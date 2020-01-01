Гимнастика МАККО ХО

Японская гимнастика молодости "МАККО ХО" - Makkōhō (яп. 真向法) в переводе с японского «Макко» означает «ровный» или «прямой», а «хо» – «правило».

Этот комплекс упражнений на растяжку появился относительно недавно — в 1933 году, японцем Ватару Нагаи (Wataru Nagai)

Гимнастика признана японским Министерством науки и спорта, ее даже внесли, как обязательную, в школьную программу.

МАККО ХО способствует выработке гормона роста – соматропина, который считается обязательным условием для продления молодости.

В этой гимнастике упражнения повторяются многократно с увеличением амплитуды движений.

Правила МАККО ХО:

Держите спину всегда прямо, наклоняться надо так, чтобы центром движения был тазобедренный сустав.

Наклон - выдох, подъем - вдох.

Движения делать не спеша, возвращаясь в исходное положение.

Наклоняясь вперед, «тянитесь животом», а не помогая себе руками.

Не перенапрягайте связки, растяжка должна появиться постепенно.

Комплекс МАККО ХО от Витару Нагаи состоит из четырех упражнений:

Упражнение 1

Сядьте на коврик, согните колени и соедините стопы вместе, подтяните пятки, как можно ближе к себе. Держите спину прямо - "макко" - наклонитесь на выдохе вперед. Опускаясь, представляйте, что пупок касается пяток, а голова и грудь приближаются к полу. На вдохе медленно выпрямитесь.

Упражнение 2

Сидя на коврике с прямой спиной вытяните ноги вперед, стопы потяните на себя. На выдохе наклонитесь вперед, опуская сначала живот, затем грудь и голову, не забывайте держать спину прямой. Медленно вернитесь в исходное положение - вдох.

Упражнение 3

Сядьте прямо, стопы потяните на себя, медленно опуститесь вперед - выдох, вдох - вернуться в исходное положение. С каждым разом старайтесь сильнее приблизиться к полу и шире развести ноги.

Упражнение 4

Встаньте на колени, опустите ягодицы на пол - в пространство между стопами. На выдохе наклонитесь назад, спину вытяните на полу, а руки – вдоль головы. Медленно вернитесь в исходное положение, можно помочь себе подняться при помощи рук.

МАККО ХО от Шисуто Масунага

6 упражнений, которые направлены на стимулирование потока энергии меридианов в организме.

Каждое из этих 6 упражнений имеет дело с 2 меридианами, каждому из которых назначается фаза изменения или элемент.

Упражнения оказывают уравновешивающее воздействие на органы соответствующего элемента.

В ходе упражнения выбранные меридианы растягиваются, так что энергия легче течет или блоки энергии могут быть освобождены. Инь - и соответствующий Ян меридиан элемента растягиваться одновременно в таком упражнении.

1 Меридианы легких (Инь) и толстой кишки (Ян) относятся к металлическому элементу.

2 Желудок (ян) и меридиан селезенки (инь) находятся в элементе земли.

3 Элемент огня делится на Абсолютный Огонь и Дополнительный Огонь. Вот упражнение для Элемента Абсолютного Огня с Меридианами Сердца (Инь) и Тонкой кишки (Ян).

4 Элемент воды представлен меридианом мочевого пузыря (Ян) и почек (Инь).

5 Меридиан сердечно-сосудистой системы или перикарда и меридиан тройного нагревателя относятся к дополнительному элементу огня.

6 Элемент, который представлен меридианами желчного пузыря (Ян) и печени (Инь).

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