Массаж Кобидо
Массаж лица Кобидо также известен под именем Японского императорского массажа.
Практиковать Кобидо в Японии начали во второй половине XV века, когда эта техника массажа пользовалась огромной популярностью при императорском дворе.
Кобидо — уникальная, совершенно не похожая на западные, техника выполнения по фасциально-мышечным группам, а не по отдельным мышцам, отражает целостный подход.
Техника постановки рук в этом массаже значительно отличается от аналогичных техник запада.
Регулярный японский массаж лица Кобидо:
- сделает кожу упругой, яркой
- освежит цвет лица
- восстановит овал лица и тургор мышц
- разгладит морщинки и уберет отеки.
Массаж проходит в 3 этапа:
- очистка (удаление макияжа, распаривание кожи для облегчения избавления от загрязнений, очищение специальными средствами);
- увлажнение (нанесение массажного средства на основе натуральных масел);
- стимуляция меридианов, через которые нормализуется состояние всего организма.
Начинать Кобидо принято с лёгкого массажа шеи, что стимулирует кровообращение в шейной зоне и голове и приводит к расслаблению. Далее массажист переходит к лицу и, воздействуя на точки цубо с разной интенсивностью, достигает гармонизации энергетических потоков и нормализации эмоционального состояния. На этапе поглаживания волосистой части головы настраивается и закрепляется циркуляция на нужном уровне энергии. Лёгкий массаж рук и ног завершает сеанс.
Методика выполнения массажа Кобидо:
- похлопывания снизу вверх по линии шеи к подбородку (около 2 минут);
- поглаживание и легкое растягивание лицевых мышц от середины подбородка в стороны (в обе стороны по 5 раз);
- повтор предыдущих шагов;
- похлопывание пальцами области от середины щек к ушам и в обратную сторону (2 раза);
- захват кончиками пальцев мышц и кожи от середины лица по направлению к ушам (10 раз);
- левая рука немного придерживает кожу около рта, правая – осуществляет растягивающие движения от этой же точки к ушам;
- похлопывание кожи от середины обоих щек в направлении ушей туда - обратно (5 раз);
- одна рука придерживает область возле крыльев носа, другая - разглаживает кожу по направлению к вискам, проходя через скулы (5-10 раз);
- захватывая поочередно губы указательным и средним пальцами, делаются растягивающие движения в стороны;
- взбиваем кончиками пальцев область между переносицей к межбровьем;
- делаем массаж области лба, начиная с средины, так чтобы бровь оказалась между средним и указательным пальцами;
- делаем похлопывания лба из стороны в сторону;
- разминаем кожный покров по этой же линии;
- лоб разглаживаем от середины по направлению к вискам.
Заканчивают массаж легким поглаживанием волосяной части головы для закрепления энергетических потоков и настройки их циркуляции на нужном уровне.
Основные ограничения для проведения массажа лица:
- Повреждения лицевого нерва вследствие травмы или воспалительного процесса.
- Активные вирусные заболевания дермы, например, вызванные вирусом простого герпеса 1 и 2 типов.
- Сухая и экссудативная форма экземы – распространенного аутоиммунного заболевания.
- Любое грибковое поражения дермы вне зависимости от возбудителя.
- Патология свертывающей системы крови: наследственные и приобретенные коагулопатии, а также прием антикоагулянтов – варфарина и его аналогов.
- Острая патология сердца и сосудов: инфаркт миокарда, аневризмы, инсульты, тромбозы.
- Любое онкологическое заболевания. В эту группу относятся даже доброкачественные опухоли, если они потенциально могут озлокачествляться.
- Гипертоническая болезнь любой степени и стадии. Активное воздействие во время процедуры может стать причиной гипертонического криза.
- Острые вирусные и бактериальные инфекции. Обращаться за массажем следует после лечения простудного заболевания.
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