Ройбуш. Чай, который сохранит Ваше здоровье и покорит сердце!

Чай давно является наиболее популярным напитком на планете. Разновидности этого ароматного, горячего напитка покорили сердца громадного количества людей на различных континентах. Сегодня все большее количество поклонников приобретает чай ройбуш. Это потрясающий напиток со сладковатым, насыщенным орехово-древесным ароматом вкусом. Он привлекает не только своими вкусовыми качествами, но и множеством целебных свойств. Ройбуш отлично бодрит, убирает синдромы похмелья, лечит бессонницу, помогает избавиться от аллергии и исцеляет от большого количества других недомоганий.

Место- где растет Ройбуш

Красный кустарник, из которого изготавливается этот напиток, растет только в южной зоне африканского континента. История возникновения этого чая, называемого «бушменским эликсиром», уже давно обросла большим количеством легенд и преданий. Самая популярная из них повествует, что ройбуш был подарен людям добрыми богами, которые пожелали передать им источник энергии, отличного здоровья и длительной молодости.

Этот кустарник пытались выращивать на иных континентах, но безуспешно. Поэтому ройбуш (свойства этого напитка доказывают его невероятную пользу для людей) остался только африканским продуктом.

Сегодня он предлагается потребителям в традиционном виде и ароматизированным. Особенно популярны варианты с земляничным, ванильным, шоколадным и лимонным ароматом. Этот напиток в процессе заваривания становится рыжеватым и обладает кисло-сладким привкусом, а также запахом сена.

Ройбуш можно пить как холодным, так и очень горячим. В напиток принято добавлять сахар, а в некоторых случаях апельсин, молоко или лимон. Он также используется как составная часть пуншей, теста для создания выпечки и фруктовых коктейлей.

Разновидности чая ройбуш

Зеленый Ройбуш

Хотя все разновидности ройбуша полезны для здоровья и содержат большое количество антиоксидантов, желание сделать этот напиток еще более полезным привело к появлению зеленого ройбуша. Когда листья ройбуша окисляются и ферментируются, они теряют значительную часть антиоксидантов и полезных веществ. Зеленый чай ройбуш производится из неферментированных листьев и содержит как минимум в два раза больше антиоксидантов, чем обычный ройбуш.

Зеленый ройбуш при заваривании дает более светлый настой и имеет более тонкий травяной вкус. Обладая повышенным уровнем полезных веществ и антиоксидантов, зеленый ройбуш быстро стал одной из наиболее популярных разновидностей чая ройбуш на рынке.

Ферментированный Ройбуш

Наиболее популярным типом ройбуша, от которого он и получил свое название «красный чай», являются ферментированные листья этого растения, имеющие красный цвет и при заваривании дающие ароматный настой насыщенного шафранового цвета. Вследствие гораздо более низкого содержания танина по сравнению с чаем, производимым из Camellia Sinensis (черный чай, зеленый чай, белый чай, оолонг), этот напиток обладает менее терпким вкусом и приходится по душе большинству настоящих любителей чая. Чай ройбуш вкусен сам по себе, однако многие предпочитают пить его с добавлением меда или сахара и молока. Его с успехом употребляют также в виде холодного чая со льдом и смешивая с различными фруктовыми соками.

Ароматизированный Ройбуш

Как обычный, так и зеленый чай ройбуш обладают приятным вкусом, однако производители нередко сочетают ройбуш с различными ароматическими добавками, травами, сушеными ягодами и фруктами и т.д. для получения нового необычного вкуса, подчеркивающего вкус самого ройбуша. Среди наиболее популярных ароматизированных видов этого чая можно назвать ройбуш с ванилью, карамелью, мятой, шоколадом. Для составления смесей нередко используют сочетания обычного и зеленого ройбуша друг с другом, а также с различными сортами черного и зеленого чая.

Ароматизированные сорта нередко рекомендуют тем, кто еще не знаком со вкусом этого напитка, поскольку в чистом виде он может показаться слишком древесным для новичков.

О пользе антиоксидантов

Что такое антиоксиданты и почему они так важны? – Антиоксиданты – это молекулы, которые обладают способностью препятствовать окислению других молекул. Окислительные реакции способствуют возникновению нестабильных и опасных для клеток соединений, называемых «свободными радикалами». Антиоксиданты способны также уменьшать вред, наносимый свободными радикалами, устраняя и «деактивируя» их. Различные исследования показали, что экстракт ройбуша содержит мощные поглотители (акцепторы) радикалов и, таким образом, помогает защищать от окислительных повреждений клетки и такие важные клеточные компоненты как жиры, белки и генетические материалы (ДНК).

Наиболее активным антиоксидантом, содержащимся в ройбуше, является аспалатин, который нигде более в природе не встречается.

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