Древний метод пульсовой диагностики и наиболее простого способа - Жэнь-ин （人迎）- Фу-ян（跗阳）

Пульсовая диагностика древнего Китая опирается на тот факт, что циркулирующая в организме кровь, «омывая» практически все органы и ткани организма человека, несет в себе информацию об их функциональном состоянии.

Результатом движения тока крови по кровеносным сосудам является создание трения, которое передается по сосудистой стенке в

виде пульсовой волны

Два названных выше участка (Жэнь-ин и Фу-ян), в наше время применяют для диагностики редко, наиболее распространенной является диагностика по участку Цунь-коу.

Тай-юань (LU-9) (太淵, tái-yuān - большой источник)

Сравниваем с точкой

Жэнь-ин (ST-9) (人迎, rén-yíng - встреча с человеком)

Время. Когда человек только что проснулся! Желательно на восходе и максимум до 11 утра. Надо понимать, что жизнь вокруг нас сильно меняет наше состояние: начальник испортил настроение, наорав на совещании, на обед сожрали гадость в столовке, теперь изжога, пришлось бежать за маршруткой в обнимку с дитем, которое надо поскорее сдать в детский сад и т.п. После просыпания все эти факторы сведены к минимуму, поэтому мы имеем более-менее адекватную картину. Даже опытный человек, видя пациента впервые, не всегда сможет отличить, что в пульсах – следствие событий дня, а что – многолетние траблы. Помните об этом.

Позиция. Предплечье под углом 45 градусов, больной сидит, опираясь локтем на стол, подлокотник, т.п. Кисть его расслаблена. Можно лежа. Врач спокоен, как клиент морга, но ЗДОРОВ. Пальцы его мягкие, согнуты в суставах, подобно луку.

"Средний пульс". Чтобы его поймать, наложите все три пальца (указательный, средний и безымянный) на область Цунь-коу. Ищите такую глубину надавливания, чтобы пульс одинаково ощущался под всеми пальцами, надавливание должно быть средним (не глубоким и не поверхностным), от этого и название "средний пульс". Нашли – отпускайте средний и безымянный пальцы, указательный у вас стоит там, где надо, и с правильным нажатием. Аналогичным по силе надавливания должен быть замер пульса в точке Е.9.

Право-лево. Сначала меряем пульсы в точках P.9 и Е.9 с одной стороны, потом с другой. Результаты могут отличаться. К примеру, у человека односторонний паралич или нет одной почки и т.п. – это яркие примеры, когда пульс бывает различным с двух сторон, но вы удивитесь, что даже без таких очевидных односторонних нарушений пульсы отличаются, что даст вам полную картину происходящего.

Сила пульса и выводы:

Если пульсы слабы в обеих точках – общий недостаток Инь и Ян. С пациентом работать ОЧЕНЬ аккуратно, никакого прижигания, чтобы не ранить Огнем дышащий на ладан Инь! Китайцы в таких случаях вообще применяли только травы, действующие мягко, но это отдельный разговор объемом в книжную полку. Если сила пульсов очень велика в обеих точках – общий избыток Инь и Ян. Ставятся толстые иглы глубоко и надолго. Если сила пульса в Жэнь-ин (ST-9) несколько больше – патология канала Желчного пузыря Если сила пульса в Жэнь-ин (ST-9) в два раза больше – патология Трех Обогревателей Если сила пульса в Жэнь-ин (ST-9) четко больше и жестче – патология Мочевого Если сила пульса в Жэнь-ин (ST-9) еще больше предыдущего варианта – патология Тонкого кишечника Если сила пульса в Жэнь-ин (ST-9) в три раза больше – патология Желудка Если сила пульса в Жэнь-ин (ST-9) больше чем в три раза и тверже – патология Толстого кишечника Если сила пульса в Жэнь-ин (ST-9) несоизмеримо велика по сравнению с P.9 – избыточное состояние Ян, называемое "большой разлив Ян", "неповиновение наружного Ян" Если сила пульса в Тай-юань (LU-9) несколько больше – заболевание Печени Если сила пульса в Тай-юань (LU-9) четко больше и жестче – патология Почек Если сила пульса в Тай-юань (LU-9) еще больше предыдущего варианта – патология Сердца Если сила пульса в Тайюань (LU-9) в три раза больше – патология Селезенки Если сила пульса в Тай-юань (LU-9) больше чем в три раза и тверже – патология Легких Если сила пульса в Тай-юань (LU-9) несоизмеримо велика по сравнению с P.9 – избыточное состояние Инь, называемое "закрытие внутреннего Инь"

Пульсовая диагностика — глубочайшая и требующая долгой практики наука, которая по сей день используется во всём мире и особенно эффективна в кардиологии.

Исследование пульса как одного из важнейших симптомов болезни всегда использовалась не только древневосточными врачами, но и врачами с европейским образованием.

Пульсовая диагностика в древневосточной медицине была доведена до виртуозности, требуя от обучающегося многолетнего труда, большой наблюдаемости и тренировки чувствительности пальцев. Овладев этим приёмом, врач может определить не только повышение температуры тела больного (жар, лихорадка), но и различные функциональные и органические расстройства сердечно-сосудистой системы: аневризму аорты, многие виды аритмии сердца, митральный стеноз, аортальную недостаточность и др.

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