Меридиан легких (LU) Lung (手太陰肺經, shǒutàiyīn fèijīng) — 11 акупунктурных точек, парный, относится к системе инь, эле­мент металл. Движение энергии по меридиану центробежное. Энергия пос­тупает из меридиана печени и переходит в меридиан толстой кишки. Пе­риод максимальной активности меридиана от 3 до 5 часов.

Меридиан легких берет начало у среднего обогревателя (чжун-цзяо), опускается вниз до соединения с толстым кишечником, поднимается к желудку, проходит сквозь диафрагму и соединяется с легкими. Через трахею он достигает горла, далее опускается наискось к подмышечной впадине, проходит по передней стороне плеча, сгибательной поверхности предплечья, пересекает место прощупывания пульса (цунъ-гоу) и закан­чивается у основания ногтя радиальной стороны большого пальца. От­ветвление берет начало от лучезапястного сустава, проходит по тыльной стороне кисти до радиальной стороны конца указательного пальца, где происходит соединение с меридианом толстой кишки .

Важнейшие заболевания: чувство переполнения в груди, боли в надключичной ямке (точка цюе-пэнь, меридиан желудка 12), кашель, одышка, боли в предплечье, боли в спинной части плеча, воспаленное и болезненное состояние ротовой полости и полости глотки, тонзиллит И т.д.





Все акупунктурные точки меридиана:

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк)

Юнь-мэнь (LU-2) (雲門, yún-mén - дверь облаков)

Тянь-фу (LU-3) (天府, tiān-fǔ - небесный дворец)

Ся-бай (LU-4) (俠白, xiá-bái - благородный свет)

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя)

Кунц-зуй (LU-6) (孔最, kǒng-zuì - высшее отверстие)

Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена)

Цзин-цюй (LU-8) (經渠, jīng-qú - сток меридиана)

Тай-юань (LU-9) (太淵, tái-yuān - большой источник)

Юй-цзи (LU-10) (魚際, yú-zì - граница тенара)

Шао-шан (LU-11) (少商, shào-shāng - молодой купец )

Наиболее часто встречающиеся симптомы при заболеваниях, соответствующих меридиану легких:



Чувство переполнения в груди, боли в надключичной ямке (точка Е12 (цюэ-пэнь)), кашель, одышка, боли в предплечье, боли в спинной части плеча, воспаленное и болезненное состояние ротовой полости глотки, тонзиллит.

Симптомы избытка энергии меридиана легких (симптомы ян):



Повышенная температура, потливость, сильный кашель с болью, боли в области плеча и спины, обильная мокрота, жар в ладонях и подошвах, приливы крови к голове, малая емкость легких, воспаление легких, симптомы бронхиальной астмы.

Симптомы недостатка энергии меридиана легких (симптомы инь):



Покашливание, озноб, холодный пот, хриплый кашель, насморк, частое изменение цвета лица, головокружение, боли в грудной клетке и в области ключицы, бессонница, частая зевота.

Указанные симптомы успешно снимаются воздействием на точки акупунктуры P и GI (меридианов легких и толстой кишки.

Воздействие на точки акупунктуры меридианов легких способствует излечению заболеваний легких и верхних дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы.

Стандартные акупунктурные точки:

Тай-юань (LU-9) (太淵, tái-yuān - большой источник) — тонизирующая,

Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя) — седативная,

Тай-юань (LU-9) (太淵, tái-yuān - большой источник) — пособник,

Фэй-шу (UB-13) (肺俞, fèi-shū - точка легких) — сочувственная,

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк) — сигнальная,

Кунц-зуй (LU-6) (孔最, kǒng-zuì - высшее отверстие) — противоболевая,

Ле-цюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена) — стабилизирующий ло-пункт к меридиану толстой кишки.

Данная информация предназначена для специалистов в области здравоохранения и фармацевтики. Пациенты не должны использовать эту информацию в качестве медицинских советов или рекомендаций.

Топография акупунктурных точек меридиана легких

Чжун-фу (LU-1) (中府, zhōng-fǔ - срединный особняк) Сигнальная точка соединения меридианов легких и селезенки



Показания: в подключичной ямке, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии, приблизительно на 3 см ниже точки P(I)2, на уровне I межреберья; проецируется на верхний отдел большой грудной мышцы, иннервируемой медиальным и латеральным грудными нервами плечевого сплетения; здесь проходят ветви грудоакромиальной артерии, первая передняя межреберная ветвь внутренней грудной артерии, ветви наивысшей межреберной артерии, грудоакромиальной вены, наивысшей межреберной вены и промежуточного надключичного (шейное сплетение) нерва, передние ветви первого грудного нерва.

Техника: укол наклонный по направлению к межреберью, глубина введения иглы до 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: астма, бронхит, тонзиллит, возвратный тиф, легочные заболевания, заболевания сердца, отек области лица и конечностей, боль в области груди, плечевого сустава.



Юнь-мэнь (LU-2) (雲門, yún-mén - дверь облаков) Дополнительная сигнаьная



Показания: под акромиальным концом ключицы, в углублении между дельтовидной и большой грудной мышцами, на 6 цуней кнаружи от передней срединной линии; проецируется на верхний отдел большой грудной мышцы; здесь проходят подмышечная артерия, ветви грудоакромиальной артерии и вены, наивысшей межреберной артерии и вены, плечевое сплетение, ветви промежуточного надключичного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы до 10 мм, продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: кашель, одышка, тонзиллит, онемение или боль в области плеча и спины, межреберная невралгия, заболевания сердца, туберкулез легких.

Тянь-фу (LU-3) (天府, tiān-fǔ - небесный дворец)



Показания: у наружного края двуглавой мышцы плеча, на 3 цуня ниже уровня подмышечной ямки или на 6 цуней выше точки P(I)5; проецируется на плечевую мышцу, иннервируемую мышечно-кожным нервом; здесь проходят латеральная подкожная вена руки, ветви плечевой артерии и вены, верхний латеральный кожный нерв плеча, отходящий от подмышечного нерва.

Техника: рука отведена под прямым углом к туловищу, укол прямой, глубина введения иглы до 10 мм, продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: головная боль, кровохарканье, носовое кровотечение, рвота, бронхит, головокружение, психоз, ревматический артрит плечевого сустава, боль в области лопатки, перемежающаяся лихорадка, отравление углекислым газом.



Ся-бай (LU-4) (俠白, xiá-bái - благородный свет)



Показания: у наружного края двуглавой мышцы плеча, на 4 цуня ниже уровня подмышечной ямки; проецируется на плечевую мышцу; здесь проходит латеральная подкожная вена руки, лучевая коллатеральная артерия (ветвь плечевой артерии), плечевая вена, мышечно-кожный нерв и верхний латеральный кожный нерв плеча.

Техника: рука в положении отведения, укол прямой, глубина введения иглы в среднем 10 мм, продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: заболевания сердца, боль в груди, пароксизмальная тахикардия, тошнота.



Чи-цзе (LU-5) (尺澤, chǐ-zé - пруд локтя) Седативная



Показания: на складке локтевого сгиба у лучевого края сухожилия двуглавой мышцы плеча; проецируется на нижний отдел плечевой мышцы, иннервируемой мышечно-кожным нервом; здесь проходит лучевая возвратная артерия, лучевая вена, латеральный кожный нерв предплечья, в глубине - лучевой нерв.

Техника: рука несколько согнута в локтевом суставе, угол прямой, глубина около 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: туберкулез легких, легочное кровотечение, бронхит, недержание мочи, психоз, судорога мышц предплечья, судороги у детей, боль в области лопатки, гемиплегия.



Кунц-зуй (LU-6) (孔最, kǒng-zuì - высшее отверстие) Противоболевая



Показания: на линии, соединяющей точки P(I)5 и P(I)9, на 5 цуней ниже локтевого сгиба; проецируется на внутренний край плечелучевой мышцы, иннервируемой лучевым нервом; здесь проходят ветви лучевой артерии, лучевой вены, латерального кожного нерва предплечья, более глубоко - лучевая артерия и поверхностная ветвь лучевого нерва.

Техника: укол прямой, глубина введения иглы 15 мм; продолжительность термопунктуры обычная.

Показания: кровохарканье, кашель, охриплость голоса, ларингит, фарингит, лихорадка без потоотделения, боль в области плеча и лучезапястного сустава.



Лецюэ (LU-7) (列缺, liè-quē - недостаток крена) Ло-пункт



Показания: на лучевом крае лучевой кости, в углублении выше шиловидного отростка, на 1,5 цуня проксимальнее лучезапястного сустава. Проецируется между сухожилиями плечелучевой мышцы и длинной мышцы, отводящей большой палец кисти, на середину квадратного пронатора, иннервируемого срединным нервом; здесь проходят ветви лучевой артерии, лучевой вены, латеральный кожный нерв предплечья, поверхностная ветвь лучевого нерва.

Техника: укол наклонный, в проксимальном направлении, глубина введения иглы 5 - 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 10 мин).

Показания: тик и контрактура мимических мышц или паралич лицевого нерва, невралгия тройничного нерва, головная боль, зубная боль, астма, гемиплегия, ларингит, тонзиллит.

Цзин-цюй (LU-8) (經渠, jīng-qú - сток меридиана)



Показания: на уровне шиловидного отростка лучевой кости, на 1 цунь выше точки P(I)9; проецируется в области квадратного пронатора, у лучевого края сухожилия лучевого сгибателя запястья; здесь проходят лучевая артерия и вена, разветвления латерального кожного нерва предплечья, поверхностной ветви лучевого нерва.

Техника: укол наклонный, в обход лучевой артерии, глубина введения иглы около 5 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие 1 - 3 мин).

Показания: тонзиллит, астма, спазм пищевода, рвота, икота, боль в лучезапястном суставе и кисти.



Тай-юань (LU-9) (太淵, tái-yuān - большой источник) Пособник, тонизирующая



Показания: во впадине, на конце поперечной кожной складке лучезапястного сустава, у лучевого края лучевой артерии; проецируется на нижний край квадратного пронатора; здесь проходят лучевая артерия, вена, латеральный кожный нерв предплечья, поверхностная ветвь лучевого нерва, ладонная ветвь срединного нерва.

Техника: укол наклонный, в обход артерии, глубина введения иглы около 5 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие 1 - 3 мин).

Показания: эмфизема легких, кровохарканье, кашель, межреберная невралгия, боль в предплечье, конъюнктивит, бессонница, депрессия, кожные заболевания.



Юй-цзи (LU-10) (魚際, yú-zì - граница тенара)



Показания: у середины I пястной кости, на границе тыльной и ладонной поверхности кожи; проецируется на мышцы возвышения большого пальца кисти, иннервируемые срединным и лучевым нервами; здесь проходят ветви лучевой артерии и вены, ладонные поверхностные ветви срединного нерва.

Техника: укол наклонный, глубина введения иглы около 10 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: головная боль, головокружение, пароксизмальная тахикардия, бессонница, гипергидроз, ночной пот, тонзиллит.



Шао-шан (LU-11) (少商, shào-shāng - молодой купец )



Показания: на дистальной фаланге I пальца кисти, на 3 мм в лучевую сторону от корня ногтя; здесь расположены анастомозы собственных ладонных пальцевых артерий, тыльная венозная пальцевая сеть, ветви собственного ладонного пальцевого и тыльного пальцевого нерва.

Техника: укол наклонный или почти горизонтальный, глубина введения иглы 3 мм; продолжительность термопунктуры ограничена (дистантное воздействие до 5 мин).

Показания: обморок, стоматит, ларингит, сужение пищевода, желтуха, икота, кровотечение из десен, опухоль под языком, паротит, тонзиллит, бессонница, ночной пот, судороги у детей.

Сказать, что акупунктурная техника правильная или что она неправильная означает, что правильная техника определяется диагнозом. Техника укалывания должна подходить к болезни и к общему состоянию больного согласуясь с диагностическими находками. Не рецепт точек сам по себе является конечным ответом на медицинскую проблему. Для того, чтобы акупунктурные точки обеспечили желаемый лечебный эффект, к ним должна применяться правильная техника укалывания.

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