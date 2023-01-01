Онигири рецепт

Онигири рецепт

Слово «онигири» происходит от глагола «нигиру» и в переводе с японского означает сжимать, что отражает способ приготовления блюда. Онигири готовят из вареного клейкого теплого риса. Сжимая рис на ладони, формируют шарики, треугольники или квадратики.

Изделия фаршируются овощами или мясом, а в Японии их, помимо этого, любят украшать милыми личиками из листов нори. Мы покажем вам, с чего стоит начать, если вы решили попробовать японские рисовые шарики.

В Японии повсюду можно купить онигири самых различных вкусов

Чтобы онигири сохраняли форму, лучше использовать для их приготовления рис для суши или другой круглый зерновой рис, который хорошо слипается. Прежде чем готовить рис, его необходимо тщательно промыть. В теплом состоянии отварной рис наилучшим образом поддается формованию. Однако стоит дать вареному рису немного остыть, чтобы не обжечь руки.

Рис традиционно используется в чистом виде, но при желании можно использовать те же приправы, что и для суши, например рисовый уксус, или добавить смесь японских специй. Смеси называются Furikake, и они представлены в различных вкусовых вариациях, таких как рыба, ламинария, семена кунжута или сои.

Фурикакэ можно приобрести в магазинах японской кухни, но в готовую приправу часто добавляют глютамат натрия, консерванты и другие не самые полезные добавки. Учитывая, как просто готовить фурикакэ, лучше попробовать сделать свой домашний вариант.

Рецепт Furikake - традиционной домашней приправы для риса

Приправа придает гарниру насыщенный вкус с легким оттенком моря. Попробовав ее один раз, вы уже вряд ли согласитесь есть обычный рис. Основу фурикакэ составляют морские водоросли и соль в сочетании с семенами кунжута. Часто в приправу добавляют сухую рыбную стружку. Распространены такие добавки как яйца, овощи, порошок мисо, сухой рыбный бульон.



Рецепт приправы для онигири :



Морская капуста (нори) – 2 листа Кунжут – ½ стакана Соль (лучше морская) – ½ чайной ложки Сахар – ½ чайной ложки



Приготовление: Листы нори мелко нарежьте или поломайте руками. Слегка обжарьте водоросли на сухой сковороде. Отложите водоросли в другую посуду. Затем высыпьте на сухую сковороду кунжут и обжаривайте на среднем огне, пока он слегка не зарумянится. Добавьте к ¼ части кунжута соль и сахар и смолите в блендере или кофемолке. Можно использовать только цельные зерна кунжута, но в молотом виде он дает более насыщенный вкус и яркий аромат. Смешайте все ингредиенты. При желании, добавьте сухую рыбу или зелень. Обратите внимание, что, если вы используете рыбные добавки, лучше хранить фурикакэ в холодильнике! Также, имейте ввиду, что японцы употребляют рис несоленым. Если вы солите рис изначально, то в приправу соль лучше не добавлять.



Хотя достаточно окунуть онигири в соевый соус – и на вкус подобное сочетание уже превосходно, но маленькие рисовые шарики можно также начинить по собственному желанию. Типичная японская начинка: свежая или вяленая рыба. Так, можно, например, взять полоски копченого лосося или паштет из тунца.

Теперь перейдем к лепке онигири. Эту процедуру необходимо выполнять увлажненными руками – но не стоит при этом использовать слишком много воды: сильно смоченный рис быстро потеряет свою клейкость. Также важно не пережимать изделия — иначе рис начнет разваливаться, получится сухим и невкусным.

Онигири существуют в трех основных формах: шарики, треугольники и квадраты.

Рисовые шарики — самые легкие в формовании и фаршировке.

Готовые онигири можно еще и украсить. Листы нори подходят для этого наилучшим образом – тонкие листы из водорослей можно резать ножницами, как бумагу.

Для начала стоит, например, украсить онигири тонкими полосками, а наработав небольшой навык, можно и полностью завернуть их. Кроме того, листы нори дают еще одно преимущество: те, кто лакомятся онигири, могут не трогать руками клейкий рис, и пальцы остаются чистыми, если брать руками обернутые в нори онигири. Кстати, листы нори идеально подходят для веселого декора – проявив творчество и фантазию, при помощи кусочков нори можно сделать из онигири футбольные мячи, пиратов, милые мордашки или даже покемонов.

Как и классические суши, онигири можно украсить и другими ингредиентами, которые, в то же время, придадут пикантности, например, онигири часто обваливают в черном или белом кунжуте. В Японии популярным вариантом являются онигири, смешанные с хлопьями из жареной яичницы-болтуньи. Неплохо также обваливать не приправленные ничем онигири в смеси специй.

Рецепт онигири

Ингредиенты для приготовления онигири

круглого риса 210 г (стакан)

начинка

сушеные водоросли нори, 6 полосок шириной 1 см

кунжут для посыпки

соль

Как готовить

1.Промытый рис залейте в кастрюле двумя стаканами воды, дайте закипеть, затем убавьте огонь до минимального и варите на маленьком огне 15-20 минут, пока не испарится вся вода. После это оставь те рис настояться и охлаждения или едва теплого состояния.

2. Приготовьте раствор воды с солью. Смоченными в соленой воде руками разделите рис на колобки.

3.Слегка сжимая колобок в ладони, сделайте углубление, к в которое добавьте начинку, примерно чайную ложку без горки.Важно не пережимать онигири во время приготовления, иначе могут развалиться.

4. Закройте углубление рисом.

5. Сформируйте из полученных колобков онигири желаемой формы — треугольники, квадраты, овалы или шарики. Заверните онигири в полоски нори, обсыпьте семенами кунжута.

Начинки для онигири

Для начинки подойдут практически любые морепродукты, которые вы предпочитаете. Среди них — соленая рыба, красная или черная икра, креветки и т. д. Даже с сосисками и жареным фаршем можно готовить рисовые шарики — главное, чтобы было по вкусу.

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