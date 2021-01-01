Лечения кашля средства традиционной китайской медицины - 咳嗽

Выделяется две основных разновидности кашля:

1) кашель, вызванный внешней простудой

а) поражение внешним ветром-холодом (кашель из-за патогенного ветра-холода)

Симптомы: кашель и зуд в горле, жидкая белая мокрота, заложенность носа и жидкие выделения из носа, частое чихание, несильный озноб, небольшой жар и отсутствие потоотделения, головная боль, язык бледный, налет тонкий белый, пульс поверхностный и напряженный или поверхностный и умеренный.

Иглоукалывание:

Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)

Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины)

Прижигание:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)

Метод постановки банок:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)

Да-бао (SP-21) (大包, dà-bāo - общий контроль)

б) поражение внешним ветром-жаром

Симптомы: кашель с вязкой желтой мокротой, температура и покраснение лица, язык красный, налет тонкий желтый, пульс учащенный или поверхностный и учащенный.

Иглоукалывание и кровопускание:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)

Юй-цзи (LU-10) (魚際, yú-zì - граница тенара)

Цюй-чи (LI-11) (曲池, qū-chí - извилистый пруд)

Шао-шан (LU-11) (少商, shào-shāng - молодой купец )

Шань-ян (LI-1) (商陽, shāng-yáng - торговля ян)

Метод постановки банок:

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

(GV.9)Чжи-ян (至陽, zhì-yáng - достижение ян)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)



в) поражение внешней сухостью-жаром

Симптомы: кашель с малым количеством мокроты белого или желтого вязкого цвета, с сопутствующей головной болью, жаром в теле, жаждой, язык красный, налет сухой, пульс учащенный

Иглоукалывание:

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток)

(CV.22) Тянь - ту 天突 , tiān - tū - выступ нёба )

Метод постановки банок:

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)

(CV.17) Тань - чжун 膻中 , dàn - zhōng - середина груди )

Ци-мэнь (LV-14) (期門, qī-mén - ворота времени)



2) кашель, связанный с внутренним повреждением

а) скопление флегмы-сырости в легких

Симптомы: кашель с обильной мокротой желтого цвета, полнота и стеснение в груде и в подложечной области, одышка, тошнота и рвота, язык розовый, налет тонкий белый или влажный блестящий, пульс скользкий учащенный или нитевидный струнный.

Иглоукалывание:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)

Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)

Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины)

Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена)

Метод постановки банок:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

(GV.9)Чжи-ян (至陽, zhì-yáng - достижение ян)

Да-бао (SP-21) (大包, dà-bāo - общий контроль)



б) обжигание легких огнем печени

Симптомы: сухой кашель без мокроты, сухой кашель по утрам, беспокойство и частые вспышки гнева, горечь во рту и сухость в горле, во время и после вспышек гнева кашель усиливается, сопутствующая боль в подреберьях, красный язык, налет тонкий желтый, мало Цзинь-жидкостей, пульс струнный учащенный или нитевидный струнный.

Иглоукалывание:

Тай-чун (LV-3) (太衝, tài-chōng - великая атака)

Чжи-гоу (TH-6) (支溝, zhī-gōu - ветвистая яма)

Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)

Метод постановки банок:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)

Ци-мэнь (LV-14) (期門, qī-mén - ворота времени)

(CV.17) Тань - чжун 膻中 , dàn - zhōng - середина груди )



в) недостаток Инь

Симптомы: сухой кашель с малым количеством мокроты, кашель частый, сухость во рту и в горле, «приливная» лихорадка и ночное потоотделение, язык красный, налета мало или нет, пульс нитевидный и учащенный.

Иглоукалывание:

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)

Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)

Кун-цзуй (LU-6) (孔最, kǒng-zuì - высшее отверстие)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Прижигание:

Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)

Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)

Тонкий кусок свежего чеснока толщиной в 2 мм положить на избранную точку для иглоукалывания, а на него полынный конус, затем зажигают конус на чесноке (на 10-15 минут).

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