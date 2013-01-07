АКУПУНКТУРА - Название происходит от латинских слов acus -игла и punctura-колоть.

针科 - акупунктура, иглоукалывание (раздел китайской медицины)

В «LingShu» говорится: «Цель укола - управление энергией. Все энергии происходят из желудка. Ying- и Wei- энергии исхо­дят оттуда, разделяются в теле и выполняют свойственные каж­дой из них различные функции. Zhong-энергия, напротив, остает­ся в грудной клетке...» Управление энергией охватывает, таким образом, также Zhong-энергию (энергию дыхания), которая ока­зывает влияние на деятельность сердца и легких. Поэтому при проведении акупунктуры врач должен обращать внимание на протекание процесса дыхания и на пульс

Нельзя добавить энергию в меридиан, где вся энергия стоит на месте, - вначале надо восстановить циркуляцию. Это основополагающее правило, к большому сожалению, практически никто из рефлексотерапевтов не соблюдает. Самое главное - понимать принцип воздействия того или иного объекта на точку. Вот у древних китайцев есть теоретическая база – их концепция мироустройства. Она объясняет буквально все. Медицина является частью этой теории мироустройства, и частным пунктом той медицины идет воздействие на точки. Т.е. когда есть концепция Ци, тогда уже можно придумывать методы воздействия на нее. И оттачивать те методы тысячелетиями. Теория У-син – или теория пяти первоэлементов является важнейшей концепцией для акупунктуры По представлениям древних ученых между всеми пятью первоэлементами существуют неразрывные связи — взаимозависимость и взаимное угнетение, которые и определяют состояние их непрерывного движения и изменения (Син – 行 (xíng) -движение).

Соотношение главных органов и их меридианов с пятью первоэлементами и некоторые аналогии; явления природы, чувства человека и др. (подобные аналогии многообразны); органы, находящиеся за пределами большого круга, относятся к ян; органы, находящиеся внутри большого круга, относятся к инь. Если равновесие пяти первоэлементов нарушено, то возникает болезнь. Например, повреждение какого-либо органа, относящегося к стихии земля, приводит к ослаблению контроля за органами, относящимися к воде. Они усиливаются и угнетают органы огня. - Так возникает болезнь. Традиционная китайская медицина подразделяет все внутренние органы человека на главные (плотные) органы и дополнительные (полые) органы. У Цзан 五脏 (wǔzàng) – главные внутренние органы. Лю Фо 六腑 – дополнительные внутренние органы. Органы Цзан имеют плотную структуру, характер Инь и являются накопительными. Органы Фо имеют полую структуру, характер Ян и служат приему, перевариванию и выделению продуктов питания. И каждому из них соответствует одна из пяти стихий один из пяти основных цветов. Таблица соответствий первоэлементов У Син, внутренних органов и цвета. У СИН У ЦЗАН плотные органы характер Инь ЛЮ ФО полые органы характер Ян ЦВЕТ дерево печень желчный пузырь зеленый огонь сердце тонкая кишка красный земля селезенка желудок желтый металл легкие толстая кишка белый вода почки мочевой пузырь черный Не сердитесь, не переживайте. Сердиться – дереву плохо, печени плохо, печень слабая, много воды, что еще больше ослабляет печень. Слабая печень не может родить огонь, слабый огонь мешает земле, земля мешает металлу, металл мешает воде. Это цикл взаимного влияния элементов. Если достаточно дерева, оно дает огонь, сердце чувствует тепло. Если дерево слабое, не может дать огонь, недостаточно дает крови сердцу, сердце страдает. Этому состоянию есть общее название – страх. Оно аналогично переживанию. Просто переживание растянуто во времени, а страх – процесс быстрый. (Радость – короткое время, а приятное состояние – ощущение в течение длительного времени). Огонь должен был дать силу селезенке. Его недостаток делает селезенку слабой. Селезенка из воды и еды дает энергию легким. Слабая селезенка провоцирует слабость легких. Легкие должны поднимать воду из почек. Слабая функция легких приводит к слабости почек, а слабые почки означают слабость всего организма. Поэтому при болезни нужно смотреть не только больной орган, а комплексно весь организм, поскольку все органы связаны друг с другом. И всегда следует знать конкретно чего больше в организме – Ян или Инь, чтобы отрегулировать и восстановить баланс Инь – Ян. Правило «мать — сын».

Рассматриваются три первоэлемента (или соответствующие им меридианы), по отношению к первоэлементу с нарушенной энергией предыдущий ему первоэлемент в цикле стимулирующих связей именуется «мать». а последующий – «сын». Первоэлементы представляют собой как бы символы основных составляющих материального мира и вместе с тем движения: дерево — возрождение и рост, огонь — наивысшее развитие, максимальная активность, металл — начинающийся упадок, вода — минимальная активность, пассивная сила, земля — центр циклических изменений. В теории у — син определяются следующие виды отношений между пятью первоэлементами: нормальные взаимостимулирующие и взаимоугнетающие связи, патологические — избыточное и обратное угнетающие действия. Под стимулирующими связями, стимуляцией, следует понимать действие, способствующее возникновению и развитию. Последовательность взаимостимуляции пяти первоэлементов такова: дерево порождает огонь, огонь — землю, земля — металл, металл — воду, вода порождает дерево. В этих отношениях каждый первоэлемент одновременно является стимулируемым и стимулирующим. Стимулирующий элемент образно представляется как «мать», а стимулируемый — как «сын». Например: вода — стимулирующий элемент для дерева, т.е. вода — «мать» дерева, а огонь — стимулируемый элемент по отношению к дереву, т.е. огонь — «сын» дерева. На основе концепции у — син построено правило лечения иглоукалыванием «мать — сын», позволяющее усиливать или ослаблять «поток энергии» в меридиане, где эта энергия нарушена. Первоэлемент «мать» способен передавать питающую энергию, а первоэлемент «сын» — реципиент, принимающий эту энергию. Если возникает патология одного из первоэлементов (меридианов), но воздействие непосредственно на нарушенный меридиан нежелательно, то используют правило «мать — сын». СЯН ШЭН 相生 (XIĀNGSHĒNG) – ВЗАИМОПОРОЖДЕНИЕ. 生我 – SHĒNG WǑ – ШЭН ВО – «КТО РОЖДАЕТ МЕНЯ». 我生 – WǑ SHĒNG – ВО ШЭН – «КОГО РОЖДАЮ Я». Согласно этому правилу рассматриваются три первоэлемента (меридиана): 1) с нарушенной энергией; 2) предшествующий ему и 3) следующий за нарушенным. Если в нарушенном меридиане (например, в желчном пузыре, дерево) выявлена избыточная энергия, то можно воздействовать на тонизирующую точку меридиана «сын» (тонкая кишка, огонь) или на седативную точку меридиана «мать» (мочевой пузырь, вода); в случае недостаточности энергии в нарушенном меридиане (дерево) воздействие оказывается на тонизирующую точку меридиана «мать» (вода) или на седативную точку меридиана «сын» (огонь). Под угнетением, взаимоугнетающими, деструктивными связями, понимается сдерживание и ограничение. Порядок взаимоугнетающих связей между пятью первоэлементами таков: дерево угнетает землю, земля — воду, вода — огонь, огонь — металл, металл угнетает дерево, т.е. в этих взаимоотношениях каждый из пяти первоэлементов является одновременно и угнетаемым и угнетающим; например, с одной стороны, дерево угнетается металлом, а с другой — дерево угнетает землю. В сложной естественной взаимосвязи между предметами и явлениями обязательно должны быть как стимулирующие, так и ограничивающие связи. Без стимулирования не было бы развития, а развитие и рост без ограничения могли бы оказаться вредоносными, например: дерево стимулирует огонь и вместе с тем угнетает землю, а земля в свою очередь стимулирует металл и угнетает воду. Таким образом, стимуляция ограничивается угнетением, а угнетение восполняется стимуляцией, т.е. благодаря этим воздействиям поддерживается необходимое (физиологическое) равновесие, обепечивающее нормальное развитие предметов и явлений (гармонию). В случае избыточности или недостаточности одного из пяти первоэлементов между ними возникают ненормальные, патологические, виды взаимодействия, определяемые как избыточное и обратное угнетающие действия. Избыточное угнетающее действие проявляется в чрезмерном патологическом угнетении той из двух взаимодействующих сторон, которая уже ослаблена. Направленность избыточного угнетения в цикле пяти первоэлементов такая же, как при нормальном физиологическом угнетении, но это — патологическая взаимосвязь, которая появляется при определенных условиях. Обратное угнетающее действие означает ослабление первоэлемента, который оказывает прямое угнетающее действие за счет чрезмерного развития угнетаемого элемента. Направленность обратного угнетающего действия противоположна направленности прямого угнетающего действия в цикле у — син . Избыточное и обратное угнетения, возникающие в результате патологии — избыточности или недостаточности одного из пяти первоэлементов — чаще проявляются одновременно, например: если первоэлемент дерево избыточен, то он избыточно угнетает первоэлемент землю и оказывает обратное угнетающее действие на первоэлемент металл. Если же первоэлемент дерево недостаточен, то, наоборот, он испытывает на себе одновременно и обратное угнетение со стороны первоэлемента земля, и избыточное угнетение со стороны первоэлемента металл. СЯН ЧЭН 相乘 (XIĀNGCHÉNG) – ПОДАВЛЕНИЕ. Разрушительный характер. Сильное дерево управляет землей. Но слишком сильное дерево разрушает землю. Земля становится слабой. Одна стихия подавляет, разрушает другую. СЯН ВУ 相侮 (XIĀNGWǓ) – ОБРАТНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УГНЕТЕНИЕ СТИХИЙ. Разрушительный характер. Излишне сильное дерево – плохо для металла. Получается наоборот, не металл управляет деревом, а дерево руководит металлом. Одна стихия подавляет, разрушает другую. Изображение патологических взаимосвязей в цикле пяти первоэлементов.

а — при синдроме избыточности первоэлемента дерево возникает обратное угнетающее действие на первоэлемент металл: сплошная стрелка – постоянная функциональная ограничивающая (угнетающая) связь, штриховая стрелка – патологическое угнетение; б — при синдроме недостаточности первоэлемента дерево возникает усиление прямой угнетающей связи (изображено штриховой линией) и обратное угнетение со стороны первоэлемента земля (изображено сплошной стрелкой); в — общее схематическое изображение постоянных и патологических угнетающих (деструктивных) связей в цикле пяти первоэлементов: сплошной линией внутри круга указаны постоянные угнетающие связи, штриховой линией — временные патологические деструктивные связи Взаимосвязи между пятью первоэлементами используются в традиционной восточной медицине для объяснения отношений между органами чжан — фу и их меридианами, между человеком и окружающей средой, но главным образом для объяснения причин и механизмов развития болезненного состояния в рамках древневосточных руководящих синдромов. Так, например, болезненное состояние легких (органа и его меридиана) возможно из-за поражения самих легких, но не исключены варианты возникновения этого состояния в связи с другими воздействиями: а) патология селезенки (по правилу «мать — сын»); б) патология почек (по правилу «мать — сын», но в обратном направлении); в) патология сердца (чрезмерное угнетение металла (легкие) огнем (сердце)); г) патология печени (обратное угнетение металла (легкие) деревом (печень)). Считалось, что возникновение всякого заболевания можно проследить, опираясь на концепцию пяти первоэлементов; например, частые в детстве болезни, относящиеся к меридиану легких, могут приводить к болезням, относящимся к меридиану почек: меридиан легких — металл, меридиан почек — вода; металл — «мать» воды и т.п. На основе концепции у — син в традиционной медицине продолжают существовать такие понятия, как главные точки первоэлементов, обладающие широким спектром действия и широко используемые в иглотерапии (их называют также античными точками). Эти точки соответствуют точкам пяти стихий или так называемой агрессивной (повреждающей) энергии и используются в профилактике обострений хронических болезней, при изменениях погоды, а также для улучшения общего самочувствия. Все главные точки первоэлементов расположены на конечностях — на расстоянии от локтевых или коленных суставов до кончиков пальцев. Современное понимание эффекта воздействия акупунктуры В КНР имеются многочисленные клиники и исследовательские груп­пы, которые считают, что нервная система и система меридианов в принципе раздельны и имеют особые функции. По их мнению, неправильно было бы просто заменять систему меридианов нервной системой. Согласно этим взглядам, обезболивание при операциях достигается преимущест­венно через нервную систему, в то время как остальные эффекты воз­действия системы меридианов при терапии объясняются иными фак­торами, которые в настоящее время еще остаются в значительной сте­пени неясными.

Отношения между меридианами и нервной системой

В качестве основополагающего явления китайских методов лечения иглоукалыванием рассматривается так называемая «Дэ-ци». Это — назва­ние феномена, который заключается в возникновении в подвергшейся укалыванию части тела тянущего ощущения, ощущения ломоты, ино­гда — тяжести, ощущения боли или слабого электрического удара. Все эти ощущения распространяются в направлении хода меридиана.

«Дэ-ци» означает по-китайски примерно «подход ци меридианов». Представители традиционной китайской медицины считают, что «Дэ-ци»является действием линий меридианов. Проведенные в Китае в последнее время исследования показали, что ,«Дэ-ци» зависит от нормального функционирования нервной системы. Если проводить иглоукалывание парализованного ниже поперечного поражения спинного мозга, то пациент не испытывает подхода ци, как бы интенсивно ни проводилось иглоукалывание и какие бы места для этого ни выбирались. При проведении иглоукалывания такого парали­зованного выше поперечного поражения спинного мозга присутствует типичное ощущение «Дэ-ци». Это свидетельствует о том, что «Дэ-ци» тесно связана с нервной системой. Аналогична ситуация и при воздействии на парализованную сторо­ну больного, страдающего гемиплегией. В этих случаях также не удает­ся вызвать «Дэ-ци». При предварительной обработке мест расположения точек воздействия наркотическими средствами (например, новокаином) тоже не удается достичь «Дэ-ци» при воздействии на такие места. Все это доказывает, что типичное ощущение, возникающее при акупунктуре, «Дэ-ци» существенно зависит от состояния нервной системы.





Правильность теории нервной системы подтверждается следующи­ми обстоятельствами.

Болевой порог и внушение

Предполагается, что укалывание усиливает контрольную функцию го­ловного мозга, вследствие чего происходит также и повышение порога болевой чувствительности. Это явление находится примерно на уровне гипноза или внушения.

Эффекты иглоукалывания при поперечном параличе

Экспериментально доказано, что нормальное функционирование нерв­ной системы является важнейшим условием обезболивания с помощью акупунктуры при операциях. При поперечном параличе не может быть достигнуто обезболивание, если иглы вводятся ниже места поперечного поражения спинного мозга и парализованной области.

Акупунктура после местного обезболивания

С помощью местной анестезии точек иглоукалывания с использовани­ем дериватов прокаина было доказано, что обезболивающее действие иглоукалывания всегда находится в связи с нормальным функциони­рованием чувствительных нервных волокон. Активные точки, под­вергшиеся местной анестезии, не дают ощущения дэ-ци.

Несмотря на эти наблюдения в Китае считают в настоящее время, что при отождествлении системы меридианов с нервной системой не­возможно объяснить все клинические эффекты акупунктуры. При этом обращается внимание на то обстоятельство, что типичные ощущения дэ-ци,тянущие, онемение, тяжесть в подвергшейся укалыванию ко­нечности, болевое ощущение, следуют зачастую не по ходу нервов, а по ходу меридиана. Например, при воздействии иглой в точку нэй-гуань (перикард 6) ощущение распространяется центростремительно вдоль меридиана перикарда к подмышечной впадине и к груди; оно не идет в центробежном направлении по нервному пути к пальцам. Известное из клинического опыта явление, заключающееся в том, что обезболива­ние правой стороны тела производится путем воздействия иглоукалы­ванием на левую сторону, говорит в пользу надежности древней теории меридианов. В китайской медицине действует соответствующее прави­ло: «Если больна левая сторона, то проводи иглоукалывание на пра­вой; если больна правая сторона, то берется левая сторона». На этой основе можно произвести также выбор дающих эффект точек для иг- лоанальгезии и получить при этом хорошие результаты.

Согласно анатомическим основам физиологии нервной системы, нервные пучки распределяются в определенных частях тела и могут действовать только в них. Проходящий по левой стороне тела нерв может действовать только на этой стороне. Перекрещивание системы меридианов с левой на правую сторону, обеспечиваемое за счет так на­зываемых меридиональных связей (цзин-бэ), не имеет параллелей в современной теории нервной системы. Согласно теории меридианов, проводимость к одному и тому же плотному или полому органу обес­печивается совместно меридианами левой и правой стороны тела, бла­годаря чему связь между этими меридианами устанавливается не только на поверхности, но и внутри тела.

Теория действия системы меридианов

По взглядам традиционной китайской медицины система меридианов транспортирует не только ци, но и кровь. Мы уже поясняли выше, что такие представления возникли на основе несовершенства анатомиче­ских знаний древней китайской медицины. Пути и тракты китайской системы меридианов охватывают, таким образом, пути нервной прово­димости, кровеносные и лимфатические сосуды. Однако в свете более детальных сведений, являющихся достоянием современной западной медицины, такие взгляды едва ли могут сохраниться в наше время в их традиционной форме.

Во всяком случае меридианы (цзин) с давних пор рассматривались в качестве путей транспортировки жидкостей организма, Знак «цзин» оз­начает применительно к системе меридианов «дренажный канал». Это указывает на систему полостей, по которой циркулируют жидкости.

Эта теория также подверглась исследованию в научно-исследова­тельских институтах КНР. Клиническое подтверждение гуморального действия акупунктуры усматривалось вначале в том, что раздражение от укола иглой вызывало не только преходящие ощущения нервного характера, но зачастую и длительные изменения в организме. Такое воздействие почти всегда связано с изменением гуморальных факторов организма.

В Шанхайском институте физиологии было установлено, что аку­пунктура действительно вызывает изменения в жидкостях организма. У крыс, собак и кроликов осуществлялось искусственное соединение систем кровообращения двух животных. При проведении акупунктуры одного из животных анальгезионный эффект отмечался не только у подвергшегося воздействию животного, но и у не подвергшегося аку­пунктуре животного, кровеносная система которого была соединена с системой животного, подвергшегося иглоукалыванию.

Другой опыт, проведенный в институте физиологии Шанхайского университета, касался изменения болевого порога. Три кролика общим весом около 2 кг были подвешены в подвесных матах. Им были завя­заны глаза. С помощью светового луча проводилось раздражение носа. Через шесть секунд кролики отдергивали нос. После этого одно из жи­вотных было подвергнуто укалыванию в точку цзу-сань-ли на задней ноге с последующим повторением раздражения носа горячим лучом. В этом случае прошло более 20 секунд, прежде чем кролик отвел голову. Таким образом, произошло заметное повышение болевого порога. По­сле этого второй кролик был подвергнут воздействию в точку цзу-сань- ли, что также привело к повышению болевого порога. У второго кро­лика было взято с помощью полой иглы небольшое количество спин­номозговой жидкости и введено в желудочек мозга третьего кролика, который не подвергался акупунктуре. У него также было отмечено по­вышение болевого порога.

После этой серии опытов из мозговой массы кроликов было выделено значительно повышенное количество 5-гидрокситриптамина (серотони­на). Тот факт, что серотонин имеет решающее значение в связи с дейст­вием акупунктуры, может быть установлен экспериментально и иным образом. Известно, что синтезу серотонина в организме препятствует па- рахлорофенила-ланин. После введения этого вещества подопытные жи­вотные наблюдался эффект повышения болевого порога под действием акупунктуры. Напротив, образованию серотонина в организме способст­вует 5-гидрокситриптофан. Инъекция этого вещества способствует усиле­нию эффекта повышения болевого порога под действием акупунктуры. К аналогичным выводам пришел венский невролог Биркмайер с сотрудни­ками института нейрохимии им. Людвига Больцмана.

Другие клинические эксперименты, проведенные в Китае, пока­зали, что у больных, подвергнутых акупунктуре по поводу острого аппендицита, отмечается повышенный уровень гормона коры надпо­чечников в крови. После воздействия акупунктурой усиливается также выделение фолликулина (эстроген) и гормона желтого тела (прогесте­рон), что способствует овуляции в яичнике. Это обстоятельство позво­ляет понять действие акупунктуры в случаях женского бесплодия. В последнее время действие акупунктуры связывается с так называемы­ми эндогенными опиатами (энцефалоэндорфины), В 1976 г. Майер и Прайс открыли, что действие иглоанальгезии может быть резко пре­кращено через 5—10 минут после инъекции налоксона, являющегося антагонистом эндорфинов (морфиеподобные факторы, возникающие в организме и имеющие обезболивающее действие). На этом основании была выдвинута гипотеза, что действие акупунктуры связано с эндо­генными опиатами. В Шанхайском институте физиологии удалось под­твердить наблюдение Майера и Прайса. Эта гипотеза проверяется в на­стоящее время во многих западных исследовательских институтах и клиниках. В этом феномене заключается, по-видимому, возможность дать объяснение иглоанальгезии. а возможно, и терапевтическому дей­ствию акупунктуры, нейрогуморальными факторами.

Феномен снижения электро-кожного сопротивления над точками акупунктуры

В КНР и в западных странах были проведены исследования электро- кожного сопротивления над точками воздействия. Существует тесная связь между точками кожи с пониженным электрическим сопротивле­нием и активными точками. Между тем имеется много точек кожи с пониженным электрическим сопротивлением, которые не совпадают с точками воздействия акупунктурой китайской медицины. Поэтому яв­ление уменьшения сопротивления кожи может лишь в ограниченном объеме служить для нахождения активных точек, а поэтому аппарату­ра, предназначенная для поиска активных точек по этому признаку, которая предлагается ориентированными на получение коммерческой выгоды предприятиями преимущественно для начинающих специали­стов, имеет весьма ограниченную ценность.

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