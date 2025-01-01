Философия медицины - лучшие афоризмы

Конфуций и Гиппократ, жившие в разные эпохи и в разных культурах, внесли вклад в философию медицины, хотя и по-разному: Гиппократ (Древняя Греция) заложил основы научной медицины через наблюдение, этику «не навреди» и связь с природой (гуморы, образ жизни), а Конфуций (Древний Китай), хоть и не был врачом, через свои этические учения о гармонии, порядке и благом управлении косвенно влиял на китайскую медицину, делая упор на баланс и нравственность как основу здоровья, что перекликается с идеей Гиппократа о здоровье как равновесии.

Принципы Гиппократа, такие как этика и профессионализм, до сих пор являются основой современной медицинской практики. Гиппократический клятвенный обет также остается важным символом медицинской этики и ответственности.

Наследие Гиппократа продолжает вдохновлять и восхищать медицинских профессионалов по всему миру.

КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Гиппократ вошел в историю как автор клятвы, которую приносят все молодые медики. Текст клятвы неоднократно менялся в течение столетий, однако основные принципы оставались неизменными. Гиппократ считал, что медики должны быть гуманными, с милосердием и человечностью относиться к своим подопечным. В своей клятве ученый утверждал, что врачи должны помогать каждому человеку, не требуя за это благодарности. Также последователи Гиппократа должны были следовать принципу «Не навреди». Интересно, что ученый рекомендовал не проводить аборты, отказывать тяжело больным пациентам в эвтаназии. Призывал древнегреческий медик хранить тайны пациента и заботиться о конфиденциальности. Этот принцип до сих пор широко применяется в современной медицине. Во многих странах мира до сих пор медики приносят клятву древнего философа во время получения диплома. Текст клятвы был переведен на разные языки.

10 ЗАПОВЕДЕЙ ГИППОКРАТА

1. Лечить нужно не только болезнь, но и противодействовать причинам, её вызывающим.

2. Болезнь всегда происходит либо от излишка, либо от недостатка, то есть от нарушения равновесия.

3. Болезнь является результатом постоянных нарушений законов природы. Постоянно накапливаясь, эти нарушения прорываются в виде болезни.

4. Медицина есть искусство подражать целебному воздействию природы.

5. Лечит болезни врач, но излечивает природа.

6. Врач должен помогать природе организма бороться с болезнью.

7. Нужно очищать всё, что может быть очищено.

8. Если организм не очищен, то любое питание приносит ему вред.

9. Первая обязанность врача – заботиться о здоровье здоровых.

10. Когда врач не может принести пользы, пусть он не вредит.

ПРИНЦИПЫ ГИППОКРАТА:

- не навреди;

- делай добро;

- уважай пациента;

- соблюдай конфиденциальность;

- обучайся и развивайся;

Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра.



Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький



Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку



Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал



Влечение сердец рождает дружбу, влечение ума — уважение, влечение тел — страсть, и только все три вместе рождают любовь



Категоричность- признак ограниченности



Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму



Случилось — сделали вывод и живите дальше



Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить



Зло ошибки не в том, что она бывает, а в том, что люди, сделав ошибку, не стараются исправить ее



Когда тебе плохо — прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов



Если вы самый умный человек в комнате, то вы не в той комнате, где должны находиться.



Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.



Душа человека развивается до самой смерти.



Болезнь не сваливается на голову как гром среди ясного неба. Она является результатом постоянных нарушений законов природы. Постоянно расширяясь и накапливаясь, эти нарушения, внезапно прорываются в виде болезни, но сия внезапность только кажущая.



Если ты не в силах изменить свой образ жизни, то тебе никто и ничто не поможет

Время всегда содержит в себе удобный случай.



Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств.



Естественные силы внутри нас — истинные врачеватели болезней.



Действия диетических средств продолжительны, а действия лекарств — скоропреходящи.



Гимнастика есть целительная часть медицины.



Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его деятельности.

