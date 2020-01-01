Оказание первой помощи в походе

Укусила змея: порядок действий



Первая помощь при укусе змеи с применением специальных противозмеиных сывороток, в условиях обыкновенного похода, невозможна. Введение этого вещества требует предварительных навыков и абсолютно стерильного инструментария. Но универсальные медикаменты взять с собой нужно.

После того, как человека укусила змея, его организм стремительно отравляется ядовитыми веществами. Помощь при укусе змеи обязательно должна включать снятие аллергических симптомов с помощью антигистаминных препаратов. Они применяются в том случае, если полноценная медицинская помощь при укусе змеи наступит не ранее, чем через один час после нападения:

цетрин – 2 таблетки;

супрастин, тавегил или димедрол – 1% в количестве 1 мл внутримышечно.

Комплексная помощь при укусе змеи эффективна с применением глюкокордикоидов:

преднизолон – 1 таблетка внутрь или 40-60 мг внутримышечно;

дексаметазон – 3-4 мг.

В качестве обезболивающего применяют:

анальгин – внутримышечно 2 мл в сочетании с 1 мл димедрола;

траматадол – 1 мл.

Если после того, как человека укусила змея, проводилось отсасывание яда, необходимо обеззаразить ранку. Поэтому первая помощь при укусе змеи обязательно включает обработку раны перекисью водорода, зеленкой, марганцовкой и т.д.

Желательно, что бы помощь при укусе змеи включала предупреждение интоксикации клеток. Например, первая помощь при укусе змеи гадюки предусматривает обильное питье не просто жидкости, а воды с содой (в соотношении 2 ч. ложки на 1 литр воды). В качестве мочегонного можно принимать медицинские препараты (индапамид, фуросемид), в том числе на растительной основе (березовые почки, трава полевого хвоща). Специалисты рекомендуют принимать аскорбиновую кислоту, она защищает внутренние ткани от поражения ядом.

Что делать при укусе змеи



В первую очередь, если змея впилась зубами в пострадавшего, то её необходимо немедленно отнять. Чем короче время контакта – тем меньше яда попадет в организм. Если на месте укуса находилась одежда, её нужно сразу же убрать, так как на ней могут остатки яда, которые продолжают попадать в ранку.

Оказание помощи при укусе змеи начинается с того, что пострадавшего кладут горизонтально и ограничивают в движении. Человеку нужно объяснить, что паника и лишние телодвижения только ухудшают ситуацию.

Если произошел укус змеи в ногу или руку, то нужно убедиться, что на конечности нет сдавливающих предметов: носки, украшения, часы. На протяжении первого получаса происходит сильное опухание той области тела, которую укусила змея, и излишнее давление препятствует кровотоку.

Незнание того, что делать при укусе змей, становится причиной того, что напрасно тратится драгоценное время.

Запомните! Отсасывание яда совершается только в течение первых 10 минут после происшествия. Кроме того, в полости рта того, кем оказывается первая помощь при укусе змеи, не должно быть ранок. В качестве безопасной альтернативы, для откачки яда можно использовать резиновую грушу.

Первая помощь при укусе ядовитой змеи в виде отсасывания яда происходит в несколько этапов:

проколы максимально открываются с помощью массажа складки участка, который укусила змея;

на месте открытых ранок должны выступить капельки жидкости;

кожа вокруг укуса захватывается зубами, яд высасывается интенсивно и быстро;

попадающую в рот жидкость необходимо сразу же сплевывать. Рекомендуется полоскать рот после каждого сплевывания;

длительность процедуры – 15-20 минут.

Если произошел укус змеи в ногу, после обработки раны антисептиком, конечность нужно обездвижить. Для этого ноги связывают с помощью тряпок. Руку, которую укусила змея, фиксируют в согнутом виде.

Внимание! Нельзя накладывать тугой жгут, так как он чрезмерно препятствует кровотоку в тканях, которые и так поражены ядом. Укус змеи в ногу невозможно облегчить с помощью передавливания, такие действия в разы увеличивают вероятность гангрены

По всей длине ноги накладывается сдавливающая повязка, которая оказывает эффект компрессионного чулка. Нужно убедиться в том, что давление повязки умеренно. Умеренное сдавливание замедляет распространение яда по всему организму.

Первая помощь при укусе змеи предусматривает снижение риска аллергического и болевого шока с помощью препаратов. Правильная медикаментозная неотложная помощь при укусе змеи эффективно снимает воспалительный эффект.

Человека, которого укусила змея, нужно поить большим количеством жидкости и желательно дать мочегонное. Если в аптечке не оказалось мочегонного препарата, можно сварить чай из свежих листьев крапивы. Для этого их помещают в кастрюльку с крышкой, заливают водой в соотношении листьев к жидкости 1:2 соответственно. Чай должен закипеть, после чего его сразу выключают и дают настояться 15 минут. Давать не более четырех стаканов в день. Такая первая помощь при укусе змеи гадюки уменьшает степень интоксикации.

В любом случае, специализированная медицинская помощь при укусе змеи должна оказаться как можно скорее. Основные усилия группы в походе должны быть направлены на оперативную доставку пострадавшего в медпункт.

Недопустимая помощь при укусах ядовитых змей

Человека, которого укусила змея, поить алкоголем.

Позволять пострадавшему активно двигаться. Это актуально не только для тех случаев, в которых произошел укус змеи в ногу.

Делать разрезы на отекшей части тела.

Помощь при укусе змеи в качестве прижигания пораженного места.

С помощью компрессов нагревать место, которое укусила змея.

Укусы шершней, пчел, ос и шмелей: первая помощь



Чем опасен укус жалящего насекомого

Опасность укуса пчелы, осы, шмеля или шершня таится в реакции организма, пострадавшего от атаки насекомого. Поэтому важно не количество занесенного яда, а степень чувствительности человека к этому веществу.

Человеку, страдающего аллергией, достаточно и одного укуса для наступления бурной аллергической реакции, которая может проявляться следующими симптомами:

появление сыпи на значительном участке тела, воспаление зудит и доставляет болезненные ощущения;

головная боль и головокружение, нарушение координации движений;

сильный отек лица и конечностей;

тошнота, рвота;

затрудненное дыхание;

судороги.



Оса

Укусы ос, пчел, шмелей во множественном количестве нередко приводят к смерти. Поэтому если турист знает о наличии аллергии на яд насекомых, у него в аптечке всегда присутствует шприц с адреналином и/или преднизолон.

Запомните! Если оказывается помощь при укусе шершня или других жалящих, категорически запрещено поить пострадавшего алкоголем или охлаждать место укуса прохладной глиной. Кроме того, не стоит преследовать и убивать насекомое. Вы, сами того не подозревая, можете находиться рядом с ульем. Уже через несколько минут целый рой придет на помощь сородичу, который вас атаковал.



Шершень

Встреча с шершнями доставляет намного больше беспокойства, чем в случае с его меньшими собратьями пчелами и осами. Отличить шершня от осы можно, в первую очередь, по крупному размеру (шершень больше в два раза), а также по характерному коричневому пятну в области головы.

Атакуя, шершень не оставляет жало в теле жертвы, яд насекомого сразу же попадает в кровь. В редких случаях жало обламывается, и в коже остаются его фрагменты. Жалит шершень очень болезненно, место укуса сильно краснеет и отекает.

Срочная помощь при укусе шершня может понадобиться даже тем людям, у которых нет аллергии на пчелиный яд. В течение полутора часов появляются первые признаки интоксикации ядом шершня.

Первая помощь при укусе шершня должна оказываться быстро и последовательно:

осмотреть место укуса. Если остался кусок жала – аккуратно изъять;

ранку обработать антисептиком или промыть мыльной водой. Высок риск занесения инфекции, так как на жале шершня присутствуют болезнетворные микробы;

даже если человека впервые укусил шершень, и он не знает о возможной реакции, обязательно нужно выпить антигистаминный препарат (супрастин, тавегил);

не оставлять пострадавшего без внимания следующие три часа и наблюдать за его самочувствием. Если состояние ухудшается, то человека как можно быстрее доставляют в ближайший медицинский пункт. Как только была оказана первая помощь при укусе шершня, больного кладут на носилки, голову поворачивают набок (на случай появления рвоты) и переносят в больницу.

Пчела

Первая помощь при укусе пчелы заключается в извлечении жала, на конце которого находится капсула с ядом. Если её вовремя не извлечь, яд будет продолжать впрыскиваться под кожу человека. Жало шмеля и осы, как правило, остается при насекомых, так как имеет гладкую поверхность и не цепляется за кожу. В любом случае, укус проверяется на наличие посторонних фрагментов.

Шмель

У большинства людей место укуса опухает и краснеет. Отек может длиться несколько часов. При отсутствии аллергических реакций первая помощь при укусе осы и других жалящих ограничивается снятием болезненного симптома. Для этого внутрь принимается ибупрофен или аспирин. Для частичного снятия отечности ужаленное место обворачивают полотенцем, смоченным в холодной воде.

Если зуд не прекращается на следующий день, опытные туристы советуют приготовить одну из следующих смесей:

содовый раствор – 2 ст. ложки на один литр воды. Мазать укус 5 раз в день;

раздавить таблетку аспирина и активированного угля, хорошо перемешать, наносить на влажную ватку. Применять 3-5 раз в день.

Если же отек возрастает и под рукой нет средств быстрой реанимации, порядок действий того, что нужно делать после укуса шмеля, осы и пчелы, точно такой, как и в случае с укусом шершня.

Оказание первой помощи при образовании мозолей и потертостей.

Самое главное – не носить узкую, тесную обувь, и зная предрасположенность ног к повреждениям, не ходить на босу ногу и без стелек, отправляясь, например, за город, где ожидает длительный пеший переход.

- Как только появляется ощущение неудобства, жжения, нужно сразу заклеить повреждённое место бактерицидным пластырем.

- Если уже образовались болезненные пузыри и мозоли, то при первой возможности можно проколоть пузыри раскалённой иголкой и сразу же наложить повязку с линимент синтомициновой мазью или с мазью Вишневского.

- Если нога растёрта до крови, то повреждённое место следует обработать борной кислотой, фурацилином, раствором марганцовки или разбавленным одеколоном (можно и разбавленной водкой). После чего засыпать рану стрептоцидом.

Если мозоли уже появились и ноги сильно болят, то боль хорошо снимает раствор марганцовокислого калия. Марганцовка разводится в тёплой воде так, чтобы вода была слегка розовой. Хорошо ещё добавить щепотку соли. Ноги держат в растворе 10-15 минут, вынимают их и опускают на махровое полотенце. Вытирать не нужно, просто посидеть и подождать, когда они сами высохнут.

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Советы - как убрать мозоли и трещины на ногах

лечение трещин на коже стоп : измельчите с помощью терки яблоко до получения однородной массы, приложите ее к больному месту и забинтуйте. Это одно из наиболее эффективных средств, против мелких трещин на коже стоп.

Для размягчения больших застарелых мозолей: возьмите пластырь, подходящий под размеры вашей мозоли, вылейте на все его пространство 2% раствор салициловой кислоты, наклейте пластырь на уплотнение, ходите с ним в течение дня или же наклейте прямо перед сном. По прошествие 6-8 часов снимите пластырь – вы удивитесь, насколько мягкой стала ваша мозоль! Обработайте размягченную мозоль пемзой.

Для лечения трещин и мозолей: сорвите свежие листочки алоэ, разрежьте их пополам, но не поперек и вдоль волокон. Надрезанной стороной приложите листочки алоэ к пораженному месту, забинтуйте или укутайте чем-нибудь ногу, выдержите несколько часов, после чего снимете компресс и обработайте кожу пемзой.