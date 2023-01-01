Хара Хати Бу ( 腹八分目 )- Система питания

Важно не только что мы едим. Но и то, как мы едим. Одна из важнейших особенностей питания японцев — система «хара хати бу», которая переводится с японского языка: «на 80 процентов наполненный живот». Она основана на осознанном сокращении калорий. Японцы считают: если съедать пищу, на 80% не доходя до состояния полного насыщения, можно многие годы оставаться здоровым и активным.

Японская поговорка по системе питания.

«Восемь частей полного желудка поддерживают человека; остальные две поддерживают доктора».

Ведь переедание приводит к угнетению многих систем организма, что, в свою очередь, порождает возникновение болезней.

Из всех «развлечений» по сей день самым актуальным является неуместное потребление пищи. Под этим подразумевается зависимость от пищевого мусора и элементарное обжорство.

Как придерживаться «хара хати бу»

1 Правило 20 минут

Именно столько времени необходимо, чтобы сигнал о насыщении дошёл до мозга. Данный феномен связан с тем, что, когда желудок пуст, секретируется много грелина, который способствует активации чувства голода. При наполненном желудке грелина выделяется меньше, а лептин (который подавляет чувство голода) подаёт сигналы в мозг о том, что организму на какое-то время достаточно съеденной пищи.

Чем медленнее и тщательнее вы пережёвываете пищу, тем быстрее вы почувствуете насыщение от небольшой порции.

2 Сервировка наименьшей порции

Если вы положите пищу в большую тарелку и наполните её до краёв, вы не сможете остановиться даже тогда, когда почувствуете насыщение. Если вы положите немного пищи в большую тарелку, то ваш мозг, воспринимая происходящее через зрение, будет транслировать разуму, что вы съели недостаточно и нужно прибегнуть ко второй порции. Для того чтобы не переедать, сервируйте пищу в небольшие чаши и тарелки. Поверьте, этого более чем достаточно, ведь наш желудок размером с два небольших грейпфрута: переедание растягивает орган, нарушает его функционирование и создаёт чувство тяжести.

3 Эмоциональный голод или физический

Некоторые люди живут по принципу «кучисабиши» (дословно переводится как ‘одинокий рот’): постоянно подходят к холодильнику, желают практически непрерывно ощущать процесс жевания и в моменты скуки или же тревоги всегда прибегают к пище.

Эмоциональное беспокойство и прокрастинация также способствуют разладу в пищевом поведении. Важно отличать физический голод от голода эмоционального. Не пытайтесь заесть эмоции, вам это не поможет.

Чаще пейте очищенную воду, так как подлинный голод иногда путают с обезвоживанием. Правило тестового глотка (перед тем как пойти и чем-нибудь перекусить, выпейте стакан воды) поможет определить, действительно ли ваше тело сейчас нуждается в пище.

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