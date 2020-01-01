Лечение банками - Багуан

Телефон для консультаций по вопросам лечения банками - Багуан в традиционной китайской медицине.

8 911 276 68 06 - консультации и лечение проводят лучшие специалисты Хэнаньской академии традиционной китайской медицины

Пульсовая диагностика и консультация + подбор рецептов фитотерапии - 700 руб. АКЦИЯ!

Пульсовая диагностика и консультация у нас сейчас БЕСПЛАТНО! (если она происходит в один день с сеансом лечения)

Сегодня лечение банками очень распространено. Этим способом пользуются многие миллионы людей в самых различных странах. Они успешно врачуют кашель, простудные заболевания, и даже радикулит и остеохондроз. Давайте разберемся, где возникла такая методика и насколько она эффективна.

История этого способа врачевания.

Лечение банками практиковалась в Китае на протяжении многих веков. Тогда такую методику использовали знахари, и даже известные врачи. Они применяли банки из бамбука или глины. Использование этих средств позволяло, активизировать потоки Ци – наиболее важной для человеческого здоровья природной силы, являющейся жизненной энергией, циркулирующей в организме.

Во время династии Танг (с 618-ого по 907-ой год н. э.) избавление от недугов с помощью банок изучалось в медицинских учебных учреждениях Китая вместе с воздействием на акупунктурные точки.

Интересно, что подобные методики применяли и индейские племена Северной Америки. Они ставили себе «мокрые банки» из рогов животных. Также имеются свидетельства, что такой способ врачевания использовался и в Древних Греции и Египте.

Но наибольшее развитие такое врачевание получило именно в Китае. Оно позволяло избавиться от разнообразных болезней, улучшить самочувствие и жизненный тонус.

Какой эффект оказывает лечение банками?

Многие современные доктора, специализирующиеся в различных отраслях медицины, признают, что этот способ врачевания достаточно эффективен. Он обладает множеством достоинств перед иными целебными методиками. К числу преимуществ такого способа относятся:

- отличная стимуляция кровотока;

- устранение спазмов и болевых ощущений;

- восстановление тканевого питания;

- способствование оттоку лимфы;

- врачевание воспалительных процессов;

- повышение иммунитета;

- улучшение тонуса мышц;

- борьба с интоксикацией;

- повышение упругости и эластичности кожных покровов;

- эффективное врачевание патологий дыхательных путей (в том числе и тех, которые носят хронический характер) и простуд.

Противопоказания.

- Нельзя:

- работать с нестерильными инструментами.

- ставить банки перед большими физическими нагрузками (соревнования и интенсивные занятия спортом);

- проводить процедуры ежедневно. Надо выдерживать срок между ними не менее 3 суток;

- устанавливать банки в места расположения сердца, позвоночного столба, а также почек;

- ставить эти изделия на место, где они недавно были. Могут появиться гематомы.

Запрещено использовать банки при:

- острых формах патологий;

- болезнях кожи;

- беременности;

- наличии аллергии;

- дистрофии;

- высокой температуре (более 37,5 гр. Цельсия);

- проблемах с гормональной системой;

- пневмонии;

- заболеваниях сердца;

- туберкулезе;

- высоком давлении (артериальном).

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Сказать, что техника лечения банками правильное или что оно неправильное означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника лечения банками должно подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Простудные заболевания

1. Патогенный фактор Ветра-Холода

Симптомы: субфебрильная лихорадка, сильный озноб, отсутствие потоотделения, жидкие выделения из носа, чихание, кашель, головная боль, язык бледный, налет тонкий белый, пульс поверхностный и напряженный.

Точки для установки банок:

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

Вай-гуань (TH-5) (外關, wài-guān - наружная граница)



2. Патогенный фактор Ветра-Жара

Симптомы: высокая температура, отвращение к ветру, есть небольшое потоотделение, головная боль, заложенность носа, гнойные выделения из носа, кашель, вязкая мокрота белого или желтого цвета, боль в горле или отек, сухость во рту и жажда, язык красный, налет тонкий белый или тонкий желтый, пульс поверхностный и учащенный.

Точки для установки банок:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)



3. Патогенный фактор Летнего Зноя

Точки для установки банок:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Цюй-чи (LI-11) (曲池, qū-chí - извилистый пруд)

Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)

Инь-лин-цюань (SP-9) (陰陵泉, yīn-líng-qúan - источник инь на холме)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)



4. Ослабленная сопротивляемость тела

Симптомы: отвращение к холоду, лихорадка, заложенность носа, головная боль, кашель с белой мокротой, усталость, бессилие, одышка, нежелание говорить, частая простуда с повторными приступами, язык бледный, налет белый, пульс поверхностный и слабый.

Точки для установки банок:

при дефиците Ци

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)



при дефиците Ян

(GV.4)Мин-мэнь (命門, mìng-mén - врата жизни)



при дефиците Крови

Сюэ-хай (SP-10) (血海, xuè-hǎi - море крови)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Сопутствующие симптомы и дополнительные точки для установки банок

При недостатке жизненной энергии голос тихий и робкий, одышка и быстрая утомляемость.

Точки для установки банок:

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

При недостатке Ян цвет кожи лица бледный, тихий голос, холодные конечности.

Точки для установки банок:

(GV.4)Мин-мэнь (命門, mìng-mén - врата жизни)

При слабой циркуляции крови цвет кожи лица кажется менее ярким, пациент жалуется на слабое сердцебиение и головокружение.

Точки для установки банок:

Сюэ-хай (SP-10) (血海, xuè-hǎi - море крови)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Острый Бронхит



1. Патогенный фактор Ветра-Холода



Выбор точек:

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)



2. Патогенный фактор Ветра-Жара



Выбор точек:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)



Хронический бронхит



1. Застой мокроты и патологических жидкостей



Выбор точек:

а)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)

б)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)



2. Дефицит Ян селезенки и почек



Выбор точек:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)

Бронхиальная астма



1. Начало заболевания в легких при патогенном Холоде

Выбор точек:

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)



2. Расстройство Флегмы-Жара в легких

Выбор точек:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)



3. Дефицит Ци селезенки и легких

Выбор точек:

а)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)



б)

Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)

Атеросклероз



1. Дефицит Ян

Выбор точек:

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)



2. Застой крови вне главных меридианов:

Выбор точек:

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)

modal images/ub17.jpg}Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы){/modal}

Острый гастрит



1. Патогенный фактор Холода и застоя Ци

Выбор точек:

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка)



2. Накопление Сырости-Жара

Выбор точек:

Лян-мэнь (ST-21) (梁門, liáng-mén - врата балки)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)



3. Задержка пищи

Выбор точек:

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)



Хронический гастрит



1. Дефицит селезенки и желудка и патогенный Холод

Выбор точек:

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)



2. Печень повреждает желудок

Выбор точек:

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)

Ци-мэнь (LV-14) (期門, qī-mén - ворота времени)

Аллергический колит

Выбор точек:

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника)



Понос

Выбор точек:

1.

Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)



2.

Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Шан-цзюй-сюй (ST-37) (上巨虚, shàng-jù-xū - огромный верхний проход)



3.

Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника)

Сяо-чан-шу (UB-27) (小腸俞, xiǎo-cháng-shū - точка тонкого кишечника)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Ся-цзюй-сюй (ST-39) (下巨虚, xià-jiù-xū - нижний огромный проход)



Боль в животе



Выбор точек:

Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)



Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка)



Вздутие живота



Выбор точек:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Да-чан-шу (UB-25) (大腸俞, dà-cháng-shū - точка большого кишечника)



Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Гипертония



1. Повышенная активность Огня в печени.



Выбор точек:

а)

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)



б)

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)

Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)



2. Восходящее расстройство мутной флегмы.

Выбор точек:

Фэн-чи (GB-20) (風池, fēng-chí - ветряной пруд)

Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)



3. Повышенная активность Ян из-за дефицита Инь

Выбор точек:

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка)

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)



Пиелонефрит



1. Накопление Сырости-Жара

Выбор точек:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)



2. Дефицит Инь

Выбор точек:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)

Шуй-дао (ST-28) (水道, shǔi-dào - канал воды)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Ожирение

Выбор точек:

1.

Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Инь-лин-цюань (SP-9) (陰陵泉, yīn-líng-qúan - источник инь на холме)



2.

Да-хэн (SP-15) (大横, dà-héng - великий поворот)

Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)



Дополнительные точки для окружности бедер и ягодиц

Цзи-мэнь (SP-11) (箕門, jī-mén - седьмые ворота)

Би-гуань (ST-31) (髀關, bì-guān - граница бедра)



Цистит

1. Стекание вниз Сырости-Жара

Выбор точек:

Шуй-дао (ST-28) (水道, shǔi-dào - канал воды)

Инь-лин-цюань (SP-9) (陰陵泉, yīn-líng-qúan - источник инь на холме)

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)



2. Дефицит Ци

Выбор точек: Pishu (B 20),

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Шуй-дао (ST-28) (水道, shǔi-dào - канал воды)

Сахарный диабет

1. Диабет, вызванный нарушениями в Верхнем обогревателе (Легочный Жар)

Выбор точек:

Yishu (By 18),

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)

Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)

Шуй-дао (ST-28) (水道, shǔi-dào - канал воды)



2. Диабет, вызванный нарушениями в Среднем обогревателе (Желудочная лихорадка)

Выбор точек:

Yishu (By 18),

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)

Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)

Шуй-дао (ST-28) (水道, shǔi-dào - канал воды)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток)

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка)



3. Диабет, вызванный нарушениями в Нижнем обогревателе (недостаток Инь почек)

Выбор точек:

Yishu (By 18),

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Пан-гуань-шу (UB-28) (膀胱俞, páng-guāng-shū - точка мочевого пузыря)

Юн-цюань (KD-1) (涌泉, yǒng-quán - клокочущий источник)

Шуй-дао (ST-28) (水道, shǔi-dào - канал воды)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

(GV.4)Мин-мэнь (命門, mìng-mén - врата жизни)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Шейный остеохондроз

1. Застой Ци и крови

Выбор точек:

а)

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Jianjing (G 21),

Jianwaishu (SI 14);



б)

Bailao (Extra),

Tianzong (SI 11),

Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)

Ashi точка.



2. Дефицит Ци печени и почек

Выбор точек:

а) Dazhui (Du 14), Ganshu (B 18), Shenshu (B 23),

б)Fengchi (G 20), Jianwaishu (SI 14), Dazhu (B 11), Ashi точка.



3. Инвазия экзогенных Ветра-Холода

Выбор точек:

Dazhui (Du 14), Fengmen (B 12), Fengchi (G 20), Jianjing (G 21), Waiguan (SJ 5), Ashi точка.

Мышечная усталость в пояснице



1. Патогенные Холод-Сырость

Выбор точек:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)



Yaoyangguan (Du 3),

Ashi точки



2. Патогенный застой Крови

Выбор точек:

Weizhong (B 40),

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Ци-ляо (UB-32) (次髎, cì-liáo - вторичная ямка)

Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)



3. Дефицит Ци почек

Выбор точек:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Qihai (Rn 6),

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Ashi точки.

Ревматоидный Артрит



1. Синдром Ветра-Холода-Сырости

Выбор точек:

а) Dazhui (Du 14), Qihai (Rn 6).

б) Jianyu (LI 15), Quchi (LI 11), Waiguan (SJ 5).

в) Huantiao (G 30), Yanglingquan (G 34), Kunlun (B 60).

г) Shenzhu (Du 12), Yaoyangguan (Du 3), точки Ashi.



2. Застой слизи

Выбор точек:

а) Geshu (B 17), Pishu (B 20), Xuehai (SP 10).

б) Jianwaishu (SI 14) Quchi (LI 11), Waiguan (SJ 5).

в) Huantiao (G 30) Yanglingquan (G 34), Kunlun (B 60).

г) Shenzhu (Du 12), Yaoyangguan (Du 3), точки Ashi.

Климактерический синдром

1. Дефицит Инь почек

Выбор точек:

Shenshu (B 23),

Ganshu (B 18),

Xinshu (B 15),

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)



2. Недостаточность селезенки и почек

Выбор точек:

Shenshu (B 23),

Pishu (B 20),

Qihaishu (B 24),

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Острый тонзиллит



1. Проникновение в тело внешних патогенных Ветра-Жара

Выбор точек:

Fengchi (G 20),

Waiguan (SJ 5),

Chize (L 5).



2. Избыточный внутренний токсичный Жар

Выбор точек:

Dazhui (Du 14),

Quchi (LI 11),

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Zhigou (SJ 6).

Зубная боль



1. Синдром патогенных Ветра-Жара

Выбор точек:

Fengchi (G 20),

Dazhui (Du 14),



2. Действие Огня желудка

Выбор точек:

Jiache (S 6),

Xiaguan (S 7),

Zhigou (SJ 6),

Чэн-шань (UB-57) (承山, chéng-shān - опора холма)

Вэй-шу (UB-21) (胃俞, wèi-shū - точка желудка)



3. Дефицит почек

Выбор точек:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Чжи-ши (UB-52) (志室, zhì-shì - место воли)

Jiache (S 6),

Xiaguan (S 7).

Хронический ринит

1. Дефицит легких с сохранением действия патогенного фактора

Выбор точек:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

(GV.12) Шэнь-чжу (身柱, shēn-zhù - столб тела)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)



2. Застой крови с сохранением действия патогенного фактора

Выбор точек:

Taiyang (Ex-Hn5),

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Пневмония



1. Воздействие патогенных Ветра-Тепла на легкие

Выбор точек:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Quchi (LI 11),

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)



2. Патогенные Жар-Флегма, блокирующие легкие

Выбор точек:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Гэ-шу (UB-17) (隔俞, gé-shū - точка диафрагмы)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)

Fenglong (S 40)

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)



3. Отсутствие сопротивляемости тела и сохранение действия инфекционного агента

Выбор точек:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Расстройство пищеварения (диспепсия)



1. Вследствие переедания

Выбор точек:

Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Neiguan (P 6).



2. Вследствие действия патогенных Холода-Ветра

Выбор точек:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)

Neiguan (P 6),

Шан-цзюй-сюй (ST-37) (上巨虚, shàng-jù-xū - огромный верхний проход)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)



3. Вследствие действия патогенных Сырости-Жара

Выбор точек:

Тянь-шу (ST-25) (天樞, tiān-shū - верхняя ось)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Quchi (LI 11),

Инь-лин-цюань (SP-9) (陰陵泉, yīn-líng-qúan - источник инь на холме)



4. Вследствие дефицита селезенки

Выбор точек:

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Гуань-юань-шу (UB-26) (關元俞, guān-yuán-shū - точка границы и возникновения)



5. Дефицит Ян селезенки и почек

Выбор точек:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Mingmen (Du 4),

Шан-цзюй-сюй (ST-37) (上巨虚, shàng-jù-xū - огромный верхний проход)

Слабая функциональность селезенки, поджелудочной железы и желудка

Симптомы: слабая боль в области желудка, определяемая при легком нажиме, исчезающая после приема пищи; отсутствие аппетита и жажды; быстрая физическая и интеллектуальная утомляемость; холодные конечности.

Точки для установки банок:

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Повышенная функциональность печени при слабой работе желудка

Симптомы: напряжение и дискомфорт в эпистральной области, ухудшающиеся с приемом пищи, болевая область не фиксируется, частые перепады настроения, слабость половых функций.

Точки для установки банок:

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)

Ln14.

Неврастения

Симптомы: раздражительность, бессонница, тревожный и чуткий сон, дрожь в конечностях, тревожное состояние психики, головокружение, шум и звон в ушах, у пожилых людей слабость поясницы и коленных суставов, у женщин слабость половых функций.

Точки для установки банок:

B15,

B23,

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

P6.

Недостаток энергии сердца и селезенки

Симптомы: рассеянность, слабый, чуткий сон; нарушенное сердцебиение, ослабление памяти, потеря аппетита, слабый стул, быстрая утомляемость.

Точки для установки банок:

Синь-шу (UB-15) (心俞, xīn-shū - точка сердца)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

S36.

Застойные явления Ци в печени

Симптомы: частые перепады настроения, сопровождающиеся слабым, чутким сном; головокружение; пенистая желтая моча; запор.

Точки для установки банок:

G20,

B18,

B15.

Половая неврастения - нарушение гормонального фона у женщин

Симптомы недостатка Инь: гормональное бесплодие, фригидность, головокружение, учащенное сердцебиение, общая слабость, апатичность, слабое, капающее мочеиспускание.

Точки для установки банок:

B15,

B23,

(GV.12) Шэнь-чжу (身柱, shēn-zhù - столб тела)

Du11.

Половая неврастения - недостаток Ци сердца и селезенки

Симптомы: быстрая утомляемость, бессилие, апатичность, бессонница, головокружение, слабый аппетит, бледный цвет лица.

Точки для установки банок:

B15,

B20,

(GV.4)Мин-мэнь (命門, mìng-mén - врата жизни)

Мигрень

Симптомы: распирающая или пульсирующая боль, сопровождаемая тошнотой, головокружением и рвотой; головная боль, вызываемая умственным напряжением, раздражительностью или бездействием.

Точки для установки банок:

G20,

B18,

Extra.

Невралгия тройничного нерва

Симптомы: приступы сильной боли тройничного нерва, сопровождаемого тиком; ригидность мимических мышц лица.

Точки для установки банок:

Extra,

S4,

B2,

S6.

Снижение или отсутствие сексуальных функций

Симптомы: нарушение кровообращения полового члена, преждевременная эякуляция, головокружение или звон в ушах, болевые ощущения, слабость в области поясницы и коленях, холодные нижние конечности.

Точки для установки банок:

Ren6,

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Да-хэ (KD-12) (大赫, dà-hè - великий блеск)

Нарушение циркуляции энергии и микроциркуляции крови

Симптомы: боли в области шеи, плечевом поясе, руках; боль в области предплечья; ограничение движения и нарушение чувствительности пальцев рук; паралич верхних конечностей.

Точки для установки банок:

1-й день D14, G21, Si14, точки локализации боли;

2-й день Ex-Hn15, Si11, B17, точки локализации боли.

Ухудшение работы печени и почечная недостаточность

Симптомы: парез и паралич верхних конечностей; головная боль, сильное головокружение; глухота, шум и звон в ушах; болевые ощущения и слабость в области поясницы и коленных суставов.

Точки для установки банок:

1-й день D14, B18, B23, точки локализации боли;

2-й день G20, Si14, B11, точки локализации боли.

Болевые ощущения в области шеи и плечевого пояса, вызванные внешними факторами (сквозняк, простуда)

Симптомы: ограничение подвижности шеи, боль в области позвоночника; острая боль в области плечевого сустава и рук, усиливающаяся при попытке движения; ограничение движения верхних конечностей.

Точки для установки банок:

D14,

B12,

G20,

G21,

Sj5, точки локализации боли.

Болевые ощущения в области плечевого сустава и ограничение подвижности плеча

Симптомы: тупая боль в области плечевого сустава, усиливающаяся в ночное время; болевые ощущения во время подъема или вращения руки; болевые ощущения в области плеча, вызванные внешними факторами (простуда, сквозняк).

Точки для установки банок:

Li15,

G21,

Li11,

Sj5,

точки локализации боли.

Ригидность мышц плечевого пояса и предплечья

Симптомы: длительная боль в области плеча и предплечья; ограничение подвижности рук по направлению вверх, в стороны и назад; боли в лопатке, плече и предплечье.

Точки для установки банок:

1-й день Li15, Si11, B11, Li11, точки локализации боли;

2-й день G21, S19, Sj5, Li14, точки локализации боли.

Боль в пояснице, вызванная подъемом тяжестей или не ловким движением

Симптомы: резкая боль в области поясницы, боли при расположении тела лежа на спине, при повороте на бок.

Точки для установки банок:

B40 и точки локализации боли.

Боль и напряжение в поясничных мышцах

1. Тип холодной влажности

Симптомы: болевые ощущения тяжести в области поясницы; ограничение вращения тела в поясничной области; улучшение состояния в положении лежа; усиление болевых ощущений в пасмурные дни.

Точки для установки банок:

B23,

Du3, точки локализации боли.

2. Застой группы крови

Симптомы: резкая боль в области поясницы похожая на укол или перелом; постоянная сильная боль, слабеющая при нажатии или массировании, усиливающаяся в ночное время суток; темный цвет языка с яркими проявлениями кровеносных сосудов.

Точки для установки банок:

B40,

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

B32,

B17.

3. Почечная недостаточность

Симптомы: болевые ощущения и слабость в области поясницы, желание постоянно массировать участки локализации боли; слабость в коленных суставах, постоянное желание принять лежачее положение тела.

Точки для установки банок:

B23,

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

точки локализации боли.

• Нарушение циркуляции энергии печени

Симптомы: ощущение плотности и дискомфорта в грудной области; частые вздохи, отсутствие аппетита; белый налет на языке.

Точки для установки банок:

B18,

Lr14,

G34.

• Нарушение микроциркуляции крови

Симптомы: резкие прострелы в области грудной клетки; постоянное чувство тяжести и дискомфорта в области грудной клетки, усиливающееся в ночное время; болевые ощущения вызванные нанесенной травмой.

Точки для установки банок:

B17,

В18,

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

Нарушение циркуляции крови

Симптомы: постоянная боль в поясничной области и по ходу Задне-Срединного меридиана и меридиана Мочевого пузыря; боль вызванная травмой в области поясницы; резкие прострелы в области поясницы; сложности испытываемые при повороте туловища.

Точки для установки банок:

B23,

B17,

B26,

B40.

Ригидность затылочных мышц

Симптомы: резкая боль и ограничение поворотов головы утром после сна; резкая боль при попытке поднять или опустить голову.

Точки для установки банок:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

G20,

G39,

точки локализации боли.

Шейный и плече-лопаточный радикулит

Симптомы 1: болевые ощущения в мышцах шеи и плеча; ограничение движения плеча и шеи, ухудшающиеся в пасмурную погоду и улучшающиеся в теплую.

Точки для установки банок:

G20,

B12,

Si11,

Si14,

точки локализации бол.

Симптомы 2: резкая пульсирующая боль в шее и плече; ограничение движения при повороте головы, усиливающееся после воздействия холода; темный налет на языке.

Точки для установки банок:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Ex-Hn15,

Si11,

B17,

точки локализации боли.

Отклонения в работе печени, почечная недостаточность

Симптомы: боль в локтевом суставе, усиливающаяся в ночное время; слабость в руках, сопровождающаяся головокружением; боль в пояснице, звон в ушах.

Точки для установки банок:

1-й день B18, B23, B17, Sp6, точки локализации боли;

2-й день Li12, Li11, Li10, S36, точки локализации боли

Дисменорея

1. Нарушение циркуляции жизненной энергии

Симптомы: боль и чувство напряжения в нижней части живота непосредственно перед критическими днями; боли в поясничной области и в области крестца; менструальные выделения темного, порой с кровяными сгустками, цвета; чувство набухания и боли в груди перед критическими днями; корень языка темно-красный, имеющий налет; сердечный ритм снижен, пульс слабый.

Точки для установки банок:

Rn6,

Ди-цзи (SP-8) (地機, dì-jī - земная /светская/ перемена)

Сань-инь-цзяо (SP-6) (三陰交, sān-yīn-jiāo - точка встречи трех инь)

2. Застой типа холодной влажности

Симптомы: судорожные боли в нижней части живота до или во время критических дней; озноб и желание согреться, резкие боли в области поясницы; менструальные выделения не значительны, с кровяными сгустками.

Точки для установки банок:

1-й день Rn4, Sp6, B23;

2-й день K12, Ex-B8, B32.

3. Недостаток и слабость жизненной энергии

Симптомы: болевые ощущения в нижней части живота во время и после критических дней, главным образом, неопределенной концентрации; головокружения с ощущением падения; выделения светлого цвета без сгустков; цвет кожи лица бледный, болезненный; нарушение периферического зрения, чувство бессилия и усталости, повышенное сердцебиение и бессонница.

Точки для установки банок:

S36,

B20,

B21,

B17.

Нарушение гормонального фона и эндокринной системы

Симптомы: ограничение подвижности и боль в поясничной области; холодные нижние конечности; головная боль и головокружение; умственная и физическая усталость; увеличение веса в послеродовой период; чувство полноты в груди и эпистральной области; отсутствие аппетита; стул легкий и свободный.

Точки для установки банок:

B23,

B20,

B24,

S36.

Острый тонзиллит

Симптомы 1: озноб; лихорадочное состояние; головная боль; жажда; воспаление и боль в горле; затрудненное глотание; воспаленные миндалины.

Точки для установки банок:

G20,

Sj5,

L5.

Симптомы 2: высокая температура; жажда; боль в горле, отдающая в ухо; резкая боль при глотании пищи; воспаленные миндалины с гнойными образованиями; неприятный запах из ротовой полости; запор.

Точки для установки банок:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Li11,

B13,

Sj6.

Хронический ринит

Точки для установки банок:

B13,

B12,

(GV.12) Шэнь-чжу (身柱, shēn-zhù - столб тела)

S36.

Гайморит

Точки для установки банок:

Ex-Hn5,

B13,

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Зубная боль

Симптомы 1: интенсивная зубная боль, опухоль десен, высокая температура, флюс, жажда, красный цвет языка.

Точки для установки банок:

G20,

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

Симптомы 2: резкая зубная боль, покрасневшие и опухшие десны, опухоль и жар в области щек, трудности при пережевывании пищи, жажда, неприятный запах из ротовой полости, запор и желтовато красная моча.

Точки для установки банок:

S6,

S7,

Sj6,

B57,

B21.

Симптомы 3: неопределенная зубная боль, продолжающаяся длительное время, гиперчувствительность зубов к перепадам температуры, кровотечения из десен, отслоение десен от зубов, слабость и боль в области поясницы и коленных суставов.

Точки для установки банок:

B23,

B52,

S6,

S7.

ПОРЯДОК ЛЕЧЕНИЯ БАНКАМИ В БАГУАН

При лечении банками в традиционной китайской медицине пациент находится в положении лежа или сидя. Для лучшего присасывания банок, кожу рекомендуется смазать борным вазелином или растительным маслом.

При установке банок на тело ребенка необходимо соблюдать дозированность вакуума путем неполного сжатия баллона банки, исходя из возраста ребенка.

Количество устанавливаемых банок на тело зависит от строения тела, расстояние между банками 4-5 см. Продолжительность процедуры «банки» индивидуально.

Противопоказания к применению банок и баночного массажа:

Вторая половина беременности является абсолютным противопоказанием, и некоторое время после родов от вакуум-массажа тоже следует воздерживаться;

Острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния (как вы понимаете, это временное противопоказание, хотя категорическое!);

Поражения кожи – травмы, ожоги, гнойные и грибковые инфекции. При фурункулезе и микозах противопоказан любой массаж, и эти заболевания требуют кропотливого лечения;

Резкое истощение организма;

Опухоли любого характера и локализации;

Выраженный склероз сосудов со склонностью к тромбозам и кровоизлияниям (то есть холестериновые отложения на стенках сосудов, в которые разрастается соединительная ткань);

Выраженные неврозы с аффективными состояниями, а также судорожными припадками;

Серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе острые миокардиты (воспаление сердечной мышцы), воспаления сердечных оболочек, пороки сердца в стадии декомпенсации (снижающие качество жизни), гипертоническая болезнь 3-йстепени и такие серьезные сердечные патологии, как инфаркт миокарда в остром периоде, частые приступы стенокардии, острая сердечно-сосудистая недостаточность;

Категорическим противопоказанием к любому массажу является варикозное расширение вен 2–3-й степени, тромбофлебиты.

Важно:

после массажа не рекомендуется в течение 6 часов принимать ванну или душ;

необходимо пить тёплую воду – до 2-х литров в день, чтобы обеспечить повышенный вывод токсинов из организма;

один курс состоит из 8 - 10 сеансов и проводится профилактически 1 раз в год.

первые результаты можно заметить после 5 - 7 процедур. Во время вакуумного массажа возможно использование специальных массажных кремов и эфирных масел.

Сказать, что техника лечения банками правильное или что оно неправильное означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника лечения банками должно подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Схема расположения меридианов в традиционной китайской медицине