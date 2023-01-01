Ежовик гребенчатый свойства

Латинское название: Hericium erinaceus, в Китае название – «хоутоугу», что переводится как «голова обезьяны».

Ежовик гребенчатый, имеет долгую историю использования в Китае и других восточных странах. Предполагается, что полисахарид является одним из основных биоактивных соединений ежовика гребенчатого, обладающим иммуномодулирующим, противораковым, антиоксидантным, гастропротекторным и укрепляющим здоровье кишечника, нейропротекторным, гепатопротекторным, антигипергликемическим и гиполипидемическим действием.

В традиционной китайской медицине ежевик гребенчатый употреблялся в качестве тонизирующего средства и, как считалось, повышал энергию, улучшал пищеварение и стимулировал иммунную систему. Он также использовался как средство от различных недугов, включая проблемы с дыханием и сердечно-сосудистые заболевания.

Ключевые компаненты ежовика, которые находятся в нем в высокой концентрации, буквально «заряжают» гриб на то, чтобы он помогал мозгу отращивать как новые нейроны, так и нейронные связи.

В нашей ДНК есть ген NGF, который вырабатывает белок NGF. Этот белок помогает незрелым клеткам мозга, развиваться до уровня нейронов. Этот белок активно синтезируется с детства до окончания подросткового возраста. Причина тому — половые гормоны, которые поддерживают рост организма.

Вот только зачатки нейронов сохраняются с нами всю жизнь. Прям как пара купюр, сознательно забытых в зимней куртке до лучших времен.

Ежовик отличается тем, что содержит специфическое вещество: isohericerinol А. Он подстегивает NGF фактор в глиальных клетках. Глиальные клетки, это что-то вроде системы связей между нейронами. Если нейроны — опоры линии электропередач, то глиальные клетки — провода между ними.

В состав ежовика входят эринацины Z1 и Z2. Эта группа веществ воздействует на BDNF фактор, который входит в состав группы NGF.

Что на самом деле предлагает организму Ежовик Гребенчатый?

Ресурс для развития мозга. Не путать непосредственно с развитием мозга. Ежовик, как и любой другой ноотроп, это не готовое решение, а топливо.

И вот для чего именно вы будете использовать это топливо, то и получите в результате. Будете осваивать новый навык? Дело пойдет быстрее. Будете смотреть сериалы? Лучше поймете сюжетные развязки и мотивацию героев.

Ежовик гребенчатый ноотроп, который работает через один инструмент повышения продуктивности. В частности, через повышение выработки белка, который в свою очередь взращивает нейронные связи.