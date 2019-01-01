Кацудзо Ниши - правила здоровья

Знаменитая Система здоровья Кацудзо Ниши — это не просто комплекс правил и упражнений, это целая философия.

Элементы древнегреческих и древнеегипетских медицинских практик, методов тибетской, китайской, филиппинской медицины и йоги были объединены японским ученым в целостную, законченную, самодостаточную систему.

Человеческий организм — не просто механический набор органов и систем, а единая целостная система, в которой взаимосвязано все: и тело, и мысли, и душа, и образ жизни.

Если болит что-то одно — это показатель нездоровья всего организма в целом, показатель неправильного образа жизни, образа мыслей, показатель оторванности от природы и ее законов!

Организм задуман природой как система, которая способна сама себя привести в порядок, сама себя наладить и отрегулировать. И природные целительные силы внутри организма как раз и призваны в случае появления неполадок наводить порядок, приводить организм к состоянию нормы.

Итак, неправильное питание, неправильное дыхание, недостаток движения, энергетический дисбаланс, душевная дисгармония — вот основные нарушения законов природы, допускаемые человеком. Болезнь — лишь следствие этих нарушений, не более.

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