Моксотерапия - прогревание моксами

Слово «мокса» можно перевести как «прогревание».

Это воздействие на точки акупунктуры специальной сигарой (моксой).

Нагревание точек приводит к росту энергии в организме, к снятию так называемых энергетических блокировок, к стимуляции иммунной системы, ускорению обменных процессов.

Результат – избавление от множества болезней, общее укрепление человеческого организма.

Прогревание полынными сигарами или моксотерапия – метод лечения, доказавший свою эффективность в течение нескольких тысяч лет.

Тепловое воздействие на точки аналогично иглоукалыванию – активизирует ток крови и энергии Ци по меридиану, улучшает кровоснабжение органов и суставов, наполняет теплом весь организм. Этот способ устраняет скопления влаги и ветра из организма. Дым от сигары оказывает благотворное влияние, так как полынь обладает дезинфицирующим, успокаивающим и расслабляющим действием.

При этой терапии используются листья дикой полыни. Для изготовления элитных серий конусов для прогревания, используются соцветие эдельвейса.

Воздействие полынной сигарой вызывает местное повышение температуры кожи до 43— 45° Цельсия без образования ожога.

Для изготовления полынных сигар используются высушенные измельченные листья полыни. Полынь – это эфиромасличное растение, которое при горении дает определенный спектр инфракрасной волны.

Места, в которых производится прогревание, бывают двух видов: в которых ощущается боль, т.е. привязанные к самой болезни, и дополнительно известные врачу точки акупунктуры.

Степень прогревания и продолжительность терапии определяются врачем, каждый случай индивидуален.

Одной из самых известных профилактических процедур с использованием моксотерапии, является прогревание точки Цзу-Сань-Ли,

акупунктурной точки меридиана желудка St-36

«Цзу-сань-ли» («точка долголетия») – самая известная точка.

Ее задача — пополнение и поддержание энергии «Ци» (главной жизненной энергии), восстановление проходимости в меридианах и ответвлениях. В этой точке прогревание улучшает работу желудка, функционирование селезенки, помогает справиться с простудными болезнями.

Моксотерапия для профилактики гриппа и повышения иммунитета

Моксотерапия улучшает общую циркуляцию крови и лимфы и ее способность вырабатывать антитела.

Из-за высокой температуры горения моксы над точками акупунктуры импульсы от нервных окончаний кожи приводят к расширению капилляров. Это увеличивает циркуляцию крови и лимфы по всему телу. Люди, которые страдают от постоянного ощущения холода в руках и ногах, могут извлечь большую пользу из Моксотерапии.

3 БАЗОВЫЕ ТОЧКИ МОКСОТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТУДЫ - поскольку усиливает защитную ци, усиливает иммунную систему в ее способности противостоять простуде.

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок) - точка заднесрединного меридиана

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге) - точка меридиана желудка

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота) - точка меридиана мочевого пузыря

Время воздействия 15-20 минут, утром и вечером.

Как дополнительная

Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена) .

Функция этой точки — сопротивление болезням легких на этапе заболевания верхних дыхательных путей (носа, горла). Воздействие на точку оптимально на начальном этапе простудных заболеваний, чтобы не допустить осложнения на бронхи и легкие.

Также моксотерапию активно применяют -

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, прогревание больного места запускает процесс регенерации тканей. Этого невозможно достичь внешними лекарственными препаратами – мазями, настойками, притирками, так как они не проникают на достаточную глубину, оказывая временное внешнее воздействие. Прогревание, особенно достаточно длительное, пробуждает холодные и застывшие, так называемые «закостенелые» участки позвоночника или суставов.

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