Традиционная Китайская Медицина 8 Принципов

Термин «восемь принципов» (八纲 ба ган) отражает восемь основных типов синдромов, распределенных на четыре пары:

Дифференциация синдромов по восьми принципам заключается в комплексном анализе различных патологических проявлений, установленных при помощи «четырех составляющих диагностики» (四诊), определении места болезни, ее принадлежности к холоду или жару, а также силы патогенной и жизненной Ци. Она является основой дифференциальной диагностики в китайской медицине и имеет важнейшее значение для определения направлений последующего лечения.

Каждая болезнь заключает в себе процессы усиления и ослабления защитных сил организма и болезнетворного фактора. В ходе этих процессов возникают многочисленные противоречия между инь и ян, защитными силами и патогенным началом, между «внешним» и «внутренним», «жаром» и «холодом», сердцем и почками, плотными и полыми органами и т. п.

В Китайской медицине течение заболевания рассматривается как борьба между защитными силами и болезнетворным началом, поэтому целью лечения является угнетение патогенного начала и поддержание защитных сил организма.

Сопротивляемость организма можно повысить медикаментами, акупунктурой, тренировками, диетой и другими средствами. Изгнание болезнетворного начала – это ликвидация имеющейся болезни и восстановление здоровья.

Для лечения болезней китайская медицина предусматривает соответствующие методы. Если говорить об оказании поддержки защитным силам организма и изгнании болезнетворного начала, то нужно иметь в виду пополнение и выпускание полноты, поскольку усиление сопротивляемости организма соответствует пополнению пустоты, а изгнание патогенного начала – выпусканию патологической полноты.

Согласно древним восточным представлениям все в природе делится на две части – негативную инь и позитивную ян.

Инь – это отрицательное материнское начало, присущее всему пассивному, холодному, темному, скрытому, изменчивому. В природе это луна, ночь, а у человека – внутренняя поверхность тела, нижняя часть и правая половина тела. Для инь характерны пониженное настроение, бледность кожных покровов, запавшие, тусклые глаза, слабая, медленная, тихая речь, хриплый кашель, отсутствие аппетита, жидкий стул, привычка к горячей пище, постоянные боли ноющего характера, холодные конечности, тихое, поверхностное, учащенное дыхание.

Ян – это положительная сила, мужское начало. Для него характерно движение, активность. В природе – это небо, день, солнце, у человека – наружная поверхность тела, верхняя его часть и левая половина. При заболевании это начало проявляется гипертермией (высокая температура тела), мочой темного цвета, запорами, повышенной потливостью, особенно днем, повышенным аппетитом, привычкой к холодной пище, головной болью с ознобом, горячими на ощупь конечностями, активной речью, шумным, глубоким, редким дыханием, громким, грубым голосом.

Вдоль всех указанных каналов, меридианов расположено 365 жизненных точек. Эти точки не имеют анатомического субстрата и не всегда располагаются вблизи пораженного органа. С позиции теории инь-ян человеческий организм представляет собой саморегулирующуюся систему, в которой инь и ян уравновешены. Поэтому традиционная китайская философия рассматривает всякую болезнь как нарушение нормального соотношения инь и ян. Здоровье человека определяется способностью поддерживать постоянный баланс двух начал. Болезнь с этой точки зрения есть нарушение потока жизненной энергии внутри организма, неправильное ее распределение: она может выражаться избытком или недостатком этой энергии в одном или нескольких органах. Если симптомы заболевания свидетельствуют о недостатке энергии, значит, орган находится в состоянии инь и его необходимо тонизировать (т. е. прибавлять энергию). При наличии признаков избытка энергии, что соответствует состоянию ян, энергию необходимо рассеивать (уменьшать). Такое изменение в распределении энергии достигается воздействием на точки, акупунктуры – биологически активные, стимулирующие точки ит. п.

Необходимо помнить о правилах воздействия на точку меридиана:

1) при избытке энергии выполняются движения, направленные на торможение протекания энергии в меридиане с целью седатирования;

2) в случае недостатка энергии для улучшения протекания энергии в меридиане выполняют тонизирование.

Несоблюдение вышеуказанных принципов может привести к ухудшению состояния больного.

Эта теория применяется не только для определения принципа лечения, но и для характеристики свойств и действия медикаментов. Таким образом, учение об инь-ян является основой применения китайских медикаментов. В частности, так называемые холодные, влажные лекарства относятся к инь, а теплые, сухие и горячие – к ян. Лекарства, имеющие острый, сладкий или пресный вкус, относятся к ян, а кислый, горький или соленый вкус – к инь. Тонизирующие медикаменты относятся к ян, а с седативным эффектом – к инь. В соответствии с этим принципом подбирают необходимый медикамент, который должен привести к излечению от болезни.

«Янский» и «иньский» синдромы являются основными критериями при анализе симптомов заболевания. Однако существуют и другие синдромы: «наружный» и «внутренний», «жара» и «холод», «пустой» и «полный».

«Наружный» синдром связан с понятием наружного покрова, т. е. кожей и органами чувств. При воздействии внешних факторов на наружный покров появляются такие симптомы, как головная боль, повышение температуры, озноб, заложенность носа, чувство ломоты и т. п. «Внутренний» синдром объединяет симптомы, возникающие при воздействии вредных факторов, т. е. внутренние органы, кости. Например, жар, рвота, боль в животе, запор или понос.

«Жар» и «холод». Эти понятия говорят о характере заболевания. Такие симптомы, как жажда, высокая температура, беспокойство, моча темного цвета и в малом количестве, запор, желтый налет на языке, частый пульс свидетельствуют о синдроме «жара». Если отмечается отсутствие жажды, бледное лицо, жидкий стул, большое количество светлой мочи, белый налет на языке, редкий пульс – это синдром «холода».

«Пустой» и «полный» синдромы определяются при оценке конституции больного. Симптом «пустой» свидетельствует о слабости организма, «полный» – об активном его сопротивлении. Для определения «полного» или «пустого» синдрома необходимы такие данные, как конституция пациента (телосложение), продолжительность заболевания, сила и частота пульса, наличие болей в животе, характер стула. Симптом «пустоты» включает астеническую конституцию, хроническое заболевание, повышенную утомляемость, беспокойство, слабость, тихую речь, влажную кожу, обильное потоотделение, короткое, поверхностное дыхание, слабый пульс. Синдром «полноты»: нормостеническая или гиперстеническая конституция, небольшая длительность заболевания, обильное потребление воды, шумное дыхание, запоры, пульс хорошего наполнения.