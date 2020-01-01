Восемь Кусков Парчи -八段锦 - Ba Duan Jin - Ба Дуань Цзинь

八段锦 Восемь Кусков Парчи является Медицинским Цигун Wai Dan (Цигун Внешнего Эликсира). включая два комплекта, каждый из которых содержит восемь простых упражнений (в положении стоя). Эти упражнения позволяют людям здоровым поддержания хорошего здоровья и увеличение энергетических ресурсов, а больным помогают восстановить здоровье. Наборы эти были созданы маршала Yueh Fei (1103-1141) во время правления династии Сун. Их первоначальной целью было улучшение состояния здоровья и увеличения силы солдат. Восемь Кусков Парчи представит новичков на путь понимания Цигун.

Первый кусок: Поддержание неба сплетенными пальцами - "Поднимая двумя руками небо, думай о трех обогревателях".

Второй кусок: Натягивание лука в обе стороны - "Стрелять из лука в орла направо и налево"

Третий кусок: Регулирование селезенки и желудка поднятием одной руки "Поднимая одну руку, регулируй меридианы селезенки и желудка"

Четвертый кусок: Поворачивание головы и взгляд назад через плечо - "Смотришь назад - исчезают пять слабостей и семь повреждений"

Пятый кусок: Покачивание Головой и Ягодицами Для Тушения Сердечного Огня - "Махать головой, вилять хвостом - ликвидировать горячий характер"

Шестой кусок: Обхватывание Пальцев Ног Обеими Руками Для Усиления Почек - "Двумяруками обнимать ноги - укреплять почки"

Седьмой кусок: Сжимание Кулаков и Отработка Свирепого Взгляда - "Нанеси удар полным кулаком с яростным взглядом, увеличивая силовую энергию"

Восьмой кусок: Подъем и Опускание Пяток Для Встряски Тела и Лечения Всех Болезней - "Давить на копчик - исчезнут сто болезней".

Обучение оздоровительному комплексу от мастеров из Китая.

тел 8 911 276-68-06

Первый кусок - «Поддерживание неба сплетенными пальцами»

В древности для того, чтобы легче запоминать упражнения и сохранить в тайне сущность от непосвященных, мастера сложили стихи для каждого упражнения этого комплекса. В них содержится суть, по ним можно понять и нюансы их выполнения.

Вот стихи для первого упражнения: Поднимая двумя руками небо, думай о трех обогревателях.

Выполнение

Встаньте прямо, пятки вместе, носки разведены. Можно немного расставить стопы, сохраняя их положение, относительно друг друга. Пальцы ног должны как бы захватывать землю, чтобы своды стоп были немного приподняты. Руки естественно свисают вдоль тела. Поместите кончик языка на небо за верхними зубами и оставьте его там на все время выполнения упражнений. Успокойте сознание и выровняйте ритм дыхания. Дышите носом. Во время выполнения упражнения также смотрите вперед перед собой и расслабьте суставы насколько возможно. Поставьте руки перед животом, чуть ниже пупка, раскрытыми ладонями вверх. Пальцы должны быть направлены друг на друга, и между ними должно быть небольшое расстояние (несколько сантиметров). Медленно поднимайте руки вверх, сгибая локти. Ладони держите близко перед собой, развернутыми вверх до тех пор, пока они не достигнут уровня груди. На уровне верхней части груди разверните ладони вниз и продолжайте поворачивать их от себя и вверх до тех пор, пока они снова не развернутся вверх, в то время как вы продолжаете толкать свои руки над головой. Когда вы полностью поднимете руки, переплетите свои пальцы над головой. Ладони развернуты вверх, как будто вы «поддерживаете небо». Продолжайте давить вверх переплетенными пальцами. Когда вы начитаете поднимать руки, начинайте вдох и одновременно поднимайтесь на носках, продолжая смотреть вперед. На выдохе медленно опускайте руки через стороны, по бокам. Сконцентрируйтесь на кончиках пальцев, когда опускаете руки. Ладони должны быть направлены от вас, а в конце вниз. Почувствуйте или представьте, как ци бежит к кончикам ваших пальцев, делает их более легкими и вызывает покалывание. Сведите свои руки снова вместе перед собой, как это было описано выше в шаге 3, и повторите упражнение. Повторите упражнение восемь раз за одно занятие.

Обсуждение

Поддерживание Неба сплетенными пальцами помогает избавиться от усталости, увеличить объем легких, укрепить мышцы спины и поясницы, а также улучшить чувство равновесия. Оно также обладает общим мобилизующим действием на мышцы и внутренние органы всего тела.

Также следуют обратить внимание на то, чтобы язык был поднят к небу. Это важная часть всех даосских практик, которая долгое время оставалась секретом. Поднимая язык, мы соединяем вместе Управляющий и Функциональный каналы тела, замыкая Микрокосмическую орбиту.

Хотя этот комплекс упражнений не начинается с успокаивающей медитации, необходимо, чтобы ваш ум был успокоен, для того, чтобы тонкие ощущения, возникающие в теле при выполнении упражнений, не заглушались беспорядочными мыслями.

Этот кусок парчи предназначен для сяньцзао (Тройного Обогревателя). Поднимая руки над головой, вы растягиваете мышцы туловища, когда руки опускаются, мышцы размягчаются и расслабляются обеспечивая беспрепятственный ток ци. Повторяя движение вы регулируете циркуляцию ци в сяньцзао. Когда органы будут расслаблены ци сможет свободно в них циркулировать. Считается, что расстройства ци в санъцзяо являются основной причиной расстройств ци во многих органах. Если ци в санъцзяо отрегулировать, болезнь исчезнет, поэтому это упражнение полезно для всего организма.

Выполняя это упражнение, вы отрываете от земли пятки. Это помогает вам выработать И толкания вверх, направляющее ци санъцзяо вверх и вниз.

Поднимая руки вверх, вы сосредоточиваете внутреннюю силу в ладонях, где начинаются все ручные меридианы.

Это и есть скрытая суть фразы: "Поднимая двумя руками небо". Древние считали, что небо - это бесконечность. Поднять небо - означает поднять необъятную тяжелую вещь.

Выполнение (усложненный вариант)

Есть еще несколько вариантов выполнения данного упражнения:

Во время выполнения упражнения следите взглядом за своими руками. Так гораздо сложнее удерживать равновесие Делайте упражнение, расставив ноги на ширину плеч, при этом чуть-чуть согнув их в коленях. В этом случае икры работают по-другому и тоже тяжелее сохранять равновесие, особенно если еще и следить взглядом за руками. Еще один вариант выполнения - опускаясь на пятки, не опускайте руки, а когда будете стоять на земле, наклонитесь вправо и влево. Опустите руки.

Не делайте все варианты вперемежку, сначала в совершенстве усвойте хотя бы один из них и только затем экспериментируйте.

Второй кусок - «Натягивание лука в обе стороны»

Стихи для этого упражнения: Стрелять из лука в орла налево и направо.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельны. Шагните левой ногой в сторону, так, чтобы ноги оказались больше, чем на ширине плеч. Слегка согните ноги в коленях, как будто вы скачете на коне. Теперь вы находитесь в позе всадника Сожмите руки в кулаки и скрестите их перед грудью так, чтобы левая кисть была поверх правой Выпрямите указательный палец левой руки, а большой отставьте в сторону, остальные три пальца остаются прижатыми к ладони. Вытяните левую руку в сторону ладонью от вас, так что вы видите тыльную сторону. При этом указательный палец направлен вверх, а большой вперед от вас. Поворачивайте голову и следите за кончиком указательного пальца, когда выпрямляете руку. В это же время поднимите правый кулак к плечу, как будто вы натягиваете лук. Локоть правой руки также должен находиться на уровне плеч. Вдыхайте, когда разводите руки и натягиваете лук. Обратите внимание на мышцы горла, они могут напрягаться при выполнении этого упражнения. Расслабьте их. Вернитесь к позиции со скрещенными руками, выдыхайте при этом. Повторите упражнение в правую сторону Сделайте по 4 повторения в каждую сторону.

Обсуждение

Натягивание Лука в Обе Стороны помогает укрепить мышцы ног, грудь, шею, плечи и руки. Также оно стимулирует дыхание и циркуляцию крови. Упражнение хорошо разрабатывает сухожилия рук и очень полезно при артрите.

Это упражнение способствует прохождению ци по меридианам толстой кишки, который начинается от ногтя указательного пальца, идет по тыльной стороне ладони, по внешней поверхности предплечья, плеча, шеи, над губой и заканчивается в правом уголке рта.

Третий кусок - «Регулирование селезенки и желудка поднятием одной руки»

Стихи для этого упражнения: Поднимая одну руку, регулируй меридианы селезенки и желудка.

Выполнение

Встаньте прямо, стопы параллельно друг другу либо вместе, либо на ширине плеч. Руки естественным образом свисают вдоль тела На вдохе поднимайте правую руку через сторону над головой. Ладонь должна быть почти перпендикулярна руке, вначале развернута к земле, а во время подъема все время направлена от вас. В верхней точке пальцы направлены влево. (Соответственно, когда поднимаете левую руку - направо) Когда рука окажется над головой, надавите ей вверх, как будто вы пытаетесь поднять и поддержать какую-то тяжесть. Посмотрите вверх на поднятую руку, это обеспечит отличную растяжку мышц и сухожилий шеи, особенно, если вы будете смотреть на тыльную сторону ладони Ладонь левой руки тоже поверните к земле и одновременно с надавливанием вверх, надавите ей вниз. Пальцы ладони направлены вперед. Задержитесь в этом положении несколько секунд, а затем поменяйте руки. Опуская одну руку, одновременно поднимайте другую. Начинайте вдох на подъеме, когда рука достигает уровня поясницы. Выдыхайте, когда опускаете руку. Повторите минимум 8 раз, поочередно меняя руки

Обсуждение

В этом куске парчи одна рука поднята вверх, в то время, как другая давит вниз. Энергичное противоположное движение двух рук одновременно растягивает и стимулирует как мышцы, так и внутренние органы, особенно печень, селезенку, желчный пузырь и желудок. Это упражнение улучшает функцию переваривания пищи. Регулярное выполнение этого упражнения в китайской литературе рекомендовано для предотвращения и лечения желудочно-кишечных заболеваний.

Во время выполнения необходимо проводить энергию по меридиану селезенки и желудка, которые проходят по внутренней и передней частям ног и по передней стенке живота и груди.

Варианты выполнения

Когда вы давите рукой вверх, одновременно надавите соответствующей ногой вниз. Это обеспечит растяжку всей половины тела.

Вы можете не опускать руку полностью (и соответственно не чередовать их), а опускать ладонью вниз над головой.

Четвертый кусок - «Поворачивание головы и взгляд назад через плечо»

Стихи для этого упражнения: Смотришь назад - Исчезают пять слабостей и семь повреждений.

Встаньте прямо, как это описано в предыдущем куске парчи. Руки опущены вдоль тела, кисти расслаблены, пальцы и ладони касаются бедер. Поверните голову направо, насколько можно, при этом не поворачивайте остальное тело, постарайтесь заглянуть назад через плечо, как можно дальше.

Вдыхайте, когда поворачиваете голову. Смотрите назад несколько секунд. На выдохе верните голову в исходное положение. Повторите упражнение в другую сторону. Сделайте по 8 раз в каждую сторону.

Обсуждение

В восточной медицине под пятью слабостями понимают болезни пяти плотных внутренних органов - сердца, почек, легких, печени, селезенки. Эти органы являются энергетическими центрами продуцирующие различные виды энергии. А семь повреждений - это болезни, вызванные семью эмоциями: удовольствием, гневом, сожалением, радостью, любовью, ненавистью и желанием. Эти эмоции, когда они превышают норму, нарушают работу системы энергетики.

В результате нарушается циркуляция энергии в основных меридианах пяти плотных органов, в частности, и во всех основных меридианах, в целом. Из-за этого организм становится нездоровым.

Например, злоба может вызвать застой ци в печени, что вызовет нарушения ее функционирования. Однако этому влиянию подвержены не только внутренние органы: сильные эмоции также вызывают накопление ци в голове. Поворачивая голову из стороны в сторону, вы раскрепощаете мышцы, кровеносные сосуды и каналы ци, проходящие в шее, позволяя ци в голове течь более плавно.

К тому же, так как вы тренируете ваши чувства и шэнъ, чтобы они были центрированными и нейтральными, вы сможете избежать избыточных или крайних эмоций вместе с их негативными последствиями. В этом упражнении вы поворачиваете голову, чтобы взглянуть назад, как если бы вы смотрели на все негативное, оставленное позади. Для того чтобы ци двигалась, необходимо именно смотреть назад. Если же вы будете просто слегка поворачивать голову, ци будет застаиваться в шее. Регулярное выполнение этого "Куска" отрегулирует ци в ваших органах и голове, восстанавливая ущерб, нанесенный сильными эмоциями и помогая избежать всех болезней.

Это упражнение действует одновременно на все основные меридианы, но особенно на два «чудесных» - управляющий и функциональный, которые составляют вместе микрокосмическую орбиту, поэтому при выполнении упражнения прижмите кончик языка к небу. Это замкнет микрокосмическую орбиту и позволит энергии циркулировать по ней. Во время выполнения упражнения перемещайте ци с помощью сознания по микрокосмической орбите.

Четвертый кусок парчи также помогает в укреплении мышц, окружающих глазницы, и увеличивает подвижность глаз, укрепляет мышцы шеи и предотвращает заболевания и травмы шейных позвонков. Он стимулирует приток крови к голове и мозгу, улучшает равновесие и устраняет усталость, головокружение и другие нарушения центральной нервной системы. Это упражнение особенно рекомендуется тем, кто страдает от перенапряжения и атеросклероза.

Пятый кусок - «Покачивание головой и ягодицами для тушения сердечного огня»

Стихи для этого упражнения: Махать головой, вилять хвостом - Ликвидировать горячий характер.

Выполнение

Примите позу всадника (см. второй кусок парчи) Положите ладони на бедра, пальцы поместите на внутренней стороне бедер, большой палец на внешней стороне, направлен назад. Опустите голову и наклоните туловище вперед Одновременно качните головой и туловищем в левую сторону, а ягодицами вправо. Для облегчения движения выпрямите правую ногу. Делайте это на вдохе На выдохе вернитесь в наклоненное вперед положение Сделайте то же самое в другую сторону Всего сделайте 16 раз по 8 в каждую сторону

Обсуждение

Погасить сердечный огонь - означает снятие напряжения нервной системы, вызванное стрессом и не прошедшее при отдыхе.

Огонь (избыточная ци) в среднем Даньтяне у солнечного сплетения может быть также результатом неправильного питания, дыхания загрязненным воздухом или недосыпания. Он часто вызывает боль в сердце, поэтому и называется синь хо ("сердечный Огонь"). Когда избыточная ци накапливается и застаивается в среднем Даньтяне или сердце, лучшим выходом будет переместить этот Огонь в легкие, где его можно отрегулировать и погасить ровным дыханием.

В соответствии с теорией Пяти Элементов, Огонь разрушает Металл, но Металл может поглощать тепло и управлять Огнем. Легкие соответствуют Металлу, а сердце — Огню, поэтому Металл легких может покорить Огонь сердца. Держа руки на коленях большими пальцами назад, вы расширяете грудную клетку, а двигаясь из стороны в сторону, вы раскрепощаете легкие и, таким образом, поглощаете избыточную ци из среднего Даньтяня, успокаивая Огонь. При этом вы также усиливаете циркуляцию крови, что предотвратит любое онемение или боль в ногах.

Следите за тем, чтобы во время поворотов голова не опускалась. Голова, шея и позвоночник должны находиться на одной прямой. Когда вы "давите с силой" на одно колено, вы сжимаете легкое с этой стороны, расслабляя и открывая легкое с другой стороны. Легкие при этом работают подобно кузнечным мехам.

Это упражнение воздействует на меридианы сердца (идет из кончика мизинца по внутренней стороне пальца, по ладони, по внутренней стороне руки к подмышке и оттуда входит внутрь тела, в сердце) и легких (идет по внутренней поверхности большого пальца, по внутренней части руки до плеча, по плечу и под ключицей, в области ключичной ямки уходит вглубь, к легким).

Варианты выполнения

Можно не наклоняться вперед, а как бы поворачиваться корпусом влево и вправо, давя вниз на колено. Склоните верхнюю часть туловища вперед и вращайте ею по дуге слева направо. Одновременно поворачивайте голову слева направо. Это левостороннее движение. При правостороннем - вся последовательность движений воспроизводится в противоположном направлении.

Шестой кусок - «Обхватывание пальцев ног обеими руками для усиления почек»

Стихи для этого упражнения: Двумя руками обнимать ноги - Укреплять почки.

Выполнение

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч или меньше, стопы параллельны друг другу Положите руки на поясницу, так, чтобы ладони лежали на почках, а большие пальцы на животе. Выдохните и прогнитесь назад. На вдохе наклонитесь вперед и обхватите пальцы ног руками, потяните их вверх. Старайтесь сохранять ноги прямыми. Если вы не в состоянии дотянуться до пальцев ног, коснитесь лодыжек пальцами рук. На выдохе возвращайтесь в исходное положение Сделайте 8 повторений

Обсуждение

Растягивая и сокращая мышцы поясницы и спины, мы предотвращаем появление напряжения и снимаем его. Это упражнение также улучшает работу почек и надпочечников. Если вы страдаете от перенапряжения и артериосклероза, рекомендуется во время выполнения упражнения не наклонять голову слишком сильно вперед.

Упражнение хорошо укрепляет не только почки, но и мочевой пузырь, и половые органы. В восточной медицине под "почками" подразумевается вся мочеполовая система.

Почки, располагаясь под двумя основными мышцами спины, являются местопребыванием Изначальной цзин (юань цзин). Если они здоровы и сильны, изначальная цзин сохраняется и укрепляется. Только в этом случае они смогут производить Изначальную ци и оживлять ваше тело. Наклоняясь вперед и хватаясь руками за стопы, вы напрягаете мышцы спины и перекрываете течение ци в области почек. При ослаблении напряжения поток ци возобновляется, удаляя любой существовавший застой. Это упражнение — отличный способ промассировать почки и усилить поток ци в них, а также в мышцах спины и позвоночнике. Когда сильны почки, Изначальная ци тоже сильна. Когда Изначальная ци полна и сильна, тело способно формировать мощный экран Защитной ци для защиты от простуды.

Когда вы наклоняетесь, все ваше тело слегка сжимается и в особенности стимулируются почки. Когда вы выпрямляетесь и вытягиваете руки, ум думает о вытягивании кисти и стопы. Это действие ума и тела направляет ци во все сухожилия. Когда вы наклоняетесь, часть вашего внимания (и часть ци из почек) притягивается к крестцу. Эта ци входит в позвоночник через отверстия в крестце и, когда вы выпрямляетесь, проходит по позвоночнику. В конце концов, ци наполнит и оживит весь скелет.

Основные меридианы в этом упражнении - меридианы мочевого пузыря и почек. Первый из мизинца ноги по подошве тянется до пятки, потом поднимается по задней поверхности ноги до ягодицы, до копчика, затем - вверх по двум параллельным позвоночнику линиям, которые соединяются на затылке, вместе идут к макушке, а затем опускаются по лбу до внутренних уголков глаз. Второй - идет из точки в центре ступни, поднимается к внутренней части лодыжки, идет также по внутренней части ноги, по передней части живота и груди до ключицы. Этот меридиан проходит недалеко от центральной линии живота и груди.

Варианты выполнения

Когда вы наклонились вперед, обхватите лодыжки и прижмитесь к ногам как можно сильнее. Поднимаясь вверх, проводите руками по задней стороне ног, ягодицам и до положения рук на пояснице.

Седьмой кусок - «Сжимание кулаков и отработка свирепого взгляда»

Стихи для этого упражнения: Нанеси удар полным кулаком и с яростным взглядом, увеличивая силовую энергию.

Выполнение

Шагните правой стопой в сторону и опуститесь в позу всадника.

Крепко сожмите руки в кулаки и расположите их по бокам. Кулак должен быть развернут ладонью вверх.

Правым кулаком выполните медленный удар в правую сторону. Во время удара разверните кулак так, чтобы, когда правая рука полностью распрямится, ладонь смотрела вниз.

Широко откройте оба глаза и свирепо посмотрите в сторону движения кулака на воображаемого противника. Верните руку в исходное положение.

Ударяйте на выдохе, вдыхайте, когда возвращаете руку в исходное положение. Сделайте упражнение в другую сторону Сделайте 8 повторений.

Обсуждение

Этот "Кусок" учит вас поднимать жизненный дух. Когда дух поднят, усиливается поток ци и мышечная сила. При подъеме духа-шэнь и повышении силы энергия заполнит все ваше тело до самой поверхности кожи. В других упражнениях вы сосредоточивали внимание и концентрировали ци. Теперь важно выполнить этот "Кусок", так как он удаляет все застои ци и направляет ее в кожу. Сосредоточение И— это ключ к успеху. Если вам удастся сформировать очень выразительный образ сильного толчка, ваш ум И направит ци в кисти рук и стопы, чтобы сделать удар мощным.

Это упражнение фактически является техникой нанесения удара и предназначено для пробивания всех меридианов в организме за счет внутренней силы.

Во время удара направляйте энергию, накопленную в нижнем Дань тяне в точку удара. Если поток энергии будет достаточно мощным, то он сможет пробить все меридианы на своем пути. Собирайте энергию в нижнем дань тяне, когда вдыхаете.

Взгляд помогает управлять направлением потока внутренней силы в ударную точку.

Варианты выполнения

Вы можете наносить удары не только в стороны, но и вперед.

Восьмой кусок - «Подъем и опускание пяток для встряски тела и лечения всех болезней»

Стихи для этого упражнения: Давить на копчик — Исчезнут сто болезней

Выполнение

Встаньте по стойке смирно, ноги вместе, прямые. Руки свободно висят по бокам. Делайте вдох и одновременно поднимитесь на носках, глаза должны смотреть прямо вперед или немного вверх Резко на выдохе опустите обе пятки на землю Повторите 8 раз Положите руки на поясницу (как в 6 куске) и сделайте еще 8 подъемов

Обсуждение

Этот "Кусок" предназначен для "сглаживания" ци от макушки до подошв стоп. Поднимаясь на носки, вы стимулируете шесть каналов ци, которые связаны с внутренними органами.

Выполняя его по усложненному варианту мы стимулируем движение ци по микрокосмической орбите что также нормализует распределение ци по всему телу.

Варианты

Делайте упражнение в два этапа:

Делая вдох, поднимаете энергию вверх в грудную клетку. Для этого надо поджать живот и мысленно поднять все, что внутри: воздух, энергию и прочее. Грудная клетка при этом расширяется. Затем, делая выдох, приседаете на корточки на полную ступню. На выдохе производится обратное действие: надо выпятить живот и опустить энергию вниз в живот. Спина прямая, руки свободно опущены. Когда вы присели и выдохнули, делаете новый вдох полной грудью и подпрыгиваете вверх как можно выше, поднимая при этом энергию вверх. Приземляетесь мягко сначала на носки, потом на пятки. После этого делайте выдох. Всего надо сделать четыре таких прыжка. Затем, на вдохе, максимально поднимаясь на носки, положите на копчик по четыре пальца обеих рук и массируйте его. Задержите дыхание. На паузе надавите пальцами снизу на копчик, слегка подожмите мышцы ануса и мысленно гоните энергию по позвоночнику вверх до макушки. При этом выпрямите спину, немного подтяните подбородок к шее так, чтобы макушка смотрела прямо вверх, а свое внутреннее зрение обратите на макушку. На выдохе постепенно опускаетесь на полные ступни и одновременно мысленно опускаете энергию вниз по переднему серединному меридиану, прекращая давить на копчик, расслабляя мышцы ануса. Выдох делаете обязательно через нос, потому что язык в это время должен быть прижат к нёбу, замыкая Малый небесный круг. Опускаете энергию к нижнему даньтяну, заканчивая выдох. В конце выдоха обязательно надо слегка поднять анус.

Основные особенности комплекса «8 Кусков Парчи. »

Простота и эффективность

Простота предлагаемых упражнений из системы, заключается в том, что в отличие от других систем цигун они чрезвычайно доступны по своим движениям, требуют небольшой площадки для занятий (их можно практиковать даже в небольшой городской комнате), и, самое главное, на первых этапах не требуют изучения сложных методов концентрации внимания.

Следует отметить, что правильная позиция, спокойное дыхание и разумное расслабление тела уже сами по себе обеспечивают правильную циркуляцию ци и мощный оздоровительный эффект. Регулярная практика заметно повышает тонус организма, снимает усталость, уменьшает потребность во сне. Занятия способствуют регуляции обмена веществ в организме, что сказывается на уменьшении избыточного веса. Он широко используется как восстановительный комплекс для спортсменов после соревнований, а также людей, чей труд связан с высокими психическими, интеллектуальными и физическими нагрузками. Многие деятели науки и искусства изучают бадуаньцзинь, чтобы придать себе еще больший импульс к творчеству.

В психическом плане бадуаньцзинь позволяет выработать удивительную чистоту и спокойствие сознания – это крайне необходимо как для саморазвития, так и в повседневной жизни.

Оздоровительный эффект

Оздоровительный эффект – вот основная причина высокой оценки людьми системы бадуаньцзинь и желания ее изучать. Основным принципом бадуаньцзинь является «спокойное безмятежное сердце плюс сосредоточенный ум», что дает нервной системе возможность отдыха и, как следствие, улучшается координация функций различных органов тела. Расслабление всего тела, глубокое и естественное дыхание, плавные движения, которые управляются мыслью – все это приводит к гармонии «внешнего» и «внутреннего», прочищает каналы, по которым движется энергия ци, кровеносные и лимфатические сосуды, улучшает состояние костно-мышечной и пищеварительной систем.

Основным содержанием системы бадуаньцзинь являются физические и дыхательные упражнения в сочетании с концентрацией внимания. Оздоровительное воздействие этих упражнений базируется на единстве физических и психических функций организма человека, на связи сознания и воли с работой мышц и внутренних органов. Темп выполнения упражнений – медленный и плавный, амплитуда движений варьируется в зависимости от индивидуальных возможностей занимающегося, что дает возможность заниматься людям широкого возрастного диапазона, в том числе с очень низким уровнем физической подготовленности.

Адекватная физическая нагрузка, регулируемая в зависимости от уровня подготовленности занимающихся амплитудой и темпом выполнения упражнений, создает ощущение «мышечной радости», стимулирует к активным занятиям, совершенствует функциональную подготовленность. При систематических занятиях отмечается значительное снижение деформации позвоночного столба, улучшение его подвижности, укрепление связок, костей, увеличение силы мышц, амплитуды движений в суставах, что является хорошим средством профилактики остеохондроза, радикулита, артритов. Исследования китайских ученых показали, что у занимающихся наблюдается улучшение сердечной деятельности по данным ЭКГ, стабилизируется артериальное давление, повышается выносливость к физическим нагрузкам и быстрее протекают восстановительные процессы после них.

Такие изменения в состоянии здоровья поклонников системы бадуаньцзинь ученые объясняют использованием в данной системе ритмичного диафрагмального дыхания, гармонично связанного с плавным чередованием напряжения и расслабления скелетной мускулатуры, что в свою очередь способствует более адекватному кровоснабжению мышц и внутренних органов, нормализации сосудистого тонуса. Абдоминальный тип дыхания, который используется при выполнении упражнений, способствует более эффективной вентиляции легких. Экспериментальные исследования показали, что при регулярных занятиях увеличивается амплитуда движения грудной клетки, эластичность легочной ткани, функциональное состояние диафрагмы, и, как следствие, – жизненная емкость легких, легочный кровоток, улучшается газообмен в легких. Упражнения оказывают положительное влияние на метаболизм. При занятиях в крови занимающихся снижается уровень холестерина, что обеспечивает профилактику атеросклероза.

Плавные движения требуют высокой концентрации внимания. Это является хорошей тренировкой центральной нервной системы. Движения построены таким образом, что ритмичные нервные импульсы работающих мышц рефлекторно способствуют установлению баланса процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе и таким образом оказывают дополнительное успокаивающее воздействие. Ритмичные чередования напряжения и расслабления скелетных мышц и диафрагмы улучшают кровоток в брюшной полости, нормализуя перистальтику кишечника, ликвидируя застойные явления в печени.

Существенной особенностью данной системы упражнений является гармоничная тренировка всех систем организма, включая центральную нервную систему. Она способствует концентрации внимания, развитию памяти, умению управлять своим физическим и психическим состоянием, что позволяет отнести бадуаньцзинь к одному из оптимальных вариантов двигательной психорегуляции.

Концепция ци является базовой для всей восточной культуры. Не затрагивая подробно ее смысл, здесь мы скажем лишь о нескольких моментах, которые необходимо знать при занятиях бадуаньцзинь.

Ци не имеет точного соответствия в русском языке и предполагает несколько значений: внутренняя энергия, воздух, дыхание и даже настроение. Так или иначе, речь идет об энергетической субстанции, которая наполняет наш организм. Важнейшим качеством ци является то, что она может растрачиваться (например, при тяжелой работе, больших физических нагрузках или болезнях), восполняться (через дыхательные и медитативные упражнения, правильный образ жизни, определенное питание), приходить в состояние дисбаланса, вредить организму (при гневе, любых сильных чувствах и переживаниях), угнетаться (при долгом сне или наоборот, отсутствии сна, при переедании) и т.д.

Когда человек чувствует то, что обычно именуется «упадком сил», в восточной традиции может быть объяснено через термин «недостатка ци» или «угнетения ци». Любая болезнь, таким образом, вызывается дисбалансом ци в той или иной части человеческого организма. Следовательно, важнейшей задачей любой восточной системы оздоровления является приведение ци в состояние покоя и гармонии.

По традиционным представлениям восточной медицины ци циркулирует в теле (и наполняет его) по определенным энергетическим каналам или меридианам. В здоровом организме ци свободно циркулирует в теле без малейших задержек, однако, в случае болезни или какого-то недомогания возникают так называемые «задержки» в свободной циркуляции ци. Это может быть обусловлено как любым заболеванием, так, например, и излишним психическим напряжением, переутомлением и другими факторами.

Занятия на первом этапе призваны устранить дисбалансы различного типа в циркуляции ци, а на следующих этапах способствовать накоплению ци в организме.

Однако это невозможно сделать раз и навсегда. Обычно в течение дня человеку приходится испытывать различного рода стрессы: необходимость выполнять работу, связанную с принятием сложных решений, физические нагрузки; даже неправильное или излишнее питание могут надолго вызвать закупорку ци. Так возникает чувство внутреннего дискомфорта, неоправданной тревоги, нервозность, потеря внимания. Дисбаланс может быть вызван также и общением с некоторыми людьми, способными оказывать негативное воздействие на ваше состояние. Таким образом, необходимо регулярно повторять «восстановительные» сеансы бадуаньцзинь. Например, утром занятия «заряжают» организм перед рабочим днем, вечером вновь приводят внутреннее ци в состояние покоя.

Для людей западной традиции не всегда просто представить циркуляцию ци в своем теле. Более того, порой сами носители восточной традиции не способны сделать это. Бадуаньцзинь налаживает правильную циркуляцию ци не столько за счет визуального представления потока ци в организме, сколько за счет правильных, расслабленных позиций и строго определенной последовательности движений. В этой простоте огромное преимущество бадуаньцзинь перед другими системами.

Чувство ци, а затем и ощущение циркуляции ци придет само собой в процессе выполнения упражнений, его не следует искусственно стимулировать, поскольку можно вызвать неправильное ощущение, никак не связанное непосредственно с циркуляцией ци и подсознательно закрепить его.

Для кого предназначен

Бадуаньцзинь – одна из редких систем, для занятий которой нет ограничений ни по возрасту, ни по физическому состоянию. Разумеется в жизни не бывает универсальных рецептов, поэтому в случае стойких заболеваний и в пожилом возрасте желательно предварительно проконсультироваться с врачом.

В любом случае, этот комплекс следует ввести в ежедневное расписание жизни, что позволит поддерживать здоровое тело и бодрость духа до глубокой старости.

Характерной особенностью бадуаньцзинь является то, что начав практиковать его в молодом возрасте и затрачивая в день по 10-20 минут, можно до глубокой старости сохранять подвижность суставов, бодрость тела и спокойствие духа. Эта система хороша также тем, что позволяет начать занятия в любом возрасте, в частности, известны случаи, когда к эффективным занятиям приступали на седьмом десятке лет.

Как практиковать

Существует несколько способов практики бадуаньцзинь:



1. Как отдельный комплекс.



Первый раз упражнения бадуаньцзинь лучше всего выполнять сразу же после пробуждения, встав с кровати. Утром их лучше сделать минимум два раза: первый раз предназначен для пробуждения организма и для небольшой разминки мышц. Второй раз упражнения следует выполнять с соблюдением всех правил, когда сознание уже пробудилось – это стимулирует циркуляцию ци в организме.

Второй раз упражнения выполняются вечером, непосредственно перед сном и обязательно после захода солнца, с целью очистить сознание после дневных забот, снять накопившуюся усталость.

В середине дня, в 15-16 или 18-19 часов, полезно также сделать еще раз упражнения бадуаньцзинь для стимулирования активности мозга и релаксации всего организма.



2. В составе тренировки в боевых искусствах или каком-либо виде спорта



Упражнения бадуаньцзинь могут являться частью тренировки в боевых искусствах или каком-либо виде спорта. В этом случае упражнения бадуаньцзинь должны быть интегрированы в каждодневную тренировку. В течение тренировки они выполняются несколько раз. В самом начале, после традиционного приветствия (для концентрации внимания и устранения отвлекающих мыслей), и в конце тренировки (для восстановления организма). Упражнения бадуаньцзинь следует выполнять после упражнений большой интенсивности: поединков, сложных комплексов и т.д. В этом случае для практики достаточно двух-трех упражнений.

Важнейшие принципы занятий

Бадуаньцзинь будет эффективен лишь в том случае, если досконально следовать всем принципам. В большинстве своем они крайне просты, поэтому занимающиеся забывают их или не обращают на них должного внимания. Однако без этих принципов бадуаньцзинь превращается лишь в несложное гимнастическое упражнение, не дающее должного результата. Поэтому старайтесь соблюдать каждое правило.

Что следует соблюдать

1. Спокойное состояние духа. Не начинайте заниматься, пока не избавитесь от любых раздражающих или отвлекающих мыслей – занятия в этом случае не принесут должного эффекта. Если никак не удается уйти от мыслей о «дне насущном», выполните упражнения бадуаньцзинь просто как гимнастику медленных упражнений два-три раза. Это позволит вам успокоиться, и уже после этого сделайте «настоящий» бадуаньцзинь в спокойном и светлом состоянии духа.



2. Правильные позиции тела. Позиции тела должны быть, прежде всего, естественными, это значит, что даже в тех упражнениях, где требуется небольшое растяжение мышц и сухожилий, соблюдайте естественную позицию, не старайтесь через силу выгнуться вперед или назад, неестественным образом развести плечи и т.д. Всякая позиция должна быть комфортна. Если вы чувствуете боль или неприятные ощущения в пояснице, ногах, шее после занятий, скорее всего вы излишне напряглись или не смогли правильно адаптировать позицию под себя. Внимательно анализируйте на начальных этапах правильность каждой своей позиции и передвижения.



3. Отсутствие напряжения, как в теле, так и в сознании. Важнейшим принципом бадуаньцзинь является естественное расслабление. Нередко это понятие неправильно трактуется как абсолютное расслабление всех мышц. В реальности же речь идет о том, что внутри вас не должно быть никаких мыслей, которые могут привести к излишнему напряжению сознания. В идеальном варианте занимающийся должен быть свободен от любых отвлекающих мыслей и концентрироваться даже не на самих движениях (это первый этап занятий), но пребывать в абсолютно ровном, светлом состоянии духа. Это, в свою очередь, должно приводить к разумному расслаблению всего тела – должны быть напряжены лишь те группы мышц, которые необходимы для выполнения движения, и напряжены ровно на столько, чтобы движение было плавным.



4. Сочетание расслабления и напряжения.



5. Спокойное и ровное дыхание.



6. Регулярность занятий. Бадуаньцзинь может принести эффект лишь при регулярных занятиях не меньше 10-20 минут в день. Как и восточная медицина, бадуаньцзинь действует малыми порциями: хотя положительные изменения можно почувствовать уже на второй-третий день занятий, реальный эффект наступает лишь на второй-третий месяц

Запись на консультацию по телефону 8-911-276-68-06 и почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(Консультация на русском языке, через нашего переводчика)

Вы можете прийти, продиагностироваться по пульсу, получить СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО консультацию доктора китайской медицины, рекомендации по корректировке образа жизни, питания, и т.д.

Бесплатная консультация врача китайской традиционной медицины через интернет - 8 911 276 68 06

Чтобы понять кое-что, вы должны почувствовать это лично. Я могу сообщить вам, что этот чай на вкус действительно хорош, но вы все еще не можете знать его вкус. Не лучше ли, если вы попробуете его сами? Вы не можете понять вкус на слух, вы должны использовать ваш язык и испытывать это непосредственно. Тайцзицюань, как и Цигун в целом, учит нас пробовать и делать - это живая практика. Если вы только читаете книги, смотрите часами фильмы, вы только изучаете, а не делаете, это - не реально, это ничто.