Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток) - пособник



Топография: во впадине, на середине расстояния между пяточным сухожилием и медиальной лодыжкой, на уровне ее центра; здесь проходят задняя большеберцовая артерия, задние большеберцовые вены и большеберцовый нерв, ветви подкожного нерва.

Техника: укол наклонный, в обход артерии, глубина 10 мм; термопунктура до 10 мин.

Показания: боли в сердце, боли в сердце при простуде, фарингит, ангина, астма, зубная боль, нефрит, мастит, увеличение печени и селезенки, запор, рвота, болезни позвоночника, артрит голеностопного сустава, паралич ног.

Да-чжун (KD-4) (大鐘, dà-zhōng - большой колокол) - ло-пункт



Топография: во впадине, кпереди от места прикрепления пяточного сухожилия к пяточной кости, на 0,5 цуня ниже и несколько кзади от точки R(VIII)3 (тай-си); здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, большеберцового нерва и подкожного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина 10 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Показания: пароксизмальная тахикардия, боль в горле, кашель, одышка, сужение пищевода, запор, расстройство мочеотделения, тревожные и депрессивные состояния, сонливость, боли в области поясницы.

Шуй-цюань (KD-5) (水泉, shuǐ-quán - водный источник)- противоболевая



Топография: на 1 цунь ниже точки R(VIII)3 (тай-си), в углублении, кпереди и кверху от медиального отростка бугра пяточной кости; проекция та же, что и точки R(VIII)4 (да-чжун)

Техника: укол горизонтальный, глубина 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Показания: нарушение менструального цикла, аменорея, боль при менструации, полиурия, спазмы мочевого пузыря, эндометрит, снижение остроты зрения, боль и стеснение под сердцем.

Чжао-хай (KD-6) (照海, zhào-hǎi - блеск на море)



Топография: во впадине, на 0,5 цуня ниже нижнего края медиальной лодыжки; проецируется у места прикрепления отводящей мышцы большого пальца стопы, иннервируемой большеберцовым нервом; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, медиального подошвенного нерва и подкожного нерва.

Техника: укол прямой, глубина 10 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Показания: расстройства менструального цикла, зуд вульвы, опущение матки, артериальная гипотония, мигрень, нарушение мозгового кровообращения с венозным застоем, ожирение, нарушение функции пищеварительного тракта, печени, поджелудочной железы, нарушение сна.

Фу-лю (KD-7) (複溜, fù-liū - повторяющаяся ошибка) - тонизирующая



Топография: кзади от точки R(VIII)8 (цзяо-синь), на 2 цуня выше уровня центра медиальной лодыжки, у переднего края пяточного (ахиллова) сухожилия; проецируется в месте перехода камбаловидной мышцы в пяточное сухожилие; здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, большеберцового нерва и подкожного нерва.

Техника: укол прямой, глубина 10 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Показания: нефрит, уретрит, орхит, почечная патология, боль в пояснице, отек конечностей, парестезия и гипостезия голени, асцит, нарушение пищеварения, урчание в животе, ночная потливость, артериальная гипертония, кровотечение из геморроидальных узлов.

Цзяо-синь (KD-8) (交信, jiāo-xìn - перекрест во времени)



Топография: на 2 цуня выше точки R(VIII)3 (тай-си) и на 0,5 цуня кпереди от точки R(VIII)7 (фу-лю), у медиального (заднего) края большеберцовой кости; проецируется на заднюю большеберцовую мышцу и длинный сгибатель пальцев стопы (иннервируется большеберцовым нервом); здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, подкожного нерва, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол прямой, глубина 10 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Показания: капающее мочеиспускание, боли в уретре, расстройства менструального цикла; нарушение чувствительной и двигательной функций ног; орхит, запор, эмоциональная лабильность, потливость.

Чжу-бинь (KD-9) (築賓, zhù-bīn - здание для гостя)



Топография: на 5 цуней выше точки R(VII)3 (тай-си), у места перехода икроножной мышцы в пяточное сухожилие, примерно на 1 цунь кзади от медиального (заднего) края большеберцовой кости; проецируется на камбаловидную мышцу (иннервируется большеберцовым нервом); здесь проходят ветви задней большеберцовой артерии, задних большеберцовых вен, медиального кожного нерва икры (отходит от большеберцового нерва) и подкожного нерва (отходит от бедренного нерва)

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: импотенция, судороги икроножной мышцы, боли в стопе и голени; неврастения, эпилепсия, маниакальное состояние, задержка психического развития, олигофрения.

Инь-гу (KD-10) (陰谷, yīn-gǔ - долина инь)



Топография: на медиальном конце подколенной кожной складки, кзади от точки F(XII)8 (цюй-цюань), между сухожилиями полуперепончатой и полусухожильной мышц бедра; здесь проходят ветви артериальной и венозной сети коленного сустава, заднего кожного нерва бедра (относится к крестцовому сплетению), запирательного и подкожного нервов, поверхностно - большая подкожная вена ноги.

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры до 5 мин.

Показания: импотенция, фригидность, боли в области полового члена; боли в коленном суставе, внутренней поверхности голени и бедра; вагинит, орхит, усиленная саливация.

Хэн-гу (KD-11) (横骨, héng-gǔ - горизонтальная кость)



Топография: на первой боковой линии живота (на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии), на уровне верхнего края лобкового симфиза, где располагается точка J(XIV)2 (цюй-гу); проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки и на латеральный край пирамидальной мышцы; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий, нижней надчревной вены, наружной половой артерии, ветви подвздошно-подчревного и подвздошно-пахового нервов.

Техника: укол прямой, глубина 10 - 15 мм; продолжительность термопунктуры до 10 мин.

Показания: недержание мочи, импотенция; боль в половом члене, уретре; грыжа; кератит, конъюнктивит.

Да-хэ (KD-12) (大赫, dà-hè - великий блеск)



Топография: на 1 цунь выше точки R(VIII)11 (хэн-гу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)3 (чжун-цзи); проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий, поверхностной и нижней надчревных вен, кожные ветви подвздошно-подчревного и подреберного нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: патологические поллюции, бели, боли в наружных половых органах, втяжение яичника, конъюнктивит.

Ци-сюэ (KD-13) (氣穴, qì-xúe - пещера энергии)



Топография: на 2 цуня выше точки R(VIII)11 (хэн-гу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)4 (гуань-юань); проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий, поверхностной и нижней надчревных вен, передние ветви подреберного нерва.

Техника: укол прямой, глубина 15 - 20 мм; продолжительность термопунктуры до 5 мин.

Показания: заболевания мочеполовой системы, импотенция, задержка мочи, недержание мочи, нефрит; боль в пояснице, позвоночнике; конъюнктивит, кератит.

Сы-мань (KD-14) (四滿, sì-mǎn - четырёхкратная полнота)



Топография: на 3 цуня выше точки R(VIII)11 (хэн-гу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)5 (ши-мэнь); проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий и вен, передние ветви одиннадцатого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: расстройства менструального цикла, патологические поллюции, боль внизу живота при патологии матки, боль и покраснение внутреннего угла глаза, энтероколит, запор, понос.

Чжун-чжу-живота (KD-15) (中注, zhōng-zhù - среднее стечение)



Топография: на 1 цунь ниже уровня пупка и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии - уровень точки J(XIV)7 (инь-цзяо); проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки; здесь проходят ветви поверхностной и нижней надчревных артерий и вен, передние ветви десятого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: нарушения менструального цикла, воспаление придатков, фаллописных труб, запор, боли в пояснице и нижней части живота, конъюнктивит.

Хуан-шу (KD-16) (肓俞, huāng-shū - точка хуан)



Топография: на уровне пупка, на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии; проецируется на апоневрозы мышц передней брюшной стенки, внутренний край прямой мышцы живота; здесь проходят ветви поверхностной, верхней и нижних надчревных артерий и вен, передние ветви десятого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: спазм желудка, кишечная колика, привычный запор, понос, желтуха, конъюнктивит, кератит.

Шан-цюй (KD-17) (商曲, shāng-qū - поворотная точка купцов)



Топография: на 2 цуня выше точки R(VIII)16 (хуан-шу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)10 (ся-вань); проецируется на белую линию живота и внутренний край прямой мышцы живота; здесь проходят ветви верхней надчревной артерии и вены, передние ветви девятого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: спазматические боли в животе, желудке, понос, запор, конъюнктивит, кератит.

Ши-гуань (KD-18) (石關, shí-guān - каменная граница)



Топография: на 3 цуня выше точки R(VIII)16 (хуан-шу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)11 (цзянь-ли); проецируется на белую линию живота и внутренний край прямой мышцы живота; здесь проходят ветви верхней надчревной артерии и вены, передние ветви восьмого и девятого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: спазм желудка, икота, слюнотечение, запор, бесплодие, заболевания матки, конъюнктивит.

Инь-ду (KD-19) (陰都, yīng-dū - столица инь)



Топография: на 4 цуня выше точки R(VIII)16 (хуан-шу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)12 (чжун-вань);проецируется на внутренний край прямой мышцы живота; здесь проходят ветви верхней надчревной артерии и вены, передние ветви седьмого и восьмого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 20 - 30 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: эмфизема легких, плеврит, астма, повышенная перистальтика кишечника, боль в животе, лейкома, глаукома, конъюнктивит.

Фу-тун-гу-живота (KD-20) (腹通谷, fù-tōng-gǔ - проход долиной)



Топография: на 5 цуней выше точки R)VIII)16 (хуан-шу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)13 (шан-вань); проецируется на внутренний край прямой мышцы живота; здесь проходят ветви верхней надчревной артерии и вены, передние ветви седьмого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: кашель, хронический гастрит, рвота, метеоризм, диспепсия.

Ю-мэнь (KD-21) (幽門, yōu-mén - привратник желудка)



Топография: на 6 цуней выше точки R)VIII)16 (хуан-шу) и на 0,5 цуня кнаружи от передней срединной линии (уровень точки J(XIV)14 (цзюй-цюе); проецируется на внутренний край прямой мышцы живота; здесь проходят ветви верхней надчревной артерии и вены, передние ветви шестого и седьмого грудных нервов.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: вздутие верхней части живота, кислая отрыжка, слюнотечение, межреберная невралгия, рвота, понос, стул с кровью и гноем, бронхит, заболевание печени, рвота во время беременности.

Бу-лан (KD-22) (步廊, bù-láng - коридор для прогулки)



Топография: на первой боковой линии груди (2 цуня кнаружи от передней срединной линии), в V межреберье; проецируется на начальный отдел большой грудной мышцы, межреберные мышцы; здесь проходят ветви внутренней грудной и межреберной артерий, грудной вены, передние ветви пятого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: межреберная невралгия, кашель, одышка, бронхит, пневмония, снижение аппетита.

Шэнь-фэн (KD-23) (神封, shén-féng - душевная граница)



Топография: в IV подреберье, на 2 цуня кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую грудную мышцу, межреберные мышцы; здесь проходят ветви внутренней грудной и межреберной артерий, грудной вены, передние ветви четвертого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: межреберная невралгия, кашель, одышка, бронхит, плеврит, отсутствие аппетита, мастит.

Лин-сюй (KD-24) (靈墟, líng-xū - курган Бога)



Топография: в III подреберье, на 2 цуня кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую грудную мышцу, межреберные мышцы; здесь проходят ветви внутренней грудной и межреберной артерий, грудной вены, передние ветви третьего грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: межреберная невралгия, кашель, одышка, бронхит, плеврит, боли в груди и в подреберье, мастит, невротические состояния у женщин.

Шэнь-цан (KD-25) (神藏, shén-cáng - хранилище духа)



Топография: во II межреберье, на 2 цуня кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую грудную и межреберную мышцы; здесь проходят ветви внутренней грудной, грудоакромиальной и наивысшей межреберной артерий, грудоакромиальной и наивысшей межреберной вен, надключичных нервов, передние ветви второго грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: межреберная невралгия, боли в груди, кашель, одышка, отсутствие аппетита, рвота.

Юй-чжун (KD-26) (彧中, yù-zhōng - в застое)



Топография: во I межреберье, на 2 цуня кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую грудную мышцу, межреберные мышцы; здесь проходят ветви внутренней грудной, грудоакромиальной и наивысшей межреберной артерий, грудоакромиальной и наивысшей межреберной вен, надключичных нервов, передние ветви первого грудного нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: боль в грудной клетке, чувство распирания в груди, приступ удушья при астме, тошнота и рвота, кашель, одышка.

Шу-фу (KD-27) (俞府, shū-fǔ - особняк согласия)



Топография: у нижнего края ключицы, на 2 цуня кнаружи от передней срединной линии; проецируется на большую грудную мышцу; здесь проходят ветви внутренней грудной, грудоакромиальной и наивысшей межреберной вен, надключичных нервов (от шейного сплетения)

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 10 мм; продолжительность термопунктуры обычная

Показания: межреберная невралгия, бронхиальная астма, боль в груди и одышка, кашель, удушье, спазмы пищевода.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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