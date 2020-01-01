Хрономедицина в традиционной китайской медицине
Хрономедицина — область медицины, в которой используется представление о биологических ритмах, которые изучаются в рамках хронобиологии. Биологические ритмы — это ритмические проявления временной структуры организма, поэтому хрономедицина не исчерпывается одними только биологическими ритмами, а пытается рассмотреть всю «временную структуру организма» в целом.
«Цикличность биологических функций на всех уровнях является одним из условий существования живых организмов и рассматривается как одно из непременных свойств живой материи, ее неотъемлемое качество, выработанное всем ходом эволюции .... В биосистемах любого уровня сложности окислительно-восстановительные процессы протекают ритмично и согласованно с физическими и космическими ритмами. В связи с этим жизнедеятельность организмов, функционирование органов и систем, обмен веществ, энергия и информация в живых системах подчиняются закону биологически-структурно-временной дискретности» .
Таким образом, представление о ритмичности в живой природе является ключевым. Ритмы присутствуют в организме с момента его зарождения до смерти, приобретая при этом особые черты. Под биологическими ритмами подразумевают физиологические процессы, повторяющиеся через равные промежутки времени, отличающиеся интенсивностью и сложностью вовлекаемых структур (периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений, свойственные живой материи на всех уровнях ее организации — от молекулярных и субклеточных). В зависимости от происхождения индуцирующего агента биологические ритмы делятся на экзогенные, вызванные периодическим воздействием извне, и эндогенные, автономные, обусловленные активными процессами в самом организме.
В подавляющем большинстве случаев в клинической практике врачи редко задумываются над этим вопросом.
Цитаты из Нэй Цзин - как первоисточника
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭНЕРГИЕЙ ОРГАНОВ (РЕЗЕРВУАРОВ ЭНЕРГИИ) И СЕЗОНАМИ ГОДОВОГО ЦИКЛА
Император Хуан Ди:
"Говорят, что при исследовании больного надлежит учитывать его физическую конституцию, сезоны года и пять царств (regnes). Не могли бы вы дать детальные разъяснения всего этого?".
Ци Бо:
"Пятью царствами" являются соответственно Металл, Дерево, Вода, Огонь и Земля. Хорошо поняв (суть) этого понятия, можно делать прогнозы относительно жизни или смерти больного, относительно излечимости или неизлечимости его болезни; (благодаря этому) можно также оценить силу энергии его пяти органов и даже предугадать моменты улучшений и ухудшений в ходе болезни.
Печень соответствует весеннему сезону (и) Дереву. Для ее лечения надлежит колоть точки меридианов печени и желчного пузыря. Симптомами нарушения (деятельности) печени являются контрактуры и спазмы мышц; для облегчения (состояния) необходимо предписывать медицинские препараты сладкого вкуса.
Сердце соответствует летнему сезону или Огню. Для его излечения необходимо колоть точки меридианов сердца и тонкой кишки. Признаками нарушения сердечной деятельности являются усталость и астенический синдром (asthenic), для "поднятия" расссившейся энергии сердца необходимо назначать медицинские препараты жгучего вкуса/
Селезенка соответствует концу лета (бабьему лету), Земле. Для се излечения необходимо колоть точки меридианов селезенки и желудка. Поскольку селезенка страдает от избытка влажности, для ее согревания необходимо назначать медицинские препараты соленого вкуса.
Легкие соответствуют осени, Металлу; для их излечения необходимо колоть точки меридианов легких и толстой кишки. При поражении легких у больного возникает ощущение того, что энергия "заполонила" верхнюю часть его тела, и для ликвидации этого ощущения необходимо предписывать фармакологические препараты кислого вкуса.
Поскольку почки соответствуют зиме и Воде, для их излечения необходимо колоть точки меридианов почек и мочевого пузыря. Почки страдают при избытке сухости, и для их увлажнения следует назначать фармакологические препараты горького вкуса.
При поражении болезнью печени больной либо излечится летом, либо (если этого не произошло) состояние его ухудшится осенью. Но, если он нс умрет осенью, то протянет до зимы. При поражении печени больной чувствует себя лучше всего в начале дня, после полудня наступает ухудшение его состояния, но к полуночи болезнь вновь утихает (calme). Для его стимулирования предписывают препараты сладкого вкуса, а для его "рассеивания” - кислого.
При поражении сердца, если больной не будет исцелен в конце лета, то его состояние ухудшится зимой/ Но, если он не умрет зимой, то протянет до весны. Больной - сердечник чувствует себя лучше всего в полдень, и состояние его ухудшается к полуночи, но болезнь утихает в течение дня. Для стимулирования назначают препараты жгучего вкуса, а для рассеивания - горького вкуса.
При поражении болезнью селезенки больной должен излечиться осенью, но, если этого не происходит, состояние его ухудшится весной. Однако, если он нс умрет весной, то дотянет до лета. При заболевании селезенки лучше всего больной чувствует себя на закате; на восходе состояние его ухудшается, но болезнь отступает после полудня. Для стимулирования следует назначать препараты соленого вкуса, а для рассеивания - сладкого.
При поражении болезнью легких, больной должен выздороветь зимой; если же этого нс происходит, то летом его состояние ухудшится. Но если он не умрет летом, то дотянет до его конца (до бабьего лета). Подобный больной (с пораженными легкими) чувствует себя лучше всего в полдень; к концу дня наступает ухудшение состояния, но к полуночи болезнь отступает. Для стимулирования предписывают медицинские препараты кислого вкуса, а для рассеивания - жгучего.
При поражении болезнью почек, если больной не излечится весной, то летом его состояние ухудшится. Но, оставшись в живых летом, он дотянет до осени. Больной почками лучше всего себя чувствует в полночь. В полдень болезнь его утихает, тогда как в остальные часы дня он чувствует себя хуже. Для стимулирования назначают горькие фармакологические препараты, а для рассеивания - соленые.
При "нападении" извращенной энергии на какой-либо орган, последняя обретает наибольшую силу в тот сезон, в котором этот орган находится в наибольшей дисгармонии с органом, "соответствующим данному сезону". Исцеление (выздоровление) наступает в момент (период) соответствия между сезоном и органом. Ухудшение болезни наступает в момент (период), когда пораженный орган нс способен одержать верх (одолеть) орган, "доминирующий” (преобладающий по отношению к "царствующему" сезону, Болезнь будет продолжена в течение сезона, в котором "царствует" орган, "согармоничный" с ним (с пораженным органом).
В любом случае, желая предугадать момент смерти больного, необходимо, помимо учета высказанных выше соображений, хорошенько изучить его пульс.
Симптомами болезней печени являются боли в боках и в нижней части живота и повышенная раздражительность. При наличии "пустоты печени" наблюдается понижение остроты зрения и слуха, тоска: в этом случае необходимо колоть точки меридианов желчного пузыря и печени. При "возмущении" энергии отмечаются боли в голове, глухота, раздувание (опухание) щек; в этом случае необходимо рассеивать точки (меридианов) печени, (поскольку) печень всегда имеет больше крови, чем энергии, тогда как желчный пузырь - больше энергии, чем крови.
Симптомы поражения сердца суть следующие: боль в груди, "полнота" в области ребер, боли в боках и спине, в области плеч, лопаток, а также - на внутренней поверхности рук. При наличии "пустоты" будут наблюдаться вздутия груди и живота; могут отмечаться также боли в поясничной области, иррадии- рующие к бокам тела. В этом случае необходимо колоть точки (меридианов) тонкой кишки и сердца.
Поражение селезенки характеризуется следующими симптомами: чувство тяжести в теле, атония мышц (chair), затрудненная ходьба (на почве общей ослабленности), боль в стопах ног. При наличии "пустоты” отмечаются вздутие живота с урчаньем, поносы и затруднения с пищеварением (нарушения пищеварения). В этом случае следует колоть точки (меридианов) желудка и селезенки, предпочитая те из них, в которых легко вызвать кровотечение.
Симптомы болезней легких суть следующие: кашель, одышка, ощущение того, что энергия "заполняет" верхнюю часть тела, боли в плечах и в спине, обильные поты и боли в ногах, распространяющиеся от ягодиц к стопам. При наличии "пустоты" отмечаются: затрудненное дыхание (на вдохе), понижение остроты слуха, сухость (постоянная) в горле. Необходимо колоть точки (меридианов) легких и толстой кишки.
Симптомы болезней почек: вздутие живота, опухание ног, кашель с одышкой, чувство тяжести в теле, ночные поты, боязнь ветра. При наличии пустоты к этому добавляются: боли в груди, боли в животе вообще и в нижней его части в особенности, чувство оледенения рук и ног; (как правило) больной постоянно грустен. Необходимо колоть точки (меридианов) почек и мочевого пузыря, в особенности те из них, которые способны кровоточить (кровоточивые)".
4 ПЕРИОДА СУТОК
Император Хуан Ди:
"Заболеть можно либо в связи с поражением патогенными энергиями (сухости, влажности, холода, жары, фэнь (ветра, дождя) или же в связи с неумеренным образом жизни (невоздержанностью). Но почему в любом случае (т. е. при любом заболевании) человек испытывает облегчение в период с утра до полудня, тогда как вечером и ночью состояние его ухудшается?".
Ци Бо:
"Это обусловлено влиянием четырех сезонов. В самом деле, сутки также можно поделить на четыре временных периода, соответствующих четырем сезонам. Так утро соответствует весне, полдень - лету, (период) закат солнца - осени, а ночь - зиме. Энергия человеческого тела начинает возникать (проявляться) утром, в полдень она достигает максимума, вечером она ослабевает, а ночью возвращается в органы, вот почему в этот период мы имеем ухудшение состояния больного".
Император Хуан Ди:
"Но почему же тогда иногда мы имеем, напротив, ухудшение состояния больного утром?".
Ци Бо:
"Это означает, что в данном случае болен лишь один орган. В соответствии с пораженным органом часы ухудшения состояния больного отличаются между собой (т. е. периоды ухудшения происходят в разное время)".
Ци Бо:
"Каждый орган соответствует своему (отличному от других "царству") характеризующемуся определенными часами суток, которым и соответствует ухудшение состояния.
Например: для печени, которая соответствует Дереву, ухудшение имеет место в период от 3 до 5 часов, что соответствует переходу энергии в легкие, соответствующие Металлу. Дерево боится Металла, поскольку Металл (Легкие) одерживает победу над Деревом (Печенью).
Для сердца, соответствующего Огню, период ухудшения расположен между 17 и 19 часами, т. е. часами перехода энергии в Почки, соответствующие Воде: Огонь боится Воды, поскольку Вода (Почки) одерживает над ним верх (т. е. над Сердцем).
Соответствующая Земле селезенка имеет период ухудшения между 1 и 3 часами, т. ев часы перехода энергии в печень, соответствующую Дереву. Земля не согласуется с Деревом, ибо Дерево (Печень) одерживает над ней (т. е. над Селезенкой) верх.
Для легких, соответствующих Металлу, период ухудшения расположен между 11 и 13 часами, т. е. часами перехода энергии в сердце, которое соответствует Огню, поскольку Огонь (Сердце) одерживает верх над Металлом (Легкими).
Для почек, соответствующих Воде, период ухудшения заключен между 9 и 11 часами, т. е. часами перехода энергии в селезенку, соответствующую Земле. Вода боится Земли, ибо Земля (Селезенка) одерживает над ней верх.
Если же в течение этих 7 (двойных) часов ухудшения мы наблюдаем (напротив) улучшение состояния больного, то это является благоприятным знаком, ибо в подобном случае больной орган одерживает верх над органом, являющимся более сильным (который в норме доминирует).
При укалывании также следует следовать правилу "сезонов". Так зимой колют точки "цзин-исток", весной - точки "ин", летом - точки "юй", в конце лета - точки "цзин-река", а осенью - точки "хэ".
Укалывание этих различных точек может выполняться согласно симптомам: при заболеваниях органов колют точки "цзин-исток", при заболеваниях, оказывающих влияние на изменение цвета кожного покрова (лица) колют точки "ин"; при заболеваниях, характеризующихся сменой состояний улучшения и ухудшения, колют точки "юй"; когда же болезни оказывают влияние на изменение голоса, то колют точки "цзин-ре- ка". При заболеваниях, обусловленных либо полнотой меридиана, либо застоем кровообращения (крови) необходимо лечить желудок и колоть его точку "хэ" (1), Таков еще один из методов применения акупунктуры.