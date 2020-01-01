Массаж Коруги

Техника массажа Коруги была разработана президентом японской ассоциации по проблемам заболевания костей - господином Чийо Хаяси.

Японский остеопатический массаж Коруги (Korugi) - помогает значительно улучшить микроциркуляцию в тканях и сформировать молодой рельеф лица благодаря возвращению лицевых костей на место.

В нашем черепе - более 20 костей. В течение жизни они смещаются. С возрастом кости расходятся, жировые отложения сползают вниз, мягкие ткани "отслаиваются" и в итоге лицо "расползается". Коруги помогает вернуть смещенные кости в изначальное положение. А также существенно улучшает лимфоотток и стимулирует кровеносные сосуды. Благодаря этому в первую очередь уходит отечность, лимфоузлы возвращаются к нормальной работе.

Наша привычка спать на одном и том же боку или жевать на одной и той же стороне месяц за месяцем приводит к асимметрии лица: кости постепенно смещаются справа или слева. Даже привычка носить сумку на одном и том же плече влияет положение лицевых костей. Массаж Коруги помогает улучшить внешний вид и вернуть симметрию.

Массаж выполняется строго перед зеркалом, чтобы можно было следить за точностью выполнения и техникой.

Недопустимо образование синяков и сильных покраснений кожи.





Массаж Коруги поднимает щеки, формирует мякоть щеки, устраняет двойной подбородок и освежает лицо.

Кроме того, он является профилактикой остеопороза лицевых костей», который является одной из главных причин возрастных изменений лицевого костного скелета, влекущего за собой изменения поверхностных структур лица.

Перед началом массажа, обязательно нанеси на лицо массажное масло, чтобы не было раздражения на коже. Чаще всего используют оливковое или кокосовое.

Массаж Коруги прост и понятен, что делает его фаворитом у многих сторонников этой техники. Он не займёт много времени, а результаты проявятся достаточно быстро.

Техника выполнения массажа Коруги

Расслабляем "шлем"

В первую очередь нужно расслабить так называемый сухожильный шлем - волосистую часть головы.

С возрастом наша кожа в этой области головы становится все менее эластичной и подвижной. Чем жестче ткани сухожильного шлема, тем сильнее будут проявляться возрастные изменения на лице. И наоборот: подвижный сухожильный шлем - основа красоты нашего лица.

Помассируйте около 2-3 минут для начала. Старайтесь пройтись по всей волосистой части головы.

Подготавливаем щеки

Локти ставим на стол. Складываем пальцы в кулак и костяшками пальцев упираемся в область под скулы. Кладем лицо на костяшки пальцев и расслабляем мышцы. Побудьте в таком положении несколько секунд, ощущая расслабление в мышцах и небольшое давление на скулы.

Подготавливаем лоб

Слегка отклоняем голову назад и так же костяшками пальцев нажимаем на верхнюю часть лба у границы с волосами. Отпускаем и нажимаем чуть ниже по линии волос, ближе к вискам. Проходим так по линии роста волос до мочек ушей и мягко проводим костяшками пальцев по боковой стороне шеи вниз, до ключиц - помогаем лимфе опуститься с лица.

Формируем среднюю треть лица

Складываем руки в замок. Большие пальцы - прямые. Действие ведется боковой поверхностью больших пальцев.

Делаем разглаживающее движение от уголков рта - к ушам.

Завершающее движение пальцами от мочек ушей по боковой поверхности шеи - к ключицам. 2 раза проглаживаем шею вниз.

Разглаживаем лоб

Руки - в кулаках. Воздействие на лоб - фалангами пальцев.

Ставим кулаки на лоб по линии роста бровей и проводим точно вверх, к линии роста волос. Теперь смещаем руки чуть в стороны и проводим так же вверх от середины бровей - к волосам. Теперь ставим кулаки еще шире и снова проводим по лбу вверх.

Раскрываем глаза

Чем выше держатся наши брови, тем более распахнутыми остаются глаза, а веки не нависают.

Собираем руку в кулак и делаем "тиски" из указательного и среднего пальца. Проводим "тисками" от начала брови - к кончику.

Этот прием помогает избавиться от межбровных складок. Выполняйте строго перед зеркалом. Вы должны видеть, что на протяжении всего движения бровь не опускается вниз! Она должна только приподниматься.

Улучшаем форму носа

Руки - в кулак. Из указательных пальцев делаем "крючок". Воздействие - фалангами указательных пальцев.

Ставим костяшки указательных пальцев к крыльям носа. И ведем пальцами вверх до самой переносицы, там задерживаемся на пару секунд и уже без сильного давления делаем завершающее движение: немного опускаем пальцы по боковым частям носа - к щекам.

Формируем щеки

Собираем руки в замок. Один большой палец оставляем вытянутым. И выполняем его боковой поверхностью разглаживающее движение по щеке от крыльев носа - к вискам.

Формируем нижнюю треть лица

Пальцы собраны в кулак, из указательного и среднего делаем "тиски". Воздействие - костяшками средних пальцев.

Достаточно резкими и сильными движениями подергиваем кожу от подбородка чуть ниже уголка рта - к вискам.

Завершающее движение

Ставим ладони на лоб и мягко ведем пальцами к вискам.

На висках останавливаем кончики пальцев.

И ведем руки дальше так, чтобы лицо оказалось в ладонях.

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