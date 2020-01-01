Методы лечения традиционной китайской медицины

Основными лечебными методами традиционной китайской медицины являются:

- траволечение путем применения индивидуальных лечебных сборов

- иглоукалывание и прижигание (Чжэн-цзю)

Наряду с основными методами в китайской медицине используются следующие дополнительные методы:



1. Скребковый массаж, например, с помощью монеты (Хуа-ша).

2. Наклеивание лекарственных средств на кожу (Бо-ди).

3. Банки (Хуа-гуань).

4. Введение медикаментов в кожу путем утюжки (Юнь-фа).

5. Гидротерапия (Шуй-лао).

6. Бальнеотерапия (Ю-фа).

7. Лечение лекарственными парами и дымами (Хун-чжэн).

8. Наложение повязок с пчелиным воском (Ла-лао).

9. Грязи (Ни-лео).

10. Лечебная гимнастика (Дао-инъ).

11. Массаж (Туй-на).

12. Китайская дыхательная терапия (Ци-гун).

13. Щипковая терапия позвоночника (преимущественно у детей) (Ни-жи).

14. Надрезы кожи (Га-чжи).

Изучать китайскую медицину можно со знакомства с ее теоретическими основами, с фармакологии, можно даже на­чать штудировать «Хуанди Нэйцзин» - «Императорский ле­чебник». Но если вы хотите действительно освоить китай­скую медицину, не только понимать ее, а и применять на практике, тогда лучше всего начать с изучения каналов.

Ка­налы соединяют между собой внутренние органы, конечно­сти и кости. Можно сказать, что каждая частица организма - внутренние органы и системы, кости и мышцы, кожа и во­лосы - все включены в эту сеть. Поэтому, если развивается какая-то болезнь, в соответствующем больному органу месте сети звенит звонок, предупреждая о необходимости принятия срочных мер. Нам нужно только определить, на каком кана­ле прозвенел звонок, и мы поймем, какой орган или систе­ма пребывают в аварийном состоянии. В китайской медици­не есть такой постулат: «Внутренние болезни следует распо­знавать снаружи». В человеческом организме 6 главных ор­ганов (сердце, печень, селезенка, легкие, почки и перикард) и 6 вспомогательных (желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, мочевой пузырь, желчный пузырь, тройной обо­греватель). Каждому органу соответствует канал, то есть все­го 12 Меридианов или каналов

Китайская медицина и западная медицина кардинально различаются на фундаментальном уровне. Китайская медицина рассматривает человеческий организм как целостную систему. Талантливые врачи древности разработали теорию инь/ян и пять элементов. Пять природных элементов с их уникальными свойствами призваны были составить аналогию пяти главным внутренним органам человеческого организма. Металл, дерево, вода, огонь, земля в этой системе символизировали лёгкие, печень, почки, сердце и селезёнку соответственно.

Согласно воззрениям китайской медицины, каждый орган, в свою очередь, тоже является системой, в которую входят сам орган и соответствующие ему меридианы и активные точки.

Когда плохо работает орган, возможно, в организме мало энергии (ци и крови), либо заблокированы активные точки, либо в каналах скопилось много мусора, что они стали непроходимыми, либо, наконец, пришёл в негодность сам орган.

Поговоркой «Болит голова – лечи голову, болит нога – лечи ногу» в Китае описывают неумелых докторов. Когда возникают какие-либо болезненные симптомы, настоящий доктор должен тщательно обследовать пациента и, в соответствии с древними медицинскими трактатами и собственным опытом, определить истинную причину недуга. Например, после выпитого залпом стакана ледяной воды может заболеть голова и боль распространится от лба до висков. С точки зрения китайской медицины, это линия канала желудка – выпивая холодную воду, мы наносим удар желудку. Меридианы желудка – длинные линии от лба до пальцев ног. Если у человека болит голова в области прохождения канала желудка, китайские врачи могут прийти к заключению, что причина боли – желудок и начнут стимулировать иглоукалыванием активные точки канала желудка на ногах.

Получается, что иногда приходится лечить ноги, чтобы вылечить голову. «Если болит голова, не факт, что нужно лечить голову – вот подход настоящего доктора китайской медицины.

Мы знаем, что с древних времён китайцы использовали словосочетание «пять плотных (неполых) и шесть полых органов».

Неполые органы: сердце, печень, селезёнка, лёгкие, почки.

Полые органы: тонкий кишечник, желчный пузырь, желудок, мочевой пузырь и «тройной обогреватель».

Каналы неполых органов проходят по внутренним сторонам рук и ног и по передней стороне торса, а каналы полых органов проходят по внешним сторонам конечностей и задней стороне торса, а каналы полых органов проходят по внешним сторонам конечностей и задней стороне торса.

Кроме того, древние китайские доктора заметили, что каналу каждого неполого органа соответствует канал одного из полых органов, и в определённых участках организма они соединяются. Например, канал лёгких и канал толстого кишечника проходят соответственно по внутренней и внешней стороне рук.

С точки зрения анатомии, лёгкие и толстый кишечник находятся в разных частях организма и никак не связаны между собой. Однако, согласно китайской медицине, между ними существует тесная связь, так как каналы этих органов проходят рядом, их физические характеристики, такие, как, температура, электропроводимость, гуморальные потоки взаимно влияют друг на друга. Китайские медики полагали, что два этих органа образуют систему, взаимодействуют между собой.

Если начинаются какие то изменения в одном из органов, в соответствующем ему органа происходят изменения той же природы. Например, когда человек простужается и китайские медики ставят диагноз жар в лёгких, одновременно он начинает страдать от запоров, что свидетельствует о сухом жаре в толстом кишечнике.

Такая же связь, как между лёгкими и толстым кишечником, сердцем и тонким кишечником, печенью и желчным пузырём, селезёнкой и желудком, почками и мочевым пузырём.

Кроме каналов внутренних органов древние медики выделили ещё четыре канала. Один из них проходит по центральной линии внутренней стороны рук и называется «канал перикарда». Он отвечает за состояние сердечной сумки и всей системы кровообращения. Второй канал проходит по средней линии внешней стороны рук и называется «каналом тройного обогревателя», отражает состояние грудной и брюшной полостей и циркуляцию энергии ци. Третий канал проходит по средней линии передней стороны корпуса и называется «переднесрединным каналом». Четвёртый проходит по средней линии спины и называется «заднесрединным каналом».

Когда энергии продуцируется недостаточно, значит энергии подаётся недостаточно. В этот период в организме происходят многочисленные изменения. Если, к примеру,меньше энергии подаётся системе очищения, кожа становится более тусклой, подкожного мусора скапливается всё больше, у некоторых появляются какие-то пятна, у других одутловатость,

Если организм экономит на селезёнке, начинаются сбои в работе системы диагностики и самовосстановления, отпор даётся только действительно серьёзным недугам, а на мелкие организм просто не реагирует. Многие люди, живущие на остатках энергии, практически не болеют, пока пребывают в своём обычном рабочем ритме. Но как только отходят от дел, их сразу одолевают болезни. Организм на отдыхе пополняет запасы энергии, селезёнка начинает нормально снабжаться кровью и может теперь разрешать организму заболеть. Есть такая поговорка: «Кто постоянно недомогает, не заболеет серьёзной болезнью. А для того, кто никогда не болел, любая болезнь может стать роковой».

Если недостаточно энергии подаётся печени, кровь очищается хуже, губы и дёсны постепенно темнеют, крови в печени недостаточно, начинается цирроз.

При недостатке подачи энергии к почкам, моча становится бесцветной, в серьёзных случаях вообще прозрачной, как вода – начинается уремия. У большинства больных уремией почки сами по себе в норме, только плохо снабжаются кровью.

Недостаток энергии в лёгких ведёт к нарушению подачи жидкости к внутренним органам. Кожа становится сухой, серой, человек худеет.

Когда у организма не остаётся больше возможностей для ограничения и перераспределения подачи энергии, ему приходится преобразовывать в энергию собственные ткани. В этот период может начаться сахарный диабет. Одним из основных проявлений данной болезни как раз и является потеря мышечной массы.

Уровень энергии – важнейший показатель состояния здоровья для китайской медицины. После гармонизации состояния организма уровень энергии постоянно начинает повышаться, поступление крови ко всем органам нормализуется, но на этом этапе возможно увеличение болезненных симптомов.

Допустим, начнётся нормальное кровоснабжение мышечных тканей, тогда могут возникнуть тянущие боли во всём теле. Кровь начала нормально поступать к лёгким, из лёгких начнёт выводиться скопившийся холод и появятся симптомы, очень похожие на простуду. Нормально снабжаемая кровью печень начинает процесс очищения и появляются болезненные ощущения в области печени, моча приобретает жёлтый цвет. В этот момент могут значительно увеличиться количество жира, холестерина и другие показатели крови, то есть проявиться признаки болезни печени. Почки начали обильно снабжаться кровью, моча становиться мутной, анализ может показать наличие в ней белка…

Все эти симптомы очень похожи на болезненные симптомы, которые проявляются при недостатке энергии в организме, не каждый врач сможет их различить. Но современная западная медицина считает, что такие признаки являются проявлением болезни и лечение в большинстве случаев направлено на исправление ошибки организма, прерывание процесса очищения, возврат к состоянию пониженного уровня энергии, когда у организма просто нет сил для выведения отходов. Признаки заболевания быстро проходят, все анализы возвращаются к норме и можно считать, что болезнь побеждена. Но этот способ лечения только симптомов, а не причин недугов, т.е. корней заболевания. Этот способ не только не приносит пользы, но наносит ещё больший вред организму.

Китайская медицина исходит из того, что различные части человече­ского тела находятся между собой в тесной органической взаимосвя­зи. Центр этого органического целого находится в пяти плотных ор­ганах, отношения которых к другим частям тела устанавливаются через систему каналов (Чин-люо), включающую, согласно традици­онным китайским представлениям, кровеносные сосуды и нервные пути. Действие системы каналов проявляется во взаи­модействии между отдельными плотными и полыми органами и в обмене между внутренними органами и другими частями тела.

Так, например, сердце связано через систему каналов с тонким кишечником; оно ведает кровеносными сосудами. Ключом к понима­нию его состояния является поверхность языка. Легкие находятся в связи с толстым кишечником, они отвечают за кожу и во­лосяной покров тела. Ключом к пониманию их состояния является нос. Селезенка связана через систему каналов с желудком, она отвечает за мышцы и конечности. Ключом к пониманию ее со­стояния является рот. Печень связана с желчным пузы­рем, оба ведают сухожилиями. Ключом к пониманию ее состояния яв­ляются глаза. Почки связаны каналами с мочевым пу­зырем, они ведают костями. Ключом к пониманию их состояния являются уши.

Отклонения от нормы в работе внутренностей отражаются, согласно представлениям китайской медицины, через систему каналов на по­верхности тела. С другой стороны, болезни, проникающие внутрь через поверхность тела, могут распространяться дальше по каналь­ным сосудам. Наполнительные и полые органы также могут оказывать воздействие друг на друга через систему каналов. Учитывая взаимо­связь, которая рассматривается в классических текстах в 45-й главе книги «Лин-шу», китайский врач при установлении причин заболева­ния делает на основе оценки состояния так называемых пяти отверстий (языка, носа, рта, глаз, ушей), внешнего вида, цвета лица и пульса за­ключение об изменениях внутри организма. Таким образом, мож­но установить, находятся ли внутренние органы в состоянии опорож­нения (Ху) или наполнения (Шиа), сильны и обильны (Чэн) или слабы (Шуай) ци и кровь, каково соотношение между защитными си­лами организма (Чжан) и болезнетворным началом (Хэ), и т.д.