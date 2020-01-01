Что такое фиточай.

Фито, в переводе с греческого - Растение. Фиточай - растительный чай приготовленный из листьев ,плодов, цветов или коры растений.

Начнем с того что наш организм состоит в среднем на 60 процентов из воды,а значит мы должны постоянно пополнять эти запасы.Взрослый человек в сутки должен выпивать как минимум 2 литра воды.Но кроме воды мы также пьем всевозможные напитки,и одним из частых является чай.И сегодня я напишу о таком прекрасном виде чая,как фиточай.

Фиточай - это чай, приготовленный из листьев,коры деревьев, цветков и плодов лесных, луговых и садовых растений.А значит он натуральный по своему составу,что редко в нашей жизни химических элементов.В основном фиточай имеет лечебные и профилактические свойства.Но есть некоторые сборы которые способствуют похудению,что является большим плюсом.

Фиточай выглядит почти как чай и заваривается так же, как чай, но на самом деле это не чай вовсе.Компоненты фиточая происходят не от куста (Camellia Sinensis), растения, из которого изготавливаются все чаи. Фиточай состоит из разных компонентов и правильней было бы называть его - полезный отвар. Практические во всех народах мира есть свои особенные фиточаи.В Аргентине это напиток матэ,а в Африке это ройбос.В нашей местности более популярны такие травы как мята,боярышник,плоды шиповника,и многие другие растения которые можно встретить в нашей местности.Мы все знаем что мята хороша как успокаивающие средство,зверобой как общеукрепляющее средство, а душицу, чабрец, ромашку, листья смородины, ежевики, земляники для заживления ран и сохранения молодости кожи.это мы еще знаем с детства.Нельзя забывать и о шиповнике, который великолепно помогает не простудиться и не заразиться гриппом. Шиповник повышает иммунитет, а значит, устойчивость ко всякого рода болезням.

Фиточай не содержит кофеина,так что его можно пить людям с проблемами со сном,сердцечнососудистой системой.Но лучше проконсультироваться со своим лечащим врачем,чтобы у вас не оказалось не переносимости к некоторым компонентам.Заваривать фиточай нужно водой около 95 градусов,не кипятком,настаивать не дольше 6 минут,так как при долгом заваривание могут выделиться алкалоиды,которые не полезны для нашего здоровья.Еще одним плюсом фиточая является его цена.В сравнении с чаем который продается в магазинах фиточай имеет довольно низкую цену.

Беспорно, каждая женщина мечтает, как можно дольше сотаваться молодой и красивой. В наше время для достижения данной цели имеется множество способов, как хирургичесикх, так и косметологических. Но для поддержания хорошего состояния организма и внешнего вида женщины, вовсе не обязательно ложиться под нож хирурга. Благодаря достижениям в области фармацевтики, сейчас можно приобрести фиточай различного дествия, буквально в любой аптеке. Фиточай может быть использован не только для поддержания хорошего состояния женского организма, но так, же и мужского.

В состав фиточая входят сборы разнообразных трав и цветков, благоприятно воздествующих на внутренее и внешнее состояние организма. Использование фиточая хорошо подходит с целью похудения и укрепления организма. Главное помнить, что перед употреблением фиточая, стоит внимательно прочитать его состав. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что в нем не содержаться те компоненты, которые могут вызвать аллергию.

Еще один важный момент. Фиточай не может быть использован, как лекарственное средство, это лишь дополнение к лечению, или к диете, в случае похудения

Фиточаи бывают самые разные: витаминные, лечебные, охлаждающие или, наоборот, согревающие, ароматные и не очень, но в любом случае все они полезные.

С утра можно пить тонизирующий витаминный чай, состоящий из листьев земляники, дягиля, лимонника, лаванды, листьев и цветков клевера, любистока и т.д.

• Вечером, наоборот, нужно пить успокаивающие травяные чаи – зверобой, листья малины, мята перечная, мелисса, ромашка, иван-чай, листья вишни, первоцвет и т.д.

• Зимой и ранней весной хорошо готовить поливитаминные травяные чаи из листьев малины, чёрной смородины, ежевики, крапивы, моркови, барбариса, шиповника, облепихи, рябины.

• А вот летом лучше всего пить чай из свежих трав и листьев – это наилучшее время для «живых» витаминов.

Вот несколько рецептов лечебных чаёв.



Травяные чаи



Мочегонный фиточай: 5 г эспарцета, 5 г зверобоя, 5 г листьев чёрной смородины.



Черничный фиточай (при колитах): 2 г плодов черники, 2 г цветков ромашки, 2 г мяты перечной, 2 г листьев крапивы.



Потогонный фиточай: 10 г ягод малины, 10 г цветков липы. 1 ст.л. смеси заварить 2 стак. кипятка, настоять 5 минут, пить горячим.



Лечебный фиточай при простудах: 10 г цветков ромашки, 10 г цветков липы, 10 г плоды бузины чёрной, 10 г мяты перечной. 1 ст.л. смеси заварить стаканом кипятка, укутать на 30 минут, процедить. Пить в горячем виде.



Фиточай грудной: 40 г листьев мать-и-мачехи, 30 г листа подорожника, 30 г корня солодки. 1 ст.л. смеси заварить 2 стак. кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Пить по 2 ст.л. каждые 3 часа. Этот чай помогает избавиться от мокроты в лёгких.



Согревающий чай: 10 г имбиря, 10 г корицы, 10 г гвоздики. 1 ч.л. смеси заварить 200 мл кипятка, немного настоять. Имбирь улучшает циркуляцию крови, обладает антисептическим, отхаркивающим, стимулирующим свойством. Этот чай очень своеобразный, резковатый.



Травяные чаи Успокаивающий чай: 10 г листьев мелиссы, 10 г листьев вероники, 30 г листьев земляники, 40 г плодов боярышника. 1 ст.л. смеси заварить 250 мл кипятка, настоять 5-7 минут. Пить с мёдом.

Для беременных хорошим выходом могут стать витаминные травяные чаи.



Витаминный фиточай для беременных: 10 г плодов шиповника, 10 г плодов чёрной смородины. 1 ст.л. смеси залить 400 мл кипятка. Настоять 40 минут в закрытой посуде. Принимать по полстакана 3-4 раза в день.



Витаминный фиточай для беременных №2: 10 г плодов шиповника, 10 г листьев малины, 10 г листьев смородины, 10 г листьев брусники. 2 ст.л. сбора залить 200 мл кипятка, 10 минут кипятить, 45 минут настоять. Пить по полстакана 2 раза в день.



Витаминный фиточай для беременных №3: 10 г плодов шиповника, 10 г плодов рябины. 2 ст.л. смеси залить 600 мл кипятка, кипятить 3 минуты, настоять 30 минут. Принимать по полстакана 3-4 раза в день.



Что же касается детишек, то любые витаминные травяные чаи можно давать и им, только, конечно, разбавляя их примерно наполовину.

Лесной Фиточай

Неповторимый аромат и целебные свойства соединяет в себе фиточай "лесной"

Состав - Листья земляники, листья малины, листья черной смородины, листья брусники, листья черники, цветы иван-чая

После сбора в лесу листья надо завялить - рассыпать слоем не толще 4 см в тени на сутки, пока они не сделаються вялыми, не потеряют упругость. Следующий этап скручивание - листья скручивают между ладонями, пока не выступит сок.

Следующий этап - Ферментация -Листья рассыпаем в емкость слоем 4 см, накрываем мокрой тканью и оставляем на 10 часов в теплом помещении. Следующий этап листья после ферментации подсушить в духовке или аэрогриле при температуре не выше 100 градусов.

(Примерное время сушки 40 минут) И заключительный этап это измельчение сухих листьев.

Замечательный Лесной Фиточай готов :)