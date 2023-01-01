Корень астрагала - Астрагал лечебный

В Китае считается, что астрагал стимулирует иммунную систему, и применяется для лечения и профилактики многих заболеваний.

Как исключительные свойства астрагала связаны со старением?

Все клетки нашего организма делятся и содержат в своем ядре по 46 хромосом.

Новые клетки возникают путем деления материнских клеток, и они отличаются от материнских тем, что их теломеры (кончики хромосом), становятся короче.

У обычных клеток старость наступает после 52 делений. Их теломеры укорачиваются настолько, что клетка теряет возможность к самовоспроизведению. Но есть в организме половые и стволовые клетки, которые не стареют. Они могут делиться нескончаемое количество раз.

Теломераза — это фермент, который вырабатывают половые и стволовые клетки нашего организма. Теломераза удлиняет концы хромосом (теломеры).

Как результат — такие клетки могут делиться вечно. Им страшны только случайные мутации, или бомбардировки свободными радикалами или радиацией. А в остальном они не стареют.

Выяснилось, что за производство теломеразы отвечает особый ген, называемый геном каталитического компонента теломеразы (hTERT). Такой ген есть в каждой клетке организма, а не только у половых и стволовых. Но он деактивирован, «отключён». То ли это ошибка природы, то ли природный замысел, остается пока только гадать. Но известно, что каждая клетка могла бы быть бессмертной, если её ген hTERT заработал.

Не путайте истощение лимита к делению клетки с гибелью. Все "подозрительные" клетки наш организм не отключает, а убивает. Наш иммунитет в ответе за это.

Онкология - это тот случай, когда иммунитет прозевал клетки склонные к бесконтрольному делению, перерождённые, дефектные. Любая поддержка организма на клеточном уровне не даст клеткам вечную жизнь. Просто продлит обычный отпущенный природой срок жизни, замедлит износ.

Оказалось, что есть возможность «включить» ген hTERT в КАЖДОЙ клетке! И это может сделать… как вы уже догадывается, Астрагал! Точнее, находящийся в его составе циклоастрогенол и астрагалозиды. Конечно сейчас фармкомпании, специализирующиеся на выпуске препаратов, содержащих циклоастрогенол в высоких концентрациях, утверждают, то только в таких дозах это вещество оказывает заметное влияние.

Но тут опять, видимо опыт китайской традиционной медицины, о длительном приеме и не высокой концентрации.

Даже если мы остановим сокращение теломеров, мы не сделаем клетки вечно молодыми. Потому что у нас останется ещё один важный фактор, уничтожающий клетки — свободные радикалы. Укорочение теломеров можно сравнить с естественным старением клетки, а свободные радикалы — с их убийцами. Даже остановив естественное старение, мы не остановим убийц. Для этого нужны антиоксиданты.