Психосоматика заболеваний в китайской традиционной медицине

Психосоматика изучает влияние психологических процессов на формирование и развитие соматических (телесных) болезней. Но идеи об этой связи существовали задолго до появления современной официальной медицины: еще Гиппократ говорил о связи между определенными эмоциями и заболеваниями.

Психосоматика – это направление в медицине и психологии, которое изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение заболеваний тела.

Организм человека – это единое целое. Длительные затяжные конфликты, стрессы, невысказанные эмоции приводят к разбалансировке нервной системы, снижению защитных сил организма, сильному колебанию гормонов, резкому перепаду настроения.

Часто мы не осознаем или подавляем возникшие у нас эмоции или мысли. Когда душевная боль длится долго, и нет разрешения конфликта, тело начинает сигнализировать человеку дискомфортом и болезнями.

Согласно одному из главных правил традиционной китайской медицины каждый внутренний орган человека связан с определённой эмоцией. Избыток эмоций влияет на состояние самого органа, а недостаток эмоций указывает на слабость того органа, для которого характерна эта эмоция.

Обращайте внимание на проявление или подавление ваших эмоций. Помните, что именно они чаще всего ослабляют ваш организм и приводят к болезням. Слушайте себя и не откладывайте решение психологических проблем в долгий ящик!

Психосоматика и их влияние на здоровье (5 элементов У-СИН) в китайской медицине.

Китайская традиционная медицина давно заметила, что эмоции и физическое состояние человека тесно взаимосвязаны. Каждая функциональная система организма отвечает за определенную эмоцию.

Если человек долго страдает какой либо болезнью, то нарушается его психологическое состояние и начинает доминировать эмоции той системы, которая поражена.

В тоже самое время, если человеку приходится испытывать и подавлять негативные эмоции в течение продолжительного времени, у него развивается болезнь тех органов и систем эмоция которых превалирует.

Избыток эмоции порождает болезнь соответствующего органа.



Избыточный гнев поражает печень. Не случайно мы говорим про гневного человека — это «желчный» человек. Недостаток гнева делает человека безвольным, не умеющим отстоять свои границы.

Избыточная радость поражает сердце. И в этом нет противоречия КТМ западной медицине. По шкале стресса равно разрушительно на психику действуют такие события, как смерть близкого (отсутствие радости), так и свадьба (избыток радости).

Избыточные раздумья (задумчивость) поражают селезенку. фиксация на автоматических мыслях, отнимают энергию, приводят к депрессии или панике. Негативные мысли нарушают работу органов пищеварения.

Избыточная печаль поражает легкие. Не случайно туберкулез — это болезнь тоскливых людей. Нехватка радости приводит к депрессии. Многие люди в депрессии говрят о нехватке воздуха, пустоте.

Избыточный страх поражает почки. Накопленные страхи ведут к накоплению камней в почках. Острый страх приводит к циститу или к недержанию мочи. Пугливый, напуганный ребенок страдает энурезом.

Эмоции - это наш ответ на события, которые происходят с нами или вокруг нас. С ними нужно правильно и бережно обращаться, чтобы сохранить здоровье и психологический комфорт!

Для лечения болезней можно использовать хорошие эмоции, которые должны поддерживать энергетическую структуру в состоянии гармонии.

Эмоции, которые приносят человеку пользу и особо стимулируют поток энергии.

Этих эмоций никогда не бывает много, потому что они исцеляют нас и гармонизируют наше психоэнергетическое состояние.

Позитивное Чувство - Орган - Стихия

Энергичность - Печень - Дерево

Терпение - Сердце - Огонь

Счастливый - Легкие - Металл

Довольный - Селезенка - Земля

Спокойный - Почки - Вода

Как известно, китайское общество издавна было преимущественно крестьянским, и основной добродетелью в нем был принцип делать правильные вещи в правильное время.

Будучи современными людьми, мы склонны пренебрежительно относиться к невежественным (по нашим меркам) провинциалам, которые следуют этим важным добродетелям.

Так, спокойствие для нас означает, что человек на самом деле отъявленный лентяй («Чего ты сидишь? Делай что-нибудь, будь любезен!»).

Но наш современник, который выглядит счастливым и довольным, может на самом деле оказаться болваном, которого ничего не волнует.

При этом мы путаем внешность и внутреннее содержание. Мы должны снова научиться ценить такие позитивные чувства и постараться испытывать их как можно чаще.

Наша сегодняшняя суетливая и напряженная жизнь с ее цинизмом и алчностью часто диаметрально противоположна этому принципу.

Все специалисты по психосоматике сходятся во мнении, что мы сами губим свое здоровье путем такого образа жизни.

Мы испытываем преимущественно негативные страсти (антидобродетели): гнев, нервозность, печаль, тревогу и страх.

В чем мы срочно нуждаемся, так это именно в добродетелях: энергичности, терпении (расслабленности), счастье (хорошем настроении, радости), удовлетворении («уходе в себя», скромности) и спокойствии (умиротворении).

Все кому не лень хотят нас убедить в том, что они нашли ключ к нашему истинному счастью. В действительности же ключ к счастью находится в нас самих!

Это спрятанное внутри нас сокровище счастливой жизни, которое мы должны беречь. Для этого нужно научиться достигать позитивных чувственных состояний без помощи извне, то есть извлекать их изнутри себя. Ценным подспорьем здесь, по-моему, может стать медитативная практика, в ходе которой человек представляет себе названные чувственные состояния и погружается в них. Дело мастера боится, так что стоит только больше тренироваться, и можно будет пребывать в этих благостных состояниях довольно долго.

На нашем пути к достижению счастья, конечно, возникает главный вопрос, который сопровождает всех вплоть до последнего дня жизни: «Как найти вечное счастье и надолго обрести благополучие?» Маленькому ребенку для развития уже постоянно нужны питание и внимание. Будучи зависимыми от окружающего мира из-за постоянной необходимости в удовлетворении таких базовых потребностей, как еда, питье и крыша над головой, мы, как правило, вынуждены приспосабливаться к внешним факторам, что мешает раскрытию наших внутренних задатков. Наше личное счастье может разбиться о камни самых незначительных проявлений нашей зависимости от социальных предпосылок. Было бы наивно и глупо не принимать во внимание эти сплошь и рядом встречающиеся явления.

Путь к счастью осложняется также и нашим внутренним сопротивлением. Мы сталкиваемся с бессознательными страстями и душевными конфликтами, которые мешают нам жить. Поэтому мы можем приблизиться к счастливому состоянию лишь настолько, насколько позволяют заданные границы.

Таким образом, первым шагом на пути к внутреннему освобождению должно стать распознание и устранение душевных конфликтов.

Глубинный смысл исцеления связан с тем, что этот процесс относится к важнейшим задачам жизни любого человека. Обязательно приходит день, когда мы должны узнать правду о себе и своей жизни; лучше об этом позаботиться заранее и своевременно заняться самопознанием. В противном случае сама жизнь заставит нас сделать это, поставив в определенную ситуацию.

Рано или поздно у большинства людей наступает горькое пробуждение. Либо оно происходит под влиянием болезней, смерти близких или других ударов судьбы, выбивающих нас из колеи и заставляющих очнуться; либо мы просто стареем и с ужасом понимаем, что большинство наших желаний и надежд уже нельзя осуществить, потому что время вышло.

Мы действительно не сможем этого избежать, значит, самым разумным будет остановиться и задать себе несколько вопросов.

Кто я? Чего я хочу на самом деле? Кто на самом деле скрывается под маской тех ролей, которые я постоянно играю? Каковы мои истинные потребности? Что мешает мне жить в соответствии с моими истинными ощущениями и желаниями? - Эти вопросы являются важнейшими.

Если мы намерены отвечать честно, то сразу необходимо будет учесть, что заранее заготовленные ответы здесь не помогут. Заготовленные ответы – это мнимые решения, которые избавляют нас от обременительного труда найти истинные ответы. Под мнимыми решениями я понимаю соблазнительные системы исцеления, религиозные секты и фантастически звучащие диалоги, которые заставляют нас поверить в то, что работа уже выполнена за нас. Однако каждый человек должен самостоятельно ответить на значимые вопросы о своей жизни.

Болезнь не падает на нас с неба, она – результат наших ежедневных проступков по отношению к природе. Они накапливаются и внезапно прорываются в виде болезни, но сия внезапность обманчива.

Гиппократ

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