Точки акупунктуры при оказании первой помощи - Точечный массаж

Запомнив эти простые сведения, можно спасти чью-то жизнь…

Распознаем инсульт:

Иногда бывает трудно сразу распознать симптомы инсульта. Они не столь очевидны, как, например, потеря сознания. В то же время последствия инсульта, могут быть катастрофическими.

Возможного больного нужно попросить о трех вещах. Если он сможет их сделать – волноваться не о чем, но если нет – время нестись в госпиталь, и до приезда скорой неоходимо воздействовать на точки акупунктуры при инсульте

Попросите человека:

Улыбнуться

Заговорить. Убедитесь, что человек говорит связно

Поднять обе руки

Существует еще один метод, как узнать, не произошел ли с человеком инсульт.

Нужно попросить его высунуть язык. Если язык неправильной формы и западает на одну из сторон – это тоже очень серьезный тревожный симптом.

Врачи выделяют еще ряд дополнительных симптомов инсульта – это тошнота, рвота, потеря устойчивости, потемнение в глазах или снижение остроты зрения, внезапно наступившая слабость, отсутствие способности понимать чужую речь, сильная головная боль, потеря сознания.

Знание важнейших точек акупрессуры применительно к острым ситуаци­ям настолько важно, что в некоторых случаях от него зависит жизнь постра­давшего. Во всяком случае оно помогает избегать осложнений и смягчать же­сткие удары, от которых мы, к сожалению, не застрахованы.

Практика Акупрессуры и массаж специфических по данной болезни точек, безусловно, ускоря­ют выздоровление, но никоим образом не могут заменить медицинскую по­мощь. Поэтому, если заболевание затягивается или обостряется, консультация у врача обязательна.

СИМПТОМЫ АППЕНДИЦИТА

Аппендицит - коварное заболевание

Он проявляется болями в области живота, высокой температурой, тошнотой, рвотой, расстройством дефекации (понос или запор)

В медицине существует термин – ''синдром острого живота'', который объединяет патологические состояния, сопровождаемые болями в области брюшной полости, интоксикациями, повышением температуры тела.

Подробно о каждом симптоме аппендицита.

Внезапная боль в области солнечного сплетения или над пупком – наиболее характерный первый симптом острой формы аппендицита. В этот период также возможна боль в области живота без определенной локализации. Характеризуется болями различной интенсивности (сильная, слабая) и характера (постоянная, перемежающаяся). Далее отмечается смещение акцента боли в правый подвздох, то есть, в область топографической проекции аппендикса. Характер боли, постоянный, интенсивность умеренная, усиливается при кашле, движении, перемене положения тела в пространстве.

Тошнота и рвота . Рвотные массы состоят из ранее принятой пищи с примесью желчи. Рвотные массы при пустом желудке в виде жидкости, слизи желтого цвета. Рвота при аппендиците развивается как рефлекс на боль, сопровождается снижением аппетита, чаще однократная.

Лихорадка . Частый спутник аппендицита – повышение температуры тела. Обычно она не поднимается выше показателей фебрильной лихорадки (37,0-38,0 0 С).

Диспепсия. Нарастание интоксикации сопровождается расстройством акта дефекации – диспепсией в виде запора или жидкого стула. Диспепсия происходит на фоне частого мочеиспускания, результат вовлечения мочевого пузыря в патогенез. Цвет мочи интенсивный, темный.

Коварство аппендицита может проявиться дебютом с приоритетом иных симптомов, на фоне слабой болевой реакции. Кроме того боль может стихать под действием обезболивающих лекарств, а также при некрозе стенки червеобразного отростка.

При этих признаках вывов врача необходим и может спасти жизнь, а до приезда врача можно воспользоваться точками акупунктуры при аппендиците

Признаки диабетической комы

Диабетическая кома — наиболее грозное осложнение сахарного диабета. В крови резко повышается содержание сахара и кетоновых тел, происходит обезвоживание организма, с мочой выводятся ионы натрия, калия, хлора, фосфора. В крови происходит сдвиг в кислую сторону. Кетоновые тела при избыточном содержании оказывают токсическое влияние прежде всего на клетки центральной нервной системы. Если вовремя не приняты меры, развивается диабетическая кома.

При отсутствии лечения прекоматозное состояние переходит в кому. Больной впадает как будто в глубокий сон, затем полностью теряет сознание. Изо рта появляется резкий запах ацетона. Температура тела обычно нормальная. В результате обезвоживания организма снижен тонус глазных яблок. Дыхание шумное, редкое, глубокое. Реакция зрачков на свет вялая, сухожильные рефлексы снижены. При коме поражаются также почки и сердечно-сосудистая система. Уменьшается количество мочи вплоть до полной задержки. В моче появляются белок, эритроциты, в крови увеличивается содержание остаточного азота. Лейкоцитоз достигает 10—15-Ю3 в 1 мкл со сдвигом влево. Концентрация в крови сахара может достигнуть 5—10 г/л.

Чаще диабетическая кома развивается при инфекционных заболеваниях, оперативных вмешательствах, травмах, нервном напряжении, нарушении диеты, плохо леченном диабете. Диабетическую кому необходимо отличать от гипогликемической комы.

При сахарном диабете может развиться гиперосмолярная кома, при которой резко повышается уровень сахара в крови, в среднем до 10 — 12 г/л, а количество кетоновых тел в крови и моче остается нормальным.

Развивается гиперосмолярная кома обычно у пожилых людей с легким или средней тяжести диабетом в случае присоединения инфекционных заболеваний, при травмах, оперативных вмешательствах, нарушении диеты.

Самые характерные признаки гиперосмолярной комы — резкое обезвоживание организма и изменения центральной нервной системы. В отличие от диабетической комы дыхание частое, поверхностное. В крови определяется большое количество белка, натрия, хлора, мочевины, лейкоцитоз.

Смертность от гиперосмолярной комы до сих пор еще велика, поэтому очень важно определить ее и вызвать врача, до приезда врача следует воздействовать на точки акупунктуры при диабете

СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА

Сердечный приступ - это гибель части сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней. Называют его инфаркт или коронарный тромбоз. Случается приступ, когда один из кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу, закупоривается тромбом. Или происходит спазм артерии, питающий миокард – сердечную мышцу. Чаще всего это происходит под влиянием стресса.

Симптомы сердечного приступа

- Неприятные ощущения в груди, колющая боль.

- Кашель.

- Головокружение.

- Одышка.

- Бледность с сероватым оттенком.

- Чувство страха, паника.

- Тошнота.

- Беспокойство.

- Холодный пот на лице.

- Рвота.

Человек, у которого происходит сердечный приступ, в первую очередь чувствует боль в груди. Затем неприятные ощущения распространяются на шею, лицо и руки, а иногда даже спину и живот. Боль может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Обычно человек чувствует себя немного лучше, если меняет положение тела или ложится.

Очень важно вовремя диагносцировать сердечный приступ и срочно вызвать врача,до приезда врача следует воздействовать на точки акупунктуры для сердца

Факторы риска

- Возраст считается основным фактором риска сердечного приступа. Наиболее часто инфаркт настигает мужчин старше 45 лет и женщин старше 55 лет.

- Приступы стенокардии (недостаток питания сердечной мышцы). Нередко инфаркт и стенокардию путают, поскольку их симптомы очень похожи: боль в груди и одышка наблюдаются в обоих случаях. Но симптомы стенокардии снимаются приемом специальных препаратов в течение 15–30 минут, а инфаркта – нет.

- Повышенный уровень холестерина в крови или атеросклероз. При этих заболеваниях риск образования тромбов и блокирования кровотока в сосудах сердца повышен.

Кроме того, к факторам риска развития инфаркта относятся:

- Диабет.

- Гипертония.

- Жирная пища.

- Ожирение. Максимально допустимый обхват талии для женщин – 94 сантиметра, для мужчин –102 сантиметра. Превышение этих значений увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

- Курение.

- Отсутствие физической активности.

- Стрессы.

- Генетическая предрасположенность. У тех, чьи родственники страдали сердечными приступами, риск развития этого заболевания повышен.

СИМПТОМЫ ПРИСТУПА ПАНКРЕАТИТА

Приступ острого панкреатита — это очень серьезная угроза не только здоровью, но порой и жизни человека. Терапия такого состояния проводится только в условиях стационара, если вовремя не оказать адекватную медицинскую помощь, от острого воспалительного процесса может наступить смерть пациента.



Первый и самый характерный симптом панкреатита – интенсивная длительная боль в верхней области живота, режущего или тупого, опоясывающего характера, иногда отдающая в спину, под лопатку или в поясницу.

При мучительных и резких болях больной даже может потерять сознание. Если боль длится очень продолжительное время и усиливается, это тревожный симптом разрушения поджелудочной железы и признаков развития острого панкреатита.

Боль сопровождается тошнотой и многократной рвотой (сначала пищей, потом желчью), полным отсутствием аппетита, вздутием живота.

Диарея со зловонным запахом и остатками непереваренной пищи. Характерен жирный плохо смываемый стул. Также может наблюдаться чередование запора и поноса или задержка стула на несколько суток.

Икота, сухость во рту, отрыжка также могут сопровождать обострение заболевания.

Когда больной находится в лежачем положении, болевой синдром зачастую может усиливаться, поэтому человек с приступом панкреатита, симптомы которого очень болезненны, старается сидеть, вынужденно наклонившись вперед.

Повышение температуры тела, озноб, одышка также характерны для острого панкреатита.

На языке у больного появляется налет беловатого цвета, через 1-2 дня заметно снижается упругость кожи, происходит снижение веса и появляются признаки гиповитаминоза. Также при этом у больного может быть снижение артериального давления, слабость, кожа больного становится серого оттенка. Эти и другие симптомы приступа панкреатита очень схожи с прочими заболеваниями пищеварительной системы, поэтому окончательный диагноз, подтверждающий воспаление поджелудочной железы можно установить, только проведя комплекс лабораторных исследований и диагностических мероприятий.



Видя эти симптомы необходимо срочно вызывать врача, до приезда врача следует воздействовать на точки акупунктуры при панкреатите

Подробное описание типов точек акупунктуры

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