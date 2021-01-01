В Китае считается, что воля и духовный настрой человека находятся в тесной взаимосвязи с нормальной жизнедеятельностью организма и возникновением заболевания. Китайские врачи полагали, что и острые, и хронические психические возбуждения инь и ян могут вывести человека из равновесия, привести к возникновению дисбаланса между энергией ци и кровью, вызывают пустоты в защитных силах организма, что способствует проникновению в него внешнего патогенного начала.

Все виды терапии – медикаменты, массажи, акупунктура, бальнеолечение и другие – рассматриваются китайской медициной в качестве внешних факторов лечебного процесса. Решающим же фактором успеха при лечении заболевания является сам человек, а не средства, которые при этом используются.

意象医学 (Yi Xiang Yi Xue / И Сян И Сюэ), где

意 – Yi – “И” – означает ум, сознание, мысль,

象 – Xiang – “Сьян” – картина, образ,

医 – медицина,

学 – Xue – “Сюэ” – означает науку.

Блок китайской медицины 意象医学 . Истоки этой медицины уходят корнями в историю Древнего Китая. Ее прародителем считается китайский врач Бьен Чуэ

Это нетрадиционный метод лечения в медицине, признанный врачами как действующий.

Метод основан на эмоционально-волевом убеждении человека. Говоря простым языком, все основано на давно доказанном факте, что мысль материальна. Как мы думаем о себе, так оно и будет. Если человек постоянно думает о своих болезнях, жалуется на здоровье, не уверен, что доживет до пенсии, то так оно и происходит. Если человек настроен позитивно, не обращает внимание на болезни свои и окружающих, то и качество его жизни много лучше и здоровее.

Базовые принцыпы 意象医学.

1. Постановка задачи. Вам надо четко определиться с целью. Необходима установка – понятная и конкретная.

2. Вера в то, что вы делаете. Всякие размышления на тему правильно или неправильно вы действуете во время занятия недопустимы. Об этом надо думать до начала упражнения, можете поразмышлять после занятия, но только не во время сеанса. Если уж начали, то у вас должна быть стопроцентная уверенность, что все получится. Это и есть самовнушение, через которое вы сможете быстро приводить себя в нужное состояние.

Понятно, что полностью отключить сознание у вас не получится, а для новичков характерно усиление спонтанного самоанализа на первых занятиях. Не стоит из-за этого переживать, со временем вы научитесь избавляться от ненужных мыслей во время самогипноза.

3. Не надо себя бояться. Тревога и неуверенность на первых этапах встречаются у всех новичков, так что вам нужно просто преодолеть это состояние. После нескольких занятий, когда появится первый опыт, у вас возникнет чувство уверенного спокойствия.

4. Не торопите события. На первых порах используйте такую методику: поставив перед собой задачу, полностью отбросьте мысли о результатах. Просто не думайте о том, достигли вы какого-то успеха или нет. Пусть этим занимается ваше подсознание.

Следует учитывать, что процессы, которые проходят в подсознании, обычно не стыкуются по времени с сознательными процессами. Иногда подсознание опережает наши мысли, а иногда, наоборот, сознание забегает вперед, пока громоздкая биологическая машина подсознания «переваривает» происшедшее изменение. Поэтому никогда не делайте поспешных выводов. Вам может казаться, что все усилия напрасны, но это не так. Каждое, запомните, каждое самовнушение приносит результат. Вы можете этого не замечать, но в подсознании все откладывается, просто самовнушение не реализуется мгновенно – это процесс.

В современной культуре, особенно западной, принято воспринимать физическое тело как нечто отдельное от психики, эмоций.

По крайней мере, в медицине это точно так. На сегодняшний день медицина вообще не ставит перед собой такой задачи, как научить человека выздоравливать самостоятельно.

Более того, это кажется неприемлемым, диким, даже преступным. Человек – чаще всего лишь некий фармакологический объект, чье участие в процессе лечения сводится к приему препаратов.

Тело и наши мысли - два сообщающихся сосуда, которые могут друг на друга влиять.

Милтон Эриксон утверждал: «Гипноз — это передача образов»



Милтон Эриксон и многие другие исследователи утверждают, что бессознательное способно удерживать в себе гораздо больший объем информации и эффективней ее обрабатывает по сравнению с сознательным умом. Никто не подскажет человеку лучшее решение его проблемы, чем собственное бессознательное. Поэтому так важно наладить связь с этой частью самого себя, в чем и помогает эриксоновский гипноз.

Самогипноз — вещь вполне возможная и осуществимая, но он часто оказывается бесплодным по причине неправильного понимания самой его природы и использования. Обычно человек, пытающийся войти в состояние самогипноза, слишком усердно пытается сознательно управлять активностью, которая должна осуществляться на гипнотическом уровне осознавания, тем самым делая эти попытки безрезультатными. Признание спонтанности процесса самогипноза в гораздо большей мере способствует положительным результатам, чем попытки направлять данный процесс. ( Милтон Эриксон — американский психиатр и один из самых известных психотерапевтов двадцатого века.)

Когда вы пытаетесь заниматься самогипнозом, осознавая при этом происходящее с помощью сознательного ума, вы переходите на уровень сознательного восприятия. На самом же деле вам следовало бы осознать только одно: если вы хотите освоить самогипноз, ваш бессознательный ум сам узнает о вашем желании. И вам не нужно будет говорить бессознательному, что именно необходимо делать — оно знает это гораздо лучше, чем сознательный ум, на уровне которого ваше поведение всегда ограничено определенными паттернами. А бессознательное ведет себя в соответствии со своим собственным кодексом поведения. Поэтому, если вы хотите научиться искусству самогипноза, лучший способ сделать это — выделить достаточное количество времени и надеяться на то, ваше бессознательное проявит заинтересованность в этом обучении. Ведь если бессознательное пожелает изучить что-либо, оно непременно сделает это. ( Милтон Эриксон — американский психиатр и один из самых известных психотерапевтов двадцатого века.)

Самогипноз — техника расслабления и отвлечения от бытовых проблем, которая не требует вмешательства профессионала и выполняется самостоятельно. В нем применяют несколько видов техник, для погружения в состояние транса.

Техника самовнушения

Для того чтобы войти в состояние транса с помощью техники самовнушения, необходимо действовать следующим образом:

Для начала займите удобное положение и расслабьтесь. Идеальным вариантом будет, если вы расположитесь на стуле или в кресле. Закройте глаза и начните медленно вдыхать и выдыхать с помощью диафрагмы. Такое дыхание поможет замедлить пульс и достичь полного релакса. Когда вы ощутите, что ваше тело полностью расслабленно, можно приступить к следующему упражнению. Совершайте вдох и задерживайте дыхание на 4 счета, а выдыхайте — на 2.

Когда вы уже находитесь в состоянии транса, можно повторять определенные установки.

Техника фиксации

Используя эту технику, необходимо сфокусировать взгляд на одном предмете или сконцентрироваться на звуке часов, воды. Все мысли должны покинуть голову. Задерживать внимание следует не менее 5 минут, тогда тело полностью расслабится. Если вам удалось почувствовать некое оцепенение, значит все идет правильно. Далее можно приступить к работе с подсознанием.

Научится самогипнозу может каждый. Эта методика является абсолютно безопасной для здоровья человека, поэтому любой желающий может погружаться в состояние гипнотического сна. Самогипноз имеет ряд преимуществ:

помогает осознанно подходить к жизни;

дает возможность изучить свой внутренний мир;

обучение самогипнозу дает большой толчок в исполнении желаний и достижении целей;

способствует «перепрограммированию» разума на нужные и действенные задачи.

-Никакой мистики,чудес,никакого шарлатанства нет. Все основано на строгой науке на учении И.П.Павлова о речи как второй сигнальной системе и ее связи с подсознанием человека, управляющим физическими процессами в организме. А раз такая связь есть, то с помощью слов можно оказывать целенаправленное воздействие на психику и при ее посредстве на эти процессы,усиливать функции внутренних органов, мобилизовывать саморегуляцию.

Мозг человека хранит весь процесс его здорового и больного развития.

Метод использует именно этот феномен, главным образом на нем и основываются необыкновенные психосоматические изменения у людей.

Для оздоровления и улучшения деятельности какого-либо больного или ослабленного органа метод нормализует управление органом со стороны нервной системы, стремительным потоком крови его промывает и обеспечивает полноценным питанием и кислородом, вливает в него энергию и силу.

Все это делается с помощью соответствующего настроя.

Сейчас отечественные и зарубежные физиологи экспериментально показали, что вызванные словом импульсы второй сигнальной системы поступают с коры больших полушарий головного мозга во внутреннюю среду организма и перестраивают жизнедеятельность тканей, внутренних органов надлительное время.

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