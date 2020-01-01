Китайская Пульсовая Диагностика

В умелых руках, точнее пальцах, пульс чрезвычайно информативен! По нему можно понять не только частоту, ритм, наполнение и напряжение, как этому учат в западных медицинских школах, а всё, что происходит в организме, до малейших деталей. Те, кто проходил пульсовую диагностику у настоящих профессионалов, были потрясены как подробно и точно врач описывал все имеющиеся симптомы.

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Формирование пульса

Вид пульса – это образ пульса, ощущаемый при пальпации, тесно связанный с состоянием внутренних органов, Ции крови. Как формируется пульс, можно понять из следующих положений:

Сердце является главным органом, определяющим формирование пульса.

Пульсация сердца, являясь главным источником формирования пульса, направляет кровь в кровеносные сосуды и вызывает возникновение пульса. Все кровеносные сосуды тела связаны с сердцем, формируя замкнутую циклическую систему, в которой сердце является узловым пунктом. Сердце непрерывно пульсирует и заставляет кровь двигаться по замкнутому кругу кровеносных сосудов тела, являясь двигателем в системе циркуляции крови. Кровь, движущаяся по сосудам, может создавать различные виды пульса в зависимости от работы сердца: частота и ритмичность биения пульса аналогичны пульсации сердца.

Сосуды, являясь вместилищем крови и каналами, по которым движется кровь, сдерживают ее и заставляют двигаться в определенном направлении и по определенному маршруту. Целостность сосудов – непременное условие для поддержания нормальной циркуляции крови и формирования пульса. Для циркуляции крови необходимы сосуды, которые служат единственными каналами доставки крови по всему организму. Именно поэтому хорошая проходимость сосудов, их целостность и выполнение функции сдерживания крови – не только важные предпосылки, обеспечивающие нормальное кровообращение, но и необходимые факторы для формирования пульса.

Циркуляция Ци и крови – материальная основа для возникновения пульса.

Сосуды – это вместилище крови, кровь дает им наполнение, Ци обеспечивает циркуляцию крови и регулирует силу и ритм пульсации сердца. Циркуляция крови происходит при стимуляции пекторальной Ци, а кровь является переносчиком Ци.Для функционирования самих сосудов также необходимы их питание и орошение кровью. По этим причинам циркуляция Ци и крови по сосудам является материальной основой для формирования пульс, а пульс, наоборот, в определенной степени отражает состояние Ци и крови.

Влияние других органов на формирование пульса.

Непрерывная циркуляция крови по сосудам требует участия в этом процессе не только сердца, но и других органов. В легких сходятся все сосуды, легкие помогают сердцу толкать кровь, вся кровь, циркулирующая в теле, по сосудам подходит к легким, в легких благодаря функции дыхания происходит замена грязного воздуха на чистый. Кроме того, легкие управляют Ци, благодаря распределяющей функции легочной Ци и кровь распределяется по всему телу. Селезенка и желудок, обеспечивая«завтрашний день» организма, являются источниками Ци и крови. Селезенка управляет кровью, циркуляция крови зависит от контролирующей роли селезенки. Печень, являясь хранилищем крови, отвечает за функцию рассеивания с тем, чтобы сохранять кровь и обеспечивать получение необходимого количества крови всему организму. Почки хранят эссенцию, эссенция превращается в Ци, она является источником Инь и Янорганизма, от которых в свою очередь зависит функциональная активность всех органов и тканей. Кроме того, эссенция может трансформироваться в кровь, она является одним из источников возникновения крови.

Таким образом, пульс комплексно отражает процесс циркуляции крови, осуществляемый при участии различных органов и регулируемый ими. Если в работе органов и тканей возникает какое-либо нарушение, то это прямо или косвенно влияет на кровообращение, а любое изменении в системе кровообращения тут же чутко улавливает пульс. Пульс комплексно отражает состояние функциональной деятельности всего организма, поэтому его диагностика позволяет по его мельчайшим изменениям узнавать об отклонениях во внутренних органах.

Места исследования пульса.

Диагностика по участку Цунь-коу.

Участок Цунь-коу – участок лучевой артерии близ запястья, делится на три части:

Цунь寸，Гуань 关 и Чи 尺.

Выступающая косточка около запястья ориентиром, на одном с ней уровне на ладонной стороне запястья находится участок Гуань,

ниже от нее, ближе к запястью – участок Цунь,

выше от нее(в сторону локтя) – участок Чи.

На обеих руках есть участки Цунь, Гуань, Чи, вместе их называют«шесть пульсовых участков на двух руках».

В каждом из трех участков имеются три пульса(поверхностный, средний и глубокий), которые применяют для диагностики «по трем частям и девяти точкам»(методе диагностики по участку Цунь-коу).

Три участка и девять точек на участке Цунь-коу хотя и называются одинаково в общей диагностике по пульсу, но они разнятся по сути, например по способам определения точек внутренних органов по участкам Цунь, Гуань и Чи. По обеим сторонам между запястным и локтевым суставами находятся области Чифу(«лучевая поверхность»), их нужно разделить на три разные части(область Чифу – от запястного до локтевого сустава), на левой руке область Чифу служит для распознавания соответственно синдромов сердца, печени, почек, а на правой – по области Чифу можно соответственно распознавать синдромы легких, желудка, почек. Названные выше различные точки исследования разнятся только в отношении толстой и тонкой кишки и трех обогревателей, в том же, что касается нахождения точек пять плотных органов, они совершенно идентичны.

В настоящее время критериями определения точек внутренних органов по участкам Цунь, Гуань, Чи являются следующие:

Слева по участку Цунь исследуют сердце и грудную клетку; справа – легкие и грудную клетку; Слева по участку Гуань исследуют печень, желчный пузырь и диафрагму; справа – селезенку и желудок; Слева по участку Чи исследуют почки и малый таз(мочевой пузырь, тонкая кишка), справа – почки(«ворота жизни») и малый таз(толстая кишка).

При таком распределении установлено, что по верхнему участку(точка Цунь) исследуют верхнюю половину тела, по нижнему участку(точка Чи) исследуют нижнюю половину тела. Однако следует заметить, что пульсы в точках Цунь, Гуань, Чи отражают только изменения в состоянии Ци соответствующих органов, а сами эти точки отнюдь не являются«окнами», через которые эти органы«выходят на поверхность».

Причины, по которым для диагностики по пульсу достаточно использовать лишь участок Цунь-коу, заключаются в следующем: во первых, на данном участке находится точка – источник канала легких – Тай-юань（太渊）, в этой точек происходит слияние всех 12 каналов, почему ее и называют«точкой большой встречи каналов»; во-вторых,«в легких сходятся все сосуды», поэтому по меридиональной Ци на участке Цунт-коу можно определить состояние Ци и крови всех внутренних органов; в третьих, участок Цунь-коу находится близ запястья, кожа там тонкая и нежная, сосуды хорошо видны, там пальпировать удобно. В связи с этим на протяжении всей истории китайские врачи придавали исключительно важное значение диагностике по пульсу именно на участке Цунь-коу.

Моменты- требующие внимания

Время: оптимальное время для диагностики по пульсу – раннее утро: в это время результат исследования бывает наиболее достоверным. Практически же, в клинических условиях это не всегда происходит утром, поэтому для пальпации пульса в другое время дня рекомендуется соблюсти следующее условие: вначале дать пациенту немного отдохнуть, чтобы его дыхание выровнялось, Ци и крови пришли в спокойное состояние, в кабинете должна быть тишина. Все это позволит поставить правильно диагноз по пульсу.

Время исследования пульса на каждой руке, как правило, составляет 3-5 минут. Во время исследования Цунь-коу следует прослушать 50 биений пульса, чтобы понять состояние внутренних органов: были ли перебои в течение этих 50 ударов, что поможет определить вид пульса, а также сконцентрировать внимание врача, так как к прощупыванию пульса нельзя подходить халатно(щупать пульса то там, то здесь), а нужно исследовать спокойно тщательно и очень внимательно.

Положение тела. Во время исследования пульса пациент должен или сидеть прямо, или лежать на спине, руки должны лежать естественно и ровно, примерно на уровне сердца, запястье должно быть выпрямлено, ладонь смотрит вверх, под запястный сустав подкладывают специальную подушечку, что улучшает циркуляцию Ци и крови, а также способствует исследованию, не нарушая при этом картину пульса. Неправильное положение тела может оказать влияние на циркуляцию Ци и крови и исказить картину пульса.

Способы пальпации. Во время исследования пульса врач и пациент сидят друг против друга, врач исследует правой рукой левую руку пациента и левой рукой – правую руку пациента. Существует шесть указаний для пальпации пульса.

Три пальца находятся вместе, кончики тех пальцев, которые исследуют пульс, находятся на одном уровне, пальцы слегка изогнуты в форме лука, они должны составлять угол 45º с поверхностью запястья пациента.

Определение места и расположение пальцев. Приступая к пальпации, вначале следует положить середину среднего пальца на участок Гуань, находящийся с внутренней стороны руки на уровне шиловидного отростка лучевой кости, затем указательным пальцем коснуться участка Цунь, находящегося перед участком Гуань,безымянный палец кладут на лежащий за средним пальцем участок Чи. Если пациент высокого роста и у него длинные предплечья, то пальцы следует немного раздвинуть в стороны, а если пальцы следует прижимать тесно друг к другу, руководствуясь чувством меры: главное – правильно найти участки.

Общая пальпация и одиночная пальпация. Одновременное прощупывание тремя пальцами трех уча­стков называют общей пальпацией, а прощупыва­ние одного из трех участков одним пальцем с целью определить характеристики одного из пульсов – одиночной пальпацией. В клинической практике эти два способа следует использовать вместе.

Прикосновение, нажатие, поиск – три спосо­ба исследования пульса, различающиеся по силе приложения пальцев и их движениям, осуществляемым с целью наиболее верно определить ха­рактеристику пульса. Легкое приложение пальцев к коже называют прикосновением, если с умерен­ной силой надавить на мышцу – средним спосо­бом взятия пульса; с силой прижать мышцу к кос­ти – нажатием. Если же нажимать то сильнее, то слабее и перемещать пальцы влево-вправо-назад-вперед, чтобы нащупать наиболее явное биение пульса, то это – поиск. Для успешной клиниче­ской практики необходимо овладеть мастерством всех способов.

Циркуляционный метод – кончики пальцев перемешают вверх-вниз по ходу артерии, чтобы почувствовать всю длину участка биения пульса и выявить, где он сильнее.

Метод подталкивания – кончиками пальцев нащупать артерию, произвести очень легкие толкательные движения влево-вправо-внутрь-наружу, соответствующие силе биения пульса. Этот метод помогает врачу лучше разобраться в характеристи­ках пульса(частота, сила и др.).

Примечание: нормальное дыхание, т. е. рав­номерное дыхание. Так называется дыхание, в ко­тором чередуются один выдох – один вдох. При­ступая к исследованию пульса, врач вначале дол­жен выровнять дыхание, т. е. добиться, чтобы ды­хание стало естественно ровным, поскольку один цикл(выдох-вдох) является временной единицей для просчитывания частоты ударов пульса у паци­ента. Выравнивание дыхания важно еще и потому, что врач может использовать это время для наибо­лее полной концентрации своего внимания.

ПЯТИЭТАПНЫЙ МЕТОД ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ



Первый этап. Оценка общего состояния пульса. При этом не­обходимо иметь в виду следующее:

Правый пульс отражает состояние иньской составляющей гомеоста­за, а левый - янской.

У женщин основным, ведущим является состояние пульсов правой руки, а у мужчин - левой.

Второй этап. Оценка в областях цунь, гуань и ци обеих рук со­стояния канала трех обогревателей. При этом следует иметь в виду, что верхний обогреватель отражается характером пульса в цунь, а нижний - в ци.