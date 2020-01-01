Шан-Кэ -восстановление после травм

Шан-кэ - это особая об­ласть китайской традиционной медицины, занимающаяся лечением травм - порезов, ушибов, смещений, переломов и послед­ствий сильных ударов, вызвавших внутренние по­вреждения. Она тесно связана с китайскими боевы­ми искусствами.

Методы лечения в Шан-Кэ

Акупунктура - используются иглоукалывание, мокса-терапия и другие методы, которые стимулируют определенные части тела, тем самым добиваясь профилактики и лечения болезней. Акупунктура- важнейшая часть китайской традиционной медицины.

Лечение лекарствами традиционной китайской медицины - включает в себя : Втирание лекарственных средств, Лекарственный электрофорез, Фумигация, Фитопрепараты

Мануальная терапия и акупрессура

Наружная терапия - включает в себя : Лечение воском, Гидротерапия

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Китайская травматология делится на две основ­ные группы, а именно: внешние и внутренние трав­мы. К внешним относятся травмы кожи, мышц и костей, а к внутренним - повреждения в системах жизненной энергии, крови и внутренних органов.

Это деление существует для лучшего запоминания; на самом деле между этими группами нет жестких границ.

Травмы кожи и тканей бывают двух видов. Если повреждена кожа, то травма называется порезом. Если‘кожа не повреждена, а травма затронула тка­ни, травма называется ушибом или гематомой.

Травма может быть простой, как, например, рана, нанесенная лезвием или острым предметом, или как сгусток крови в тканях; или сложной, как, например, травмирование кожи и ткани в резуль­тате сильного удара, повредившего кости и крове­носные сосуды, или внутреннее кровоизлияние, повлиявшее на поток энергии и на кровоток, иду­щие к внутренним органам.

Китайцы рассматривают кожу как стенку, защи­щающую внутренние органы: результатом любого нарушения кожного покрова может быть проник­новение болезнетворных микроорганизмов или по­теря внутреннего вещества. Поэтому даже при не­большом порезе нужно предотвратить возможность инфицирования и остановить кровотечение.

Самые распространенные травмы, особенно сре­ди взрослых, повреждения мышц и сухожилий. В китайском языке много образных терминов для таких травм, как разрыв, перекручивание, смеще­ние, ограничение подвижности мышц и связок. Эти травмы могут быть также классифицированы в соот­ветствии с тем, вызваны ли они спиральной, враща­ющейся или прямой, ударной силой, и повреждены или не повреждены мышцы и связки. Простые трав­мы мышц и связок влияют на движения тела, в то время как сложные травмы могут прерывать энерге­тический поток и травмировать внутренние органы.

Хотя многие люди считают перелом кости серь­езной травмой, для лечения которой потребуется несколько месяцев, в медицине переломы костей классифицируются как внешние травмы, в отличие от внутренних нарушений, таких как наступление вируса на клетки организма или дефектные ткани с органическим нарушением. Травмы костей сначала классифицируются как серьезные или легкие.

При легких травмах затрагивается только повер­хность кости без значительного повреждения. К се­рьезным травмам костей относятся смещения сус­тавов и переломы. Смешения могут быть частичны­ми или полными; кости могут быть смещены вперед, назад, вверх или вниз. Переломы бывают трех ви­дов, а именно: трещина в кости, кость сломана в одном или двух местах или раздроблена на множе­ство мелких кусочков.

Простые травмы костей не представляют собой сложной проблемы, и лечение часто носит мест­ный характер, но сложные переломы костей, ког­да, например, при переломе затронут внутренний орган или произошло смешение в позвоночнике, в результате чего задета нервная система, требуют большого искусства и знаний.

Внутренние травмы в травматологии делятся на три вида: повреждения систем жизненной энергии, крови и внутренних органов. Определение «внутрен­ний» употребляется здесь в противовес внешним травмам мышц, костей и кожи.

Травматология как область хирургии относится к внешней медицине, и целитель обычно имеет дело с видимыми частями тела, в отличие от внутрен­ней медицины, где лекарства принимаются перо-рально для воздействия на клеточном уровне. Эти термины употребляются для удобства. Независимо от того, занимается ли китайский врач внутренней или внешней медициной, он всегда лечит больного в целом.

Повреждение жизненной энергии - это та об­ласть, где Западу есть чему поучиться у китайцев. Поскольку поток энергии невидим и это понятие отсутствует в западной медицинской философии, западные врачи вообще незнакомы с этим типом травмы.

В китайской медицинской философии считается, что все болезни вызываются прерыванием гармонич­ного энергетического потока; в травматологии тер­мин «травма жизненной энергии» используется час­тично для того, чтобы обозначить блокировку или застой потока энергии, вызванные внешней силой, такой как сильный удар или сильное падение, ког­да удар так велик, что его сила передается телу, вызывая блокировку энергии или застой.

Поскольку гармоничный энергетический поток важен для здоровья, такая травма может иметь се­рьезные последствия, например влияние на функ­ции различных органов, разрывая систему обрат­ной связи и вызывая нарушения нервной системы.

Нарушение потока жизненной энергии часто ведет к повреждению системы крови и наоборот. Согласно китайскому медицинскому принципу, «кровью командует ци», что означает: поток энер­гии прокладывает путь кровообращению. Поэтому блокировка, или застой, энергии неблагоприятно влияет на кровообращение.

Как говорится в китайском медицинском изре­чении, «повреждение жизненной энергии вызыва­ет боль; повреждение кровеносной системы вызы­вает отек». Повреждение кровеносной системы так­же может стать причиной появления внутренней гематомы, когда кровь выходит из сосудов и свер­тывается внутри тела, или при геморрагическом нарушении, когда кровь выталкивается из тела и выделяется вместе с рвотой, фекалиями или мочой или течет из носа, глаз или ушей.

Травма внутренних органов может быть прямой и непрямой. Прямая травма вызывается такими при­чинами, как мощный удар, серьезное падение, сильное давление, проникающее оружие и сломан­ные кости, когда физически повреждаются органы.

Травма может быть также непрямой, как резуль­тат энергетической блокировки или нарушения в системе крови, когда повреждается скорее функ­ция, а не структура внутренних органов. Травма может также быть следствием отрицательных эмо­ций, как, например, в результате сильного беспо­койства поражается селезенка, а печаль вызывает заболевание легких.

О использовании акупунктуры в Шан-Кэ, подробнее:

Травма мягких тканей

Травмой мягких тканей называют растяжение или ушиб мышц, связок,сухожилий или суставных капсул.

Проявлениеми служат припухлость, боль,нарушение суставной подвижности.

Лечение, точки акупунктуры:

В качестве основных выбираются точки пораженных областей, в качестве дополнительных -дистальные точки соотвецтвующих меридианов.

Растяжение поясничных мышц

Растяжением поясничных мышц характеризуется хронической болью в нижней части спины, ломотой, которые уменьшаются при соотвецтвующем движении и усугубляются при долгом сидении или стоянии, а также в холодную и дождливую погоду.

Заболеванию предшествует острое растяжение поясничных мышц и воздействие патогенных факторов ветер-холод или холод-сырость, а к группе риска принадлежат профессии , связанные с долгим стоянием или сгибанием в пояснице.

Лечение, точки акупунктуры:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)

Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)

(GV.3)Яо-ян-гуань (腰陽關, yāo-yáng-guān - поясничная граница ян)

Термопунктура, точки акупунктуры:

Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)

(GV.3)Яо-ян-гуань (腰陽關, yāo-yáng-guān - поясничная граница ян)

Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)

Методика:

Прогревание моксой, стабильное воздействие 15-20 минут на точку, раз в день.

Плечелопаточный Периартрит

Это хроническое воспаление мягких тканей (мышцы,сухожилия,суставные капсулы), примыкающих к плечевому суставу.

Характеризуется болью и ограниценной подвижностью плечевого сустава при отведении, повороте кнаружи,разгибании кзади.

Боль, снижающаяся днем и усиливается ночью, может переходить в шею и предплечье.

Лечение, точки акупунктуры:

Цюй-чи (LI-11) (曲池, qū-chí - извилистый пруд)

Би-нао (LI-14) (臂臑, bì-nào - медиальная сторона верхней части руки)

Цзянь-ляо (TH-14) (肩髎, jiān-liáo - расщелина плеча)

Цзянь-юй (LI-15) (肩髃, jiān-yú - ложе плеча)

Термопунктура, точки акупунктуры:

Пораженная область и точки акупунктуры -

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

(GV.4)Мин-мэнь (命門, mìng-mén - врата жизни)

Прогревание точек - 15-20 минут на точку

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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