Реабилитация после операций китайскими методиками



Корпус восточных медицинских знаний включает множество технологий и направлений. Каждое из них имеет сильный профилактический и восстановительный эффект. А применение в комплексе при планировании специалистом значительно ускоряет реабилитацию после операций.

Совмещая многовековые традиционные знания о человеческой природе с современными медицинскими технологиями, китайские врачи создают комплексные восстановительные курсы. Они включают гимнастику, массаж, иглорефлексотерапию, употребление травяных отваров и чаёв.



Оздоровительная гимнастика

Цигун – гимнастическое направление, обретшее популярность в западных странах. Для здорового человека это надёжный способ держать тело в тонусе, сохранять психоэмоциональный баланс, контролировать внутреннюю энергию. Сеансы цигун способствуют стабилизации артериального давления, работы сердца, уменьшению болей в суставах, спине, успокоению нервной системы.

А ещё гимнастика поднимает настроение. Это крайне важно в любой восстановительном цикле. Главное, чтобы уровень нагрузки соответствовал возможностям организма. Поэтому программу занятий надо составлять с врачом.



Китайский массаж

Существует несколько методик китайского массажа, но в медицинской деятельности наиболее популярен гуаша. Его название дословно переводится на русский язык как «соскрести плохое». Для гуаша используют роговые, каменные и медные скребки. Такой терапией должен заниматься дипломированный специалист, который знает, как на теле расположены биоактивные точки и по каким каналам перемещается энергия.

С точки зрения официальной медицины, гуаша действует за счёт усиления кровообращения, активизации обменных процессов в мышцах, мелких сосудах. Массаж помогает поднять мышечный тонус, уменьшить или убрать отёки, восстановить лимфо- и кровообращение.



Иглоукалывание

Эти методики не первое десятилетие широко используются по всему миру для профилактики и послеоперационного восстановления. Наиболее распространённая акупунктура (иглоукалывание, иглорефлексотерапия) основана на введении небольших игл в ткани с целью воздействия на биологически активные точки. Эти точки расположены снаружи, но связаны с внутренними органами и системами. Так китайские врачи стимулируют работу сердца, пищеварительных органов, выделительной и эндокринной системы. Здесь работает не прямое воздействие, а направление внутренних сил организма на регенерацию тканей и восстановление здоровых процессов.

Китайская традиционная медицина развивается не через отрицание официальных технологий и методик, а через дополнение. Современные врачи из Китая планируют комплексное восстановление после операции, при необходимости назначают медикаменты, а для отслеживания прогресса используют современные технические средства.

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