Сам термин «макробиотика» означает «долгожительство». Его ввел в 1852 г. немецкий врач X. Гуфланд. Макробиотика — это учение о духовном, умственном и физическом здоровье, определяющем долголетие.



Первые зачатки макробиотики как системы питания появились в буддистских монастырях. Монахи в свой рацион включали только крупы, овощи и другие полезные растительные продукты. Благодаря чему они были выносливы и могли трудиться весь световой день. Кроме того, такой рацион позволял их разуму всегда прибывать в ясности.

Макробиотика лучшие рецепты

Рецепт Мисо - любимый суп японцев

Рецепт Онигири - полезный аналог наших бутербродов

Японский луковый суп

Рецепт Моти - любимый десерт в Японии

Рецепт супа Фо с рыбой

Японский кукурузный суп

Рецепт Поке

"Свою болезнь ищи на дне тарелки" - (Китайская пословица)

Современная система питания макробиотика - равновесный подход к питанию как базовому элементу жизни, объединяющему разные энергии. Всем известно, что пища может наше тело либо ослабить, огорчить и разрушить, либо поддержать, укрепить, вдохновить.

Все противоположные понятия, ощущения, вкусы, также здоровье и болезни отличаются гармоничным сочетанием двух первоначал – инь и ян. Сочетать в питании эти противоположности учит макробиотика. Переизбыток одного или недостаток другого может привести к мрачным мыслям, потере сил и болезни. Сбалансировав сочетание инь и ян, можно получить здоровье, долголетие и прочие радости бытия.

Необходимо соблюдать баланс инь и янских продуктов.

Продукты ян: гречка, пшеница, ячмень. Омары, креветки, сельдь, сардины, лосось, икра. Лук, репа, петрушка, укроп, морковь и капуста. Индюшка, утка, куропатка, яблоки, каштаны, брынза, соль, перец.

Продукты инь: овес, соя, пшено, кукуруза, рожь. Устрицы, карп, рак, угорь, форель, щука, камбала, тунец. Баклажаны, помидоры, стручковый перец, картофель. Огурцы, бобовые, грибы, кабачок, свекла, капуста, чеснок. Телятина, говядина, свинина, баранина, цыпленок. Сметана, творог, кефир, молоко и сыр. Сливочное масло и растительное. Ананас, апельсин, лимон, банан, виноград, груша, слива. Арбуз, мед, кофе. Пиво, вино, вода.

Так как иньских продуктов больше, следует янских продуктов включать в рацион чаще. Желательно использовать нейтральные продукты, такие как бурый рис, бездрожжевой или отрубной хлеб.

По возможности надо придерживаться следующего:



1. Все крупы и злаки можно есть приготовленными всеми способами (вареные, поджаренные, запеченные и т.д.), но тщательно пережевывая.

2. Предпочтение надо отдавать местным, сезонным овощам. Приготавливать их можно тоже любым, указанным п. 1 способом. Можно есть овощи сырые.

3. Запивание пищи макробиотика рекомендует постепенно свести к минимуму.

4. Иньские продукты готовятся на сильном огне, при этом добавляется энергия ян. Янские продукты – варить или тушить, добавляя энергию инь на медленном огне.

Весной - больше следует употреблять отварных овощей и приготовленных из них салатов. Не увеличивая потребление фруктов.

Летом – максимально использовать в пищу сырые ягоды, фрукты и овощи, сокращая до минимума их тепловую обработку. Острые приправы макробиотика советует использовать в небольшом количестве.

Осенью - в рационе питания должны быть блюда сложного приготовления – тушеные бобовые, приготовленные в скороварке злаковые каши, жаренная во фритюре пища и пр. Главное - медленная варка и длительное тушение.

Зимой – пища должна быть сытной, с добавлением растительного масла и приправ. Больше рекомендуется употреблять солений и корнеплодов длительного хранения.

Попробуйте питаться по этой системе и станете здоровы!

Несколько важных советов о питании

Когда речь идет о питании, то правильнее ставить вопрос не столько о том, что следует есть, сколько о том, чего не следует есть. Питание играет важную роль в возникновении причин и продолжительности ревма­тических заболеваний. За исключением вегетарианцев, испытывающих недостаточность крови или Инь, вопрос главным образом состоит в том, потребление чего следует ограничить или от чего следует вообще отказаться. Большинство из нас знают, что кофе, шоколад, конфеты и сладости, растительные и животные жиры, а также алкоголь вредны. Большинство из нас знают, что нужно есть больше углеводов и свежих овощей и меньше жирного мяса. Однако одно дело – знать, и совсем другое – следовать тому, что мы знаем. Если быть полностью честным, то питание в стиле «а ля китайская медицина» – это не самый восхитительный в мире режим питания. Это традиционное питание большинства бедняков, живущих в умеренном климате. Это питание, которого придерживалось большинство наших прадедушек и прабабушек. Здесь я особо подчеркиваю тот факт, что современный западный режим питания с высоким содержанием растительных и животных жиров, сахара и сладостей, животного протеина, а также плохо приготовленных и холодных продуктов и напитков – всё это относительно недавние достижения. Невозможно обмануть мать Природу.

Когда кто-то приступает к сбалансированному и натуральному китайскому питанию, вначале он может испытывать сильные желания поесть более «вкусной» пищи. Во многих случаях, эти сильные желания связаны на самом деле с пищевыми «аллергиями». Говоря по-другому, мы можем сильно хотеть то, что на самом деле вредно для нас, что-то вроде желания выпить алкоголя. Спустя несколько дней сильные желания начинают пропадать, и мы можем сильно удивиться, что уже не так скучаем по привычным или «комфортными» продуктам, как мы считали. Однако если кто-то в течение нескольких лет привык к такому продукту как сахар, у него не займет много времени «соскочить» и привыкнуть снова. Поэтому постоянство – это ключ к долговременному успеху. Как говорят китайцы, миллион состоит из множества отдельных единиц, и любой сосуд можно наполнить капля за каплей.

Продукты, которые восполняют кровь, ци и вэй

Согласно китайскому лечебному питанию, все продукты содержат в разной пропорции ци и вэй. Ци представляет способность продукта быть катализатором или продвигать функции Ян, тогда как вэй (буквально переводится как «вкус») представляет способность пищи обогащать или создавать необходимую Инь. Поскольку кровь принадлежит Инь, в сравнении с ци, которое является Ян, для человека необходимо определенное количество пищи с высоким содержанием вэй, чтобы создавать и менять кровь. Продукты питания, богатые вэй, в сравнении продуктами, богатыми ци – это продукты, которые являются тяжелыми и трудными для усвоения, а также содержат много растительного или животного жира. Все продукты животного происхождения содержат в себе больше вэй, чем растительные продукты. Но, например, черная фасоль или еще лучше, черная соевая фасоль содержит в себе больше вэй, чем салат или листовой сельдерей.

Когда люди страдают от боли в суставах из-за недостаточности крови, которая не питает суставы или недостаточности Инь, которая не может укрепить их кости, им обычно требуется больше продуктов с повышенным содержанием вэй. Это могут быть продукты, содержащие животные белки, как, например, мясо и яйца. Для организма человека продукты животного происхождения являются очень «подходящими», и поскольку по своему строению и составу такая пища наиболее близка строению человеческого тела, она особенно питательна. Поэтому, когда люди страдают от ревматической боли, такие продукты животного происхождения обычно помогают, а иногда их просто необходимо употребить в пищу.

Вегетарианство и животные продукты

За время своей многолетней клинической практики я встречал множество больных, у которых после нескольких лет строгой вегетарианской диеты развивалась недостаточности ци или кро­ви. Эта проблема особенно часто случалась у женщин, которые каждый месяц теряют кровь во время менструации, а также должны использовать собственную кровь и субстанцию Инь для создания тела своих детей. Когда женщины, которые, являются убежденными вегетарианками, приходят ко мне с разными жалобами, у них имеются все признаки и симптомы недостаточности крови, такие как жирный и бледный язык, бледное лицо, бледные ногти и бледные губы, частые сердцебиения, бессонница и усталость, а также плохо различимый пульс. Обычно я настоятельно советую им включить в свой ежедневный рацион немного животных продуктов. При этом они часто говорят мне, и как хорошо они себя чувствуют — и как много у них энергии.

Если не рассматривать этическую сторону потребления мяса, то отрицательные факторы состоят в том, что обычно пища с большим содержанием вэй плохо переваривается и способствует появлению в организме повышенного содержания слизи и сырости. Поэтому такие продукты во время любого приема пищи нужно есть в очень небольших количествах. Чем слабее селезенка человека или чем больше у него в организме слизи и сырости, тем меньше такой пищи ему требуется.

Помните, мы говорили, что сначала процесс пищеварения состоит в превращении при 37,5°С всех поступивших в желудок продуктов и напитков в особый раствор. Поэтому легче всего усваиваются супы и борщи. Это самый лучший способ добавления небольшого количества животного вэй к питанию человека.

Когда мы едим мясо, количество его также должно быть ограничено 3-4 приемами в течение недели. В соответствии с китайской диетологией, лучшим продуктом для создания и изменения крови и Инь субстанции являются органы животных и красные или темные части животного мяса. Оно включает в себя баранину, телятину, оленину, ягнятину и темные части мяса у цыплят, индеёк, гусей и уток. Белое мясо рыбы и домашней птицы меньше подходит для создания крови. Однако если белое мясо птицы является ветчиной, то оно подходит. Есть один хороший рецепт приготовления блюда, с высоким содержанием удобной для пищеварения вэй, которое рекомендуется для людей с недостаточностью крови. Возьмите кость с костным мозгом и небольшим количеством овощей, особенно корнеплодов, таких, как черная фасоль и черная соя, и сварите суп. Такое блюдо легко усваивается, и содержит много вэй.

Аллергия на отдельные продукты, паразиты, повышенная проходимость кишечника и кандидоз.

Западные исследователи считают, что многие больные с системными ревматическими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, страдают от различных пищевых аллергий. Часто эти пищевые аллергии возникают по причине «синдрома повышенной кишечной проходимости». Это означает, что стенки кишечника являются более проходимыми, чем должны быть, и, следовательно, это позволяет проникать в кровь большим непереваренным молекулам пищи, где они и вызывают аллергические реакции. Часто синдром повышенной проходимости кишечника возникает или осложняется бактериями и грибами. В кишечнике каждого человека обитает много различных грибов и бактерий. Пока их количество по сравнению с количеством простейших микроорганизмов не увеличивается, и пока эти бактерии остаются внутри кишечника, проблем нет. Однако когда их число слишком возрастает, они часто покидают кишечник и проникают в тело. При этом они раздражают стенки кишечника своим перемещениями по ним. А когда эти бактерии погибают и разлагаются внутри, их чужеродные белки прово­цируют аллергические реакции.

Когда тело постоянно борется с чужеродным белком, то в результате происходят две вещи. Во-первых, тело больше не способно определять, что следует атаковать, а что не следует. Поскольку иммунная система испытывает постоянные перегрузки, она может начать бороться со здоровыми тканями тела. Это называется аутоиммунным ответом, и ревматические заболевания рассматриваются как болезни аутоиммунной системы. Во-вторых, поскольку иммунная система работает с перегрузками, она не может защитить организм в полной мере от воздействия действительно вредных белков и внешних патогенов. Таким образом, тело продолжает постоянно испытывать отрицательные воздействия внешних факторов, и это делает иммунную систему еще более нарушенной. В таких случаях легко появляются амебы и другие простейшие организмы, которые являются паразитами, и укрепляются в кишечнике. Это делает флору и фауну кишечника еще более биологически «неправильной», и, следовательно, выполнение кишечником своих функций продолжает ухудшаться.

Аллергические реакции на отдельные продукты, синдром повышенной проходимости кишечника, кандидоз и кишечные паразиты – всё это, как правило, понятия западной медицины. Тем не менее, симптомы и признаки этих болезней описаны и в китайской медицине. При этом они сконцентрированы, главным образом, на недостаточности и сырости селезенки, вредном тепле, депрессии печени и недостаточности печени и почек. Поэтому необходимо противогрибковая или (что в китайской медицине тоже самое) сбалансированное и натуральное питание.

В китайской медицине считается, что к 30-ти годам селезенка обычно начинает хуже работать.

Селезенка в китайской медицине – это самый важный орган, отвечающий за создание ци и крови из жидкостей и питательных веществ, которые мы получаем с пищей. Если в организме недостаточно ци и новой крови, то это может привести к болям в суставах по двум основным причинам. Во-первых, защитная ци, оберегающая внешнюю оболочку тела от воздействия шести патогенных факторов внешней среды, также создается из усвоенных питательных веществ, и если возникают слабость и недостаточность в работе селезенки, то отсюда и нехватка защитной ци. При этом человек более подвержен влиянию шести патогенных факторов внешней среды, четыре из которых могут привести к появлению ревматизма (би). Это ветер, холод, сырость и жар. Во-вторых, если ци селезенки работает хуже, то в организме может не хватать ци для обеспечения движения крови и жидкостей тела, поскольку плохо работающая селезенка не может обеспечить достаточное количество крови, чтобы поддерживать и обогащать питательными веществами здоровые, работающие сухожилия и сосуды. Поэтому нехватка достаточного количества ци и крови может сама по себе вести к недостатку свободного движения жидкостей тела, и даже не из-за ревматизма (би), а потому, что для поддержания движения по организму ци и крови просто не хватает.

Поэтому китайская медицина признает ситуации, когда причиной болей в суставах не является ревматизм (би). Иногда боли возникают просто из-за недостатка ци и крови, которые поэтому не могут течь свободно и поддерживать суставы здоровыми. Обычно такие боли характерны для пожилых больных. Поэтому, согласно китайской медицине, существуют временные рамки болезни, например, «для 40 лет – это плечо», а «для 80 лет – запястье». В этих случаях боли усиливаются, после того как человек на некоторое время расслабится, поскольку, когда мы расслаблены, то кровь пребывает в печени, а ци не скапливается в руках и ногах. Тек самым сухожилия получают меньше питательных веществ, а потоки ци и крови не могут течь так свободно, как необходимо. Когда мы пытаемся размять сустав после отдыха, то сначала он кажется жестким и причиняет боль. Но, двигая сустав, мы обеспечиваем движение потоков ци и крови. Когда через сустав протекает много крови и большое количество ци, то жесткость и боль исчезают.

Однако в случаях, когда на самом деле практически нет ревматических болезней (би), а в суставах все-таки возникают боль и жесткость, в основном из-за недостаточности ци и крови, то слишком большие физические нагрузки или истощение могут даже ухудшать ситуацию. Поскольку любая деятельность это потребление ци и использование крови, то точно так же, как любой автомашине для работы необходим бензин, то интенсивное потребление, т. е. истощение, приведет также к усилению любых симптомов, связанных с недостаточностью ци и крови. Поэтому легкие физические упражнения облегчают боли и избавляют суставы от жесткости, возникшей из-за недостаточности ци и крови, а интенсивные упражнения или возникшее истощение усиливают боли. Поскольку ци и кровь расходуются ежедневно, подобные боли сильнее вечером или по ночам.

Пустота селезенки

Как известно, селезенка – это основа для создания ци и крови. Кроме того, селезенка с возрастом слабеет и работает хуже. Однако пустота селезенки может быть связана с истощением, большой потерей крови, сильным беспокойством и неправильным питанием. Поскольку именно селезенка играет ведущую роль в создании ци, то интенсивное расходование ци может вредить селезенке вред. Например, поскольку женщины ежемесячно во время менструации теряют кровь, то они более чем мужчины, подвержены угрозе возникновения пустоты селезенки. Это хорошо объясняет, почему женщины вообще и молодые женщины в частности, чаще жалуются на ревматические заболевания, чем мужчины того же возраста.

Чрезмерные волнение и беспокойство также могут повредить работе селезенки.

На Западе главная причина пустоты селезёнки — это неправильное питание. Переедания, плохо приготовленная, холодная пища вредят селезенке, как и потребление большого количества сахара и сладостей, а также продукты, содержащие много влаги и создающие слизь. Согласно китайской медицине, к таким продуктам питания относят:

молоко

продукты из белой муки

сыры

большинство видов фруктов и фруктовые соки

йогурты

томаты

масло и жиры

большинство видов орехов

Если у человека слабая селезенка, то «тяжелые», трудные для переваривания продукты, будут подавлять её и причинять ей вред. При этом они будет способствовать появлению или увеличению количества уже имеющейся вредного влаги и слизи. Как говорят китайцы: «Селезенка не любит сырости». Поэтому неправильное питание может быть причиной усиления любого заболевания, при котором боли в суставах связаны либо с нехваткой ци и «пустотой» крови, либо с наличием сырости и слизи, включая ряд ревматических заболеваний, в том числе сам ревматизм и системную красную волчанку.

Питание

В китайской медицине пищеварение – это главным образом деятельность селезенки и желудка, поэтому китайское лечебное питание связано в основном с обеспечением здорового функционирования этих двух органов. Работа селезенки или желудка напоминает процессы, происходящие в кастрюле, стоящей на электрической или газовой плите. Желудок получает пищу и жидкость, которые потом в этом резервуаре брожения «сбраживают и перезревают» в общую массу. Потом селезенка перерабатывает эту массу и изменяет её, то есть выделяет её чистую часть. Далее эта чистая часть переходит в легкие, чтобы стать ци, и в сердце, чтобы стать кровью. Все основные принципы китайского лечебного питания, включая рекомендации относительно того, что люди с ревматическими жалобами должны, а что не должны есть, основаны на этих основных «фактах».

Поскольку селезенка – это главный орган, двигающий и изменяющий ци и кровь, то поддержание правильной работы селезенки помогает обеспечить сохранение достаточного количества питающей и защитной ци. Если в организме достаточное количество защитной ци, то она может обеспечить защиту тела от вторжения шести внешних факторов окружающей среды, а также правильно согревать тело. Поскольку тепло – это один из факторов, который помогает движению ци и крови, достаточное количество ци согревает тело. Это важно для предотвращения появления препятствий, мешающих движению ци и крови из-за холода.

Во-вторых, нормальное функционирование селезенки обеспечивает создание новой крови в достаточном объеме. Если селезенка не меняет и не двигает достаточное количество крови, то ткани тела, включая сухожилия, не получают необходимого питания. А если сухожилия не получают нужного питания, то они высыхают и становятся жесткими. В дальнейшем это приводит к ограничению подвижности суставов, окруженных сухожилиями.

В-третьих, селезенка отвечает за изменение и движение жидкостей тела. Если селезенка заболевает и начинает хуже выполнять свои функции, то жидкости будут собираться в одном месте, превращаясь в сырость. Потом эта избыточная влага в виде сырости может занять пространство между мышцами и кожей, препятствуя свободному движению потоков ци и крови по меридианам и коллатералям. Хотя сырость – это одна из шести внешних угроз, вызывающих ревматизм (би), на Западе сам ревматизм редко возникает только из-за вторжения лишней влаги. Но если сырость остается длительное время, или переходит в холод или тепло, то влага может сгуститься в слизь. Эта слизь является более плотной, чем сырость, поэтому она сильнее препятствует и меша­ет свободному движению ци, в сравнении с сыростью. Об этом в китайской медицине говорят: «селезенка отвечает за движение слизи».

В-четвертых, поскольку китайская медицина рассматривает все плотные и полые органы как единое взаимосвязанное целое, то деятельность селезенки непосредственно связана с деятельностью всех других органов тела. Особенности работа селезенки сказывается на здоровой деятельности печени и почек.

Если селезенка сильная и работает хорошо, то это помогает печени сохранять контроль над процессами обмена и выделения, что, в свою очередь, обеспечивает свободное движение ци по всему телу. Поэтому такая способность селезенки влиять на работу печени, неизбежно затрагивает обязанность селезенки по обеспечению достаточного количества крови, чтобы уравновесить и улучшить работу печени. Поскольку ци селезенки и Ян печени взаимосвязаны, недостаточность селезенки, в конечном счете, «достигает» почек, приводя к недостаточности Ян почек. Так как почки отвечают за работу костей и суставов, то недостаточность почек может или стать причиной, или усилить боли в суставах. Хотя с возрастом селезенка и почки слабеют (обычно сначала селезенка, а потом почки), из этих двух органов проще улучшить работу селезенки через правильное питание. Обратное утверждение так же верно: когда из-за неправильного питания возникает угроза для селезенки, то это может обострить и ухудшить недостаточность почек.

Поэтому легко заметить, что здоровая, хорошо работающая селезенка является самым важным для предотвращения, а также лечения всех видов болей в суставах и ревматических заболеваний.

Теперь рассмотрим два важных вопроса, которые всегда возникают при обсуждении китайского лечебного питания:

– необходимость отказа от продуктов, которые вредят селезенке;

– какие продукты улучшают кровь и усиливают ци.

Продукты, которые вредят селезенке

Китайская медицина относит любую плохо приготовленную и холодную пищу к тем продуктам, которые причиняют селезенки вред. Если согласиться с тем, что процесс пищеварения напоминает процесс приготовления пищи, то в этом случае приготовление пищи – это не более чем пищеварение за пределами организма. Китайская медицина считает, что подавляющеё большинство продуктов должно быть приготовлено, то есть подвергнуто предварительной обработке. Плохой процесс приготовления пищи может разрушить некоторые важные вещества (например то, что китайцы считают ци). Однако оставшиеся питательные вещества становятся более подходящими для пищеварения. Поэтому, хотя некоторые питательные вещества и утрачиваются, процессы усвоения лучше проходят с приготовленными продуктами, чем с сырыми. Более того, усвоение сырых продуктов заставляют селезенку работать активнее, и поэтому селезенка быстрее изнашивается.

Если селезенка здоровая и работает хорошо, то плохо приготовленная или сырая пища может не причинить сильного вреда, но мы уже видели, что у многих женщин во время менструации селезенка ослабевает.

Общеизвестным является также факт, что селезенка обычно слабеет с возрастом.

Также важно помнить, что холодная пища напрямую вредит селезенке. Замороженные продукты питания и охлажденные напитки нейтрализуют работу Ян селезенки и уменьшают количество ци. Процесс пищеварения – это процесс превращения всех продуктов и напитков при температуре желудка в 37,5°С в особую смесь, так, чтобы из неё можно было выделить питательные вещества. И если селезенка растрачивает слишком много Ян ци, подогревая пищу до нужной температуры, то она становится слабой и больной. Поэтому все продукты и напитки лучше всего съедать и выпивать при комнатной температуре тела. Чем больше у человека признаков и симптомов недостаточности селезенки, таких как усталость, хронически плохой стул, непереваренная полностью пища в стуле, холодные ладони и ступни, головокружение и неприятие холода, – тем больше он должен избегать плохо приготовленных и холодных продуктов и напитков.

Сигареты и сладости также напрямую вредят селезенке. Это связано с тем, что сладкие вещества неизбежно «собирается» в селезенке. Согласно китайской медицине сладкий вкус также означает наличие большого количества влаги. Поэтому реагируя на продукты со сладким вкусом, тело создает или накапливает жидкости, которые постепенно переходят в сырость. Китайская медицина считает, что селезенка не любит сырость. Сырость – это Инь, которая управляет работой Ян ци. А деятельность селезенки состоит именно в выполнении своих функций Ян ци по изменению и переносу нужных веществ. Поэтому все, что чрезмерно влажно, может повредить селезенку. Чем слаще пища, тем больше в ней влаги, и тем больший вред она может нанести селезенке.

Еще одна группа продуктов, которая содержит много влаги и поэтому вредна селезенке, – это то, что китайские доктора называют «пищей из промокшей пшеницы». Так называют продукты из муки, такие как хлеб и лапша. Причина в том, что пшеница по своей природе содержит много влаги (в отличие от риса). Когда пшеница подвергается паровой обработке, очищается и (или) в неё добавляют дрожжи, то в ней возникает еще больше влаги. К тому же все растительные и животные жиры также по своей природе содержат много влаги, и, следовательно, тоже могут вредить селезенке. Чем жирнее пища, – тем это хуже для селезенки. Поскольку в молоке много животных жиров, то молочные продукты – это еще одна категория продуктов с повышенным содержанием влаги и представляющих опасность для селезенки. Такие продукты включают в себя молоко, масло, сыры.

Если мы соберем всё это вместе, то увидим, что самым плохим продуктом для человека, страдающего от избытка влаги в слабой селезенке является мороженое. Мороженое холодное, очень сладкое и содержит много жиров. Поэтому оно причиняет селезенке тройной вред. Томатная паста и сыры – эти продукты тоже причиняют селезенке вред, поскольку паста состоит из пшеничной муки с большим количеством влаги, а в томатах также содержится много влаги. Сыры тоже содержат лишнюю влагу для организма. Многие люди также не знают, что стакан фруктового сока содержит столько же сахара, сколько плитка шоколада, и потому в организме человека он создает сырость и вредит работе селезенки.

Ниже приведен список тех обычных для Запада продуктов, которые или плохо приготовлены, или слишком холодные или сладкие, или содержат слишком много влаги, и поэтому представляют опасность для селезенки. Люди с ревматическими заболеваниями должны уменьшить потребление этих продуктов или даже вообще избегать их, в зависимости от того, в каком состоянии находиться их селезенка и сколько в ней избыточной влаги.

мороженое

сахар

сладости, особенно шоколад

молоко

дрожжевой хлеб

масло

сыры

маргарин

томаты

сырые салаты

фруктовые соки

сладкие фрукты, такие как апельсины, персики, клубника

жареная пища

жирное мясо

рафинированные продукты из муки

орехи

алкоголь (для приготовления которого необходим сахар)

Если селезенка слабая и в ней много влаги, то во время принятия пищи не следует слишком много есть. Большое количество пищи, особенно если эту пищу трудно усвоить, может повредить селезенку, что приведет к проблемам в пищеварении, а непереваренная пища будет мешать свободному движению ци, и причинять дальнейший вред работе селезенке.

Натуральное и сбалансированное питание

Китайская медицина признает, что лучшее питание для селезенки, которое поэтому должно быть распространено на большинство людей, – это то, что называют «натуральным и сбалансированным питанием». Это питание с высоким содержанием углеводов, в таких продуктах, как нерафинированное зерно, особенно – в рисе и бобах. Это питание, в котором много приготовленных овощей, и мало жирной и жареной, а также сильно сладкой пищи. Однако это не полностью вегетарианская диета. Я рекомендую большинству женщин два-четыре раза в неделю съедать понемногу разного мяса. Это может быть что-то из птицы и рыбы, а также можно включать нежирную говядину или телятину. Можно съесть немного свежих или приготовленных фруктов, но фруктовые соки необходимо исключить. Женщины к тому же могут включить в свой рацион два соевых продукта, которые продаются в продуктовых магазинах: соевой творог и темпе (ферментированный соевой продукт).

Если селезенка слабая, то лучше есть небольшими порциями несколько раз в день, чем один-два раза, но помногу. Основным зерновым продуктом в диете должен быть рис, поскольку он:

нейтрален по температуре;

укрепляет селезенку и поддерживает ци;

ограничивает сырость.

Несколько проблемных продуктов

Кофе

Есть несколько проблемных продуктов, которые заслуживают особого упоминания. Многие люди предпочитают пить кофе по двум причинам. Во-первых, кофе двигает застывшую ци. Поэтому если человек страдает от плохой работы печени и остановки ци, то кофе временно даст ему ощущение, что ци движется. Во-вторых, кофе переводит субстанцию в ци, и, таким образом, ци временно появляется в организме. Поэтому люди, которые страдают от недостаточности селезенки и (или) почек, после упадка сил вновь получают временный подъем. Они будут чувствовать себя так, будто у них появилась энергия. Но когда эта энергия будет использована, то они останутся с нехваткой и ци и субстанции, поскольку кофе уже превратило в ци часть субстанции, сохраняемой в почках. Это ци уже израсходована, и теперь запасы субстанции стали меньше. Поскольку кровь и субстанция тесно связаны, то кофе, в конечном счете, может ухудшить болезни, связанные с недостаточностью кро­ви или почек. Чай обладает тем же эффектом, что и кофе, поскольку он переводит Инь субстанцию в ян ци, и облегчает её беспорядочное движение по телу. Однако кофеин в крепком чае обычно наполовину менее силен, чем в кофе.

Шоколад

Еще одна проблема в питании – это шоколад. Шоколад состоит из растительного масла, сахара и какао. Мы уже увидели, что и растительное масло, и сахар содержат много влаги и поэтому угрожают работе селезенки. Сахар на время может увеличить [количество] ци в селезенке, но, в конечном счете, содержание сахара в крови уменьшится. Какао вызывает приток жизненного огня. Жизненный огонь – это другое название Ян или огня почек. Огонь почек – это источник сексуальной энергии и желания. Поэтому говорят, что шоколад – это пища любви, и с точки зрения китайской медицины это утверждение соответствует действительности. Поскольку шоколад стимулирует огонь почек, и при этом на время улучшает работу селезенки, он действительно приводит к резкому увеличению потока Ян ци. К тому же это увеличение Ян ци избавляет человека от депрессии, по крайней мере, на короткое время. Поэтому некоторым людям с плохой работой печени, слабостью селезенки и недостаточностью ян почек может нравиться шоколад. Однако как мы уже говорили, сахар, содержащийся в шоколаде, в конечном счете, все-таки повреждает селезенку, а растительное масло выступает причиной влаги или увеличивает её содержание.

Алкоголь

В соответствии с китайской медициной, алкоголь содержит много влаги и выделяет много тепла. Он активно двигает ци и кровь, и поэтому люди с нарушениями работы печени и остановки ци после принятия алкоголя временно чувствуют себя лучше. Однако сахар, содержащийся в алкоголе, повреждает селезенку и накапливает в организме много влаги. Тепло (Ян), которое выделяет алкоголь, может впустую израсходовать большое количество крови и усилить или стать причиной появления тепла в печени. Особенно алкоголь противопоказан при любом заболевании, связанным с воздействием сырости и тепла.

Острые продукты и приправы

Острые продукты также двигают ци, давая некоторое временное освобождение от депрессии печени (нарушении её работы) и остановки ци. Однако, как и алкоголь, тепло, выделяемое острыми продуктами, чрезмерно расходует кровь и может уменьшить Ян. Особенно острые продукты противопоказаны при ревматических заболеваниях, вызванных сыростью и теплом.

Кислые продукты

В китайской медицине считается, что кислый вкус неизбежно вызывает ограничение и сжатие. Поэтому люди, страдающие от депрессии печени и остановки ци, должны быть осторожны и не применять уксус и другие сильно кислые продукты. Эти продукты, кислые на вкус, лишь еще больше сдерживают движение ци, вызывая сжатие. Этим также объясняется, почему сладкие и кислые продукты, такие как апельсиновый сок и томаты, особенно вредны для людей с депрессией печени и недостаточностью селезенки. Кислый вкус ограничивает и сжимает ци, а сладкий вкус создает сырость в селезенке и повреждает её. Поэтому если существует проблема свободного движения ци и крови, то лучше всего уменьшить или даже избегать сильно кислых продуктов, таких как уксус.

Диетические шипучие напитки

Я считаю, что диетические шипучие напитки содержат, по-видимому, что-то, что может вредить работе почек в соответствии с китайскими взглядами. Эти шипучие напитки могут не нести столь сильного вреда, как сладкие шипучие напитки, но это не означает, что диетические шипучие напитки безвредны и безопасны. Я считаю, что диетические шипучие напитки вредны почкам, так как спустя несколько лет многие пациенты сообщали мне, что, после того как они пили разнообразные диетические шипучие напитки, у них возникали сильная дрожь, недержание мочи, боли и слабость внизу спины и в коленях. Когда они прекращали пить диетические шипучие напитки, то эти симптомы исчезали. Китайская медицина рассматривает эти симптомы отдельной группой как симптомы недостаточности почек. Поскольку почки отвечают за работу костей и суставов, то мне представляется вполне разумным избегать продуктов или жидкостей, которые вызывают симптомы слабости почек.



