Шан-Кэ -восстановление после травм
Шан-кэ - это особая область китайской традиционной медицины, занимающаяся лечением травм - порезов, ушибов, смещений, переломов и последствий сильных ударов, вызвавших внутренние повреждения. Она тесно связана с китайскими боевыми искусствами.
Методы лечения в Шан-Кэ
Акупунктура - используются иглоукалывание, мокса-терапия и другие методы, которые стимулируют определенные части тела, тем самым добиваясь профилактики и лечения болезней. Акупунктура- важнейшая часть китайской традиционной медицины.
Лечение лекарствами традиционной китайской медицины - включает в себя : Втирание лекарственных средств, Лекарственный электрофорез, Фумигация, Фитопрепараты
Мануальная терапия и акупрессура
Наружная терапия - включает в себя : Лечение воском, Гидротерапия
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Китайская травматология делится на две основные группы, а именно: внешние и внутренние травмы. К внешним относятся травмы кожи, мышц и костей, а к внутренним - повреждения в системах жизненной энергии, крови и внутренних органов.
Это деление существует для лучшего запоминания; на самом деле между этими группами нет жестких границ.
Травмы кожи и тканей бывают двух видов. Если повреждена кожа, то травма называется порезом. Если‘кожа не повреждена, а травма затронула ткани, травма называется ушибом или гематомой.
Травма может быть простой, как, например, рана, нанесенная лезвием или острым предметом, или как сгусток крови в тканях; или сложной, как, например, травмирование кожи и ткани в результате сильного удара, повредившего кости и кровеносные сосуды, или внутреннее кровоизлияние, повлиявшее на поток энергии и на кровоток, идущие к внутренним органам.
Китайцы рассматривают кожу как стенку, защищающую внутренние органы: результатом любого нарушения кожного покрова может быть проникновение болезнетворных микроорганизмов или потеря внутреннего вещества. Поэтому даже при небольшом порезе нужно предотвратить возможность инфицирования и остановить кровотечение.
Самые распространенные травмы, особенно среди взрослых, повреждения мышц и сухожилий. В китайском языке много образных терминов для таких травм, как разрыв, перекручивание, смещение, ограничение подвижности мышц и связок. Эти травмы могут быть также классифицированы в соответствии с тем, вызваны ли они спиральной, вращающейся или прямой, ударной силой, и повреждены или не повреждены мышцы и связки. Простые травмы мышц и связок влияют на движения тела, в то время как сложные травмы могут прерывать энергетический поток и травмировать внутренние органы.
Хотя многие люди считают перелом кости серьезной травмой, для лечения которой потребуется несколько месяцев, в медицине переломы костей классифицируются как внешние травмы, в отличие от внутренних нарушений, таких как наступление вируса на клетки организма или дефектные ткани с органическим нарушением. Травмы костей сначала классифицируются как серьезные или легкие.
При легких травмах затрагивается только поверхность кости без значительного повреждения. К серьезным травмам костей относятся смещения суставов и переломы. Смешения могут быть частичными или полными; кости могут быть смещены вперед, назад, вверх или вниз. Переломы бывают трех видов, а именно: трещина в кости, кость сломана в одном или двух местах или раздроблена на множество мелких кусочков.
Простые травмы костей не представляют собой сложной проблемы, и лечение часто носит местный характер, но сложные переломы костей, когда, например, при переломе затронут внутренний орган или произошло смешение в позвоночнике, в результате чего задета нервная система, требуют большого искусства и знаний.
Внутренние травмы в травматологии делятся на три вида: повреждения систем жизненной энергии, крови и внутренних органов. Определение «внутренний» употребляется здесь в противовес внешним травмам мышц, костей и кожи.
Травматология как область хирургии относится к внешней медицине, и целитель обычно имеет дело с видимыми частями тела, в отличие от внутренней медицины, где лекарства принимаются перо-рально для воздействия на клеточном уровне. Эти термины употребляются для удобства. Независимо от того, занимается ли китайский врач внутренней или внешней медициной, он всегда лечит больного в целом.
Повреждение жизненной энергии - это та область, где Западу есть чему поучиться у китайцев. Поскольку поток энергии невидим и это понятие отсутствует в западной медицинской философии, западные врачи вообще незнакомы с этим типом травмы.
В китайской медицинской философии считается, что все болезни вызываются прерыванием гармоничного энергетического потока; в травматологии термин «травма жизненной энергии» используется частично для того, чтобы обозначить блокировку или застой потока энергии, вызванные внешней силой, такой как сильный удар или сильное падение, когда удар так велик, что его сила передается телу, вызывая блокировку энергии или застой.
Поскольку гармоничный энергетический поток важен для здоровья, такая травма может иметь серьезные последствия, например влияние на функции различных органов, разрывая систему обратной связи и вызывая нарушения нервной системы.
Нарушение потока жизненной энергии часто ведет к повреждению системы крови и наоборот. Согласно китайскому медицинскому принципу, «кровью командует ци», что означает: поток энергии прокладывает путь кровообращению. Поэтому блокировка, или застой, энергии неблагоприятно влияет на кровообращение.
Как говорится в китайском медицинском изречении, «повреждение жизненной энергии вызывает боль; повреждение кровеносной системы вызывает отек». Повреждение кровеносной системы также может стать причиной появления внутренней гематомы, когда кровь выходит из сосудов и свертывается внутри тела, или при геморрагическом нарушении, когда кровь выталкивается из тела и выделяется вместе с рвотой, фекалиями или мочой или течет из носа, глаз или ушей.
Травма внутренних органов может быть прямой и непрямой. Прямая травма вызывается такими причинами, как мощный удар, серьезное падение, сильное давление, проникающее оружие и сломанные кости, когда физически повреждаются органы.
Травма может быть также непрямой, как результат энергетической блокировки или нарушения в системе крови, когда повреждается скорее функция, а не структура внутренних органов. Травма может также быть следствием отрицательных эмоций, как, например, в результате сильного беспокойства поражается селезенка, а печаль вызывает заболевание легких.
О использовании акупунктуры в Шан-Кэ, подробнее:
Травма мягких тканей
Травмой мягких тканей называют растяжение или ушиб мышц, связок,сухожилий или суставных капсул.
Проявлениеми служат припухлость, боль,нарушение суставной подвижности.
Лечение, точки акупунктуры:
В качестве основных выбираются точки пораженных областей, в качестве дополнительных -дистальные точки соотвецтвующих меридианов.
Растяжение поясничных мышц
Растяжением поясничных мышц характеризуется хронической болью в нижней части спины, ломотой, которые уменьшаются при соотвецтвующем движении и усугубляются при долгом сидении или стоянии, а также в холодную и дождливую погоду.
Заболеванию предшествует острое растяжение поясничных мышц и воздействие патогенных факторов ветер-холод или холод-сырость, а к группе риска принадлежат профессии , связанные с долгим стоянием или сгибанием в пояснице.
Лечение, точки акупунктуры:
Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)
Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)
Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)
(GV.3)Яо-ян-гуань (腰陽關, yāo-yáng-guān - поясничная граница ян)
Термопунктура, точки акупунктуры:
Шэнь-шу (UB-23) (腎俞, shèn-shū - точка почек)
(GV.3)Яо-ян-гуань (腰陽關, yāo-yáng-guān - поясничная граница ян)
Вэй-чжун (UB-40) (委中, wěi-zhōng - среднее накопление)
Методика:
Прогревание моксой, стабильное воздействие 15-20 минут на точку, раз в день.
Плечелопаточный Периартрит
Это хроническое воспаление мягких тканей (мышцы,сухожилия,суставные капсулы), примыкающих к плечевому суставу.
Характеризуется болью и ограниценной подвижностью плечевого сустава при отведении, повороте кнаружи,разгибании кзади.
Боль, снижающаяся днем и усиливается ночью, может переходить в шею и предплечье.
Лечение, точки акупунктуры:
Цюй-чи (LI-11) (曲池, qū-chí - извилистый пруд)
Би-нао (LI-14) (臂臑, bì-nào - медиальная сторона верхней части руки)
Цзянь-ляо (TH-14) (肩髎, jiān-liáo - расщелина плеча)
Цзянь-юй (LI-15) (肩髃, jiān-yú - ложе плеча)
Термопунктура, точки акупунктуры:
Пораженная область и точки акупунктуры -
(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)
(GV.4)Мин-мэнь (命門, mìng-mén - врата жизни)
Прогревание точек - 15-20 минут на точку
Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.
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