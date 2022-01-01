Акупунктурные точки на лице

На лице находятся точки акупунктуры меридианов - Меридиан Желудка, Меридиан Желчного Пузыря, Меридиан Тонкой Кишки, Меридиан Толстой Кишки, Переднесрединный Меридиан, Заднесрединный Меридиан

Меридиан желудка (ST) Stomach — 45 акупунктурных точек, парный, относится к системе ян, элемент земля. Движение энергии по меридиануцентробежное. Исходитэнер- гия из меридиана толстой кишки и направляется в меридиан селезенки- поджелудочной железы. Период максимальной активности от 7 до 9 часов.

Меридиан желудка берет начало от крыла носа и поднимается к внут­реннему углу глаза, где соединяется с меридианом мочевого пузыря. Отсюда тянется к нижнему краю глазницы (точка чэн-ци, первая точка меридиана желудка) и опускается к зубам верхней челюсти, охватыва­ет губы, соединяется в точке чэн-цзян (сосуд слуги 24) с меридианом желудка противоположной стороны и проходит перед ухом и по боко­вой стороне лба вверх к височному углу. От нижнечелюстного угла он опускается по горлу к надключичной ямке, где раздваивается. Одна ветвь проходит через грудную клетку к диафрагме и желудку, соеди­няется с селезенкой и идет дальше к паховому сгибу. Другая ветвь проходит по поверхности через грудной сосок по животу к паховой об-

ласти, где соединяется с ветвью, пролегающей в глубине. Далее мери­диан желудка проходит по передней стороне бедра и голени до тыль­ной стороны стопы к фабулярной стороне второго пальца стопы. На голени меридиан желудка имеет две боковые ветви.

Одна проходит от точки дзу-сань-ли (36-я точка меридиана желуд­ка) вниз до латеральной стороны третьего пальца стопы. Другая — от тыльной стороны стопы к средней стороне большого пальца стопы, где соединяется с меридианом селезенки

Все акупунктурные точки на лице:

Чэн-ци (ST-1) (承泣, chéng-qì - приёмник слёз)

Сы-бай (ST-2) (四白, sì-bái - четыре белизны)

Цзюй-ляо (ST-3) (巨髎, jù-liáo - огромная расщелина)

Ди-цан (ST-4) (地倉, dì-cāng - земная кладовая)

Да-ин (ST-5) (大迎, dà-yíng - большой приём)

Цзя-чэ (ST-6) (頰車, jiá-chē - жевательная машина)

Ся-гуань (ST-7) (下關, xià-guān - нижняя граница)

Тоу-вэй (ST-8) (頭維, tóu-wéi - угол головы)

Меридиан желчного пузыря (GB)Gall Bladder (足少陽膽經, zúshàoyáng dǎnjīng) — 44 акупунктурные точки, парный, относится к системе ян, элемент дерево. Движение энергии по меридиану центробеж­ное. Энергия исходит из меридиана трех обогревателей и передается меридиану печени. Период максимальной активности меридиана от 23 до 1 часа.

Этот меридиан берет начало от наружного угла глаза, поднимается вверх по боковой части лба, проходит за ухо, снова поднимается вверх в области виска, проходя по лбу до точки ян-бай (14-я точка меридиа­на желчного пузыря), далее через заднюю часть головы к затылку и к надключичной ямке.

Относящееся к уху ответвление отходит за ухом, входит в него, снова выходит перед ухом и оканчивается у наружного угла глаза. В этом месте берет начало ветвь, опускающаяся вниз к точке да-инь (5-я точка меридиана желудка), встречается с меридианом трех обогревате­лей ниже глазной орбиты, опускается далее до точки цзя-че (6-я точка меридиана желудка), проходит по шее и входит в надключичную ямку.

От надключичной ямки меридиан желчного пузыря имеет два тракта. Один проходит внутри грудной полости к диафрагме, соединя­ется с печенью и желчным пузырем, идет в паховую область, огибает волосяной покров лобка, проходя далее наискось к бедренной кости.

Другой тракт опускается от надключичной ямки к плечу, проходит со стороны грудной клетки, минует реберную дугу и достигает бедра, где соединяется с первым трактом. Далее меридиан желчного пузыря опускается по латеральной стороне нижней конечности, достигая через наружную лодыжку фибулярной стороны 4-го пальца стопы. Ответвле­ние, начинающееся в этом месте, проходит через пятку до латеральной стороны

большого пальца стопы, где соединяется с меридианом печени.

Все акупунктурные точки на лице:

Тун-цзы-ляо (GB-1) (瞳子髎, tóng-zǐ-líao - зрачковая ямка)

Тин-хуэй (GB-2) (聽會, tīng-huì - приемник слуха)

Шан-гуань (GB-3) (上關, shàng-guān - верхний проход)

Хань-янь (GB-4) (頷厭, hàn-yàn - отвращение, выраженное намеком)

Ян-бай (GB-14) (陽白, yáng-bái - ясность ян)

Меридиан тонкой кишки (SI)Small Intestine (手太陽小腸經, shǒutàiyáng xiǎochángjīng) —19 точек, парный, относится к системе ян, элемент огонь. Движение энергии по меридиану центростремительное. Энергия исходит из меридиана сердца и направляется в меридиан мочевого пузыря. Максимальная активность меридиана от 13 до 15 часов.

Меридиан тонкой кишки берет начало на локтевой стороне мизинца, проходит по разгибательной стороне верхней конечности, поднимается несколько сзади плечевого сустава вверх, пересекает лопатку, соединя­ется в точке да-чжуй (сосуд управителя 14) с сосудом управителя, на­правляется отсюда к надключичной ямке, входит в грудную клетку и соединяется с сердцем. Далее он идет вниз, проходит сквозь диафраг­му, соединяется с желудком и с тонкой кишкой. Другая ветвь подни­мается от сердца по пищеводу, проходит по шее, достигает наружного угла глаза, затем виска и входит в ухо. От этой ветви имеется ответв ление, которое проходит по шеке к внутреннему углу глаза, где проис­ходит его соединение в точке цин-мин (первая точка меридиана моче­вого пузыря) с меридианом мочевого пузыря.

Все точки акупунктуры меридиана на лице:

Тянь-жун (SI-17) (天容, tiān-róng - небесный прием)

Цюань-ляо (SI-18) (顴髎, quán-liáo - ямка щеки)

Тин-гун (SI-19) (聽宫, tīng-gōng - дворец слуха)

Меридиан толстой кишки (LI)Large Intestine —20 точек, парный, относится к системе ян, элемент металл. Движение энергии по меридиану центростремитель­ное. Энергия поступает из меридиана легких и передается меридиану же­лудка. Период максимальной активности от 5 до 7 часов.

Меридиан толстой кишки проходит от радиальной стороны конца ука­зательного пальца по тыльной стороне кисти вверх по передней сторо­не руки. От плеча он проходит назад вниз к остистому отростку 7-го шейного позвонка (точка да-чжуй, сосуд управителя 14). От плеча он проходит далее спереди вниз к надключичной ямке (точка цюе-пэнь, меридиан желудка 12), где делится на две ветви. Одна ветвь проходит внутрь грудной клетки, соединяется с легкими, проходит сквозь диа­фрагму и достигает толстой кишки. Другая ветвь поднимается от над­ключичной ямки по шее, проходит по щеке и соединяется с зубами нижней челюсти. Кроме того, она проходит к углу рта и к верхней гу­бе, где перекрещивается с меридианом толстой кишки противополож­ной стороны. Далее она проходит к крылу носа и соединяется здесь с меридианом желудка.

Все точки акупунктуры меридиана на лице:

Хэ-ляо (LI-19) (口禾髎, kǒu-hé-liáo - ложе злаков)

Ин-сян (LI-20) (迎香, yíng-xiāng - прием благоухания)

Задний срединный меридиан (заднесрединный меридиан) (督脈, dūmài) — согласно традиционной китайской медицине, непарный меридиан Ян. Движение энергии ци снизу вверх. На заднесрединном меридиане 28 акупунктурных точек.

Список акупунктурных точек меридиана на лице

(GV.24)Шэнь-тин (神庭, shén-tíng - божественный двор)

(GV.25)Су-ляо (素髎, sù-liáo - белая расщелина)

(GV.26)Шуй-гоу (水溝, shuǐ-gōu - водосточная канава)

(GV.27)Дуй-дуань (兑端, duì-duān - верхний край губы)

(GV.28) Инь-цзяо (齦交, yín-jiāo - пересечение десны)

Внемеридианные точки акупунктуры на лице

Инь-тан (EX-HN3)

Топография Инь-тан (EX-HN3):

В центре переносья ,на середине линии,соединяющей внутренние концы бровей.

Показания:

Головная боль в лобной области, головокружение, нарушение сна, заболевания глаз, носа, носовое кровотечение, обморок, судороги у детей,нарушение сна.

Юй-яо (EX-HN4)

Топография Юй-яо (EX-HN4):

На пересечении середины брови и вертикали, проведенной через зрачек.

Показания:

Заболевания глаз,головная боль,боль в надглазничной области

Тай-ян (EX-HN5)

Топография Тай-ян (EX-HN5):

В углублении на уровне середины расстояния между наружным концом брови и наружным углом глаза, 1 цунь кзади от каждого из этих ориентиров.

Показания:

Головная боль,головокружение, мигрень,заболевания глаз,поражение лицевого нерва,зубная боль.

Эр-цзянь (EX-HN6)

Топография Эр-цзянь (EX-HN6):

В оласти верхушки ушной раковины,на конце складки, образуемой при загибании раковины.

Показания:

Заболевания глаз,ячмень на веке,мигрень,головная боль,аллергические заболевания,фарингит.

Цю-хоу (EX-HN7)

Топография Цю-хоу (EX-HN7):

На пересечении латеральнойчетверти и меридиальных трех четвертей нижнего края глазницы.

Показания:

Заолевания глаз,близорукость,оптический неврит,глаукома,помутнение стекловидного тела,косоглазие,депигментация сетчатки.

Шан-ин-сян (EX-HN8)

Топография Шан-ин-сян (EX-HN8):

На пересечении хряща крыла носа и носовой раковины, у верхнего края носогубной борозды.

Показания:

Головная боль, закупорка носа, аллергический ринит

Нэй-ин-сян (EX-HN9)

Топография Нэй-ин-сян (EX-HN9) :

В ноздре ,на пересечении хряща крыла носа и раковины.

Показания:

Заболевания глаз, носа,фарингит, лихорадочные состояния, солнечный удар,головокружение.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.