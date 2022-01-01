«Тройная спираль» Милтона Эриксона

Милтон Эриксон специализировался на медицинском гипнозе, и именно его исследования в области изменённых состояний сознания заложили начало эриксоновского гипноза.

«Тройная спираль» Милтона Эриксона представляет собой технику гипноза, которая позволяет вводить человека в трансовое состояние, причём, так, что человек даже не осознаёт того, что на него оказывается гипнотическое воздействие

Описание методики:

Вы начинаете с того, что рассказываете первую историю, а затем, когда уже приближаетесь к финалу, резко переходите ко второй, не связывая их между собой. Затем вы рассказываете эту вторую историю и, аналогично тому, как сделали в первый раз, переходите к третьей. В третьей истории должен присутствовать текст внушения, которое вы хотите «внедрить» в подсознание человека, и который лучше всего составлять с использованием техник по управлению сознанием.

После того как вы рассказали третью историю, содержащую текст внушения, вы мгновенно переходите ко второй истории и заканчиваете её. Затем вы завершаете первую историю, начиная с того места, где закончили изначально. Очень важно ничего не упускать из поля зрения, т.к. все детали очень важны. В том случае, если вы будете всего лишь перескакивать с места на место, весь процесс станет не «Тройной спиралью», а обычным забалтыванием.

Кроме того, нельзя делать между историями больших пауз – тогда весь ваш монолог будет лишь набором фраз. Нельзя, конечно, сказать, что никакого эффекта это не даст, но ваш собеседник, скорее всего, просто-напросто будет обескуражен такой необычной речью.

Акцент в «Тройной спирали» Милтона Эриксона ставится на том, что сознание человека следует за тем, что содержится в историях. По этой причине, для слушателя они должны представлять интерес. Резкие переходы с одной истории на другую запутывают сознание слушателя, автоматически заставляя его заниматься поисками смысла. И именно в этот момент осуществляется внушение. А учитывая то, что сознание, которое запуталось, ведёт себя как маленький беспомощный ребёнок, внушение попадает прямо в цель – проникает в подсознание. Это, собственно говоря, и есть тот результат, которого нам требовалось достичь.

Истории, которые вы рассказываете, не должны быть трудны для восприятия, но должны быть интересны тому, с кем вы разговариваете. Это требуется для того, чтобы сознание вашего собеседника было в состоянии уловить основную суть историй, но, одновременно с этим, пропустило внушаемую информацию дальше – в подсознание.

В конце всего вашего рассказа человек уже не сможет точно воспроизвести третью историю, в которой содержался основной посыл, но этот посыл проникнет в его подсознание. Внушённую информацию человек осознавать не будет, но только в том случае, если вы надлежащим образом выполнили все инструкции.

Имейте в виду, что все истории не должны иметь явной взаимосвязи, а рассказывать их необходимо без всяких пауз, прерываний и остановок, и именно в той последовательности, как этого требует методика.

И ещё одно очень важное замечание: фраза, в которой содержится информация для внушения, ни в коем случае не должна содержать в себе частицу «не», т.к. человеческое подсознание имеет особенность воспринимать информацию только в положительной форме, а отрицания им не воспринимаются. Например, если вы даёте подсознанию установку: «Не проявляй отрицательных эмоций», оно получит команду: «Проявляй отрицательные эмоции».

Одним из самых значительных достижений Милтона Эриксона является то, что он смог определить: любой человек периодически впадает в состояние транса. И даже больше: у него есть в этом потребность, также как, к примеру, есть потребность восстанавливать силы во сне. Вспомните хотя бы те моменты, когда вы думаете о событиях, которые произошли с вами в прошлом (вы бодрствуете, но в реальном мире вас временно нет) или периоды, когда вы заняты однообразной деятельностью в течение длительного времени (действия становятся механистичными, а сознание где-то блуждает) и т.п.

Транс – это такое состояние человека, в котором степень его осознанного участия в обработке поступающего потока данных изменяется. И если мы хотим успешно применять на практике «Тройную спираль» Милтона Эриксона, нам необходимо овладеть навыком использовать это состояние без ведома самого человека, и, что немаловажно, во благо его самого.

«Тройная спираль» Милтона Эриксона - это только одна из схем Милтона Эриксона.

Ричард Бендлер и Джон Гриндер, отцы основатели Нейролингвистического программирования, начинали свои исследования с изучения и моделирования работы Милтона Эриксона. Это позволило выделить им целый ряд ключевых моментов, обеспечивающих эффективность психотерапевтического процесса.

Однако, когда самого Эриксона попросили высказать мнение о НЛП и его создателях, он сказал: «Они взяли раковину, но оставили жемчужину»

"Каждый подобен своим отпечаткам пальцев. Они единственные в своем роде. И никогда не будет второго такого же, как вы. И вы должны только радоваться, что являетесь самим собой. Вы не можете это изменить, как не могут быть изменены отпечатки пальцев." - Милтон Эриксон

При этом сам Милтон Эриксон не сформулировал никакой ясной психотерапевтической концепции. Напротив, он утверждал, что создает для каждого своего клиента его собственную, уникальную психотерапию. Он считал, что индивидуальность клиентов намного сложнее любых психотерапевтических моделей, которые создают у терапевта ограничивающие фильтры восприятия.

Тем не менее в работе Милтона Эриксона достаточно четко прослеживаются определенные принципы работы.

Разговорный гипноз

Это такой вид коммуникации, в котором специалист не погружает клиента в гипноз, но активно использует косвенные и невербальные внушения, чтобы повлиять на собеседника в желательном направлении.

Это интуитивно делают все коммуникаторы высокого уровня (спикеры, шоумены, артисты). Однако, специалист, который изучает разговорный гипноз, делает это, осознанно, понимая, что он делает и зачем.

Эмоционально-значимый контакт

Эриксон подчеркивал, что все психотерапевтические методы работают только в контексте созданных эмоционально-значимых отношений между клиентом и терапевтом.

Вы это можете замечать везде. Вы пришли в гости. Все общаются, говорят тосты. Но один человек так сказал тост, что у вас слезы на глазах навернулись. Он смог затронуть какие-то важные струны вашей души. Это выступление для вас было эмоционально-значимым.

Парадоксальное мышление

Эриксоновская терапия — это не шаблон, это индивидуально сшитые техники, которые удивляют клиента и захватывают его внимание. С их помощью терапевт реализует задачу сделать мышление клиента более пластичным, податливым и готовым к изменениям.

Пример:

зрелая пара, более 20 лет в браке; отношения тускнеют и не радуют, что привело пару к ощутимому кризису. Терапевт говорит супругам: «У вас почему ушло счастье из отношений? Потому что у вас нет человека, который был бы ответственным за счастье. При этом вас двое. Поэтому если я сделаю кого-то одного ответственным за счастье, другой станет безответственным. А это неправильно. Но если я вас обоих сделаю ответственными за счастье, то «у семи нянек дитя тоже без глаза» Поэтому в вашей паре по понедельникам ответственным за счастье будет муж, а по вторникам - жена; по средам - муж, по четвергам - жена. Пятница, суббота и воскресенье - будут выходными, чтобы вы не устали от ответственности. Так что теперь всем будет известно кто и когда отвечает за счастье. На следующей сессии вы расскажете мне о своих успехах.

Бессознательное обучение

Милтон Эриксон считал, что бессознательное является творческой, самообучающийся системой и оно управляет большей частью нашей жизни

Он говорил своим ученикам и клиентам: «Вы слишком доверяете своему сознательному разуму и недостаточно доверяете бессознательному»

Пример;

Маленький мальчик может научиться кататься на велосипеде и сам не заметил, как это произошло. Девочка еще вчера не умела прыгать на скакалке, а сегодня она уже умеет. Вы подходите к девочке и спрашиваете ее: «Как ты научилась?» И она отвечает: «Ну, не знаю… Как-то само получилось»

В эриксоновской терапии специалист специально создает ситуации, способствующие неосознаваемому научению.

Происхождение проблемы

В эриксоновский терапии считается, что причиной существования проблем являются не столько травматические события прошлого и детства, сколько неудачные предпринятые попытки решения.

Все люди сталкиваются с жизненными затруднениями, но если человек пытался справиться с жизненной задачей неудачным образом и этот неудачный способ закрепился, то именно это и формирует проблему.

Пример:

Например: у человека нарушился сон, в результате человек начинает тревожиться, что завтра на работе он будет сонным и неэффективным. Однако, чем больше он тревожиться, тем сложнее ему заснуть, поэтому он начинает тревожиться еще больше. В результате возникает порочный заколдованный круг. Клиент как бы ходит в трех соснах проблемы и может это делать бесконечно долго.

Чтобы ему помочь, необходимо разорвать заколдованный круг.

Методы эриксоновской психотерапии

Терапевтическая метафора

«Терапевтическая метафора» — это образный способ описания ситуации, история или образное сравнение, задача которого - передать клиенту новые для него смыслы.

Метафора — это сообщение, адресованное в большей степени бессознательному клиента. Ее смыслы могут распаковываться для клиента постепенно.

Есть метафоры, которые предлагает терапевт. Например: терапевт разговаривает с мнительным пациентом, который бесконечно прислушивается к ощущениям в своем теле и рассказывает ему в трансе историю про то, как у одного человека жила сторожевая собака, которая была слишком чувствительна. Она бурно реагировала своим лаем на каждый падающий с дерева листочек. Это выматывало хозяина дома. Ему приходилось всякий раз выбегать на улицу и проверять, не проникли ли на участок воры. Так продолжалось достаточно долго, но, к счастью, однажды человеку приснился сон, в котором он встретился со своей собакой и погладил ее и поговорил с ней. Он ей все подробно объяснил: объяснил на что стоит реагировать, а на что - нет. В результате ситуация удивительным образом изменилась. Хозяин стал брать свою собаку на прогулку и играть с ней. Он бросал собаке мячик, а собака находила мячик и приносила хозяину. И собаке, и хозяину эта игра очень нравилась.

Понятно, что на метафорическом уровне предлагается идея перестроить отношение к ощущениям в теле и найти возможности получать больше удовольствий от жизни. Однако, если терапевт предложит такие идеи клиенту на сознательном уровне, то они с большой вероятностью будут отвергнуты.