Квадрат Декарта для принятия решений

Метод квадрата Декарта - простой, но эффективный способ принятия решений.

Техника принятия решений названа в честь французского философа и математика Рене Декарта.

Механика создания квадрата Декарта

Строится вертикальная и горизонтальная линии. Получаются четыре угла или почти квадрата. Именно в них записываются универсальные вопросы, подходящие для любой проблемы:

Что я получу, если это произойдет? Что я получу, если это не произойдет? Что я потеряю, если это произойдет? Что я потеряю, если это не произойдет?

Главное в данном подходе – формулирование вопроса и рассуждений, а также глубокое погружение в проблематику темы. То, насколько четко и развернуто вы ответите на главные четыре вопроса, позволит построить конечную картину и подсветить все неявные нюансы ситуации.

Главные плюсы данной техники:

- Систематизация мышления. Квадрат Декарта предлагает структурированный подход к анализу ситуации, помогая избежать хаотичных и поверхностных выводов.

- Всесторонний анализ. Принуждает рассмотреть все стороны вопроса — положительные и отрицательные, внутренние и внешние, краткосрочные и долгосрочные последствия.

- Учет альтернатив. Помогает увидеть не только очевидные решения, но и альтернативные варианты действий.

- Минимизация рисков. Позволяет предвидеть возможные негативные последствия выбора и принять меры по их предотвращению.

Если взглянуть на жизнь обычного человека, то можно увидеть, что когда он оказывается в ситуации, где необходимо принимать решения, он, как правило, концентрируется на одной или двух его особенностях, тем самым загоняя себя в своеобразный тупик, в котором не замечаются другие значимые критерии выбора. Кроме того, стандартное мышление человека способствует тому, что он задаёт себе всего лишь один вопрос: «Что будет, если это произойдёт?», ведь обычный сценарий поведения подразумевает выполнение какого-либо действия и оценку последующей за ним обратной связи. Но на практике уже было сотни раз доказано, что в первую очередь необходимо сначала основательно подумать и только после этого выполнять действие. И Квадрат Декарта как раз и рассчитан на то, чтобы сначала подумать, но не просто перебрать в голове несколько вариантов, а расписать всё на бумаге, следуя определённой технологии.

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