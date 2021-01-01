Глутатион применение в макробиотике

Глутатион представляет собой соединение, содержащее три аминокислоты – глутамат, цистеин и глицин. Он функционирует в организме как антиоксидант. Это жизненно важный компонент, помогающий бороться со свободными радикалами и выводить вредные вещества из организма. Когда люди стареют или испытывают болезнь, уровень глутатиона в крови снижается, что приводит к снижению уровней этого поддерживающего жизнь антиоксиданта.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГЛУТАТИОНА

Главная антиоксидантная роль глутатиона заключается в защите иммунной системы, которая, в виде своего основного оружия, образует свободные радикалы для борьбы с различными инфекциями и бактериями. В результате, клетки иммунной системы, и в первую очередь лимфоциты, рискуют сами подвергнуться разрушению. Глутатион отвечает за регуляцию этого процесса. В зависимости от потребностей организма, глутатион может как усиливать, так и уменьшать воспаление в организме.

Глутатион является важным элементом антиоксидантной защиты по одной простой причине: он способен восстанавливать другие антиоксиданты.

В своей борьбе со свободными радикалами, и витамин С, и витамин Е, и бетакаротин сами окисляются и становятся опасными для организма.

Глутатион, восстанавливает этих защитников, но, поскольку он обладает способностью вновь синтезироваться, возможности нашей защитной системы постоянно восстанавливается.

Глутатион защищает каждую нашу клетку и влияет практически на каждую систему, в особенности на иммунную, нервную, желудочно-кишечную системы и легкие. Он незаменим для протекания метаболических и биохимических реакций в организме, таких как синтез и восстановление ДНК, синтез белка, синтез простагландинов, транспортировка аминокислот и активирование ферментов.

Антиоксидант дает общий омолаживающий эффект, нормализует сон, уменьшает пигментацию, уменьшает поры и осветляет кожу. Глутатион подавляет выработку меланина и ускоряет оборот клеток, заменяя поврежденные клетки, которые дают темный внешний вид кожи, новыми клетками.

Глутатион вырабатывается в печени – нашем главном детоксикационном органе, откуда он поступает в кровоток и в желчь. Глутатион не только инициирует выработку в печени ферментов детоксикации, но и защищает клетки самой печени от повреждения, способствуя их восстановлению.

Как получить глутатион

Глутатион в капсулах практически не усваивается. Как любая аминокислота, попадая в кислотную среду желудка, глутатион воспринимается как пища и перерабатывается на составляющие. Плюс, чтобы быть усвоенным, любое питательное вещество должно быть способным пройти через стенки кишечника. Из-за большого размера, хрупкая молекула глутатиона не может преодолеть такой барьер без изменений.

Что помогает стимулировать естественный синтез глутатиона.

Глицин, цистин, глутаминовая кислота – принимайте эти «кирпичики» в продуктах, и уже внутри клетки они смогут превратиться в глутатион.

Цистин – серосодержащая аминокислота, которая является одним из основных компонентов практически всех белков в организме

Увеличьте потребление альфа-липоевой кислоты.

α-липоевая кислота - сероорганическое соединение, является важным коферментом для многих ферментативных комплексов

Ею богаты такие продукты, как шпинат, помидоры, горох, брюссельская капуста и рисовые отруби. Можно также принимать 100-200 миллиграммов альфа-липоевой кислоты с пищевыми добавками, однако предварительно следует проконсультироваться с врачом.

Глутатион частично состоит из серы, она необходима для синтеза глутатиона

Но в человеческом организме сера помогает не только создавать аминокислоты. Она имеет важное значение для здорового развития костей, нервной системы, поддерживает сердечно-сосудистую систему, печень и суставы

Самые серосодержащие растения:

Крестоцветные: капуста, брокколи, цветная, брюссельская, китайская и другие виды; луковые: лук, шалот, чеснок, порей.

Сульфорафан, сероорганическое соединение, содержащееся в брокколи, белокочанной капусте, брюссельской и цветной, усиливает активность глутатиона, снижает митохондриальную проницаемость и уменьшает в организме оксидативный стресс (по сути, массированное образование свободных радикалов).

ЛУК И ЧЕСНОК

Многие люди не любят чеснок и лук из-за их резкого запаха. Источник этого специфического едкого аромата – аллильные соединения серы, те самые, которые как раз и повышают антиоксидантные свойства овощей, предотвращают повреждения печени.

БРОККОЛИ

Этот овощ лучше всего готовить в пароварке – так он сохранит максимальное количество сульфура. Но и здесь есть некоторые замечания. Опыты показали, что слегка пропаренный овощ содержит в себе, по крайней мере, в три раза больше сульфорафана, чем продукт после сильной термической обработки. Заканчивать готовку брокколи желательно на этапе, когда капуста имеет еще нежный ярко-зеленый цвет. Обычно на это уходит 3-4 минуты в пароварке.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

Исследования показывают: слегка протушенная капуста содержит большее количество биодоступных сераорганических соединений, чем овощ, приготовленный на сильном огне и на протяжении длительного времени.

Взрослому человеку ежедневно необходим примерно 1 г серы. Эту потребность легко удовлетворить, придерживаясь правильного питания.

Физические нагрузки, в свою очередь, стимулируют выработку глутатиона в организме. Врачами рекомендуются умеренные физические нагрузки: они запускают процессы регенерации, не создавая ненужного стресса.

Длительные пешие прогулки, отличный способ стимулировать выработку глутатиона.

Глицин, цистин, глутаминовая кислота – принимайте эти «кирпичики» в продуктах, и уже внутри клетки они смогут превратиться в глутатион.

Так сложилось в процессе эволюции: глутаминовая кислота — это, можно сказать, маркер белка. Если в пище есть белок — есть, как правило, определенное количество этой аминокислоты, соответственно, распознавание умами — способ, которым организм находит богатую белком пищу. Именно поэтому нам этот вкус приятен, что и использует пищевая промышленность.

Неважно, съеденный в свободном виде или полученный в процессе пищеварения из белка, глутамат всасывается в кишечнике. Только в кровь он почти не попадает. Более 90% его метаболизируется тут же, в клетках стенки кишечника. Значительная часть его используется в качестве источника энергии, для синтеза белков (в виде глутаминовой аминокислоты), а также в других важных биохимических процессах.

Лучшим и сбалансированным источником глутаминовой кислоты, является японское блюдо Мисо.

В его состав входит, природный источник клютаминовой кислоты - водоросли Кобу.

Аминокислоты — это одни из самых важных веществ в живой природе. Будучи довольно небольшими молекулами, они играют огромную роль в живых организмах. Подобно жемчужинам в ожерелье, они слагают большие молекулы — белки, из которых построены все живые существа — от мала до велика. Функция аминокислот не исчерпывается только тем, что они становятся строительным материалом для белков. Аминокислоты могут специализироваться на других задачах.

Важный составляющий компонент Глутатиона, это аминокислота Глицин.

Глицина действительно много — так это в коллагене

Глицин составляет треть аминокислот коллагена!.

Присутствие глицина — одна из предпосылок к формированию прочных фибрилл и волокон коллагена, необходимых для многих тканей. Три нити, формирующие коллагеновую суперспираль, переплетаются настолько плотно, что между ними нет свободного пространства.