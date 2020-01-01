Витамин K2
Сегодня витамин К2, пожалуй, самый малоизвестный витамин. Причем, даже среди врачей. Долгое время считалось, что витамин К2 в достаточном количестве синтезируется бактериями кишечника, а значит, его роль в обменных процессах можно не учитывать. Но уже сейчас ясно, что витамин К2 является важным питательным веществом для здоровья человека.
Основная функция витамина К2 в организме — регуляция обменных процессов. Без него невозможен нормальный обмен многих веществ (особенно кальция, витамина D3) и их усвоение.
Множество исследований показывает, что при употреблении необходимого объема витамина К2, у людей понижается вероятность тромбообразования на 52%, а риск смерти от сердечных заболеваний – на 57% в ближайшие 7-10 лет.
Природные витамины К1 и К2 обладают свойством заменять друг друга, перестраивая свою структуру. Такой процесс характерен для птиц и млекопитающих, когда К1 модифицируется в К2.
K2 синтезируется в тонком кишечнике благодаря микробиоте (кишечной микрофлоре), но его % не покрывает в полном объеме количество нужного компонента, в котором нуждается организм.
Если вы хотите увеличить потребление витамина К2, то лучшим выбором будут ферментированные продукты. Наилучший из них – мисо – популярная форма ферментированных соевых бобов, широко распространенная в Японии. Этот витамин вырабатывается как побочный продукт жизнедеятельности бактерий или дрожжей. Эти вещества выделяется при ферментации, насыщая мисо витамином K.
Витамин Е также является антагонистом витамина К2, поэтому совместный их приём или употребление продуктов с их содержанием приводит к ослаблению или подавлению свойств последнего.
Так как витамин К2 является жирорастворимым, то его рекомендуется сочетать с жирами, а лучше с растительными маслами. Благодаря этому большая часть поступившего в организм витамина лучше усвоится.
Добавление этого витамина в рацион может иметь множество преимуществ:
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
– Повышение прочности костей
– Стимулирование когнитивной функции
– Улучшение здоровья кожи
Защита сердца и сосудов
Результаты последних исследований доказали, что витамин К2 регулирует уровень и правильное распределение кальция. Это свойство помогает обеспечить защиту артерий от кальцификации и направить кальций в кости.
Исследования продолжаются, но уже сейчас существует эффективная дозировка витамина К2 (МК-7) для повышения эластичности и предупреждения кальцификации артерий: от 180 до 360 мкг в сутки:
– Высокое потребление менахинона-7 снижает частоту возникновения ишемической болезни сердца.
– Потребление менахинона (витамина К2 (МК-7) с пищей снижает смертность.
– По результатам исследования по определению дозы приема витамина К2 у пациентов определена эффективная безопасная доза, позволяющая снизить смертность и кальцификацию артерий. Она составляет 1000 мкг один раз в трое суток или 300 мкг каждые сутки.
Повышение прочности костей
Витамин К2 не всегда был известен как питательное вещество для здоровья костей. Его важность в этом процессе теперь признана. Витамин К2 направляет и контролирует отложение и усвоение кальция и правильных минералов для костей.
Витамин К2 может помочь регулировать эти уровни и удерживать минералы в организме там, где они нужны больше всего: в костях, зубах. Это полезно для поддержания минеральной плотности здоровых костей.
Трехлетнее употребление небольших доз витамина K2 (МК-7) помогает снизить потерю костной массы у здоровых женщин в постменопаузе. В исследовании участвовали женщины старше 45 лет. Они принимали по 180 мкг витамина К2 (МК-7) в сутки. Результаты показали повышение минеральной плотности и прочности шейки бедра.
Также было исследование на тему о влиянии витамина К2 на профилактику и лечение остеопороза у женщин в постменопаузе. Ученые пришли к выводу, что витамин К2 может повлиять на поддержание и улучшение МПК (минеральной плотности костей). Он важен в профилактике переломов у женщин 50-60 лет с остеопорозом.
При употреблении витамина К2 (МК-7) совместно с витамином D3 наблюдалось еще более значительное предупреждение остеопороза у женщин и улучшение заживления переломов. При высоких дозах приема витамина D (ликвидация дефицита) для предупреждения осложнений в виде образования камней в почках и кальцификации артерий необходим прием добавок витамина K2.
Улучшение здоровья зубов
Исследования тесно связывают дефицит витамина К2 со слабым здоровьем зубов, из-за регулирующей активности этого витамина в отношении кальция и других минералов.
Снижение риска развития рака
Исследования показали уменьшение распространения раковых клеток печени и более низкий начальный риск развития рака у тех, кто регулярно употребляет продукты с витамином К2.
Исследование, опубликованное в журнале «Онкологические письма», показывает, что витамин К2 обладает способностью ингибировать (замедлять) распространение раковых клеток. Были суммированы положительные результаты испытаний, проведенных при раке прямой кишки, яичников, поджелудочной железы и легких.
Недавние исследования китайских ученых также показывают, что витамин К2 может вызывать апоптоз (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели) в клеточных путях рака мочевого пузыря человека.
Улучшение функции мозга
Этот витамин способен защищать деликатные сосуды головного мозга. Он снижает риск окислительного стресса и повреждения нашего самого жизненно важного органа.
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