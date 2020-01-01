Польза ходьбы пешком сравнима с пользой бега или фитнеса

Wandern – пеший туризм – походы, отличный способ проведения свободного времени, даже целого отпуска (Wanderurlaub). В одиночку или в группе, в любом возрасте — так можно быть ближе к природе, ночевать в палатке, на турбазе(Herberge), в загородной гостинице (Gasthaus) – есть много вариантов.

С медицинской точки зрения самым полезным видом двигательной активности человека является ходьба и легкие упражнения для различных групп мышц. Обыкновенная ходьба, осуществляемая регулярно, может творить чудеса.

Учеными доказано, что регулярная двигательная активность человека, осуществляемая с помощью ходьбы, благотворно воздействует на весь организм — улучшается работа кишечника, нормализуется сон и укрепляется иммунитет — главный защитник человека от болезней и инфекций. При ходьбе работают почти все мышцы, тренируется сердечно-сосудистая система, снижается холестерин в крови и артериальное давление.

Польза ходьбы для здоровья состоит также в том, что она является самым безопасным и полезным видом фитнеса. Травму или физическое напряжения при ходьбе получить практически невозможно, но при этом ее польза для организма огромна. Ходьба значительно полезнее для сосудов, чем бег и аэробика ввиду небольшой нагрузки на суставы.

В Японии считается нормой, что человек в течение дня должен сделать 10 тысяч шагов. И, поскольку японцы традиционно считаются очень пунктуальной и дисциплинированной нацией, они скрупулезно выполняют это правило, не позволяя себе лениться. Возможно, нам стоит позаимствовать у них этот хороший опыт, ведь в Японии продолжительность жизни людей одна из самых высоких в мире, и, скорее всего, не последнюю роль в этом играет их приверженность ходьбе по правилу «10 тысяч шагов».

регулярная ходьба продлевает жизнь, потому что является идеальной и несложной тренировкой для выносливости сердца, а как известно, именно сильное и выносливое сердце является основой для долгой и полноценной жизни.

«Движение может заменить почти все лекарства, но никакое лекарство не заменит движение»

Великий физиолог Иван Петрович Павлов

Wandern - Shinrin-Yoku