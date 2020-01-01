Нэй Цзин
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НЭЙ ЦЗИН
Девять видов игл
Советы иглоукалывателям. -Стимулирование, рассеивание. - Пятнадцать точек вторичных сосудов. - Точки "юань" (Iunn)
Начала и траектории меридианов
Энергетические точки меридианов, точки "сюй". - Точки для иглоукалывания согласно сезонам (правилу сезонов).
Об искусстве иглоукалывания
Расстройства меридианов, обусловленные патогенной энергией
Влияние (патогенной энергии) на цвет кожного покрова участков лица, на характер пульса и на (состояние) "пруда в один метр". - Расстройства пульса органов. - Советы по иглоукалыванию (в подобных случаях). - Роль точек "ин", "юй" и "хэ".
- Симптомы поражений внутренностей.
Корень меридианов и точка сосредоточения их энергии. - Открывание, "стык" ("шарнир") и закрывание меридианов. - Характер поражения органов, исходя из подсчета числа пульсаций. - Нормальная и аномальная энергии тела.
Конституция (строение) человека и жизнь
Инь и Ян в теле человека. - Патогенные энергии.
- Энергия "ин” и энергия "вэй”.
Официально принятые в акупунктуре иглы
Девять видов игл.-Девять способов иглоукалывания.
- (Другие) пять способов иглоукалывания.
Роль ментальной сферы
Органы и психическая жизнь человека.
Начало и конец
Инь и Ян. - Его (их?) влияние на пульсы Цзи хао и Жэнь ин.-Диагностика расстройств органов и внутренностей по правому и левому радиальным пульсам, число необходимых (для излечения) сеансов акупунктуры. - Влияние акупунктуры на (изменение характера) пульс. - Происхождение (начало) энергии и следствия, которые следует учитывать при лечении. - Запрет (противопоказания) к иглоукалыванию. - Симптомы истощения энергии в меридианах.
Траектории (ход) меридианов
Ход (траекториий) двенадцати меридианов (и) вторичных сосудов. - Симптомы расстройств меридианов. - Лечение. - Пульсовые характеристики. - Симптомы истощения энергии "органных" меридианов. - Природа и места сосредоточения двух энергий. - Точки вторичных сосудов и симптомы пустоты и полноты последних.
Меридианы и вторичные сосуды.
Меридианы и органические жидкости
Глубина иглоукалывания (при использовании) конкретных меридианов.
Меридианы и мышцы
Ход меридианов и воздействие, оказываемое ими на близлежащие мышцы.
О форме и размерах костей
(Глава не переведена, поскольку она не представляет интереса).
Скорость циркуляции энергии
Циркуляция "меридиональной" (внутримеридиональной) энергии "ин" (т.е. питающей энергии)
Длина меридианов
Связь меридианов с телесными отверстиями. - Меридианы Инь цзяо и Ян цзяо. - Траектория (ход) циркуляции энергии "ин".
Энергия "ин" и энергия "вэй" (питающая и защитная)
Энергия четырех сезонов
Локализация (местонахождение) патогенной энергии в зависимости от сезона года. - Точки для иглоукалывания (в соответствующих случаях)
Пять патогенных энергий
Патогенная энергия в органах. - Соответствующие точки для иглоукалывания.
Озноб или лихорадка (жар)
Соответствующие точки для иглоукалывания.
Янские заболевания (болезни жара)
(Соответствующие) симптомы и используемые для иглоукалывания точки. - Девять случаев противопоказаний к уколам.
Расстройства циркуляции энергии - Мигрени (головные боли). - Сердечные боли.
Происхождение болезней
Различные заболевания
Расстройство энергии. - Перемежающиеся лихорадки. - Зубная боль. - Глухота. - Носовые кровотечения. - Боли в области почек. - Боли. - Поднимающаяся энергия (подъем энергии). - Болезненность живота. - Оледенение или паралич рук и ног.
Циркулирующее (перемещающееся) Би
(Разные) вопросы
Зевота. - Икота. - Вздохи. - Чихание. - Тошнота, обусловленная присутствием паразитов. - Шум в ушах. - Гловокружения.
Учение старых мастеров (учителей древности)
Способы оценки (состояния) энергии .
Разделение энергии на шесть аспектов.
'Море крови", "море мозговой энергии" "море воды" и "море питания"
Пять видов расстройств
Опухание или вздутие
Расстройства (движения) жидкостей
Пять чувств и пять цветов (окрасок кожного покрова)
Норма и аномалия
(отклонение отнес) - Учет (при уколах) степени полноты больного
Кровь и меридианы
- Полнота и пустота. - Малые капилляры.
Иньская и янская энергия - Чистая и нечистая (мутная) энергии .
Ян и Инь. Солнце и луна .
Эволюция болезней
Эволюция болезней в органах - Нормальная и аномальная эволюция.
Четыре периода суток
"Расписание" периодов улучшения и ухудшения пораженных органов. - Даосская доктрина (концепция) - Соответствие укалываемых точек сезонам
Поражение посредством фэнь и посредством Би
Дегенеративные заболевания и кишечные болезни.
Морфология органов и их вляние на индивида. - Взаимоотношениемеждуорганамиивнешнсйсферой тела
Рекомендации общего порядка.
Пульс Цзи Хао и пульс Жэнь ин.
Пять видов окраски кожного покрова
Локализация (отображение) внутренних органов на лице. - Влияние расстройств органов на цвет кожного покрова на лице. - Признаки улучшения и ухудшения (состояния больного), отмечаемые в пул ьсах Цзи хаои Жэнь ин. - Знаки (возможность) предсказания внезапной смерти (больного) по изменению окраски кожного покрова на лице. -
Цвет кожного покрова различных участков лица как средство диагностики.
"Органные" точки "юй"
Защитная энергия
Корень и точка "рассеивания" энергии отдельных меридианов.
Янские и иньские болезни
Жизненность
Основная (базовая) энергия. -Эволюция энергии в период от десяти до ста лет (жизни).
Нормальная и аномальная циркуляция энергии
Пять вкусов
Тропизм (связь) вкусов с конкретными органами.
- Соответствующие следствия применительно к фармакологическим назначениям и характеру питания.
Расстройства энергии "вэй” (защитной)
Начертанное на яшмовой доске
Нарывы и признаки, свидетельствующие об их опасности. - Признаки серьезности положения при других заболеваниях. - Важность роли игл. - Энергия и кровь. - Локализация (точки оценки) энергии в области предплечья.
Пять противопоказаний к иглоукалыванию
(Характер) биение пульса
Важность пульсовых характеристик меридианов желудка и почек.
Пять вкусов
Типология людей согласно пяти царствам и пяти элементам
Оценка состояния крови и энергии, исходя из некоторых характеристик физической конституции и состояния пульсов Цзи хао и Жэнь ин.
Некоторые физические признаки, характеризующие состояние энергии и крови
Патогенная энергия и характер её эволюции
Влияние аффективных шоков. - Лечение.
О способе (манере) иглоукалывания
Нарывы (абсцессы) под диафрагмой
Афония (потеря голоса)
Патогенная энергия
Влияние на зрение и сон. - Меридианы легких и перикарда. - Симптомы, устанавливаемые по . пульсу.
Взаимоотношения человека с космосом
Люди типа Тай инь, Шао инь, Тай ян, Шао ян, а также "уравновешенные'! иньский и янский типы
Органы
Обобщение данных об искусстве акупунктуры
Виды пульсов и разновидность заболеваний (зависимость характера пульса от заболеваний)
"Пруд длиной в метр" и другие области тела, используемые при диагностике.
Искусство иглоукалывания.
Пять видов иглоукалывания: "стряхивание пыли", "освобождение", "лишение когтей", "снятие одежды" и "прояснение". - Пять других способов иглоукалывания, предназначенных для изгнания патогенной энергии. - Методы иглоукалывания в зависимости от симптоматики. - Сущностная, патогенная и нормальная энергии.
Функции энергии "вэй"
Циркуляция энергии "вэй" в Инь и в Ян
Восемь разновидностей фэнь (пагубных ветров)
Девять основ акупунктуры.
Соответствие девяти основ с девятью видами игл
- Кровь и энергия в меридианах
Перемежающиеся лихорадки
Циркуляция патогенной энергии и энергии телесной при перемежающихся лихорадках. -Случаи внезапной смерти. - Связь (характера преобладающих в году заболеваний) в зависимости от направления ветра, дующего в праздники "наступления весны" и "наступления зимы".
Сосредоточение энергии меридианов в глазах
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