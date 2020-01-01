ИК-Лечение|TDP лампы

Лампа TDP используется в качестве терапевтической замены моксотерапии (традиционной китайской терапии).

Термин «TDP» является сокращением китайского словосочетания te ding dian ci bo pu, переводящегося как "специальный электромагнитный спектр".

Лампы TDP похожи на другие инфракрасные лампы, работающие в дальнем диапазоне, но не то же самое.

TDP лампы создают минеральные инфракрасные волны, которые избавляют от многочисленных недугов, таких как боли в спине, в плече, в суставах и артрит.

Минеральные Лампы TDP это медицинский прибор, который подпадает под действие законодательства США по продовольствию и лекарственным препаратам класса II.

Лампа излучает инфракрасный свет уникального спектра. Увеличивает микроциркуляцию, ускоряет естественные процессы заживления организма.



Основой является минеральная плита, которая нагреваясь от электрической плиты, излучает уникальный спектр в диапазоне 2-50 мкм.

В минеральной плите запатентованная формула 33 микроэлементов, которые имеются в организме человека.

Реальная формула, конкретные формы минеральных и количество каждого из материалов, используемых в производстве является коммерческой тайной.

TDP (аббревиатура китайских слов) – это важное достижение фирмы «Chong Qing HuanQiu Medical Instrument Co., LTD».

Он способствует метаболизму в человеческом организме, улучшает кровообращение, стимулирует рост, развитие человека и помогает выздоровлению от многих заболеваний, а также уменьшает воспаление, припухлость тканей, ослабляет боль, улучшает сон, способствует росту кожных клеток и, кроме того, выполняет психологическую функцию.

Это новый тип медико-терапевтических аппаратов широкого применения. Согласно результатам исследований Академии наук Китайской Республики, это устройство не оказывает никакого побочного влияния на человеческое тело.

Основной частью устройства TDP является лечебная плита, которая состоит из более чем тридцати химических элементов, имеющих существенное влияние на человеческий организм. Они агломерированы в смесь с особым техническим мастерством. В то же время элементы плиты могут излучать определенный вид электромагнитных волн, которые имеют различную длину и различную энергию, причем электронная энергия преобразуется в тепловую энергию. Диапазон длины волн (2-25U) и диапазон их энергии (28-35 милливатт/см²) являются идентичными диапазону сложных электромагнитных волн, излучаемых человеческим телом. Поэтому электромагнитная волна легко воспринимается и сохраняется информационным счетчиком нуклеотидов и при определенных условиях может абсорбироваться человеческим организмом через внутренние органы. Таким образом, абсорбированные электромагнитные волны могут стимулировать UN-стойкие структуры человеческого тела (такие как отмершие клетки и димерные патологические изменения и т.п.). Дезинтеграция и усиление способности человеческого тела к саморегуляции и укреплению его иммунной системы способствует быстрому выздоровлению пациента. Здоровые люди укрепляют свою сопротивляемость ко многим видам заболеваний.

Лечение аппаратом TDP противопоказано при таких симптомах: высокая температура тела, открытый туберкулез легких, артериосклероз в серьезной стадии, склонность к кровотечению. Пациенты с повышенным кровяным давлением должны избегать облучения головы и не применять аппарат слишком долго.

Механизм действия ИК-излучения и клинические эффекты

Интенсивное нагревание кожи приводит к распаду ее белковых молекул и высвобождению биологически активных веществ, в том числе гистаминоподобных. Они повышают проницаемость сосудистой стенки, участвуй регуляции местной и общей гемодинамики, вызывают раздражение кожных рецепторов.

В развитии общих реакций организма и реакции со стороны более глубоко расположенных органов играют роль преимущественно рефлекторной реакции. Тепло, как известно, является катализатором, ускоряющим биохимические процессы в тканях, повышающим обмен веществ, жизнедеятельность биологических структур, активизирующим окислительно-восстановительные реакции организма.

В результате воздействия ИК-облучения усиливается фагоцитарная активность лейкоцитов, активизируются иммунобиологические процессы, рассасываются и удаляются продукты метаболизма, что обусловливает противовоспалительное действие. Часть жидкости выделяется с потом испаряется, что приводит к детоксикации и дегидратации тканей. Активация пролиферации и усиление дифференцировки фибробластов приводит к ускорению грануляции ран и трофических язв, а также активирует синтез коллагеновых волокон. Выявлено воздействие ИК-излучения на митохондрии, энергетический центр клетки, в виде стимуляции синтеза АТФ, являющейся «топливом» для живой клетки.

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