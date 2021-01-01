Эриксоновский гипноз: техники гипноза и самогипноза
Изобрёл его психиатр Милтон Эриксон. Будучи 17-летним юношей, он серьезно заболел полиомиелитом. Это был 1918 год, вакцину против него ещё не изобрели. И население всего мира страдало от вспышек эпидемий, уносящих бесчисленное количество жизней. Милтон подслушал разговор матери с врачом, который не давал никаких шансов на то, что её ребёнок выживет.
Это настолько возмутило парня, что он пообещал себе выкарабкаться во что бы то ни стало. Полностью парализованный и прикованный кровати Милтон буквально за год добивается немыслимых результатов – он передвигается с помощью костылей. Чуть позже отправляется в самостоятельное четырёхмесячное путешествие на каноэ по озерам Мэдисона.
Он своим примером доказал, что возможности человека безграничны, важно только расширить своё сознание.
Самогипноз
Чтобы у вас всё получилось, важно верить в свои силы. А также допускать мысли о том, что возможности нашего подсознания просто не ограничены. Иначе обучение и практика гипноза будут бессмысленными.
Для начала придумайте фразу, которая поможет завершать процесс. Выучите её, чтобы не забыть в самый ответственный момент. Например, «как только я произнесу слово «выход», я выйду из трансового состояния, ощущая лёгкость в теле и хорошее настроение».
Инструкция
- Сядьте удобно, заранее позаботившись о том, чтобы никто не смог вам помешать. Отыщите какой-то предмет, к которому вы относитесь с равнодушием и сконцентрируйтесь на нём.
- Мысленно проговорите, что вы видите перед собой, слышите и чувствуете. В данный момент, а не когда-то там. Достаточно будет трёх утверждений на каждую репрезентативную систему.
- Повторите предыдущий пункт, только используйте по два утверждения, после чего одно.
- Подумайте, какая именно из ваших рук является более лёгкой? Определив, закройте глаза и скажите: «Моя левая (правая) рука с каждой секундой становится легче. Настолько, что она непроизвольно поднимается и приближается к моему лицу. В этот момент я впадаю в глубокий транс».
- Теперь настало время проговаривать заранее подготовленные аффирмации. Они могут быть ориентированы на удачу, здоровье, богатство, любовь, повышение самооценки и прочее. Главное – не нести вред, а только помогать изменять жизнь к лучшему. Они обязательно должны быть составлены в настоящем времени и без частички «не», так как подсознательно наш мозг её игнорирует. А это значит, что вы будете программировать себя на неудачи или болезни. Чтобы усилить эффект, используйте также альфа визуализацию.
- Теперь настало время возвращаться в реальность. Сделайте глубокий вдох и проговорите заготовленную фразу для выхода из гипноза. Побудьте немного на месте, прислушиваясь к ощущениям. Стоит избегать спешки, в этом деле она вам не помощник.
Эриксоновский гипноз или Эриксоновская терапия? В чем разница?
Ричард Бендлер и Джон Гриндер, отцы основатели Нейролингвистического программирования, начинали свои исследования с изучения и моделирования работы Милтона Эриксона. Это позволило выделить им целый ряд ключевых моментов, обеспечивающих эффективность психотерапевтического процесса.
Однако, когда самого Эриксона попросили высказать мнение о НЛП и его создателях, он сказал: «Они взяли раковину, но оставили жемчужину»
Несколько цитат самого Милтона Эриксона:
«Каждый человек уникален. Поэтому психотерапия должна осуществляться так, чтобы соответствовать потребностям именно этого человека, а не пытаться приспособить индивида к той или иной гипотетической теории человеческого существования»
«Если вы думаете, что что-то знаете, но не делаете этого, вы этого не знаете. Если же вы что-то делаете, но думаете, что не знаете этого, на самом деле вы это знаете»
«Люди обычно заявляют: «Эриксон делает что-то мистическое и таинственное». Гораздо проще думать обо мне, что я делаю что-то особенное, чем научиться действительно наблюдать и реально мыслить»