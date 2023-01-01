Лютеин применение

Лютеин — это пигмент желтого цвета растительного происхождения.

Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.

Его химическая формула C 40 H 56 O 2

Кроме растений он содержится в яйцах, придавая желтку характерный цвет. По словам исследователей, лютеин обладает нейропротекторными свойствами, то есть защищает нейроны от повреждений.

Давно установлено, что лютеин является важным ингредиентом для здоровья глаз, учитывая, что лютеин и зеаксантин сконцентрированы в желтом пятне глаза. Желтое пятно на сетчатке имеет диаметр около 5 мм (источником желтого цвета являются лютеин и зеаксантин). С возрастом уровень содержания этих пигментов в желтом пятне естественным образом снижается, что повышает риск возрастной дегенерации желтого пятна (АМD).

Ученые считают, что потребление лютеина, которого много, например, в крестоцветных, связано с устойчивостью мозга к возрастным изменениям.

Ученые из США изучили влияние питания на когнитивные способности пожилых людей и обнаружили связь между потреблением лютеина и высокими показателями тестов на кристаллизованный интеллект.

Кристаллизованный интеллект — способность использовать приобретенные знания и опыт. Это понятие в 60-х годах ХХ века ввел британский психолог Рэймонд Кеттел.

Организм человека не способен синтезировать лютеин, поэтому поступление лютеина в организм напрямую связано с питанием. Среди всех каротиноидов лютеин обладает самой высокой биодоступностью — почти 80 %.

Получить лютеин человек может только с пищей. Наиболее богаты лютеином такие продукты, как шпинат, но достаточно большие дозы пигмента содержатся также в брокколи, брюссельской капусте, курином желтке, помидорах, моркови, тыкве и кабачках.

Усвояемость лютеина повышается при легкой тепловой обработке, поэтому подходящие для этого овощи можно пассеровать, отваривать на пару, слегка обжаривать или запекать.