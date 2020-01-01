Хрономедицина в традиционной китайской медицине

Хрономедицина — область медицины, в которой используется представление о биологических ритмах, которые изучаются в рамках хронобиологии. Биологические ритмы — это ритмические проявления временной структуры организма, поэтому хрономедицина не исчерпывается одними только биологическими ритмами, а пытается рассмотреть всю «временную структуру организма» в целом.



«Цикличность биологических функций на всех уровнях является одним из условий существования живых организмов и рассматривается как одно из непременных свойств живой материи, ее неотъемлемое качество, выработанное всем ходом эволюции .... В биосистемах любого уровня сложности окислительно-восстановительные процессы протекают ритмично и согласованно с физическими и космическими ритмами. В связи с этим жизнедеятельность организмов, функционирование органов и систем, обмен веществ, энергия и информация в живых системах подчиняются закону биологически-структурно-временной дискретности» .

Таким образом, представление о ритмичности в живой природе является ключевым. Ритмы присутствуют в организме с момента его зарождения до смерти, приобретая при этом особые черты. Под биологическими ритмами подразумевают физиологические процессы, повторяющиеся через равные промежутки времени, отличающиеся интенсивностью и сложностью вовлекаемых структур (периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений, свойственные живой материи на всех уровнях ее организации — от молекулярных и субклеточных). В зависимости от происхождения индуцирующего агента биологические ритмы делятся на экзогенные, вызванные периодическим воздействием извне, и эндогенные, автономные, обусловленные активными процессами в самом организме.

В подавляющем большинстве случаев в клинической практике врачи редко задумываются над этим вопросом.

Цитаты из Нэй Цзин - как первоисточника

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭНЕРГИЕЙ ОРГАНОВ (РЕЗЕРВУАРОВ ЭНЕРГИИ) И СЕЗОНАМИ ГОДОВОГО ЦИКЛА Император Хуан Ди: "Говорят, что при исследовании больного надлежит учиты­вать его физическую конституцию, сезоны года и пять царств (regnes). Не могли бы вы дать детальные разъяснения всего этого?". Ци Бо: "Пятью царствами" являются соответственно Металл, Дере­во, Вода, Огонь и Земля. Хорошо поняв (суть) этого понятия, можно делать прогнозы относительно жизни или смерти боль­ного, относительно излечимости или неизлечимости его болез­ни; (благодаря этому) можно также оценить силу энергии его пяти органов и даже предугадать моменты улучшений и ухуд­шений в ходе болезни. Печень соответствует весеннему сезону (и) Дереву. Для ее лечения надлежит колоть точки меридианов печени и желчного пузыря. Симптомами нарушения (деятельности) печени явля­ются контрактуры и спазмы мышц; для облегчения (состояния) необходимо предписывать медицинские препараты сладкого вкуса. Сердце соответствует летнему сезону или Огню. Для его из­лечения необходимо колоть точки меридианов сердца и тонкой кишки. Признаками нарушения сердечной деятельности явля­ются усталость и астенический синдром (asthenic), для "подня­тия" расссившейся энергии сердца необходимо назначать меди­цинские препараты жгучего вкуса/ Селезенка соответствует концу лета (бабьему лету), Земле. Для се излечения необходимо колоть точки меридианов селе­зенки и желудка. Поскольку селезенка страдает от избытка влажности, для ее согревания необходимо назначать медицин­ские препараты соленого вкуса. Легкие соответствуют осени, Металлу; для их излечения не­обходимо колоть точки меридианов легких и толстой кишки. При поражении легких у больного возникает ощущение того, что энергия "заполонила" верхнюю часть его тела, и для лик­видации этого ощущения необходимо предписывать фармако­логические препараты кислого вкуса. Поскольку почки соответствуют зиме и Воде, для их изле­чения необходимо колоть точки меридианов почек и мочевого пузыря. Почки страдают при избытке сухости, и для их увлаж­нения следует назначать фармакологические препараты горь­кого вкуса.

При поражении болезнью печени больной либо излечится летом, либо (если этого не произошло) состояние его ухудшит­ся осенью. Но, если он нс умрет осенью, то протянет до зимы. При поражении печени больной чувствует себя лучше всего в начале дня, после полудня наступает ухудшение его состояния, но к полуночи болезнь вновь утихает (calme). Для его стиму­лирования предписывают препараты сладкого вкуса, а для его "рассеивания” - кислого.

При поражении сердца, если больной не будет исцелен в конце лета, то его состояние ухудшится зимой/ Но, если он не умрет зимой, то протянет до весны. Больной - сердечник чув­ствует себя лучше всего в полдень, и состояние его ухудшается к полуночи, но болезнь утихает в течение дня. Для стимулирования назначают препараты жгучего вкуса, а для рассеива­ния - горького вкуса.

При поражении болезнью селезенки больной должен изле­читься осенью, но, если этого не происходит, состояние его ухудшится весной. Однако, если он нс умрет весной, то дотянет до лета. При заболевании селезенки лучше всего больной чув­ствует себя на закате; на восходе состояние его ухудшается, но болезнь отступает после полудня. Для стимулирования следует назначать препараты соленого вкуса, а для рассеивания - слад­кого.

При поражении болезнью легких, больной должен выздоро­веть зимой; если же этого нс происходит, то летом его состоя­ние ухудшится. Но если он не умрет летом, то дотянет до его конца (до бабьего лета). Подобный больной (с пораженными легкими) чувствует себя лучше всего в полдень; к концу дня наступает ухудшение состояния, но к полуночи болезнь отсту­пает. Для стимулирования предписывают медицинские препа­раты кислого вкуса, а для рассеивания - жгучего.

При поражении болезнью почек, если больной не излечится весной, то летом его состояние ухудшится. Но, оставшись в жи­вых летом, он дотянет до осени. Больной почками лучше всего себя чувствует в полночь. В полдень болезнь его утихает, тогда как в остальные часы дня он чувствует себя хуже. Для стиму­лирования назначают горькие фармакологические препараты, а для рассеивания - соленые.

При "нападении" извращенной энергии на какой-либо орган, последняя обретает наибольшую силу в тот сезон, в котором этот орган находится в наибольшей дисгармонии с органом, "со­ответствующим данному сезону". Исцеление (выздоровление) наступает в момент (период) соответствия между сезоном и ор­ганом. Ухудшение болезни наступает в момент (период), когда пораженный орган нс способен одержать верх (одолеть) орган, "доминирующий” (преобладающий по отношению к "царству­ющему" сезону, Болезнь будет продолжена в течение сезона, в котором "царствует" орган, "согармоничный" с ним (с поражен­ным органом).

В любом случае, желая предугадать момент смерти больного, необходимо, помимо учета высказанных выше соображений, хорошенько изучить его пульс.

Симптомами болезней печени являются боли в боках и в нижней части живота и повышенная раздражительность. При наличии "пустоты печени" наблюдается понижение остроты зрения и слуха, тоска: в этом случае необходимо колоть точки меридианов желчного пузыря и печени. При "возмущении" энергии отмечаются боли в голове, глухота, раздувание (опу­хание) щек; в этом случае необходимо рассеивать точки (ме­ридианов) печени, (поскольку) печень всегда имеет больше крови, чем энергии, тогда как желчный пузырь - больше энер­гии, чем крови.

Симптомы поражения сердца суть следующие: боль в груди, "полнота" в области ребер, боли в боках и спине, в области плеч, лопаток, а также - на внутренней поверхности рук. При наличии "пустоты" будут наблюдаться вздутия груди и живота; могут отмечаться также боли в поясничной области, иррадии- рующие к бокам тела. В этом случае необходимо колоть точки (меридианов) тонкой кишки и сердца.

Поражение селезенки характеризуется следующими симпто­мами: чувство тяжести в теле, атония мышц (chair), затруд­ненная ходьба (на почве общей ослабленности), боль в стопах ног. При наличии "пустоты” отмечаются вздутие живота с ур­чаньем, поносы и затруднения с пищеварением (нарушения пищеварения). В этом случае следует колоть точки (меридиа­нов) желудка и селезенки, предпочитая те из них, в которых легко вызвать кровотечение.

Симптомы болезней легких суть следующие: кашель, одыш­ка, ощущение того, что энергия "заполняет" верхнюю часть те­ла, боли в плечах и в спине, обильные поты и боли в ногах, распространяющиеся от ягодиц к стопам. При наличии "пусто­ты" отмечаются: затрудненное дыхание (на вдохе), понижение остроты слуха, сухость (постоянная) в горле. Необходимо ко­лоть точки (меридианов) легких и толстой кишки.

Симптомы болезней почек: вздутие живота, опухание ног, кашель с одышкой, чувство тяжести в теле, ночные поты, бо­язнь ветра. При наличии пустоты к этому добавляются: боли в груди, боли в животе вообще и в нижней его части в особенно­сти, чувство оледенения рук и ног; (как правило) больной по­стоянно грустен. Необходимо колоть точки (меридианов) почек и мочевого пузыря, в особенности те из них, которые способны кровоточить (кровоточивые)".

4 ПЕРИОДА СУТОК

Император Хуан Ди:

"Заболеть можно либо в связи с поражением патогенными энергиями (сухости, влажности, холода, жары, фэнь (ветра, дождя) или же в связи с неумеренным образом жизни (невоз­держанностью). Но почему в любом случае (т. е. при любом заболевании) человек испытывает облегчение в период с утра до полудня, тогда как вечером и ночью состояние его ухудша­ется?".

Ци Бо:

"Это обусловлено влиянием четырех сезонов. В самом деле, сутки также можно поделить на четыре временных периода, соответствующих четырем сезонам. Так утро соответствует весне, полдень - лету, (период) закат солнца - осени, а ночь - зиме. Энергия человеческого тела начинает возникать (прояв­ляться) утром, в полдень она достигает максимума, вечером она ослабевает, а ночью возвращается в органы, вот почему в этот период мы имеем ухудшение состояния больного".

Император Хуан Ди:

"Но почему же тогда иногда мы имеем, напротив, ухудшение состояния больного утром?".

Ци Бо:

"Это означает, что в данном случае болен лишь один орган. В соответствии с пораженным органом часы ухудшения состо­яния больного отличаются между собой (т. е. периоды ухудше­ния происходят в разное время)".

Ци Бо:

"Каждый орган соответствует своему (отличному от других "царству") характеризующемуся определенными часами суток, которым и соответствует ухудшение состояния.

Например: для печени, которая соответствует Дереву, ухудшение имеет место в период от 3 до 5 часов, что соответствует переходу энергии в легкие, соответствующие Металлу. Дерево боится Металла, по­скольку Металл (Легкие) одерживает победу над Деревом (Пе­ченью).

Для сердца, соответствующего Огню, период ухудшения рас­положен между 17 и 19 часами, т. е. часами перехода энергии в Почки, соответствующие Воде: Огонь боится Воды, поскольку Вода (Почки) одерживает над ним верх (т. е. над Сердцем).

Соответствующая Земле селезенка имеет период ухудшения между 1 и 3 часами, т. ев часы перехода энергии в печень, соответствующую Дереву. Земля не согласуется с Деревом, ибо Дерево (Печень) одерживает над ней (т. е. над Селезенкой) верх.

Для легких, соответствующих Металлу, период ухудшения расположен между 11 и 13 часами, т. е. часами перехода энер­гии в сердце, которое соответствует Огню, поскольку Огонь (Сердце) одерживает верх над Металлом (Легкими).

Для почек, соответствующих Воде, период ухудшения за­ключен между 9 и 11 часами, т. е. часами перехода энергии в селезенку, соответствующую Земле. Вода боится Земли, ибо Земля (Селезенка) одерживает над ней верх.

Если же в течение этих 7 (двойных) часов ухудшения мы наблюдаем (напротив) улучшение состояния больного, то это является благоприятным знаком, ибо в подобном случае боль­ной орган одерживает верх над органом, являющимся более сильным (который в норме доминирует).

При укалывании также следует следовать правилу "сезонов". Так зимой колют точки "цзин-исток", весной - точки "ин", ле­том - точки "юй", в конце лета - точки "цзин-река", а осенью - точки "хэ".

Укалывание этих различных точек может выполняться со­гласно симптомам: при заболеваниях органов колют точки "цзин-исток", при заболеваниях, оказывающих влияние на из­менение цвета кожного покрова (лица) колют точки "ин"; при заболеваниях, характеризующихся сменой состояний улучше­ния и ухудшения, колют точки "юй"; когда же болезни оказы­вают влияние на изменение голоса, то колют точки "цзин-ре- ка". При заболеваниях, обусловленных либо полнотой мериди­ана, либо застоем кровообращения (крови) необходимо лечить желудок и колоть его точку "хэ" (1), Таков еще один из методов применения акупунктуры.