Витамин K2

Сегодня витамин К2, пожалуй, самый малоизвестный витамин. Причем, даже среди врачей. Долгое время считалось, что витамин К2 в достаточном количестве синтезируется бактериями кишечника, а значит, его роль в обменных процессах можно не учитывать. Но уже сейчас ясно, что витамин К2 является важным питательным веществом для здоровья человека.

Основная функция витамина К2 в организме — регуляция обменных процессов. Без него невозможен нормальный обмен многих веществ (особенно кальция, витамина D3) и их усвоение.

Множество исследований показывает, что при употреблении необходимого объема витамина К2, у людей понижается вероятность тромбообразования на 52%, а риск смерти от сердечных заболеваний – на 57% в ближайшие 7-10 лет.

Природные витамины К1 и К2 обладают свойством заменять друг друга, перестраивая свою структуру. Такой процесс характерен для птиц и млекопитающих, когда К1 модифицируется в К2.

K2 синтезируется в тонком кишечнике благодаря микробиоте (кишечной микрофлоре), но его % не покрывает в полном объеме количество нужного компонента, в котором нуждается организм.

Если вы хотите увеличить потребление витамина К2, то лучшим выбором будут ферментированные продукты. Наилучший из них – мисо – популярная форма ферментированных соевых бобов, широко распространенная в Японии. Этот витамин вырабатывается как побочный продукт жизнедеятельности бактерий или дрожжей. Эти вещества выделяется при ферментации, насыщая мисо витамином K.

Витамин Е также является антагонистом витамина К2, поэтому совместный их приём или употребление продуктов с их содержанием приводит к ослаблению или подавлению свойств последнего.

Так как витамин К2 является жирорастворимым, то его рекомендуется сочетать с жирами, а лучше с растительными маслами. Благодаря этому большая часть поступившего в организм витамина лучше усвоится.

Добавление этого витамина в рацион может иметь множество преимуществ:

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

– Повышение прочности костей

– Стимулирование когнитивной функции

– Улучшение здоровья кожи

Защита сердца и сосудов

Результаты последних исследований доказали, что витамин К2 регулирует уровень и правильное распределение кальция. Это свойство помогает обеспечить защиту артерий от кальцификации и направить кальций в кости.

Исследования продолжаются, но уже сейчас существует эффективная дозировка витамина К2 (МК-7) для повышения эластичности и предупреждения кальцификации артерий: от 180 до 360 мкг в сутки:

– Высокое потребление менахинона-7 снижает частоту возникновения ишемической болезни сердца.

– Потребление менахинона (витамина К2 (МК-7) с пищей снижает смертность.

– По результатам исследования по определению дозы приема витамина К2 у пациентов определена эффективная безопасная доза, позволяющая снизить смертность и кальцификацию артерий. Она составляет 1000 мкг один раз в трое суток или 300 мкг каждые сутки.