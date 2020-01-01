Бесплатная консультация врача китайской традиционной медицины через интернет - 8 911 276 68 06

Китайская медицина – мировая кладезь знаний о том, как изучать своё тело, менять его и помогать ему работать лучше. Китай сумел сохранить трепетное отношение к народным методикам врачевания, которые на протяжении веков дорабатывались и совершенствовались десятками мастеров. Современные технологию дают нам возможность получить консультацию врача через интернет, где бы этот специалист ни находился.



Диагностика и лечение от дипломированных докторов из Китая

Ключевое значение для сохранения и развития восточных медицинских практик имеет Хэнаньская Академия Традиционной Китайской Медицины. Это уникальный общественный университет, который систематизирует, проверяет, сохраняет и передаёт знания о нескольких десятках терапевтических направлений.

Среди них наиболее известны:

• акупунктура

• акупрессура

• цигун

• макробиотика

• массажные техники

• багуан

• гуаша

Это не просто центр нетрадиционной медицины, а настоящая исследовательская база с сотнями профессоров и лекторов. Комплекс включает 3 больницы и более 20 лабораторий, а общее количество студентов со всего мира – больше 10 тысяч.

Врачи, которые прошли обучение в Хэнаньской Академии Традиционной Китайской Медицины, работают с широким спектром заболеваний: пищеварительной, эндокринной, мочеполовой системы, сердца и кровеносных сосудов, дыхательных, двигательного аппарата и центральной нервной системы.

Их знания помогают решать проблемы не только физического, но и психического плана: депрессию, упадок сил, нервные и психические расстройства, нарушения режима бодрствования и сна. Квалификация специалистов подтверждается дипломом Хэнаньской Академии.

Онлайн-консультация с врачом из Китая

Консультация с китайским врачом через интернет – это возможность обнаружить и устранить проблемы не только в стадии обострения, но и задолго до ухудшения ситуации. Кроме того, нередко доктора из Китая помогают в случаях, когда официальная диагностика и терапия бессильны. Помимо определения действующих, развивающихся и потенциальных заболеваний, специалист даёт рекомендации о том, какой метод лечения даст максимальный эффект, и как изменить свой образ жизни, чтобы помочь организму справиться с болезнью.

Запись на консультацию по телефону 8-911-276-68-06 и почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вы можете прийти, продиагностироваться по пульсу, получить СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО консультацию доктора китайской медицины, рекомендации по корректировке образа жизни, питания, и т.д.

Бесплатная консультация врача китайской традиционной медицины через интернет - 8 911 276 68 06