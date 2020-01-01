      

 Нэй Цзин
 

 

黄帝内經 - «Канон Желтого императора о внутреннем», или «Нэй цзин» – «Канон внутреннего», «Книга о внутреннем».
Основополагающий трактат традиционной китайской медицины.
Книга была составлена более 2 200 лет назад в эпоху «воюющих царств» (475-221 гг. до н.э.) и считается фундаментальным и наиболее авторитетным трудом по медицине.
 
Состоит из двух частей:
«Су вэнь» («Вопросы о простом», «Простейшие вопросы») и
«Чжэнь цзин» («Канон иглоукалывания») – переименован в VIII в. в «Лин шу» («Ось духа»). Обе части построены в виде диалогов полулегендарного императора/первопредка Хуан-ди (традиц. правл. 2698–2598 до н.э.) 
По значению для развития кит. медицины его можно сравнить с древнегреч. «Гиппократовым сборником» или с «Каноном врачебной науки» среднеазиат. медика Ибн Сины (Авиценны)

 

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НЭЙ ЦЗИН


Девять видов игл 


Советы иглоукалывателям. -Стимулирование, рассеивание. - Пятнадцать точек вторичных сосудов. - Точки "юань" (Iunn)


 Начала и траектории меридианов 


Энергетические точки меридианов, точки "сюй". - Точки для иглоукалывания согласно сезонам (правилу сезонов).


 Об искусстве иглоукалывания 


 Расстройства меридианов, обусловленные патогенной энергией 


Влияние (патогенной энергии) на цвет кожного покрова участков лица, на характер пульса и на (состояние) "пруда в один метр". - Расстройства пульса органов. - Советы по иглоукалыванию (в подобных случаях). - Роль точек "ин", "юй" и "хэ".
- Симптомы поражений внутренностей.
Корень меридианов и точка сосредоточения их энергии. - Открывание, "стык" ("шарнир") и закрывание меридианов. - Характер поражения органов, исходя из подсчета числа пульсаций. - Нормальная и аномальная энергии тела.


 Конституция (строение) человека и жизнь


Инь и Ян в теле человека. - Патогенные энергии.
- Энергия "ин” и энергия "вэй”.


Официально принятые в акупунктуре иглы


Девять видов игл.-Девять способов иглоукалывания.
- (Другие) пять способов иглоукалывания.


Роль ментальной сферы


Органы и психическая жизнь человека.


Начало и конец


Инь и Ян. - Его (их?) влияние на пульсы Цзи хао и Жэнь ин.-Диагностика расстройств органов и внутренностей по правому и левому радиальным пульсам, число необходимых (для излечения) сеансов акупунктуры. - Влияние акупунктуры на (изменение характера) пульс. - Происхождение (начало) энергии и следствия, которые следует учитывать при лечении. - Запрет (противопоказания) к иглоукалыванию. - Симптомы истощения энергии в меридианах.


Траектории (ход) меридианов


Ход (траекториий) двенадцати меридианов (и) вторичных сосудов. - Симптомы расстройств меридианов. - Лечение. - Пульсовые характеристики. - Симптомы истощения энергии "органных" меридианов. - Природа и места сосредоточения двух энергий. - Точки вторичных сосудов и симптомы пустоты и полноты последних.


Меридианы и вторичные сосуды.

 

Меридианы и органические жидкости 


Глубина иглоукалывания (при использовании) конкретных меридианов.


Меридианы и мышцы 


Ход меридианов и воздействие, оказываемое ими на близлежащие мышцы.


О форме и размерах костей 


(Глава не переведена, поскольку она не представляет интереса).


Скорость циркуляции энергии 


 Циркуляция "меридиональной" (внутримеридиональной) энергии "ин" (т.е. питающей энергии) 


Длина меридианов 


Связь меридианов с телесными отверстиями. - Меридианы Инь цзяо и Ян цзяо. - Траектория (ход) циркуляции энергии "ин".


Энергия "ин" и энергия "вэй" (питающая и защитная) 


Энергия четырех сезонов 


Локализация (местонахождение) патогенной энергии в зависимости от сезона года. - Точки для иглоукалывания (в соответствующих случаях)


Пять патогенных энергий 


Патогенная энергия в органах. - Соответствующие точки для иглоукалывания.


Озноб или лихорадка (жар) 


Соответствующие точки для иглоукалывания.

 


Янские заболевания (болезни жара)


(Соответствующие) симптомы и используемые для иглоукалывания точки. - Девять случаев противопоказаний к уколам.


Расстройства циркуляции энергии - Мигрени (головные боли). - Сердечные боли.

 


Происхождение болезней


Различные заболевания


Расстройство энергии. - Перемежающиеся лихорадки. - Зубная боль. - Глухота. - Носовые кровотечения. - Боли в области почек. - Боли. - Поднимающаяся энергия (подъем энергии). - Болезненность живота. - Оледенение или паралич рук и ног.


Циркулирующее (перемещающееся) Би


(Разные) вопросы


Зевота. - Икота. - Вздохи. - Чихание. - Тошнота, обусловленная присутствием паразитов. - Шум в ушах. - Гловокружения.

 

Учение старых мастеров (учителей древности) 


Способы оценки (состояния) энергии .

 

Разделение энергии на шесть аспектов.

 

 

 

 'Море крови", "море мозговой энергии" "море воды" и "море питания" 


Пять видов расстройств 


Опухание или вздутие 


Расстройства (движения) жидкостей 


Пять чувств и пять цветов (окрасок кожного покрова) 


Норма и аномалия

 

(отклонение отнес) - Учет (при уколах) степени полноты больного 

 


Кровь и меридианы 


- Полнота и пустота. - Малые капилляры.


Иньская и янская энергия - Чистая и нечистая (мутная) энергии .


Ян и Инь. Солнце и луна . 


Эволюция болезней


Эволюция болезней в органах - Нормальная и аномальная эволюция.

 

Четыре периода суток 


"Расписание" периодов улучшения и ухудшения пораженных органов. - Даосская доктрина (концепция) - Соответствие укалываемых точек сезонам

 

Поражение посредством фэнь и посредством Би 


Дегенеративные заболевания и кишечные болезни.
Морфология органов и их вляние на индивида. - Взаимоотношениемеждуорганамиивнешнсйсферой тела


Рекомендации общего порядка. 


Пульс Цзи Хао и пульс Жэнь ин.


Пять видов окраски кожного покрова 


Локализация (отображение) внутренних органов на лице. - Влияние расстройств органов на цвет кожного покрова на лице. - Признаки улучшения и ухудшения (состояния больного), отмечаемые в пул ьсах Цзи хаои Жэнь ин. - Знаки (возможность) предсказания внезапной смерти (больного) по изменению окраски кожного покрова на лице. -
Цвет кожного покрова различных участков лица как средство диагностики.

 

 "Органные" точки "юй" 


Защитная энергия 


Корень и точка "рассеивания" энергии отдельных меридианов.


Янские и иньские болезни 


 Жизненность 


Основная (базовая) энергия. -Эволюция энергии в период от десяти до ста лет (жизни).


Нормальная и аномальная циркуляция энергии 


Пять вкусов


Тропизм (связь) вкусов с конкретными органами.
- Соответствующие следствия применительно к фармакологическим назначениям и характеру питания.


Расстройства энергии "вэй” (защитной) 


Начертанное на яшмовой доске 


Нарывы и признаки, свидетельствующие об их опасности. - Признаки серьезности положения при других заболеваниях. - Важность роли игл. - Энергия и кровь. - Локализация (точки оценки) энергии в области предплечья.


Пять противопоказаний к иглоукалыванию 


(Характер) биение пульса 


Важность пульсовых характеристик меридианов желудка и почек.


Пять вкусов 


Типология людей согласно пяти царствам и пяти элементам 


Оценка состояния крови и энергии, исходя из некоторых характеристик физической конституции и состояния пульсов Цзи хао и Жэнь ин.


Некоторые физические признаки, характеризующие состояние энергии и крови 


Патогенная энергия и характер её эволюции 


Влияние аффективных шоков. - Лечение.


О способе (манере) иглоукалывания 


Нарывы (абсцессы) под диафрагмой 


Афония (потеря голоса) 


Патогенная энергия


Влияние на зрение и сон. - Меридианы легких и перикарда. - Симптомы, устанавливаемые по . пульсу.


Взаимоотношения человека с космосом 


Люди типа Тай инь, Шао инь, Тай ян, Шао ян, а также "уравновешенные'! иньский и янский типы


Органы


Обобщение данных об искусстве акупунктуры


Виды пульсов и разновидность заболеваний (зависимость характера пульса от заболеваний)


"Пруд длиной в метр" и другие области тела, используемые при диагностике.


Искусство иглоукалывания.


Пять видов иглоукалывания: "стряхивание пыли", "освобождение", "лишение когтей", "снятие одежды" и "прояснение". - Пять других способов иглоукалывания, предназначенных для изгнания патогенной энергии. - Методы иглоукалывания в зависимости от симптоматики. - Сущностная, патогенная и нормальная энергии.


Функции энергии "вэй" 


Циркуляция энергии "вэй" в Инь и в Ян


Восемь разновидностей фэнь (пагубных ветров) 

 

Девять основ акупунктуры.


Соответствие девяти основ с девятью видами игл
- Кровь и энергия в меридианах


Перемежающиеся лихорадки 


Циркуляция патогенной энергии и энергии телесной при перемежающихся лихорадках. -Случаи внезапной смерти. - Связь (характера преобладающих в году заболеваний) в зависимости от направления ветра, дующего в праздники "наступления весны" и "наступления зимы".


Сосредоточение энергии меридианов в глазах 

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