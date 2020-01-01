Акупунктурный лифтинг лица- Китайский точечный массаж

Акупунктура и китайский точечный массаж относятся к древним восточным методикам оздоровления и сохранения молодости и красоты. В Китае к этим техникам прибегают веками, но в западном мире они стали популярны только несколько десятков лет назад, во многом благодаря реальному эффекту подтяжки кожи. Точечный массаж лица помогает не только улучшить его овал, но и смягчить линии рубцов, убрать растяжки, пигментные пятна, отёки, угревую сыпь. В то время как иглоукалывание воздействует на организм в буквальном и прямом смысле ещё глубже, ещё интенсивнее налаживая работу всего организма.

Преимущества акупунктурного лифтинга лица

Основан традиционный акупунктурный лифтинг лица на точечном воздействии тонких игл, установленных в биологических активных точках энергетических меридианов. Акупунктурный массаж подчиняется исключительно рукам чуткого исследователя этой технологии, ведь определение мест расположения игл – очень деликатная и тонкая работа. Поэтому осуществлять иглоукалывание может только специалист необходимой медицинской квалификации и имеющий соответствующий сертификат. Акупунктурный лифтинг активизирует естественные процессы омоложения кожи. Это его главное преимущество. Среди плюсов методики также:

обширный возрастной диапазон (от 25 до 75 лет);

не требует предварительной подготовки;

нет надобности делать обезболивание и применять иные медикаменты;

подходит для всех типов кожи;

после иглоукалывания не остаются видимые следы;

реабилитационный период после процедур отсутствует;

помимо лифтинга, вы получаете эффект общего оздоровления;

замечательно сочетается с иными косметическими процедурами;

результат такой подтяжки кожи лица заметен уже после нескольких процедур.

Уникальность акупунктуры состоит и в том, что при физическом прокалывании тканей пациент не испытывает резкого отклика нервных окончаний. Напротив, процедура безболезненна, а нервная система расслабляется, уходит напряжение мышц, снимаются стрессовые состояния. Потягивающий акупунктурный лифтинг лица – это во всех отношениях приятно, тем более, что традиционно он происходит в расслабляющей обстановке, в сочетании с ароматерапией и под медитативные мелодии.

Основные точки на лице для акупунктурного и ручного китайского массажа

Древние китайские атласы содержат исчерпывающие знания о том, какие из сотен биологически активных точек лица являются мини-проекциями на внутренние органы. Мы в общих чертах посвятим вас в эти соответствия, чтобы вы во время процедур вы понимали, какие целебные изменения творят с вашим лицом и всем организмом китайский точечный массаж иакупунктурная подтяжка лица:

Центральная часть подбородка (цвет лица становится более здоровым, ускоряется метаболизм, активнее протекают регенеративные процессы в клетках кожи и во внутренних органах, появляется лёгкий и энергичный настрой). Области, визуально продолжающие линию уголков губ (после ряда процедур носогубный треугольник менее выражен). Участки рядом с крыльями носа (становятся менее глубокими носогубные складки, проходит хроническая усталость, выводятся токсины и налаживается работа кишечника). Переносица и впалые точки над внутренними уголками глаз (пропадают отёки, «мешки», синяки под глазами, ускоряются обменные процессы, налаживается работа почек; проходят проявления простудных заболевания, в том числе насморк и конъюнктивит). Области выше надбровных дуг (подтягиваются веки даже при ручном стимулировании, в то время как акупунктурный лифтинг лица практически избавляет лоб от возрастных морщин; также быстро уходит отёчность век, ощущается приток энергии).

Это основные точки, с которыми работают специалисты, и знание общей карты их расположения – это только азы. Акупунктурный лифтинг производится для каждого человека на разной глубине введения игл, и поиск точек воздействия на каждом лице – отдельное мастерство. Ниже рассмотрим, как происходит китайский точечный массаж и процедуры иглоукалывания для подтяжки лица.

Выполнение точечного китайского массажа

Точечный массаж имеет много разновидностей, но общая суть заключается не только в возвращении лицу его молодости и красоты, но и в комплексном воздействии на органы через биологические точки и улучшение обменных процессов. Почти каждая техника точечного китайского массажа сочетает пластическое, лимфодренажное, остеопатическое и рефлексотерапевтическое воздействие.

Сначала пациент занимает удобное положение. На подготовительном этапе кожа очищается и разогревается. Китайский массаж лица производится тремя пальцами – большим, указательным и средним. В процессе мастер плавно, не растягивая кожу, воздействуя на активные точки. Вы ощущаете общее спокойствие, расслабляетесь. За полчаса процедуры достигается состояние приятной внутренней тишины. Полный курс включает 10-15 процедур, которые нужно делать через день. В процессе подтягивается кожа лица, улучшается его цвет, становятся менее выраженными рубцы, растяжки, организм возвращает себе приятный тонус и лёгкость.

Интересная разновидность китайской точечной техники – массаж лица с помощью скребка Гуаша. Это старейший метод, который использовали китайские императрицы, выделяющиеся фарфоровой гладкостью и красотой кожи в любом возрасте.

Техника акупунктурного лифтинга лица

Изначально лицо необходимо очистить от косметики, уличной пыли и обработать антисептическим раствором. Акупунктурный лифтинг лица предполагает максимальный комфорт, поэтому делается он в удобном положении лёжа. Шейные позвонки и мышцы поддерживает анатомическая подушечка, волосы укрываются.

Врач деликатно определяет важные точки и аккуратно, без спешки вводит в эти места иглы. Угол введения изначально прямой, но на нужной глубине игла немного разворачивается под кожей – для пациента эта техника исполнения практически неощутима, воспринимается безболезненно, словно крошечная волна тока.

Один сеанс акупунктурного лифтинга лица протекает 5-20 минут, в течение которых нет боли – только ощущение полного расслабления, душевного спокойствия и гармонии. Мастер извлекает иглы в порядке их введения, также очень аккуратно – сначала тянет медленно, затем легко выхватывает с поверхностного слоя кожи. При этом никогда нет синяков, крови почти не бывает, а крошечные канальчики, через которые вводились иголки, полностью затягиваются примерно за двое суток.

В первые дни, пока затягивают каналы, необходимо избегать резких изменений температур и долгого нахождения под прямыми лучами солнца, важно исключать чрезмерную физическую активность. Также следует кратковременно забыть о косметике, массаже и аппаратных процедурах.

Сеансы выполняются как раз или два в неделю. Полный курс составляет 10-15 процедур, в течение которых не стоит даже задумываться о введении филлеров или ботокса, это будет пустая трата времени и денег. Так вы просто опытным путём убедитесь в том, насколько ускоряется метаболизм после акупунктурного лифтинга лица, ведь эти посторонние вещества выведутся из организма поразительно быстро.

Акупунктурный лифтинг лица и точечный китайский массаж – это уникальные техники, вне времени доказавшие свою эффективность. Китайский подход к красоте и здоровью очень прост и замысловат одновременно: красота и здоровье тела соответствует красоте и здоровью души. Прибегая к древним техникам акупунктуры и ручного точечного воздействия, вы ощущаете не «салонность» процедур омоложения, но их глубочайший подтекст – вы становитесь моложе лицом, крепче, гармоничней телом и духом.

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Основные точки акупунктуры



На человеческом лице есть биологически активные точеки, которые также являются проекциями внутренних органов. Их активно использует традиционная китайская медицина. Их взаимосвязь и эффективное сочетание между собой достаточно сложны. Поэтому здесь в ознакомительных целях мы расскажем о местоположении лишь самых важных из них:

По бокам от крыльев носа. Способствует уменьшению глубины носогубных складок, стимулирует активность кишечника, снимает общую усталость, ускоряет детоксикацию организма.

Шан-ин-сян (EX-HN8)

Топография Шан-ин-сян (EX-HN8):

На пересечении хряща крыла носа и носовой раковины, у верхнего края носогубной борозды.

Методика:

Укол наклонный, по направлению кверху,глубина введения иглы 0,3-0,5 цуня, применима термопунктура.



Над серединой бровей (на два пальца выше надбровной дуги). Даже их регулярное стимулирование пальцами (акупрессура) дает отличный лифтинг-эффект лба и приподнимает верхние веки. Быстро снимает утреннюю отечность, делает взгляд более открытым, придает энергию.

Ян-бай (GB-14) (陽白, yáng-bái - ясность ян) — дополнительная сигнальная

Топография: на 1 цунь выше середины брови; проецируется на лобное брюшко надчерепной мышцы; здесь проходят ветви надглазничной артерии и вены, окончания латеральной ветви надглазничного нерва из системы тройничного нерва.

Техника: укол почти горизонтальный, по направлению кверху, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, головокружение, куриная слепота и другие глазные заболевания, невралгия тройничного нерва, паралич лицевого нерва и контрактура мимических мышц, нарушение сна.



Центр подбородка. Отвечает за общее состояние организма. Воздействие на него ускоряет обменные процессы и регенерацию клеток, поднимает настроение, улучшает цвет лица.

(CV.24) Чэн - цзян ( 承漿 , chéng - jiāng - приемник слюны )

Топография: в центре подбородочно-губной борозды; проецируется на нижнюю часть круговой мышцы рта, иннервируемой лицевым нервом; здесь проходят нижняя шубная артерия - ветвь лицевой артерии, нижняя губная вена, подбородочный нерв (от третьей ветви тройничного нерва).

Техника: укол прямой или наклонный, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).



Область рта. На 1,5 см выше под углом 45 от уголков губ. Очень важные точки, помогающие разгладить носогубной треугольник, который для многих является проблемной зоной, выдающей истинный возраст.

Ди-цан (ST-4) (地倉, dì-cāng - земная кладовая)

Топография: на пересечении вертикальной линии, проходящей через зрачок, с горизонтальной линией, проведенной на уровне угла рта, примерно на 1 см кнаружи от него; проецируется на круговую мышцу рта, щечную мышцу; здесь проходят ветви лицевой артерии и вены, щечной артерии и вены, подглазничного нерва, щечного нерва, относящегося к системе тройничного нерва, щечная ветвь лицевого нерва.



Переносица. Впадинки чуть выше внутренних уголков глаз. Их стимуляция позволяет избавиться от синяков, мешков и отечности под глазами, улучшает работу почек, избавляет от конъюнктивита и даже останавливает насморк.

Цин-мин (UB-1) (睛明, jīng-míng - блеск глаз)

Топография: в углублении кнутри и несколько кверху от внутреннего угла глаза (примерно на 0,3 см); проецируется на медиальную связку века; здесь проходят угловая артерия, отходящая от лицевой артерии, угловая вена, подблоковой, надблоковой и носоресничный нервы (ветви глазного нерва из системы тройничного нерва ).

Техника: слегка прижав внутренний угол глаза кончиком пальца, производят прямой укол, глубина введения иглы 3 - 5 мм, термопунктура противопоказана.



Естественно, это только самые важные области, и то названные очень приблизительно. Точное расположение точек и глубину введения в них игл определяет индивидуально квалифицированный специалист.







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