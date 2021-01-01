Лечения кашля средства традиционной китайской медицины - 咳嗽
Выделяется две основных разновидности кашля:
1) кашель, вызванный внешней простудой
а) поражение внешним ветром-холодом (кашель из-за патогенного ветра-холода)
Симптомы: кашель и зуд в горле, жидкая белая мокрота, заложенность носа и жидкие выделения из носа, частое чихание, несильный озноб, небольшой жар и отсутствие потоотделения, головная боль, язык бледный, налет тонкий белый, пульс поверхностный и напряженный или поверхностный и умеренный.
Иглоукалывание:
Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена)
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)
Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины)
Прижигание:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)
Метод постановки банок:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Фэн-мэнь (UB-12) (風門, fēng-mén - ветряные ворота)
Да-бао (SP-21) (大包, dà-bāo - общий контроль)
б) поражение внешним ветром-жаром
Симптомы: кашель с вязкой желтой мокротой, температура и покраснение лица, язык красный, налет тонкий желтый, пульс учащенный или поверхностный и учащенный.
Иглоукалывание и кровопускание:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)
Юй-цзи (LU-10) (魚際, yú-zì - граница тенара)
Цюй-чи (LI-11) (曲池, qū-chí - извилистый пруд)
Шао-шан (LU-11) (少商, shào-shāng - молодой купец )
Шань-ян (LI-1) (商陽, shāng-yáng - торговля ян)
Метод постановки банок:
(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)
(GV.9)Чжи-ян (至陽, zhì-yáng - достижение ян)
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
в) поражение внешней сухостью-жаром
Симптомы: кашель с малым количеством мокроты белого или желтого вязкого цвета, с сопутствующей головной болью, жаром в теле, жаждой, язык красный, налет сухой, пульс учащенный
Иглоукалывание:
Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Тай-си (KD-3) (太谿, tài-xī - большой поток)
- (CV.22) Тянь-ту (天突, tiān-tū - выступ нёба)
Метод постановки банок:
Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)
- (CV.17) Тань-чжун (膻中, dàn-zhōng - середина груди)
Ци-мэнь (LV-14) (期門, qī-mén - ворота времени)
2) кашель, связанный с внутренним повреждением
а) скопление флегмы-сырости в легких
Симптомы: кашель с обильной мокротой желтого цвета, полнота и стеснение в груде и в подложечной области, одышка, тошнота и рвота, язык розовый, налет тонкий белый или влажный блестящий, пульс скользкий учащенный или нитевидный струнный.
Иглоукалывание:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Пи-шу (UB-20) (脾俞, pí-shū - точка селезенки)
Фэн-лун (ST-40) (豐隆, fēng-lóng - богатый и процветающий)
Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины)
Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена)
Метод постановки банок:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
(GV.9)Чжи-ян (至陽, zhì-yáng - достижение ян)
Да-бао (SP-21) (大包, dà-bāo - общий контроль)
б) обжигание легких огнем печени
Симптомы: сухой кашель без мокроты, сухой кашель по утрам, беспокойство и частые вспышки гнева, горечь во рту и сухость в горле, во время и после вспышек гнева кашель усиливается, сопутствующая боль в подреберьях, красный язык, налет тонкий желтый, мало Цзинь-жидкостей, пульс струнный учащенный или нитевидный струнный.
Иглоукалывание:
Тай-чун (LV-3) (太衝, tài-chōng - великая атака)
Чжи-гоу (TH-6) (支溝, zhī-gōu - ветвистая яма)
Ян-лин-цюань (GB-34) (陽陵泉, yáng-líng-quán - источник ян на холме)
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)
Метод постановки банок:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Гань-шу (UB-18) (肝俞, gān-shū - точка печени)
Ци-мэнь (LV-14) (期門, qī-mén - ворота времени)
- (CV.17) Тань-чжун (膻中, dàn-zhōng - середина груди)
в) недостаток Инь
Симптомы: сухой кашель с малым количеством мокроты, кашель частый, сухость во рту и в горле, «приливная» лихорадка и ночное потоотделение, язык красный, налета мало или нет, пульс нитевидный и учащенный.
Иглоукалывание:
Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких)
Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)
Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)
Кун-цзуй (LU-6) (孔最, kǒng-zuì - высшее отверстие)
Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)
Прижигание:
Гао-хуан (UB-43) (膏肓, gāo-huāng - жизненные органы)
Цзу-сань-ли (ST-36) (足三裏, zú-sān-lǐ - три промежутка на ноге)
Тонкий кусок свежего чеснока толщиной в 2 мм положить на избранную точку для иглоукалывания, а на него полынный конус, затем зажигают конус на чесноке (на 10-15 минут).
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