Неотложная помощь при кровотечении в китайской традиционной медицине

При остановке кровотечения на этапе неотложной помощи не имеет никакого значения внешний вид, причина возникновения, расположение и размер раны, а также цвет крови и интенсивность кровотечения. Каким бы не было кровотечение, правила его остановки всегда одинаковы.



ПРАВИЛО ПЕРВОЕ

Пострадавший должен находиться в таком положении, чтобы рана была выше уровня сердца (при ранении руки — поднимите ее; при ранении ноги — уложите пострадавшего на спину и приподнимите поврежденную ногу; при ранении туловища уложите так, чтобы пострадавший бок был сверху).



ПРАВИЛО ВТОРОЕ

Не забывайте о собственной безопасности — используйте перчатки, идеально специальные медицинские, но можно любые резиновые и даже кожаные.



ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ (САМОЕ ГЛАВНОЕ)

Для остановки любого кровотечения, рану надо прижать.

Давление на рану должно быть интенсивным — интенсивным настолько, чтобы кровотечение прекратилось. Даже если вам не удастся полностью остановить кровотечение этим способом, вы почти всегда сможете многократно уменьшить скорость кровопотери и дождаться помощи.



Для давления на рану можно использовать руки (пальцы) спасателя, руки (пальцы) пострадавшего — при том очевидном условии, что пострадавший понимает, чего вы от него хотите (что надо сделать) и сделать это в состоянии.



Если время (выраженность кровотечения) позволяет, всегда лучше использовать имеющиеся под рукой ткани (части одежды, носовые платки, полотенца, простыни и т. п.) — любая ткань, находящаяся между раной и рукой, позволяет сделать давление на рану более равномерным и эффективным. Чем рана обширнее, чем кровотечение интенсивнее, тем более актуально это положение.



Размер куска ткани, которым вы прижимаете рану, должен быть больше размера раны.



В идеале для прижатия раны используются стерильные ткани — бинты, марлевые салфетки. Если они есть под рукой, если кровотечение незначительное, если на поиск стерильного бинта надо потратить совсем немного времени — это замечательно.



Если рана глубокая, то проводится ее тампонада — полость раны туго заполняется тканью, а уже ткань прижимается рукой.



ВНИМАНИЕ!

При интенсивном кровотечении чистота материала, которым вы прижимаете рану или проводите ее тампонаду, не имеет никакого значения.



Главное — как можно быстрее остановить кровотечение. С инфекцией будет и время, и возможность разобраться потом.



ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА

Кровотечение (особенно интенсивное) может не останавливаться довольно долго. Помощь может добраться до вас нескоро. Задействовав руки для остановки кровотечения, вы в принципе можете не иметь возможности обратиться куда-либо за помощью. Отсюда задача: давление на рану рукой заменить давящей повязкой. Делать это надо тогда, когда:



- интенсивность кровотечения уменьшилась;



- когда вы успокоились и точно знаете, где быстро найти то, чем можно будет осуществить перевязку;



- у вас есть помощник, который нашел и принес перевязочный материал или который может прижать рану, пока вы бегаете и ищете.



ВНИМАНИЕ!

Если помощь близка (прибытие медиков ожидается с минуты на минуту) и вам удалось остановить (ослабить) кровотечение, продолжайте прижимать рану, утешать (успокаивать) пострадавшего и больше не делайте ничего: потерпите еще немного и пусть давящую повязку накладывают специалисты.



Не выбрасывайте материал, который вы использовали для остановки кровотечения: это позволит медицинским работникам оценить объем кровопотери.



Для наложения давящей повязки используют полосу ткани. Что будет этой полосой: специально предназначенный для перевязок бинт, оказавшийся под рукой шарф или оторванный (отрезанный) кусок от простыни — совершенно не принципиально.



Вне зависимости от того, где находится рана, наложение давящей повязки состоит из двух этапов:



Этап первый — на рану накладывается сложенный в несколько слоев кусок ткани (рулон бинта, несколько марлевых салфеток, сложенный носовой платок, подгузник и т. п.), и этот кусок прижимается рукой;



Этап второй — давление на рану рукой постепенно заменяют давлением полос ткани, нанося их круговыми движениями и плотно прижимая к ране.



ВНИМАНИЕ!

Если после наложения давящей повязки кровотечение продолжается (ткань пропиталась кровью), ни в коем случае не снимайте повязку! Дополнительно обмотайте рану еще несколькими слоями ткани, стараясь увеличить силу давления.



ЖГУТ

Самым опасным, экстремальным, отчаянным и почти всегда ненужным способом остановки кровотечения из поврежденной конечности является наложение жгута.



Жгут — это узкая и длинная полоса ткани, резины, веревки, которой перетягивают конечность выше (!) места кровотечения, обеспечивая прижатие сосудов к костям. Эффективное наложение жгута всегда приводит к полному прекращению кровообращения в конечности и значительному (часто необратимому) повреждению тканей и нервных стволов. Именно поэтому наложение жгута — крайняя мера, нежелательная в подавляющем большинстве случаев.

Кожу под жгутом нужно обязательно обернуть тканью. За неимением жгута можно использовать пояс, толстый шнур, веревку, полоску плотной ткани, затянув их закруткой на неповрежденной стороне. При артериальном кровотечении закрутку накладывают выше раны, при венозном – ниже. Нужно также предохранить жгут от растяжения и расслабления, хорошо закрепив его.

Пальцевое прижатие артерий при кровотечениях:

Точно зная, где расположены основные места зажима, можно передавить магистральный артериальный сосуд, не в ране, а немного выше ее. Это значительно уменьшит приток крови и на время сможет обезопасить травмированный организм. Точки выбирают не наугад. Приходится учитывать направление тока крови по сосудам, зажимая поврежденную артерию с двух сторон. Только в этом случае возможен положительный эффект. Но если в месте травмы кость переломана, то сжатие предполагаемой точки недопустимо!

Необходимо обозначить точные места прижатия артерии. Хочется отметить, что артерии делятся на такие, как:

Плечевая артерия

Ближайшая точка лежит между мышцами плеча. Руку пострадавшего следует поднять или заложить за голову. Удобнее находиться позади пациента. Зажатие сосуда проводится четырьмя пальцами руки снаружи или при обхвате изнутри. Нащупывается углубление между мышцами ниже плечевого сустава на 1/3 плеча и сильно придавливается это место к кости. Прижатие плечевой артерии из положения спереди и сзади.

Подмышечная артерия

Кровотечение в области верхней части плеча может быть связано с повреждением подмышечной артерии. Прижатие проводится изнутри к головке плечевой кости с помощью кругового охвата плеча двумя руками и давления в подмышечной области.

Бедренная артерия

Точка прижатия расположена в паховой зоне, примерно посредине складки. Здесь артерия прижимается к бедренной кости. Оказывающий помощь должен стоять на коленях со стороны поврежденной ноги. Обоими первыми пальцами кистей рук нужно надавить на точку в паху, при этом другие пальцы охватывают бедро. Давить необходимо всем весом, уперевшись на прямые руки.

Сонная артерия

Прижатие сонной артерии требуется при кровотечениях из сосудов головы, подчелюстной области, верхней части шеи. Положение осложняется невозможностью наложения круговой давящей повязки на шею, потому что пострадавший задохнется. Поэтому прижатие проводится на стороне ранения большим пальцем руки, когда остальные располагаются на затылке пострадавшего, или четырьмя пальцами при подходе сзади. Важно учитывать направление крови по сонной артерии: ее пережимают ниже места повреждения. Такими способами прижимается сонная артерия Нужная точка находится посредине передней поверхности шейной мышцы. Поверните голову раненого в противоположную сторону и ее будет хорошо видно. Артерия придавливается к остистым отросткам позвонков.

Подключичная артерия

При ранениях головы, плечевого сустава и шеи, кроме сонной, можно прижать подключичную артерию. Для этого первым пальцем сверху сильно нужно надавить в ямку за ключицей. За ключицей расположено первое ребро, к нему прижимается сосуд

Челюстная и височная артерии

Ранения и повреждения лица сопровождаются сильным кровотечением из-за массивного кровоснабжения этой зоны. В нижней части лица требует остановки кровотечения челюстная артерия. Ее прижимают пальцем к нижней челюсти. Височную артерию прижимают впереди ушной раковины.

Кровотечения из кисти или стопы

Обычно кровотечения из сосудов кисти и стопы не бывают опасными для жизни. Но для сокращения кровопотери и на время подготовки давящей повязки можно применить пальцевое прижатие. Конечность следует приподнять. Рука сдавливается круговым захватом в области средней трети предплечья. На стопе необходимо прижать сосуды с тыльной стороны. Прижатие артерии требует силы от лица, оказывающего первую помощь, поэтому нужно постараться привлечь внимание окружающих и вызвать «Скорую».

Следует пережимать следующие артерии при возникновении артериального кровотечения:

Плечевая. Если кровь идет из плеча, то необходимо поднять руку и заложить за голову. Зажать артерию необходимо четырьмя пальцами в межмышечном углублении, которое можно обнаружить на расстоянии 1/3 длины плечевой кости от сустава.

Подмышечная. В данном случае необходимо нажать во внутренней стороне плеча, следует обхватить плечо двумя руками и надавить в районе подмышки.

Бедренная. Пережатие производится в середине паховой складки при помощи двух больших пальцев.

Сонная. При кровотечении из головы при ране верхней части шеи необходимо пережать именно эту артерию, но, к сожалению, наложить повязку в этом месте не удастся.

Подключичная. Когда повреждение находится на плечевом суставе, подмышкой или в верхней трети плеча. Большим пальцем необходимо надавить в заключичную ямку.

Височная. Если кровь от повреждения пошла из верхней половины лица, то необходимо взять большой палец и прижать перед ухом в месте пульсации.

В случаях повреждения артерий, необходимо максимально согнуть конечность, в месте, откуда идет кровь, приподнять ее и завязать давящую повязку на необходимое место.

Важно проводить пальцевое прижатие правильно, так как верные действия помогут не только останавливать пульсирующее кровотечение, но и спасти жизнь пострадавшему.

Носовое кровотечение - распространенный клинический симптом, проявляющийся при различных заболеваниях - (инфекционные заболевания, атеросклероз, порок сердца, анемия, гипертоническая болезнь и т.д.).





Первые действия для остановки носового кровотечения.

Для начала необходимо наклонить голову слегка вперед и зажать пальцами крылья носа. Дышать нужно через рот. Таким образом перекрывается кровоточащий сосуд.

Используйте лед. Обернув марлей или положив его в грелку, приложите лед к переносице. Если льда под рукой нет, можно использовать любой холодный предмет.

Если кровотечение продолжается, на помощь придут тампоны, которые можно изготовить самостоятельно из бинтов, сложенных плотно. Тампоны следует смочить в трехпроцентной перекиси водорода.

Если вы видите, что кровотечение не прекращается и кровь просачивается наружу сквозь тампоны, необходимо прибегнуть к помощи кровоостанавливающих препаратов. Это может быть таблетка дицинона и викасола. Срочно вызовите скорую помощь.

При кровотечении из носа запрещено:

высмаркиваться, так как есть риск, что образовавшийся тромб оторвется и кровотечение возобновится с новой силой;

использовать вату вместо тампонов, так как полностью вата извлекается из носа с большим трудом;

запрокидывать голову, так как кровь вместо ноздрей потечет по задней стенке гортани и попадет в желудок.

Точки акупунктуры применяемые для лечения кровотечения из носа.

(GV.23) Шан-син (上星, shàng-xīng - верхняя звезда)

Нэй-тин (ST-44) (内庭, nèi-tíng - внутренний двор)

Хэ-гу (LI-4) (合谷, hé-gǔ - соединение долины)

Ин-сян (LI-20) (迎香, yíng-xiāng - прием благоухания)

Методика, задержка игл на 30 минут, 4-5 раз манипуляция иглами.

Термопунктура

(GV.14)Да-чжуй (大椎, dà-zhuī - большой позвонок)

(GV.22)Синь-хуэй (顋會, xìn-huì - точка покрытия черепа, фонтанные врата)

(GV.23) Шан-син (上星, shàng-xīng - верхняя звезда)

Методика, стабильное воздействие, 10-20 минут на точку, раз в день.