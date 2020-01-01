Китайский массаж лица

Китайский массаж лица – отличный способ добиться улучшения состояния кожи лица. Данная техника известна на Востоке еще с древних времен. Основная идея данной методики заключается в том, что воздействие на определенные биологически активные точки на коже лица способствует запуску процессов регенерации кожных покровов.

Точечный самомассаж позволяет проработать не только верхние слои кожи, но и мышечную ткань, кости, сосуды. Кроме этого, китайская гимнастика, за счет стимуляции определенных зон, помогает улучшить самочувствие всего организма, нормализовать душевное состояние и гармонию во всем теле.

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Массаж энергетических точек имеет целевой характер. Этот метод состоит в активизации и воздействии на различные точки при лечении конкретных заболеваний, напоминает обычный массаж и имеет много общего с техникой акупунктуры. Наряду с цигун-терапией, траволечением и т.д. методика является одной из составляющих китайской медицины.

1. Массаж энергетических точек

Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)

Топография: в углублении кнутри и несколько кверху от внутреннего угла глаза (примерно на 0,3 см); проецируется на медиальную связку века; здесь проходят угловая артерия, отходящая от лицевой артерии, угловая вена, подблоковой, надблоковой и носоресничный нервы (ветви глазного нерва из системы тройничного нерва ).

Массаж осуществляется в течение нескольких секунд указательным или средним пальцем. Задача - стимулировать энергетический поток.

2. Теперь выполните массаж энергетических точек

Цуань-чжу (UB-2) (攢竹, cuán-zhú - проход бровей)



Топография: над точкой V(VII)1 (цин-мин), в углублении у начала брови; проецируется на внутренневерхний край глазницы, на лобную мышцу, на мышцу, сморщивающую бровь, иннервируемые лицевым нервом; здесь проходят надблоковая артерия, отходящая от глазной артерии, ветви лобной артерии, надглазничной вены и лобного нерва (ветви глазного нерва из системы тройничного нерва.

Поглаживающим движением кончиков пальцев массируйте брови, начиная от переносицы.

3. Массируйте энергетические точки

Мэй-чун (UB-3) (眉衝, meí-chōng - встреча бровей)

Топография: над точкой V(VII)2 (цуань-чжу), на 0,5 цуня выше передней границы роста волос, на середине расстояния между точками T(XIII)24(шэнь-тин) и V(VII)4 (цюй-ча); проецируется на лобное брюшко надчерепной мышцы; здесь проходят ветви лобной артерии, надглазничной вены, лобный нерв (ветвь глазного нерва из системы тройничного нерва).

4. Массируйте энергетические точки

Сы-чжу-кун (TH-23) (絲竹空, sī-zhú-kōng - узкое отверстие)

Топография: на наружном конце брови, в углублении, которое соответствует латеральному краю скулового отростка лобной кости; проецируется на круговую мышцу глаза; здесь проходят ветви поверхностной височной артерии и вены, ветви надглазничного нерва и скуловой нерв (из системы тройничного нерва), скуловая ветвь лицевого нерва.

5. Массируйте энергетические точки

Тун-цзы-ляо (GB-1) (瞳子髎, tóng-zǐ-líao - зрачковая ямка)

Топография: примерно на 0,5 см кнаружи от наружного угла глаза, во впадине на краю глазницы; проецируется на круговую мышцу глаза, иннервируемую лицевым нервом; здесь проходят скулоглазничная артерия - ветвь поверхностной височной артерии, глубокие височные артерии - ветви верхнечелюстной артерии, скулоглазничная вена, скулолицевая и скуловисочная ветви скулового нерва из системы тройничного нерва.

, после них -

Чэн-ци (ST-1) (承泣, chéng-qì - приёмник слёз)

Топография: в области нижнего века, между глазным яблоком и серединой нижнего края глазницы; проецируется на круговую мышцу глаза, иннервируемую лицевым нервом, нижнюю прямую мышцу глаза; здесь проходят подглазничная артерия, отходящая от верхнечелюстной артерии, ветви глазной артерии, нижняя глазная вена, подглазничный нерв, отходящий от верхнечелюстного нерва, ветви глазодвигательного нерва..

Завершая цикл, снова вернитесь к энергетическим точкам цзин-мин.

6. Большим, средним и указательным пальцами погладьте несколько раз от переносицы вниз, к основанию.

7. Сделайте массаж энергетических точек

Ин-сян (LI-20) (迎香, yíng-xiāng - прием благоухания) Точка соединения меридианов GI и E

Топография: в носогубной складке, на 0,5 цуня кнаружи от центра крыла носа; проецируется на верхнюю челюсть; здесь находятся ветви лицевой артерии, лицевой вены, подглазничного нерва, щечная ветвь лицевого нерва.

8. Положите большие пальцы на впадины за ушами так, чтобы почувствовать биение пульса на шее; сделайте массаж энергетических точек

И-фэн (TH-17) (翳風, yì-fēng - защита от ветра)

Топография: в углублении кзади от основания мочки уха, между сосцевидным отростком и ветвью нижней челюсти, в глубине соответствует шилососцевидному отверстию; проецируется на передний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы, на двубрюшную мышцу, задний край околоушной железы; здесь разветвляются задняя ушная артерия и вена, большой ушной нерв, поверхностно проходит задняя ушная ветвь лицевого нерва, в глубине выходит лицевой нерв из шилососцевидного отверстия.

9. Затем подушечками на стыке больших пальцев и ладоней(но не кончиками пальцев) сделайте массаж энергетических точек

Тай-ян (EX-HN5)

Топография Тай-ян (EX-HN5):

В углублении на уровне середины расстояния между наружным концом брови и наружным углом глаза, 1 цунь кзади от каждого из этих ориентиров.

10. Потом, соединив два или три пальца вместе и начав с уголков глаз у переносицы, круговыми движениями массируйте кожу вокруг глаз. Постепенно увеличивайте радиус движений, переходя к массажу всей поверхности лица и откинув голову назад.

11. Положите пальцы на основание шеи так, чтобы они почти касались друг друга, и накройте уши ладони, как показано на рисунке. Положите указательные пальцы на средние и нанесите не сильный щелчок по голове(указательные пальцы движутся, сгибая средние и слегка их касаясь), таким образом воздействуя на энергетические точки

Юй-чжэнь (UB-9) (玉枕, yù-zhěn - нефритовая подушка)

Топография: кнаружи от верхней границы наружного затылочного выступа, т.е. на поперечной линии, где находится точка T(XIII)17 (нао-ху), на 1,3 цуня от нее; проецируется на затылочную кость, сухожильный шлем у начала затылочного брюшка надчерепной мышцы; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого затылочного нерва.

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Тянь-чжу (UB-10) (天柱, tiān-zhù - небесный столб)

Топография: у края трапециевидной мышцы, несколько выше задней границы роста волос, на 1,3 цуня кнаружи от точки T(XIII)15 (я-мэнь), которая располагается на уровне промежутка между I и II шейными позвонками; проецируется на начальный отдел трапециевидной мышцы и более глубоко лежащую полуостистую мышцу головы; здесь проходят ветви затылочной артерии, затылочной вены, большого затылочного и третьего шейного нервов, в этой области соответственно поперечным отросткам шейных позвонков проходит позвоночная артерия.

Двадцать четыре раза. Уши плотно прикройте ладонями и слушайте звонкое "дром....дром", называемое "звучание небесного барабана".

8 точек начала и окончания меридианов в области лица.

1. Меридиан желчного пузыря начинается у наружного угла глаз. Энергия к нему поступает от меридиана Трех обогревателей и передается на меридиан - Печени.

Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)

Ян-бай (GB-14) (陽白, yáng-bái - ясность ян)

2. Меридиан тонкой кишки. Энергия поступает от меридиана Cердца и передается к меридиану - Мочевого пузыря. Начинается снаружи от ногтя мизинца, и заканчивается в точке впереди ушной раковины.

Тин-гун (SI-19) (聽宫, tīng-gōng - дворец слуха)

3. Меридиан желудка начинается под глазом как раз под зрачком. Энергия к нему поступает от меридиана Толстой кишки и передается на меридиан Селезенки и поджелудочной железы.

Чэн-ци (ST-1) (承泣, chéng-qì - приёмник слёз)

Цзюй-ляо (ST-3) (巨髎, jù-liáo - огромная расщелина)

4. Меридиан толстой кишки заканчивается в верхней части носогубной складки. Энергия к нему поступает от меридиана легких и передается на меридиан желудка.

Хэ-ляо (LI-19) (口禾髎, kǒu-hé-liáo - ложе злаков)

Ин-сян (LI-20) (迎香, yíng-xiāng - прием благоухания)

5. Меридиан мочевого пузыря начинается в начале брови, у внутреннего угла глаза. Энергия к нему поступает от меридиана Тонкой кишки и передается на меридиан - Почек.

Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)

Цуань-чжу (UB-2) (攢竹, cuán-zhú - проход бровей)

6. Меридиан тройного обогревателя заканчивается в точке у наружного края брови и является единственным меридианом, не соотнесенным с каким-либо органом. Данный меридиан выполняет функцию координирования и регуляции деятельности внутренних органов. Оказывает влияние на дыхание, пищеварение и состояние мочеполового тракта в целом.

Сы-чжу-кун (TH-23) (絲竹空, sī-zhú-kōng - узкое отверстие)

7. Переднесрединный меридиан управляет всеми меридианами группы ИНЬ. Начинается в области промежности, и заканчивается в центре подбородочно-губной борозды. Ход энергии по меридиану снизу вверх.

8. Заднесрединный меридиан контролирует все меридианы группы ЯН, которыми он управляет. Начинается в промежности, в той точке, что и переднесрединный меридиан, идет вверх по средней линии спины по ходу позвоночника и заканчивается в точке, расположенной под верхней губой на десне. Ход энергии по меридиану снизу вверх.

(GV.26)Шуй-гоу (水溝, shuǐ-gōu - водосточная канава)

(GV.27)Дуй-дуань (兑端, duì-duān - верхний край губы)