Фитопрепараты из Китая. Особенности, преимущества и возможности использования.

Народная медицина (травы, отвары, настои из растений и т.д.) на протяжении многих веков была эффективным средством излечения разнообразных недугов. В древние времена единственным вариантом избавления от заболеваний была возможность обратиться к дарам природы.

Сегодня наряду с современными лекарствами, произведенными на основе синтеза химических компонентов искусственного происхождения, также активно используются фитопрепараты. На мировом фармакологическом рынке их доля составляет более 40-ка процентов, и эта цифра постоянно увеличивается за счет новых разработок.

Для изготовления таких лекарств применятся около 500 разновидностей трав и растений, обладающих целебными свойствами. Они одобрены официальной медициной и доказали свою пользу миллионам потребителей в различных странах.

Китайские травы. Почему они наиболее эффективны?

Китайская традиционная медицина насчитывает несколько тысячелетий. Она доказала свою эффективность всему миру. Медики «Поднебесной» еще в древние века внимательно наблюдали за работой человеческого организма, изучали воздействие трав и столетиями систематизировали эти знания. Поэтому народная медицина (травы, сборы, настойки и другие лекарства) этой страны очень действенна. Она помогает не только излечиться от разнообразных заболеваний, но и полностью оздоровить собственный организм. Сегодня это наиболее удобный, безболезненный и достаточно эффективный метод исцеления от многих недугов.

Следует отметить и исключительную чистоту используемых целебных растений. Китайские травы, применяемые в фитопрепаратах, собираются в лучших природных заповедниках Тибета, на границе с Непалом и других местах, где им обеспечены отличные экологические условия и исключена возможность накапливания вредоносных для людей веществ.

При этом период их сбора, четко регламентируется по сезонам, чтобы достичь лучшей эффективности лекарств, создаваемых из природных компонентов.

Фитопрепараты из Китая. Возможности применения.

Китайские фитопрепараты сегодня активно используются для лечения самых распространенных и тяжелых заболеваний. Они применяются для врачевания инфекционных, иммунологических, онкологических, вирусных и иных недугов. Спектр использования этих целебных средств достаточно широк: от обычных простуд до сложных патологий с опухолями на различных стадиях.

Они имеют иммуностимулирующие, противовоспалительные, антисептические и заживляющие раны свойства.

В отличие от европейских аналогов, в медицине «Поднебесной» используются китайские травы, которые неизвестны в иных странах, и обладают отличной эффективностью во врачевании многих тяжелых болезней и мощным общим оздоровительным эффектом.

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Список трав традиционной китайской медицины и описания

Похоже, как солнце влияет на качества человека, так же меняет оно и свойства растений. И действительно, травы и деревья, произрастающие в различных климатических зонах, на разной высоте или даже на противоположных сторонах холма (!), значительно отличаются друг от друга по лечебному действию.



В традиционной китайской медицине (ТКМ) характер ингредиентов определяют просто: выясняют на практике, что даёт лекарство после употребления — холод, жар, тепло или прохладу. Если, например, после приёма лекарства у больного снижается температура тела, появляется ощущение прохлады, то по характеру это средство холодное. И наоборот: если после употребления лекарства у больного исчезает ощущение холода в конечностях, во всём теле он чувствует тепло, а пульс учащается, это значит, что оно обладает тёплым или горячим характером.



Определить на глаз характер того или иного ингредиента не получится. Некоторое представление о характере можно получить, зная химический состав средства, но узнать точную информацию позволяет только эксперимент с человеком.



ТКМ давно располагает такой информацией в отношении тысяч различных ингредиентов, нам же остаётся лишь принять её.







По характеру все лекарства (кстати, и продукты питания тоже) делятся на пять групп: холодные, прохладные, нейтральные, тёплые и жаркие (или горячие).





ХОЛОДНЫЕ лекарства



В китайской медицине холодные лекарства используют для удаления из организма «жара, огня, яда». Их часто применяют при «синдроме полноты» (в ТКМ — начало любого воспалительного процесса с повышением температуры). Такие лекарства используются достаточно интенсивно, но очень короткое время. С позиции современной медицины, эта группа включает в себя жаропонижающие, дезинтоксикационные препараты.



Холодных трав достаточно много, назовём только самые известные: противовоспалительные — алоэ, бархат, вайда, зверобой, некоторые разновидности полыни, ряска, чистотел; слабительные — ревень, молочай; «сердечные» — ландыш; гепатопротекторы — горечавка.



В группу холодных лекарств входит большинство минералов. «Наши» европейские лекарства, особенно таблетки с наполнителем, чаще всего имеют неорганический, минеральный состав, а значит, тоже относятся к холодным лекарствам. Это антибиотики, витамины, большинство психотропных средств, наркотические и ненаркотические анальгетики, аспирин. Нужно обязательно учитывать их холодный характер, особенно при длительном лечении!



Пальма первенства в группе холодных лекарств принадлежит гипсу — препарату ТКМ, о котором пишут, что он не просто холодный, а «очень холодный».





ПРОХЛАДНЫЕ лекарства



В трактатах ТКМ пишут, что прохладные лекарства используются «при недостатке в организме инь и пустом жаре», то есть при истощении организма от долгих болезней вплоть до органических нарушений. С современных позиций, такие лекарства убирают в организме хроническое воспаление — как септическое, так и асептическое; активизируют процессы анаболизма — накопления.



К прохладным травам, например, относятся бадан, горец змеиный, володушка, мята, сенна, кровохлёбка, лилия, пион, пус­тырник, туя и другие. Лекарства, созданные на основе этих трав, можно принимать дольше, чем холодные. Из числа растений, которые используются в европейской фитотерапии, к этой группе можно отнести ингредиенты с успокаивающим действием. Эти травы действительно «остужают» возбуждённое сердце, печень, мозг. Остужают и питают сами органы.





НЕЙТРАЛЬНЫЕ лекарства



Не имеют специфических свойств, но каждое из этих лекарств может обладать слабо выраженным характером тепла или холода. Нейтральные лекарства пригодятся в тех случаях, когда присутствует «смешанный синдром жара и холода». Могут использоваться в сочетании с другими ингредиентами. Применять их можно длительно, так как часто эти средства являются для организма питающими.



В эту группу входят купена, лотос, мёд, репешок, шиповник, солодка, слива, трутовик, спаржа, тысячелистник, ямс (диоскорея), ячмень и многие другие компоненты.





ТЁПЛЫЕ лекарства



Используются для добавления ян (активной, функциональной части энергетики организма), ци (жизненной силы, энергии). В организме такие лекарства повышают функцию теплообразования, усиливают и повышают функциональную активность органов и систем. В группу тёплых лекарств входят аир, валериана, горчица, девясил, дудник, лимонник, лук, облепиха, укроп, чабрец, элеутерококк и многие другие растительные и животные компоненты. К этой группе также относятся любимые в народе, особенно мужчинами в возрасте, панты оленя — сильнейший источник ян и ци для ослабленного организма.





ЖАРКИЕ (ГОРЯЧИЕ) лекарства



Самые «южные» по характеру ингредиенты используются для того, чтобы вывести из организма проникший извне холод. В современном понимании, они усиливают процессы расщепления, снимают сосудистые спазмы, возникшие на фоне холода, способствуют перераспределению крови и усилению кровотока в пораженных участках.



Эта немногочисленная группа незаменима, если речь идёт о лечении серьезных «холодных» заболеваний. Среди горячих лекарств есть специи, такие как перец, коричник, имбирь. Есть и ядовитые растения — например, куркулига, кротон, акониты, — которые проходят дополнительную обработку для снижения токсичности.





Известен характер — ищи подход



Основной принцип применения различных по характеру ингредиентов : «Лечи холод, используя жаркие лекарства; лечи жар, используя холодные лекарства».



Необходимо также учитывать сезонный и климатический фактор. В «Трактате Жёлтого императора о внутреннем»сказано: «Если энергия года и движение года… являются горячими, нужно лечить лекарствами холодной или прохладной природы. Если энергия года и движение года… являются прохладными, нужно лечить лекарствами тёплой или горячей природы. Нельзя применять лекарства горячей природы в горячую погоду, лекарства прохладной природы в прохладную погоду, лекарства тёплой природы в тёплую погоду, лекарства холодной природы в холодную погоду. Когда принимаешь пищу и питьё, нужно придерживаться тех же правил».

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Подробное описание и список трав китайской традиционной медицины

А

Айфу нуаньгун вань 艾附暖宫丸

Аньшэнь бунао е 安神补脑液

Аньшэнь бусинь вань 安神补心丸

Аньшэнь динчжи вань 安神定志丸



Б

Ба чжэнь вань (Ню кэ ба чжэнь вань) 八珍丸

Ба Чжэнь И Му Вань 八珍益母丸 Ba Zhen Yi Mu Wan

Байдяньфэн цзяонан Baidianfeng jiaonang 白癜风胶囊

Байхэ гуцзинь вань 百合固金丸

Байцзы цзысинь вань 柏子养心丸

Бань лань гэнь кэ ли 板蓝根颗粒

Бань Ся Лу Кэ Ли 半夏露颗粒（Ban Xia Lu Ke Li）

Банься хоупу вань 半夏厚朴丸

Бао тай вань Bao tai wan 保胎丸

Бао хэ вань 保和丸

Басянь чаншоу вань (Майвэй дихуан вань)

Бацзи иньян вань 八戟阴阳丸

Би янь кан пянь 鼻炎康片

Бисе шэнши вань 萆薢胜湿丸

Бисье фэнцин вань Bixiefenqingwan 萆薢分清丸

Битун вань 鼻通丸

Боси

Бу ян хуань’у тан вань 补阳还五汤

Бучжун ици вань 补中益气丸



В

Ван Би Кэли 尪痹颗粒 Wangbi Keli

Ванши баочи вань 王氏保赤丸

Ваньтун цзиньгу пянь 万通筋骨片

Вэньдань вань 温胆丸



Г

Ганьмай дацзяо вань Ganmai dazao wan 甘麦大枣丸

Ганьмао цинже кэли

Гу бэнь вань 固本丸

Гуйпи вань 归脾丸

Гуйфу дихуан вань 桂附地黄丸

Гуйчжи фулин вань 桂枝茯苓丸

Гунлю нин пянь 宫瘤宁片

Гэн нянь лэ пянь 更年乐片

Гэцзе динчуань цзяонан 蛤蚧定喘胶囊



Д

Да хо ло вань 大活络丸

Да шаньчжа вань 大山楂丸

Дан гуй вань 当归丸

Дахуан чжэчун вань 大黄蛰虫丸

Де да вань 跌打丸

Дин чуань вань 定喘丸

Динсюань вань

Диюй Хуайцзяовань 地榆槐角丸

Дунлинцао пянь冬凌草片 Dong ling cao Pian

Дунлинцао ханьпянь 冬凌草含片 Dong Ling Cao Han Pian

Духо цзишэн вань 独活寄生丸



Ж

Жу пи сяо пянь 乳癖消片 Ru pi xiao pian

Жунь чан вань 润肠丸

Жэнь шэнь ян ин вань 人参养营丸

Жэньшэнь гуйпи вань Renshen guipi wan 人参归脾丸

Жэньшэнь коуфу е Renshen koufu ye 人参口服液

Жэньшэнь с маточным молочком 人参蜂王浆口服液

Жэньшэньцзяньпи вань 人参健脾丸 (Renshenjianpi Wan)



З

Золотой ларец 桂附地黄丸

Золотые пастилки 金嗓子喉片



И

И Сю Нин Пянь 益虚宁片 (Yi Xu Ning Pian)

Иньцяо цзеду пянь/вань 银翘解毒片/丸



К

Кайсюн шуньци вань 开胸顺气丸

Кальций молочнокислый в эликсире 葡萄糖酸钙乳酸钙口服液

Канбинду кэли 抗病毒颗粒

Кангу цзэншэн вань 抗骨增生丸

Кордицепс Тибетский 奇正虫草胶囊

Куньбао вань 坤宝丸



Л

Линчжи-кордицепс 灵芝虫草胶囊

Ли чжун вань 理中丸

Лидань пайши пянь 利胆排石片

Лишуан (Xuesaitongmai 血塞通脉软)

Лун дань се гань вань 龙胆泻肝丸

Лунму чжуангу кэли

Лю вэй ди хуан вань (Шесть трав) 六味地黄丸



М

Мажэнь жуньчан вань 麻仁润肠丸

Майвэй дихуан вань 麦味地黄丸 (八仙长寿丸)

Майгуань фукан пянь 脉管复康片

Милянь чуанбей пипа гао 蜜炼川贝枇杷膏 (Nin Jiom Pei Pa Koa)

Минму дихуан вань 明目地黄丸

Мусян лици вань 木香理气丸

Мусян шуньци вань 木香顺气丸

Мяо цзи вань 妙济丸



Н

Нао ань пянь Nao an pian 脑安片

Нао ли бао вань 脑力宝丸

Небесная роса 天露液

Нин со вань 宁嗽丸

Нуаньгун юньцзы вань (Фукэ чжунцзы вань) 暖宫孕子丸 (妇科养荣丸)

Нэйсяо лоли вань 内消瘰疠丸

Ню Хуан Шан Цин Вань 牛黄上清丸 Niu Huang Shang Qing Wan

Нюхуан цзеду пянь 牛黄解毒片 (Nu Huang Jie Du Pian)

Нюхуан цзян вань ´ явань 牛黄降压丸

Нюхуан цинвэй вань 牛黄清胃丸

Нюхуан цинсинь вань 牛黄清心丸



П

Пин вэй вань 平胃丸 Ping Wei Wan

Пифубин сюэду вань 皮肤病血毒丸

Пу лэ ань пянь (Цяньлэкан) – при простатите 普乐安(前列康)

Пыльца сосны - Источник здоровья 松花粉



С

Cпоровый порошок Линчжи

Сан цзюй вань 桑菊丸

Сань цзинь пянь 三金片 (San Jin Pian)

Сань ци пянь 三七片 (San Qi Pian)

Си хуан вань 西黄丸

Сигуаншуан жуньхоу пянь Xiguashuang runhou pian 西瓜霜润喉片

Синь и сань Xin yi san 辛夷散

Синь Кэ Нин Цзяо Нан 心可宁胶囊

Синьнаоцин жуань цзяонан 心脑清软胶囊

Су Хе Сян Вань苏合香丸 (Shu He Xiang Wan)

Суншивань-25 - при заболевании печени 二十五味松石丸

Сусяоцзюсивань - Скоро помощь сердцу 速效救心丸

Суцзы цзянци вань 苏子降气丸

Сюаньби танвань 宣痹汤丸

Сюе Чжи Лин Пянь 血脂灵片（Xue Zhi Ling Pian）

Сюефу чжуюй вань

Сюэсай тунмай диван (Ли шуан) 血塞通脉滴丸

Сянфу исюе коуфуе

Сянша люцзюнь вань (Люцзюнь) 香砂六君丸

Сянша янвэй вань (Янвэй) 香砂养胃丸

Сянь Жун Чжуан Ян Коу Фу Е 仙茸壮阳口服液

Сяо Кэ Вань 消渴丸 Xiao Ke Wan

Сяо фэн вань 消风丸

Сяо холо дань 小活络丹

Сяо цин лун тан вань 小青龙汤丸

Сяо чай ху тан вань (Чайху) 小柴胡汤丸

Сяо Чжи Вань 消痔丸 (Xiao Zhi Wan)

Сяо эр чи син ча кэ ли 小儿七星茶颗粒

Сяоцзиньвань 小金丸

Сяошуаньцзайцзаовань 消栓再造丸

Сяоэр хуаши вань 小儿化食丸

Сяоэр чжибао вань 小儿至宝丸

Сяоэрганьмаокэли小儿感冒颗粒

Сяоянь Лидань Пянь 消炎利胆片 Xiaoyan Lidan Pian

Сяояо (Сяояовань) 逍遥丸



Т

Таохун сыутань вань

Тун Май Кэ Ли 通脉颗粒 Tong Mai Ke Li

Тунжэнь аньшэнь вань 同仁安神丸

Тунсюань лифэй вань通宣理肺丸

Тунцяо биянь пянь 通窍鼻炎片 Tong Qiao Bi Yan Pian

Тянь Ма Пянь 天麻片 Tian Ma Pian

Тяньван бусинь дань 天王补心丹

Тяньма гоутэн вань 天麻钩藤丸

Тяо Вэй Дань 调胃丹 Tiao Wei Dan

Тяо Цзин Бу Сюе Вань 调经补血丸



У

Увэй сяоду вань 五味消毒丸

Увэйцзы кэли 五味子颗粒 (Wuweizi keli)

Уцзи байфэн вань 乌鸡白凤丸

Уцзы яньцзун вань 五子衍宗丸

Ушэ Чжиян Вань 乌蛇止痒丸 Wushe Zhiyang Wan



Ф

Фанфэн туншэн вань 防风通圣丸

Фанчжи биянь пянь 防芷鼻炎片

Фукэ цяньцзинь пянь 妇科千金片

Фукэ чжунцзы вань 妇科养荣丸

Фукэ янжун вань 妇科养荣丸

Фуфан баньмао цзяонан 复方斑蝥胶囊

Фуфан даньшэнь пянь 复方丹参片

Фуфан сяохоло дань 复方小活络丸

Фуфан хуанци цзяньпи коуфуе 复方黄芪健脾口服液

Фуцзы личжун вань 附子理中丸



Х

Хайцзаоцзин 海藻晶

Ходань вань 藿胆丸 (Huo Dan Wan)

Хосян чжэнци вань 藿香正气丸

Хуанлянь шаньцин вань 黄连上清丸

Хуанляньцзедувань 黄连解毒丸

Хуато цзайцзао вань 华佗再造丸

Хугань пянь 护肝片

Хун цзи тянь – Капсулы для жизненной силы 红景天

Хунянь Янганн Вань 黄连羊肝丸 Huanglian yanggan wan



Ц

Цяньлешу вань

Цзе Ши Тун Пянь 结石通片 Jie Shi Tong Pian

Цзегэн вань 桔梗丸

Цзеюй 解玉丸

Цзи шэн цзюй хэ вань 济生橘核丸

Цзинфукан кэли 颈复康颗粒

Цзинь со гу цзинь вань 金锁固精丸

Цзинь Цзи Кэ Ли 金鸡颗粒 Jin Ji Ke Li

Цзинькуй шэньци вань 金匮肾气丸

Цзогуйвань 左归丸

Цзышэнвань 资生丸

Цзявэй сяояо вань 加味逍遥丸

Цзян Тан Нин Цзяо Нан 降糖宁胶囊

Цзян Я Дай Пао Ча 降压袋泡茶 (Jiang Ya Dai Pao Cha)

Цзянчжи – Капсулы 绛芝软胶囊

Цзяньбувань (Цзяньбу) 健步丸 (虎潜丸)

Цзяньбулодань - Капсулы для сустава 健步络丹

Цзяньнао – Капсулы для улучшении мозга 健脑胶囊

Цзяньпивань (Цзяньпи) – укрепление селезенки 健脾丸

Цзяогулань – Капсулы 绞股兰总甙片 снижает липиды крови

Цивао мэйжань вань 七宝美髯丸

Цинцихуатаньвань (Хуатань) 清气化痰丸

Циншэнь сяопан вань

Циншэнь цзяньфэй пянь

Ципи вань 启脾丸

Цицзюйдихуанвань (Цицзюй) 杞菊地黄丸

Цунжун бушэнь вань 苁茸补肾丸

Цянь бай би Янь Пянь 千柏鼻炎片 Qianbai Biyan Pian

Цянь ле хуй чунь Капсулы 前列回春胶囊

Цяньсю - Капсулы для снижения веса 纤秀胶囊



Ч

Чайху шугань вань 柴胡疏肝丸

Чжи соу вань 止嗽丸 (Zhi Sou Wan)

Чжибай дихуан вань (Чжибай) 知柏地黄丸

Чжикан гао- Мазь при геморрое 痔康膏

Чжу Е Цзяо Пянь 竹叶椒片（Zhu Ye Jiao Pian）

Чжуан Гу Гуань Цзе Вань 壮骨关节丸

Чжуан Яо Цзянь Шэнь Вань 壮腰健肾丸 Zhuang Yao Jian Shen Wan

Чжэн Тянь Вань 正天丸 Zheng Tian Wan

Чжэнь Нао Нин Цзяо Нан 镇脑宁胶囊 Zhennaoning Jiaonang

Чжэньчжуминму диянь’е 珍珠明目液

Чуаньсюн чатяо вань 川芎茶调丸

Чэнь сян хуа ци вань 沉香化气丸



Ш

Шеньци дабу вань 参芪大补丸

Ши сяо вань 失笑丸

Шилиньтун пянь 石淋通片

Шицюань дабу вань 十全大补丸

Шоу у янь шоу пянь для волос 首乌延寿片

Шу Ган Сяо Цзи Вань 舒肝消积丸 (Shu Gan Xiao Ji Wan)

Шу гань вань (Шугань) для печени 舒肝丸

Шу Юй Лэ цзяонан 舒郁乐胶囊

Шуан хуан лянь (коуфуе, кэли) 双黄连 (口服液, 颗粒)

Шугань кан цзяонан 舒肝康胶囊

Шугань Хэвэй Вань 舒肝和胃丸 Shugan Hewei Wan

Шуцзинь хосюэ вань

Шэн Жу Чжи 生乳汁 (Sheng Ru Zhi)

Шэн Хуа Вань 生化丸 Sheng Huan Wan

Шэнмай (Шэнмай инь) 生脉颗粒 (生脉散丸)

Шэньжун Губэнь Хуань Шао Вань 参茸固本还少丸

Шэньлинбайчжувань 参苓白术丸

Шэньшитун кэли 肾石通颗粒



Э

Эр И Вань 二益丸 (Er Yi Wan)

Эр мин цзо цы вань – от шума в ушах 耳鸣左慈丸

Эрчэнвань 二陈丸



Ю

Юань Ху Чжи Тун Пянь 元胡止痛片 Yuan Hu Zhi Tong Pian

Югуйвань 右归丸

Юецзюй баохэ вань 越鞠保和丸

Юй дай вань 愈带丸

Юйпинфэн вань 玉屏风散丸

Юньнань байяо 云南白药



Я

Ян инь цин фэй вань – для очищения легких 养阴清肺丸

Ян Сюэ Дан Гуй Тан Цзян 养血当归糖浆 Yang Xue Dang Gui Tang Jiang

Янсюэшэнфа – Капсулы для волос 养血生发胶囊

Янь Янь Пянь 咽炎片 (Yan Yan Pian)

Ян’иньцзян’явань – для снижения давления 养阴降压丸

Яотуннин цзяонан 腰痛宁胶囊

Кодонопсис мелковорсистый – один из аналогов Женьшеня в китайской медицине

Список базовых лекарств на основе китайских лекарственных трав :

Аньшэнь (Аньшэнь бусинь вань)

Байцзы (Байцзы цзысинь вань)

Баньланьгэнь (Баньланьгэнь кэли)

Баохэ (Баохэ вань)

Боси (Bosi)

Бучжун ици (Бучжун ици вань)

Ваньтун (Ваньтун цзиньгу пянь)

Гуйпи (Гуйпи вань)

Гуйчжи фулин (Гуйчжи фулин вань)

Гэн нянь лэ (Гэн нянь лэ пянь)

Дангуй (Дангуй вань)

Золотой ларец (Гуйфу дихуан вань)

Кангу цзэншэн (Кангу цзэншэн вань)

Кордицепс Тибетский (Цичжен Чунцао цзяонан)

Ли Шуан (Сюэсай тунмай цзяонан)

Лидань пайши (Лидань пайши пянь)

Линчжи-кордицепс

Люцзюнь (Сянша люцзюнь вань)

Нуаньгун юньцзы вань

Нэйсяо лоли (Нэйсяо лоли вань)

Си хуан вань

Сяояо (Сяояо вань)

Тампоны Гигиенические «Женский комфорт»

Уцзи Байфэн (Уцзи байфэн вань)

Фукэ янжун (Фукэ янжун вань)

Хосян чжэнци (Хосян чжэнци вань)

Хуатань (Цинци хуатань вань)

Цзявэй Сяояо (Цзявэй сяояо вань)

Цзяньбу (Цзяньбу вань)

Цзяньпи (Цзяньпи вань)

Цицзюй (Цицзюй дихун вань)

Чайху (Сяочайху тань вань)

Чжибай (Чжибай дихуан вань)

Чуаньсюн (Чуаньсюн чатяо вань)

Шесть трав (Лювэй дихуан вань)

Шицюань (Шицюань дабу вань)

Шу Юй Лэ

Шуан хуан лянь коуфуе

Шугань (Шугань вань)

Юйпинфэн (Юйпинфэн сань вань)

Янвэй (Сянша янвэй вань)

Тяньван бусинь (Тяньван бусинь вань)

Фанфэн туншэн (Фанфэн туншэн вань)

Фуфан даньшэнь (Фуфан даньшэнь пянь)

Фуфан хуанци цзяньпи

Хугань пянь

Цзинфукан кэли

Цзиньсо гуцзин (Цзиньсо гуцзин вань)

Цинфэй ихо вань

Китайская мудрость гласит: «Царь лесных зверей – тигр, царь морских зверей – дракон, а царь лесных растений – женьшень»

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