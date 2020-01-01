黄帝内經 - «Канон Желтого императора о внутреннем», или «Нэй цзин» – «Канон внутреннего», «Книга о внутреннем».

Основополагающий трактат традиционной китайской медицины.

Книга была составлена более 2 200 лет назад в эпоху «воюющих царств» (475-221 гг. до н.э.) и считается фундаментальным и наиболее авторитетным трудом по медицине.

Состоит из двух частей:

«Су вэнь» («Вопросы о простом», «Простейшие вопросы») и

«Чжэнь цзин» («Канон иглоукалывания») – переименован в VIII в. в «Лин шу» («Ось духа»). Обе части построены в виде диалогов полулегендарного императора/первопредка Хуан-ди (традиц. правл. 2698–2598 до н.э.)

По значению для развития кит. медицины его можно сравнить с древнегреч. «Гиппократовым сборником» или с «Каноном врачебной науки» среднеазиат. медика Ибн Сины (Авиценны)

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НЭЙ ЦЗИН



Девять видов игл



Советы иглоукалывателям. -Стимулирование, рассеивание. - Пятнадцать точек вторичных сосудов. - Точки "юань" (Iunn)



Начала и траектории меридианов



Энергетические точки меридианов, точки "сюй". - Точки для иглоукалывания согласно сезонам (правилу сезонов).



Об искусстве иглоукалывания



Расстройства меридианов, обусловленные патогенной энергией



Влияние (патогенной энергии) на цвет кожного покрова участков лица, на характер пульса и на (состояние) "пруда в один метр". - Расстройства пульса органов. - Советы по иглоукалыванию (в подобных случаях). - Роль точек "ин", "юй" и "хэ".

- Симптомы поражений внутренностей.

Корень меридианов и точка сосредоточения их энергии. - Открывание, "стык" ("шарнир") и закрывание меридианов. - Характер поражения органов, исходя из подсчета числа пульсаций. - Нормальная и аномальная энергии тела.



Конституция (строение) человека и жизнь



Инь и Ян в теле человека. - Патогенные энергии.

- Энергия "ин” и энергия "вэй”.



Официально принятые в акупунктуре иглы



Девять видов игл.-Девять способов иглоукалывания.

- (Другие) пять способов иглоукалывания.



Роль ментальной сферы



Органы и психическая жизнь человека.



Начало и конец



Инь и Ян. - Его (их?) влияние на пульсы Цзи хао и Жэнь ин.-Диагностика расстройств органов и внутренностей по правому и левому радиальным пульсам, число необходимых (для излечения) сеансов акупунктуры. - Влияние акупунктуры на (изменение характера) пульс. - Происхождение (начало) энергии и следствия, которые следует учитывать при лечении. - Запрет (противопоказания) к иглоукалыванию. - Симптомы истощения энергии в меридианах.



Траектории (ход) меридианов



Ход (траекториий) двенадцати меридианов (и) вторичных сосудов. - Симптомы расстройств меридианов. - Лечение. - Пульсовые характеристики. - Симптомы истощения энергии "органных" меридианов. - Природа и места сосредоточения двух энергий. - Точки вторичных сосудов и симптомы пустоты и полноты последних.



Меридианы и вторичные сосуды.

Меридианы и органические жидкости



Глубина иглоукалывания (при использовании) конкретных меридианов.



Меридианы и мышцы



Ход меридианов и воздействие, оказываемое ими на близлежащие мышцы.



О форме и размерах костей



(Глава не переведена, поскольку она не представляет интереса).



Скорость циркуляции энергии



Циркуляция "меридиональной" (внутримеридиональной) энергии "ин" (т.е. питающей энергии)



Длина меридианов



Связь меридианов с телесными отверстиями. - Меридианы Инь цзяо и Ян цзяо. - Траектория (ход) циркуляции энергии "ин".



Энергия "ин" и энергия "вэй" (питающая и защитная)



Энергия четырех сезонов



Локализация (местонахождение) патогенной энергии в зависимости от сезона года. - Точки для иглоукалывания (в соответствующих случаях)



Пять патогенных энергий



Патогенная энергия в органах. - Соответствующие точки для иглоукалывания.



Озноб или лихорадка (жар)



Соответствующие точки для иглоукалывания.



Янские заболевания (болезни жара)



(Соответствующие) симптомы и используемые для иглоукалывания точки. - Девять случаев противопоказаний к уколам.



Расстройства циркуляции энергии - Мигрени (головные боли). - Сердечные боли.



Происхождение болезней



Различные заболевания



Расстройство энергии. - Перемежающиеся лихорадки. - Зубная боль. - Глухота. - Носовые кровотечения. - Боли в области почек. - Боли. - Поднимающаяся энергия (подъем энергии). - Болезненность живота. - Оледенение или паралич рук и ног.



Циркулирующее (перемещающееся) Би



(Разные) вопросы



Зевота. - Икота. - Вздохи. - Чихание. - Тошнота, обусловленная присутствием паразитов. - Шум в ушах. - Гловокружения.

Учение старых мастеров (учителей древности)



Способы оценки (состояния) энергии .

Разделение энергии на шесть аспектов.

'Море крови", "море мозговой энергии" "море воды" и "море питания"



Пять видов расстройств



Опухание или вздутие



Расстройства (движения) жидкостей



Пять чувств и пять цветов (окрасок кожного покрова)



Норма и аномалия

(отклонение отнес) - Учет (при уколах) степени полноты больного



Кровь и меридианы



- Полнота и пустота. - Малые капилляры.



Иньская и янская энергия - Чистая и нечистая (мутная) энергии .



Ян и Инь. Солнце и луна .



Эволюция болезней



Эволюция болезней в органах - Нормальная и аномальная эволюция.

Четыре периода суток



"Расписание" периодов улучшения и ухудшения пораженных органов. - Даосская доктрина (концепция) - Соответствие укалываемых точек сезонам

Поражение посредством фэнь и посредством Би



Дегенеративные заболевания и кишечные болезни.

Морфология органов и их вляние на индивида. - Взаимоотношениемеждуорганамиивнешнсйсферой тела



Рекомендации общего порядка.



Пульс Цзи Хао и пульс Жэнь ин.



Пять видов окраски кожного покрова



Локализация (отображение) внутренних органов на лице. - Влияние расстройств органов на цвет кожного покрова на лице. - Признаки улучшения и ухудшения (состояния больного), отмечаемые в пул ьсах Цзи хаои Жэнь ин. - Знаки (возможность) предсказания внезапной смерти (больного) по изменению окраски кожного покрова на лице. -

Цвет кожного покрова различных участков лица как средство диагностики.

"Органные" точки "юй"



Защитная энергия



Корень и точка "рассеивания" энергии отдельных меридианов.



Янские и иньские болезни



Жизненность



Основная (базовая) энергия. -Эволюция энергии в период от десяти до ста лет (жизни).



Нормальная и аномальная циркуляция энергии



Пять вкусов



Тропизм (связь) вкусов с конкретными органами.

- Соответствующие следствия применительно к фармакологическим назначениям и характеру питания.



Расстройства энергии "вэй” (защитной)



Начертанное на яшмовой доске



Нарывы и признаки, свидетельствующие об их опасности. - Признаки серьезности положения при других заболеваниях. - Важность роли игл. - Энергия и кровь. - Локализация (точки оценки) энергии в области предплечья.



Пять противопоказаний к иглоукалыванию



(Характер) биение пульса



Важность пульсовых характеристик меридианов желудка и почек.



Пять вкусов



Типология людей согласно пяти царствам и пяти элементам



Оценка состояния крови и энергии, исходя из некоторых характеристик физической конституции и состояния пульсов Цзи хао и Жэнь ин.



Некоторые физические признаки, характеризующие состояние энергии и крови



Патогенная энергия и характер её эволюции



Влияние аффективных шоков. - Лечение.



О способе (манере) иглоукалывания



Нарывы (абсцессы) под диафрагмой



Афония (потеря голоса)



Патогенная энергия



Влияние на зрение и сон. - Меридианы легких и перикарда. - Симптомы, устанавливаемые по . пульсу.



Взаимоотношения человека с космосом



Люди типа Тай инь, Шао инь, Тай ян, Шао ян, а также "уравновешенные'! иньский и янский типы



Органы



Обобщение данных об искусстве акупунктуры



Виды пульсов и разновидность заболеваний (зависимость характера пульса от заболеваний)



"Пруд длиной в метр" и другие области тела, используемые при диагностике.



Искусство иглоукалывания.



Пять видов иглоукалывания: "стряхивание пыли", "освобождение", "лишение когтей", "снятие одежды" и "прояснение". - Пять других способов иглоукалывания, предназначенных для изгнания патогенной энергии. - Методы иглоукалывания в зависимости от симптоматики. - Сущностная, патогенная и нормальная энергии.



Функции энергии "вэй"



Циркуляция энергии "вэй" в Инь и в Ян



Восемь разновидностей фэнь (пагубных ветров)

Девять основ акупунктуры.



Соответствие девяти основ с девятью видами игл

- Кровь и энергия в меридианах



Перемежающиеся лихорадки



Циркуляция патогенной энергии и энергии телесной при перемежающихся лихорадках. -Случаи внезапной смерти. - Связь (характера преобладающих в году заболеваний) в зависимости от направления ветра, дующего в праздники "наступления весны" и "наступления зимы".



Сосредоточение энергии меридианов в глазах

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