Японский массаж лица - Асахи

Японский массаж лица очень сильно отличается от привычного нам классического эстетического массажа, который делают нам косметологи в салоне. В классическом варианте массажа все движения мягкие, нежные, не приносящие дискомфорт. А массаж Асахи глубоко прорабатывает мышцы в его основе лежат мануальные техники, для его выполнения требуется приложить достаточное давление на кожу и мышцы.

Массаж Асахи включает в себя:

Лимфатический массаж. Он направлен на выведение лишней жидкости из кожи лица и снятию отеков под глазами.

Глубокий массаж мышц. Основан на мануальных техниках, способствует расслаблению мышц, улучшению обменных процессов в клетка, а также способствует получению лифтинг эффекта и коррекциии контура лица.

Показания для массаж Асахи:

профилактика преждевременного старения кожи;

наличие морщин;

пониженный тонус и тургор кожи;

отечность кожи лица и отеки под глазами;

серый цвет кожи;

наличие второго подбородка.

Противопоказания для японского массажа:

воспалительные процессы и заболевания кожи лица;

простудные болезни (ОРВИ, грипп, ОРЗ, ЛОР-заболевания, ринит);

заболевания лимфатической системы;

купероз и розацеа;

аутоиммунные заболевания (болезнь Верльгофа);

психические заболевания;

повреждения и травмы кожи лица.



Это омолаживающий массаж лица, поэтому он показан для женщин после 30-35 лет. Процедуру надо выполнять регулярно, чтобы заметить эффект. Одноразовые манипуляции не принесут результата. Лучше всего процедуру проводить с утра после умывания. Курс рассчитан на 2-3 месяца, потом можно сделать перерыв на несколько месяцев. Рекомендуется в течение первых трех недель делать массаж ежедневно, а затем 2-3 раза в неделю.

Подготовка:

Кожу перед массажем надо обязательно очистить, для этого подойдут ваши ежедневные средства ухода. Молочко или гель для очищения кожи и тоник. Японский массаж делается по жирному крему или маслу. Выбор средства нужно делать исходя из проблем кожи: для жирной кожи подойдет масло из виноградных косточек, для сухой и возрастной кожи масло из зародышей пшеницы, для нормальной – миндальное или масло жожоба. Кожа лица всегда должна быть увлажнена, чтобы руки легко скользили, поэтому если крем или масло впитался в кожу, то следует нанести еще.

После процедуры удалите остатки крема или масла при помощи тоника и сполосните лицо летней водой.

Пошаговая инструкция выполнения японского массажа лица:



1 шаг – лоб и межбровье

Это движение направленно на разглаживание морщин на лбу и между бровями.



Выполнение: движение выполняется синхронно обоими руками. Поставьте плашмя указательный средний и безымянный пальцы на центре лба и плотно их прижмите, задержитесь на 2 секунды. Затем с давлением продвиньте пальцы к вискам. Потом поверните ладони на девяносто градусов вниз (при этом следует уменьшить силу надавливания) ипродвигайте их их по боковым сторонам лица к ушам, шеи и до надключичных лимфоузлов. Завершите первый шаг основным движением описанным выше. В медленном темпе повторите все 3 раза.

2 шаг – вокруг глаз

Это движение направленно на устранение отеков и мешков под глазами, а также на уменьшение морщин вокруг глаз.



Выполнение: массаж выполняется подушечками средних пальцев обоими руками одновременно. Расположите пальцы у внешнего уголка глаза (исходная точка) и слегка нажимая медленно продвигаемся к внутреннему уголку глаза. Затем переходим на кость под бровью и возвращаемся в исходную точку. Повторяем движение до внутреннего края глаза, а потом возвращаемся через низ к внешнему уголку глаза, там фиксируем пальцы на 2 секунды, а затем продолжаем движения до виска. Оттуда делаем основное массажное движение. Выполняется 3 раза.

3 шаг - уголки рта

Это движение направленно на поднимание уголков рта.

Выполнение: задействованы обе руки. Расположите средний и безымянный пальцы в центре подбородка, задержитесь на 3 секунды. Оказывая давление переместите пальцы вокруг рта, они должны встретиться под носом. Место встречи зафиксируйте на 3 секунды. Нажим должен быть достаточно сильный. Повторите это движение 3 раза.

4 шаг - носогубные складки и переносица

Это движение направленно на разглаживание носогубных складок и морщин на переносице.

Выполнение: начальная точка низ крыльев носа. Дугообразными движениями помассируйте с обоих сторон крылья носа средними пальцами (повторите 5 раз). Потом двумя пальцами средним и безымянным помассируйте переносицу сверху вниз (повторите 3 раза). Затем отведите пальцы, не отрывая их от кожи, к вискам и совершите основное движение.

5 шаг – щеки, скулы, овал лица

Это движение направленно на подтягивание кожи щек, скул и уголков рта.

Выполнение: установите указательные, средние и безымянные пальцы обеих рук на середине подбородка, огибая рот с разных сторон с давлением ведите пальцы к глазнице, зафиксируйте на 2 секунды, а затем к вискам. Оттуда выполняем основное массажное движение. Движение выполняется всеми фалангами пальцев. Повторяем 3 раза.



6 шаг – нижняя часть лица

Это движение направленно на формирование овала лица, подтягивания брылей.

Выполнение: массажное движение выполняется попеременно сначала одной рукой потом другой. Нерабочая рука всей поверхностью пальцами и ладони лежит на нижней челюсти и слегка давит вверх. Рабочей рукой всеми пальцами с нажимом проводим по диагонали от угла нижней челюсти к внутреннему уголку глаза. Затем ослабляем давление и ведем к виску, откуда совершаем основное движение. Сделайте 3 раза на одной стороне лица, затем столько же на другой.



7 шаг – средняя часть лица

Это движение направленно на удаление излишков жира с поверхности носа и укрепление средней части лица.

Выполнение: расположите по 3 пальца горизонтально возле спинки носа. Сожмите ноздри, а затем с нажимом проведите пальцы до висков, откуда совершите основное движение японского массажа.



8 шаг – средняя и нижняя часть лица

Это движение направленно на приподнятие и разглаживание средней и нижней части лица.

Выполнение: движение состоит из двух частей. Сначала мы работаем со средней частью лица. Основание ладоней располагаем под уголками рта, пальцы развернуты в стороны, с нажимом ведем ладони к крыльям носа, фиксируем на 3 секунды. Затем ведем ладони по скуловой кости к вискам. Оттуда совершаем основное движение. Повторить 3 раза.

Вторая часть выполняется основанием ладошек от уголков губ с обоих сторон, голова при этом наклонена вперед вниз. Ладошки ведем с нажимом по скуловой кости до висков, затем выпрямляем голову и делаем основное движение массажа Асахи. Повторяем 3 раза.



9 шаг – второй подбородок

Это движение направленно на разглаживание второго подбородка и брылей.

Выполнение: ставим основание ладони на середине подбородка и с нажимом ведем по границе нижней челюсти к мочке уха. Движение выполняется сначала одной рукой потом другой по 3 раза.



10 шаг – тонус лица

Это движение направленно на создание лифтинг эффекта и устранение морщин.

Выполнение: большие пальцы обеих рук расположите в подъязычной ямке, сомкнутые пальцы с смотрящими друг на друга ладонями разместите у спинки носа. У вас должен получиться треугольник. Указательный палец (со всеми остальными) и острием ладони ведите по скулам и щекам к вискам, там зафиксируйте положение на 2 секунды и совершите основное движение японского массажа лица.



11 шаг – поперечные морщины на лбу

Это массажное движение разглаживает поперечные морщины на лбу.

Выполнение: движение имеет две части. Первая часть состоит из зигзагообразных движений, которые выполняются по всей поверхности лба от одной стороны к другой и обратно. Массаж лба производится одной рукой. Повторяется 3 раза.

Вторая часть выполняется всеми фалангами пальцев обеих рук, которые следует разместить на середине лба, затем с нажимом переместить их к вискам и в завершение японского массажа делается основное движение.



На молодой, подтянутой коже результатов массажа можно не увидеть. Но для женщин за 30, 40, 50, 60 лет ежедневное выполнение данного комплекса омолаживающего массажа может принести видимый эффект. Эффект достигается за счет лимфодренажного действия, и улучшения кровообращения. Кроме этого японский массаж лица Асахи основан на точечном массаже и элементах остеопатии.



Осложнения:

Японский массаж лица, как и любой другой может привести к нежелательным последствиям. Ознакомьтесь с ними, чтобы знать, как на них реагировать, если они возникнут.

Высыпание на коже (прыщи, сыпь)

Если у вас есть высыпания, то любой массаж противопоказан, в противном случае вы можете усугубить положение и получить полностью обсыпанное лицо.

Если же до массажа у вас была чистая кожа, то незначительные высыпания могут возникнуть, так как вы активно воздействуете на кожу и ускоряете обмен веществ. Массаж можно продолжать, но надо использовать в уходе за кожей противовоспалительные средства.

Если у вас сильно высыпало, то массаж на какое-то время надо прекратить и заняться лечением высыпаний. Кроме этого причиной прыщей может быть не сам массаж, а неподходящее вашей коже массажное средство или пренебрежение очищением лица до процедуры и после.

Отеки с утра

Не делайте массаж перед сном, это может привести к отекам и одутловатости лица. Лучшее время для японского массажа – это утро.

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