Эриксоновский гипноз: техники гипноза и самогипноза

Изобрёл его психиатр Милтон Эриксон. Будучи 17-летним юношей, он серьезно заболел полиомиелитом. Это был 1918 год, вакцину против него ещё не изобрели. И население всего мира страдало от вспышек эпидемий, уносящих бесчисленное количество жизней. Милтон подслушал разговор матери с врачом, который не давал никаких шансов на то, что её ребёнок выживет.

Это настолько возмутило парня, что он пообещал себе выкарабкаться во что бы то ни стало. Полностью парализованный и прикованный кровати Милтон буквально за год добивается немыслимых результатов – он передвигается с помощью костылей. Чуть позже отправляется в самостоятельное четырёхмесячное путешествие на каноэ по озерам Мэдисона.

Он своим примером доказал, что возможности человека безграничны, важно только расширить своё сознание.

Самогипноз

Чтобы у вас всё получилось, важно верить в свои силы. А также допускать мысли о том, что возможности нашего подсознания просто не ограничены. Иначе обучение и практика гипноза будут бессмысленными.

Для начала придумайте фразу, которая поможет завершать процесс. Выучите её, чтобы не забыть в самый ответственный момент. Например, «как только я произнесу слово «выход», я выйду из трансового состояния, ощущая лёгкость в теле и хорошее настроение».

Инструкция

Сядьте удобно, заранее позаботившись о том, чтобы никто не смог вам помешать. Отыщите какой-то предмет, к которому вы относитесь с равнодушием и сконцентрируйтесь на нём. Мысленно проговорите, что вы видите перед собой, слышите и чувствуете. В данный момент, а не когда-то там. Достаточно будет трёх утверждений на каждую репрезентативную систему. Повторите предыдущий пункт, только используйте по два утверждения, после чего одно. Подумайте, какая именно из ваших рук является более лёгкой? Определив, закройте глаза и скажите: «Моя левая (правая) рука с каждой секундой становится легче. Настолько, что она непроизвольно поднимается и приближается к моему лицу. В этот момент я впадаю в глубокий транс». Теперь настало время проговаривать заранее подготовленные аффирмации. Они могут быть ориентированы на удачу, здоровье, богатство, любовь, повышение самооценки и прочее. Главное – не нести вред, а только помогать изменять жизнь к лучшему. Они обязательно должны быть составлены в настоящем времени и без частички «не», так как подсознательно наш мозг её игнорирует. А это значит, что вы будете программировать себя на неудачи или болезни. Чтобы усилить эффект, используйте также альфа визуализацию. Теперь настало время возвращаться в реальность. Сделайте глубокий вдох и проговорите заготовленную фразу для выхода из гипноза. Побудьте немного на месте, прислушиваясь к ощущениям. Стоит избегать спешки, в этом деле она вам не помощник.

Эриксоновский гипноз или Эриксоновская терапия? В чем разница?

Ричард Бендлер и Джон Гриндер, отцы основатели Нейролингвистического программирования, начинали свои исследования с изучения и моделирования работы Милтона Эриксона. Это позволило выделить им целый ряд ключевых моментов, обеспечивающих эффективность психотерапевтического процесса.

Однако, когда самого Эриксона попросили высказать мнение о НЛП и его создателях, он сказал: «Они взяли раковину, но оставили жемчужину»

Несколько цитат самого Милтона Эриксона:

«Каждый человек уникален. Поэтому психотерапия должна осуществляться так, чтобы соответствовать потребностям именно этого человека, а не пытаться приспособить индивида к той или иной гипотетической теории человеческого существования»

«Если вы думаете, что что-то знаете, но не делаете этого, вы этого не знаете. Если же вы что-то делаете, но думаете, что не знаете этого, на самом деле вы это знаете»

«Люди обычно заявляют: «Эриксон делает что-то мистическое и таинственное». Гораздо проще думать обо мне, что я делаю что-то особенное, чем научиться действительно наблюдать и реально мыслить»