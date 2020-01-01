Янгун - цигун для глаз

Акупрессура для глаз

Отличное средство профилактики миопии и других проблем со зрением.

Помогают востановлению после интенсивного чтения и длительной работы за компьютером.

Упражнения желательно делать 3-4 раза в день.

1 Костяшками согнутых пальцев помассируйте брови и нижний край глазниц от центра к наружи 30 раз.

2 Нажимайте с легкой вибрацией на точку Тун-цзы-ляо (GB-1) Вдыхая, усиливайте давление, выдыхая, отпускайте.

Выполнить 30 раз.

3 Кончиками указательных и средних пальцев помассируйте точки Юй-яо (EX-HN4) - кожа верхнего века на уровне середины брови..

Вдыхая, нажимайте на них, выдыхая, ослабляйте нажим. Выполнить 30 раз.

4 Указательным и средним пальцем помассируйте точку ИНЬТАН. Вдыхая, нажимайте на нее, выдыхая, ослабляйте давление. Выполнить 30 раз.

5 Большими пальцами массируйте точки Фэн-чи (GB-20). Вдыхая, нажимайте, выдыхая, опускайте. Выполнить 30 раз.

6 Большим и указательным пальцами массируйте точку Хэ-гу (LI-4) на каждой руке. Вдыхая, нажимайте, выдыхая, убирайте пальцы. Выполнить 30 раз.

Внемеридиан­ные «новые» (Н; Ех) - Точки акупунктуры вокруг глаз

Инь-тан (EX-HN3) (опечатанный дворец) - Другое название : Цюй-мэй .

Расположена в центре надпереносья , между бровями . Т. А. : лобная арте­рия и лобный нерв (от первой ветви тройничного нерва) . Глубина укола 3…6 мм. Показания : заболева­ния глаз , невралгия тройничного нерва , неврогенная рвота , воспаление лобных пазух , головная боль , головокружение , бессонница , судороги у детей .

Название : «инь» — «печать ; отпечаток , след» ; «тан» — «зал» . В древности гадатели по лицу (физиогномисты) уделяли большое внимание исследованию межбровья ( Инь ) . Эту область они называли Инь-тан — «зал отпечатка» [судьбы] . Особенности строения и состояния области Инь-тан указывали на характер и судьбу человека . Например , считалось , что блестящая поверхность кожи и плоская форма межбровья у ребенка свидетельствуют о предстоящей успешной карьере . Внеканальная точка Инь-тан расположена посередине между медиальными концами бровей , в области Инь-тан , отсюда и название . Другое название : Цюй-мэй .



Тай-ян (EX-HN5) (солнце) - Другое название : Цянь-гуань .

Кнаружи и книзу от бокового края брови , кзади от глазницы на 12 мм. Т. А. : двигательная часть тройничного нерва , ветвь поверх­ностной височной артерии , вторая ветвь тройничного нерва . Глубина укола 6…12 мм. При сосудистопаралитиче­ской стадии мигрени делают поверх­ностный укол , чтобы вызвать небольшое кровотечение . Показания: миг­рень, конъюнктивит, зубная боль , нев­рит лицевого нерва , тик и контрактура мимических мышц , шум в ушах , нев­ралгия тройничного нерва .

Каналы типа тай-ян («великая сила Ян») .

Юй-яо (EX-HN4) (край рыбы) — на уровне зрачка , в середине брови , где прощу­пывается углубление . Т. А. : надглаз­ничная артерия и надглазничный нерв , отходящий от первой ветви тройничного нерва . Глубина укола 3…6 мм. Более глубокий укол противопоказан (укол от глазного яблока) . Показания : заболевания глаз , мигрень , головная боль , невралгия тройничного нерва .

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Упражнения янгун это движения глазами,призванные стимулировать циркуляцию энергии и крови в области глаз.

Эти упражнения для поддержания здоровья глаз рекомендуються специалистами лечебных учереждений традиционной китайской медицины.

1 Подготовка

Сядьте или лягте и расслаьтесь умом и телом.Сделайте несколько глубоких вздохов и очистите сознание от всех отвлекающих мыслей.

2 Бесконечное вращение

Двигайте глазами,изображая знак бесконечности. Выполните десять движений в одном направлении и еще десять в противоположном. Во время выполнения упражнений дышите естественно. Предстальте как энергия приливает к глазам.

3 Акупрессура для активизации энергии и крови

Большими пальцами надавите на точки цзинмин, расположенные в верхней внутренней части глазниц.

При этом фокусируйте все внимание на этих точках. На вдохе давите на глазницы, а затем, медленно выдыхая, осторожно давите на сами глазные яблоки. При этом должны возникать достаточно неприятные, даже болезненные ощущения. Сосредоточьте внимание на движении ци и крови в ваших глазах.

4 Промывание глаз

Сомкните веки. Разминайте пальцы рук, пока они не станут теплыми. Теперь массируйте глаза от внутренних уголков наружу (сделайте 30 движений). Дышите естественно и на этот раз фокусируйте внимание на руках, а не глазах.

5 Завершающее упражнение

Закройте глаза и дайте им немного отдохнуть после всех этих упражнений.

Цигун для глаз - методы Пекинских клиник традиционной китайской медицины

Эти упражнения выполняються для профилактики и исправления умеренных форм миопии, астигматизма и головной боли вызываемой напряжением глаз.

Эти упражнения не следует проводить при повышенном кровяном давлении и глаукоме.

1 Подъем чистой энергии ян к глазам

Это упражнение направляет поток ци по меридианупечени к глазам.

Закройте глаза, расслабьтесь и мысленно направляйте ци из точки LV1 вверх по голени и внутренней поверхности бедра и далее по животу к точке LV14 .

Продолжайте поджнимать ци вверх по горлу к глазам. При этом глаза должны быть широко открыты, взор направлен на предмет, расположенный в двух-трех метрах от вас.

Воображайте, как ян-ци рассеивает туман в ваших глазах.

2 Активизация ци и крови

Оно помогает направить ци и кровь непосредственно к глазам за счет специальных движений глаз.

Закройте глаза и расслабьте тело. Сводите глаза на переносице, потом разводите их наружу, посмотрите вверх, влево, вправо. После этого вращайте глаза по кругу - сначала слева направо, затем справа налево.

3 Изменение фокуса

Закройте глаза и расслабьтесь. Поднимите веки и зафиксируйте взгляд на 60 секунд на каком-либо дальнем объекте.

Затем начинайте постепенно сводить глаза, пока не увидите собственный нос. Когда глаза "сойдуться на переноситце", закройте их.

Затем поочередно открывайте открывайте то левый, то правый глаз ( 6 раз повтор - глаза все время сведены )

Когда переводите взгляд с дальнего объекта на собственный нос, старайтесь не моргать.

С каждым разом пытайтесь делать все медленнее. Если возникают ощущения жжения или зуда в глазах не пугайтесь - это нормальное явление, связанное с улучшением циркуляции энергии и крови в глазах.

4 Акупрессура вдовь заднесрединного меридиана

В ходе выполнения этого упражнения энергия направляется в кончики пальцев, а через них - в акупунктурныеточки, которые вы массируете.

Закройте глаза и роасслабьтесь. Направьте поток ци в указательные пальцы, состедоточившись на них и ощущая в них тепло, покалывание, напряжение.

Сначала надавите одновременно на точки байхуэй и иньтан, воображая, как ци течет вниз по заднесрединному меридиану к точке иньтан.

Затем помассируйте акупунктурные точки вокруг глаз -инь-тан,цзяньчжу,юяо,сычжукун,тунцзыляо,цихоу,чэнци,цзинмин - начиная отвнутренних углов глаз и по кругу.

Стимулируйте точки обоих глаз одновременно. Завершив круг, продолжайте направлять течение ци вниз по заднесрединному меридиану , через точки инсян и жэньчжун до дяньтянь.

Закончив этот комплекс упражнений , ненадолго закройте глаза и расслабьтесь. Внимание сосредоточьте на нижнем дянтиянь.

Можно повторять этот комплекс 10-20 раз , начинайте Ощущение дискомфорта и мелькание цветных пятен перед глазами - это нормально при выполнении упражнений.

Комплекс Шугань Минму Гун

1 Подготовка

Сядьте или встаньте, расслабившись, держа спину прямо, поставив ноги на ширину плеч. Дышите естественно.

2 Регулировка ближнего и дальнего

Посмотрите на предмет, расположенный прямо перед вами. Постепенно переводите взгляд на более удаленные объенкты. Дойдя до самого дальнего обьекта, какой можете различить, задержите на нем взгляд, а затем возвращайтесь в обратной последовательности.

Выполните это упражнение 5 раз. Затем глядя как можно дальше, делайте кругоаые движения глазами по часовой и против часовой стрелки (5 оборотов)

3 Повороты шеи с вращением глаз

Глядя вдаль и не отрывая взгляд от выбранной точки, поворачивайте голову по часовой стрелки (5 оборотов в каждом направлении). Совершая движение назад, вдыхайте, вперед - выдыхайте.

4 Выпячивание груди и расслабление спины

Поднимите руки на уровень груди, согнув их в локтях и обратив ладонями к груди.

На вдохе оттяните локти назад, сводя лопатки и выпячивая грудь. Выдыхая, двигайте локти вперед.

Выполните это упражнение 10 раз, чтобы расслабить спину.

5 Стимуляция глазных акупунктурных точек

Большими пальцами нажимайте на акупунктурные точки, сосредоточив внимание на глазах.

Делая вдох,давите на точки, затем ослабляйте нажим , медленно выдыхайте. При надавливании на точки, вы должны ощущать некоторый дискомфорт, но не боль. Воздействуйте таким же образом поочередно на все точки: вдыхая, нажимайте, выдыхая, отпускайте.

6 Массаж глаз

Поместите четыре пальца левой руки на левый глаз, четыре пальца правой руки - на правый глаз и массируйте их медленными вращательными движениями. Сделайте десять оборотов по часовой стрелке и десять - против.

7 Регуляция ци во всем теле

Закройте глаза и согните руки в локтях, держа их на уровне живота ладонями к телу.

Сосредоточив внимание на глазах, вдыхайте и поднимайте руки на уровень глаз (на расстоянии 10 см от лица). Теперь вдыхайте и опускайте руки на уровень живота. Выполните это упражнение 10 раз, после чего на некоторое время расслабьтесь.