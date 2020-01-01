Чтобы понять природу ци, вначале необходимо разобраться в том, откуда берется эта энергия, — ведь нечто не может возникнуть из ничего. Соответственно, ци (и вообще любой тип энергии) должна возникать из какой-либо материи, как правило, в результате определенной химической реакции. Материя представляет собой физи­ческую форму энергии; энергия, в свою очередь, является незафиксированным потенциалом материи (или ее нематериальной формой). К примеру, вы можете сжечь кусочек дерева или определенный объем газа и получить ци в виде тепла и света.





Аналогично этому пища и воздух, попадая внутрь нашего тела, посредством биохи­мической реакции превращаются в ци, которая чаще всего находится в форме тепла и биоэлектромагнитной энергии. Если вы съедаете пищи больше, чем это необходимо вашему телу, незатребованные излишки накапливаются в вашем теле в виде жира.

Кроме того, вы должны понимать, что ци, как правило, проявляется в виде тепла, света или электромагнитных сил. Строго говоря, свет является альтернативной формой электромагнитных волн, поэтому в нашей повседневной жизни мы сталки­ваемся практически лишь с двумя видами энергии. При этом свет и тепло достаточно часто сосуществуют друг с другом.

Наконец, вы должны признать, что ци движется из области с высоким потенци­алом к области с низким потенциалом; благодаря такой особенности все ваши внутренние системы естественным и автоматическим путем приходят в равновесие.

Электромагнитное поле в организме человека

Как образуется электромагнитное поле человека?

Поскольку все мы — и люди, и остальные живые организмы — формируемся и живем в магнитном поле Земли, наши тела также обладают собственным магнитным полем. Магнитное поле нашего тела всегда соответствует полю Земли и находится под его влиянием. Современная наука доказала, что магнитное и электрическое поля неразделимы и в действительности представляют собой две формы одной и той же силы. Поэтому там, где присутствует одно поле, всегда есть и другое. Следовательно, этот тип энергетического поля называют электромагнитным.

Если сталь поместить внутри магнитного поля, она становится магнитом. Если вспомнить, что наши тела созданы из тканей, обладающих проводимостью, а также то, что мы находимся в магнитном поле Земли, то можно вполне обоснованно предположить, что наши тела подобны магниту. Поскольку магнит имеет два полюса, которые всегда располагаются вдоль осевой линии самого магнита, мы можем с легкостью предположить, что соответствующие полюса нашего тела должны располагаться где-то в районе головы и нижней части брюшной полости. Итак, первая наша задача состоит в том, чтобы отыскать полюса человеческого магнита.

Но прежде чем мы продолжим, давайте рассмотрим некоторые понятия, имеющие отношение к магнитному полю Земли. Во-первых, вы должны уяснить разницу между четырьмя терминами, которые часто ошибочно путают:

Каждый знает, что Земля обладает собственным магнитным полем. Если мы расположим узкую полоску магнита в магнитном поле Земли, то он направится вдоль линий собственного поля планеты. При этом «северным» полюсом этого магнита является «направленный к северу полюс», указывающий на Север магнитного поля Земли, который называется Северным Полюсом. Естественно, полюс магнита, указывающий на юг, будет «южным полюсом». Следовательно, полюса магнита определяются в соответствии с направлениями, на которые они указывают, находясь внутри магнитного поля Земли.



Кроме того, мы определили тот полюс Земли, на который указывает северный полюс магнита, как «Северный магнитный полюс», соответственно, противополож­ный полюс будет «Южным магнитным полюсом Земли». Строго говоря, это значит, что для облегчения навигационного ориентирования и просто для удобства люди договорились во всех случаях считать Северный магнитный полюс Земли совпада­ющим с Северным географическим полюсом Земли (хотя в действительности геог­рафические полюса не точно совпадают с магнитными).

Мы до сих пор не знаем, каким образом сформировалось магнитное поле Земли. Наиболее приемлемое объяснение состоит в наличии электрического тока, цирку­лирующего либо глубоко под землей, либо в верхних слоях атмосферы, либо и там и там. Не известно также, каким образом магнитные полюса оказались настолько близки к полюсам географическим. Мы также знаем, что магнитное поле Земли начинается у Южного географического полюса и заканчивается у Северного геогра­фического полюса по крайней мере на протяжении последнего миллиона лет (хотя есть неопровержимые доказательства того, что на протяжении последних нескольких миллионов лет магнитные полюса Земли неоднократно менялись местами)*. Это вступает в противоречие с нашим пониманием того, как должно выглядеть магнитное поле брускового магнита, поскольку силовые линии снаружи магнита начинаются у северного полюса и заканчиваются у южного, в то время как силовые линии внутри магнита идут от южного полюса к северному.

Следовательно, то, что мы по привычке называем Северным магнитным полюсом Земли, на самом деле явля­ется Южным полюсом магнитного поля Земли. Другими словами, в действительнос­ти магнитные поля планеты диаметрально противоположны тем, что указаны на навигационных картах.

Разобравшись с этими понятиями, исследуйте магнитное поле вашего собствен­ного тела. Поскольку магнитное поле вашего собственного тела создано под влия­нием магнитного поля Земли, северный и южный полюса +ела будут определяться тем, живете ли вы в Северном или Южном полушарии.

К примеру, если вы стоите где-нибудь в Северном полушарии (скажем, в Соеди­ненных Штатах), тогда силовые линии магнитного поля Земли будут входить в ваше тело через голову, выходя из нижней части туловища. Соответственно, если вы находитесь в Южном полушарии (в Бразилии), тогда силовые линии магнитного поля Земли будут входить снизу вашего туловища, выходя из головы. Это означает, что, если вы находитесь в Северном полушарии, ваша голова будет южным полюсом, а нижняя часть живота — северным полюсом; в Южном полушарии положение изменится на диаметрально противоположное.

Если же вы находитесь в положении лежа или стоите на экваторе, полюса будут располагаться по бокам вашего туловища, изменяясь при каждом движении. Веро­ятно, в этом случае можно говорить, что магнитное поле Земли оказывает на ваше тело минимальное влияние.

Теперь давайте посмотрим, каким образом все вышесказанное связано с цигун. Предположим, что вы находитесь в Северном полушарии, так что ваша голова является южным полюсом, а нижняя часть живота — северным.

Если исключить другие ситуационные факторы —такие, как конкретное географическое положение, погодные условия и т. п., то сила вашего магнитного поля зависит от природных качеств вашего организма. Другими словами, она может соответствовать тому, что китайцы называют Изначальной цзин.

Это вполне соответствует тому факту, что высококачественная сталь, помещенная в магнитное поле, превратится в магнит с более сильным собственным полем, чем сталь низкого качества. Поскольку магнит из высококачественной стали более силь­ный, его магнитная энергия просуществует дольше. Аналогично этому, если вы получили от родителей Изначальную цзин высокого качества, то магнитное поле вашего тела будет сильным, как, впрочем, и ци, или электрическая энергия, циркулирующая внутри вашего организма. Это значит, что ваша жизнеспособность будет значительной и вы, возможно, проживете долгую и здоровую жизнь.

Если подобная линия доказательств приемлема, значит, мы можем объяснить некоторые вещи, смущающие цигун-медитаторов. Согласно последним сообщениям (поступившим в основном от занимающихся медитацией в Северном полушарии), человек, медитирующий лицом к югу, способен добиться более сильного потока ци и может быстрее уравновесить собственную ци, чем если бы он располагался лицом в другом направлении. Южная ориентация выстраивает поступающую энергию в соответствии с Малым Кругом циркуляции энергии, проходящим вниз по середине передней части туловища и поднимающимся затем вверх по позвоночнику. Посколь­ку передняя часть туловища является Инь, она поглощает энергию легче, чем спина или бока. Еще одно возможное объяснение связано с тем, что мы стараемся повер­нуться к собеседнику и взглянуть на него, как если бы это помогло нам лучше слышать говорящего. Поскольку наш мозг оказывает довольно значительное влияние на энергию тела, можно заключить, что ориентация навстречу входящей энергии также помогает нам поглощать и «переваривать» ее. Этим же можно объяснить заявления многих людей, практикующих цигун, о том, что, когда они спят головой на север, им удается лучше выспаться, они чувствуют себя более отдохнувшими и уравнове­шенными на следующее утро (но если вы спите сидя, то все равно следует развер­нуться лицом к югу). Итак, оба эти заявления обретают смысл, если согласиться с концепцией биполярного магнитного поля человека.

Далее мы рассмотрим другие феномены, которые могут влиять на магнитное поле человека и Земли. Считается, что в магнитном поле Земли иногда возникают нео­жиданные короткоживущие изменения. Эти «магнитные бури» связаны с повыше­нием солнечной активности или с движением облаков. И являются результатами временных потоков ионов в верхних слоях атмосферы.

Ясно, что движение энергии в теле человека находится под воздействием природ­ных сил; также не вызывает сомнения, что энергия Солнца влияет гораздо сильнее, чем энергия Земли. Все это позволяет мне сделать заключение, что, медитируя в дневное время, вы должны разворачиваться лицом к востоку —по той лишь причине, что влияние солнечной энергии гораздо более значительное, чем магнитное поле нашей планеты. Ночыо же, когда влияние Солнца сходит на нет, жителям Северного полушария, очевидно, лучше всего разворачиваться лицом к югу.

Говоря о «человеческом» магните, мы также можем предположить, что наше тело представляет собой миллион крохотных магнитов-клеток. Точно так же как каждая клетка имеет свое собственное крохотное электрическое поле, она имеет и собственное магнитное поле. Действительно, оба эти поля представляют собой лишь различия в проявлении одной и той же силы. При объединении этих небольших магнитных полей вместе они образуют целостное магнитное поле человеческого организма. Все эти магнитные поля остаются постоянными при условии отсутствия другого энергетического источника, вызывающего возмущение. Однако стоит любой дополнительной энергии появиться внутри или снаружи этого поля, как оно теряет свое постоянство; при этом генерируется электрический ток. Каждый раз, когда это происходит, поле человеческого тела должно восстановить свое равновесие. И каж­дый раз это требует формирования нового пути движения энергии.

Из сказанного ясно, что, если «человеческий» магнитнеимеетисточникаэнергии, магнитное поле не претерпевает возмущений и, следовательно, движение энергии внутри этого поля наблюдаться не будет. В этом случае тело мертво. Если же человек жив, тогда цзин пищи и воздуха генерирует энергию внутри собственного магнитного поля человека при помощи биохимических реакций. Эта энергия накапливается в зоне солнечного сплетения, а затем циркулирует по телу вдоль каналов движения ци, представляющих собой высокопроводимые пути в фасциальных тканях. В процессе циркулирования энергии внутри тела очень важно, чтобы каждая его часть (в осо­бенности органы) получала то количество энергии, которое ей необходимо для нормального функционирования.

Теперь давайте рассмотрим этот процесс более детально. Согласно китайской медицине, электричество (ци) движется внутри тела по меридианам, проходя их в определенном порядке. При этом один конец меридиана оказывается положительно заряженным, тогда как противоположный конец — отрицательно. Если иглотера­певт желает корректировать уровень ци в меридиане при помощи магнита, он должен точно представлять себе, каким образом магнитное поле будет воздействовать на внутреннюю циркуляцию ци. Он должен знать, каким образом ци движется внутри человека и в каком именно направлении; кроме того, ему должно быть известно, как располагать полюса магнита. Неправильная ориентация может лишь ухудшить со­стояние человека. Судя по сообщениям о применении магнитов в акупунктуре, которые попадались мне в руки, иногда этот метод срабатывает, а иногда — нет.

Вероятно, неудача объясняется тем, что иглотерапевт не принимал во внимание ориентацию магнита.

Магнитное поле человека и время

Поскольку мы являемся частью магнитного поля Земли, то наши собственные поля находятся под влиянием любых изменений в энергетическом поле планеты. Эти изменения могут быть вызваны, в частности, Луной, Солнцем, даже звездами. Суточный цикл представляет собой наиболее очевидный вид циклических измене­ний, которым мы подвержены. Каждые 24 часа наши тела испытывают определенные циклические изменения, связанные со сменой дня и ночи, которые, в свою очередь, возникают в результате одного полного оборота Земли вокруг своей оси. Вращение Земли также находится под влиянием энергии Солнца. В свое время было предло­жено учитывать еще один цикл, вызываемый влиянием Луны на энергетические характеристики Земли. Лунный цикл имеет период в 28 дней. Тело человека испы­тывает влияние и годичного цикла, обусловленного изменением угла, под которым Солнце появляется над горизонтом в течение года. Кроме того, китайцы считают, что наша планета и все люди испытывают на себе влияние двенадцати- и шестиде­сятилетних звездных циклов. Поэтому, если вы хотите изучать электромагнитное поле человека, вам придется учитывать и эти факторы воздействия.

Магнитная модель человека

Исходя из приведенной выше информации, я хотел бы представить магнитную модель человеческого существа, проживающего в Северном полушарии Земли. В системе цигун широко распространено убеждение, что существуют три области накопления энергии, из которых человек может безгранично черпать энергию и использовать ее. Эти три области называются Даньтянями, или «Полями Эликсира». Нижний Даньтянь считается горнилом Изначальной ци. Поскольку энергия зарожда­ется именно в этом центре, мы будем считать его северным полюсом человеческого магнитного поля. Теперь давайте посмотрим на Верхний Даньтянь («третий глаз»): он получает энергию, поэтому его можно назвать южным полюсом. Научные данные утверждают, что силовые линии магнитного поля берут свое начало на северном полюсе и заканчиваются на южном. Теория цигун утверждает, что ци зарождается в Нижнем Даньтяне и поступает в Верхний Даньтянь, питая головной мозг. Поэтому северный полюс имеет более высокий энергетический статус и нахо­дится в относительно возбужденном состоянии, тогда как южный обладает меньшим количеством энергии и находится в состоянии спокойствия и уравновешенности.

В своем докладе о биомагнетизме Ричард Левитон сообщает: «Доктор Ричард Брерингмайер является приверженцем практического применения магнитотерапии, одновременно терапевтом и исследователем, а также хиропрактиком, сторонником применения диет, — а еще издателем бюллетеня «Новости биоэнергетического здоровья», который выходит в Мюррее (штат Кентукки, США). «Без электромагнит­ных полей жизнь невозможна, — заявляет Брерингмайер, — как невозможно и нормальное здоровое состояние, если электромагнитные поля в течение долгого времени выведены из равновесия. Магнитная энергия — это энергия природы, находящаяся в совершенном равновесии». Как утверждает Брерингмайер, каждый из полюсов магнита обладает своей собственной энергией и влиянием. Основой биомагнетизма можно назвать биполярную функцию».

Что касается двух полюсов, то я считаю, что именно северный магнитный полюс, находящийся в Нижнем Даньтяне, производит энергию, или ци. Этот центр способен усилить общую жизнеспособность и силу, а также стимулировать развитие живой системы. В противоположность ему южный полюс, или Верхний Даньтянь, принимает эту энергию (ци). Он служит для замедления, успокоения живой системы, для осуществления контроля над ее развитием.

Теперь вы понимаете, почему я расположил полюса нашего магнитного поля по обе стороны Среднего Даньтяня (солнечного сплетения). Средний Даньтянь можно назвать очагом, где цзин пищи и воздуха превращается в электричество и генерирует ЭМС, необходимую для циркуляции энергии.

Вышеупомянутые предположения основаны на различных системах китайского цигун, созданных в Северном полушарии Земли на протяжении последних несколь­ких тысяч лет. Лично я не знаю, насколько точна эта теория и насколько полюсы влияют на живые организмы Южного полушария. Однако при этом можно сделать логический вывод: у людей, живущих в Южном полушарии, магнитные полюсы противоположны полюсам жителей Северного полушария. Другими словами, у них Верхний Даньтянь поставляет энергию, а Нижний Даньтянь принимает энергию. Значит ли это, что, если головной мозг жителей Северного полушария постоянно подпитывается, мозг людей, живущих в Южном полушарии, столь же постоянно опустошается? И может ли это служить объяснением тому фактору, что большинство технологических новшеств было изобретено именно в Северном полушарии? И наконец, действительно ли причина большей продолжительности жизни у людей в Южном полушарии состоит в том, что их Нижний Даньтянь является южным полю­сом и поэтому поглощает и сохраняет ци лучше, чем соответствующий центр жителя Северного полушария? От нескольких врачей я слышал рекомендации пациентам, утратившим свой энергетический баланс, проводить время на экваторе, где магнит­ное поле Земли обладает наименьшим влиянием. Объяснение состояло в том, что в этом случае тело пациента сможет восстановить энергетическое равновесие. Безус­ловно, такие идеи выглядят волнующими и привлекательными. Вообще говоря, пришло время широкомасштабного изучения человеческой энергии и цигун во всех уголках этого мира.

Ци – это не энергия, это проявленная энергия или сила и мощь. Есть еще одно понимание. Ци – это «кровь»,но приложенная к энергии. Своего рода кровь, она бежит по нашим энергетическим жилам (меридианам), пробираясь в самые удаленные уголки нас, принося жизнь, забирая то, что ей не является, омывая все наше естество, как омывает весь мир вокруг.

Ци течет повсюду и сквозь всё, и человек, конечно же, не исключение. Дороги ци в теле человека, называют меридианами или каналами. Каждый меридиан отвечает за определенный орган. Основных каналов 12, но есть еще "чудесные", есть мелкие ответвления и много еще чего.

Самое сложное – баланс, который зависит от огромного количества факторов.

В основе здоровья человека лежит баланс, а мастер Акупунктуры этот баланс в меридианах восстанавливает.