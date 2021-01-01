Шуан хуан лянь 双黄连 - это переименованный Шуан Хуа Бао

Shuang Huang Lian - 双黄连 - Природный антибиотик, один из наиболее распространённых препаратов ТКМ. Можно использовать в качестве средства монотерапии без сочетания с классическими антибиотиками для лечения большинства воспалительных заболеваний.

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Действие препарата

Обладает не только антибактериальными свойствами, но и противовирусной активностью; оказывает противовоспалительное действие.

Действует на вирусы гриппа, другие вирусы, вызывающие респираторные инфекции; вирусы клещевого энцефалита, вирусы паротита, герпеса; на стафилококки, стрептококки, энтеробактерии, сальмонеллы, протей и др.

Не вызывает дисбактериоза, не имеет побочного действия и возрастных ограничений. Кроме того, если препарат использовать в острой фазе болезни, в восстановительном периоде не возникает астенический синдром (слабость, пониженная работоспособность, потливость при незначительной физической нагрузке).

Действие согласно Традиционной Китайской Медицины

Чистит жар, обезвреживает яд; тропен к меридианам легких, желудка, толстого кишечника.

Состав препарата

трава гуттуинии сердцелистной (Houttuynia cordata Thunb.);

плоды форзиции подвешенной (Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl);

корень шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis Georgi).

Показания к применению

острые и хронические воспалительные заболевания (в периоде обострения), обусловленные бактериальной и вирусной инфекцией;

в комплексном лечении дисбиозов различного происхождения и локализации;

для профилактики сезонных вирусных эпидемий;

эффективен при местном применении (например, интраназально) при ринитах, синуситах, аденоидах и т. п.

Способ применения

Взрослым по 10 мл 1 раз в день во время еды. При необходимости – по 10 мл (1 флакон) от 3 до 6 раз в сутки. Длительность приема согласовывать с врачом. Местно – при гнойных заболеваниях кожи, инфицированных ранах, ринитах, аденоидах и т. п. – разводить в соотношении 1:3.

Имеется осадок, перед употреблением взбалтывать!

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