      

Массаж Кобидо

 

Массаж лица Кобидо также известен под именем Японского императорского массажа.

Практиковать Кобидо в Японии начали во второй половине XV века, когда эта техника массажа пользовалась огромной популярностью при императорском дворе. 

Кобидо — уникальная, совершенно не похожая на западные, техника выполнения по фасциально-мышечным группам, а не по отдельным мышцам, отражает целостный подход.

Техника постановки рук в этом массаже значительно отличается от аналогичных техник запада.

 

Регулярный японский массаж лица Кобидо:

  • сделает кожу упругой, яркой
  • освежит цвет лица
  • восстановит овал лица и тургор мышц
  • разгладит морщинки и уберет отеки.

 

Массаж проходит в 3 этапа:

  • очистка (удаление макияжа, распаривание кожи для облегчения избавления от загрязнений, очищение специальными средствами);
  • увлажнение (нанесение массажного средства на основе натуральных масел);
  • стимуляция меридианов, через которые нормализуется состояние всего организма.

Начинать Кобидо принято с лёгкого массажа шеи, что стимулирует кровообращение в шейной зоне и голове и приводит к расслаблению. Далее массажист переходит к лицу и, воздействуя на точки цубо с разной интенсивностью, достигает гармонизации энергетических потоков и нормализации эмоционального состояния. На этапе поглаживания волосистой части головы настраивается и закрепляется циркуляция на нужном уровне энергии. Лёгкий массаж рук и ног завершает сеанс.

 

Методика выполнения массажа Кобидо:

  • похлопывания снизу вверх по линии шеи к подбородку (около 2 минут);
  • поглаживание и легкое растягивание лицевых мышц от середины подбородка в стороны (в обе стороны по 5 раз);
  • повтор предыдущих шагов;
  • похлопывание пальцами области от середины щек к ушам и в обратную сторону (2 раза);
  • захват кончиками пальцев мышц и кожи от середины лица по направлению к ушам (10 раз);
  • левая рука немного придерживает кожу около рта, правая – осуществляет растягивающие движения от этой же точки к ушам;
  • похлопывание кожи от середины обоих щек в направлении ушей туда - обратно (5 раз);
  • одна рука придерживает область возле крыльев носа, другая - разглаживает кожу по направлению к вискам, проходя через скулы (5-10 раз);
  • захватывая поочередно губы указательным и средним пальцами, делаются растягивающие движения в стороны;
  • взбиваем кончиками пальцев область между переносицей к межбровьем;
  • делаем массаж области лба, начиная с средины, так чтобы бровь оказалась между средним и указательным пальцами;
  • делаем похлопывания лба из стороны в сторону;
  • разминаем кожный покров по этой же линии;
  • лоб разглаживаем от середины по направлению к вискам.

Заканчивают массаж легким поглаживанием волосяной части головы для закрепления энергетических потоков и настройки их циркуляции на нужном уровне.

 

 

Основные ограничения для проведения массажа лица:

  • Повреждения лицевого нерва вследствие травмы или воспалительного процесса.
  • Активные вирусные заболевания дермы, например, вызванные вирусом простого герпеса 1 и 2 типов.
  • Сухая и экссудативная форма экземы – распространенного аутоиммунного заболевания.
  • Любое грибковое поражения дермы вне зависимости от возбудителя.
  • Патология свертывающей системы крови: наследственные и приобретенные коагулопатии, а также прием антикоагулянтов – варфарина и его аналогов.
  • Острая патология сердца и сосудов: инфаркт миокарда, аневризмы, инсульты, тромбозы.
  • Любое онкологическое заболевания. В эту группу относятся даже доброкачественные опухоли, если они потенциально могут озлокачествляться.
  • Гипертоническая болезнь любой степени и стадии. Активное воздействие во время процедуры может стать причиной гипертонического криза.
  • Острые вирусные и бактериальные инфекции. Обращаться за массажем следует после лечения простудного заболевания.

 

 

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