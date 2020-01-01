Массаж Кобидо

Массаж лица Кобидо также известен под именем Японского императорского массажа.

Практиковать Кобидо в Японии начали во второй половине XV века, когда эта техника массажа пользовалась огромной популярностью при императорском дворе.

Кобидо — уникальная, совершенно не похожая на западные, техника выполнения по фасциально-мышечным группам, а не по отдельным мышцам, отражает целостный подход.

Техника постановки рук в этом массаже значительно отличается от аналогичных техник запада.

Регулярный японский массаж лица Кобидо:

сделает кожу упругой, яркой

освежит цвет лица

восстановит овал лица и тургор мышц

разгладит морщинки и уберет отеки.

Массаж проходит в 3 этапа:

очистка (удаление макияжа, распаривание кожи для облегчения избавления от загрязнений, очищение специальными средствами);

(удаление макияжа, распаривание кожи для облегчения избавления от загрязнений, очищение специальными средствами); увлажнение (нанесение массажного средства на основе натуральных масел);

(нанесение массажного средства на основе натуральных масел); стимуляция меридианов, через которые нормализуется состояние всего организма.

Начинать Кобидо принято с лёгкого массажа шеи, что стимулирует кровообращение в шейной зоне и голове и приводит к расслаблению. Далее массажист переходит к лицу и, воздействуя на точки цубо с разной интенсивностью, достигает гармонизации энергетических потоков и нормализации эмоционального состояния. На этапе поглаживания волосистой части головы настраивается и закрепляется циркуляция на нужном уровне энергии. Лёгкий массаж рук и ног завершает сеанс.

Методика выполнения массажа Кобидо:

похлопывания снизу вверх по линии шеи к подбородку (около 2 минут);

поглаживание и легкое растягивание лицевых мышц от середины подбородка в стороны (в обе стороны по 5 раз);

повтор предыдущих шагов;

похлопывание пальцами области от середины щек к ушам и в обратную сторону (2 раза);

захват кончиками пальцев мышц и кожи от середины лица по направлению к ушам (10 раз);

левая рука немного придерживает кожу около рта, правая – осуществляет растягивающие движения от этой же точки к ушам;

похлопывание кожи от середины обоих щек в направлении ушей туда - обратно (5 раз);

одна рука придерживает область возле крыльев носа, другая - разглаживает кожу по направлению к вискам, проходя через скулы (5-10 раз);

захватывая поочередно губы указательным и средним пальцами, делаются растягивающие движения в стороны;

взбиваем кончиками пальцев область между переносицей к межбровьем;

делаем массаж области лба, начиная с средины, так чтобы бровь оказалась между средним и указательным пальцами;

делаем похлопывания лба из стороны в сторону;

разминаем кожный покров по этой же линии;

лоб разглаживаем от середины по направлению к вискам.

Заканчивают массаж легким поглаживанием волосяной части головы для закрепления энергетических потоков и настройки их циркуляции на нужном уровне.

Основные ограничения для проведения массажа лица:





Повреждения лицевого нерва вследствие травмы или воспалительного процесса.

Активные вирусные заболевания дермы, например, вызванные вирусом простого герпеса 1 и 2 типов.

Сухая и экссудативная форма экземы – распространенного аутоиммунного заболевания.

Любое грибковое поражения дермы вне зависимости от возбудителя.

Патология свертывающей системы крови: наследственные и приобретенные коагулопатии, а также прием антикоагулянтов – варфарина и его аналогов.

Острая патология сердца и сосудов: инфаркт миокарда, аневризмы, инсульты, тромбозы.

Любое онкологическое заболевания. В эту группу относятся даже доброкачественные опухоли, если они потенциально могут озлокачествляться.

Гипертоническая болезнь любой степени и стадии. Активное воздействие во время процедуры может стать причиной гипертонического криза.

Острые вирусные и бактериальные инфекции. Обращаться за массажем следует после лечения простудного заболевания.

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